TV PREPORUKA DANA: Julianne Moore je za ulogu žene oboljele od Alzheimerove bolesti nagrađena Oscarom (Zauvijek Alice)

HRT2, 12.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Začaraj me

Matt (R. McPartlin) je vrlo zgodan mladić koji očarava djevojke – magijom. Sve padaju na njega. On je potomak poznate vještičje obitelji, ali, kako bi zadržao magične moći, mora se oženiti za tjedan dana, prije svog 36. rođendana. Predaja kaže da onaj tko ostane sam nakon te dobi gubi svoje moći. Stoga ga majka tjera da se oženi svojom prijateljicom Lizzy (B. Lane), koja je kći druge vještičje obitelji. Odbor nalaže da se to vjenčanje održi. Matt i Lizzy svjesni su svoje odgovornosti i pristaju na to dogovoreno vjenčanje. No, na zabavi u povodu Noći vještica, Matt upozna mladu psihijatricu Saru (N. Deloach). Cijelu noć provede s njom u razgovoru, povjeravajući joj da se mora oženiti, iako ne otkriva zašto. Nakon te noći oni se pozdrave s namjerom da se više ne nalaze, jer i Sara ima dečka i nije slobodna. Ali, događa se nešto čudno: Matt kao da gubi svoje magične moći, a Sara misli da gubi razum, jer se predmeti oko nje počinju micati čim ona to zaželi.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Naša balerina budno prati sve europske kraljevske obitelji. Ne zbog zanimanja za njihov privatni život, već kako bi vidjela koje njihove krune i tijare, a kasnije u miru svoga doma izrađuje njihove replike za kojima su poludjele Hrvatice. Ekipa IN magazina bila je na snimanju novog spota klape Rišpet, a u emisiji će gledatelji moći poslušati i pogledati njihov novi glazbeni adut. U gastro kutku u rubrici Kuhanje je IN Sanja Doležal pripremat će štrukle.

HRT3, 19.00, DRAMA, Na meti u Palermu

Finn (Campino) je slavni njemački fotograf koji pored uzbudljivih modnih snimanja provodi bezbrižan život ludo se zabavljajući sa slavnim fotomodelima. Sit takvog životnog stila, a i nakon što izbjegne nesreću, odluči otputovati iz Düesseldorfa u Palermo ne bi li se odmorio i razmislio o svojemu životu. Tamo upozna zavodljivu djevojku koja mu se svidi. No, izgleda da mu se nešto čudno počinje događati, naime, stalno ga prati osjećaj da ga progoni netko tko želi njegovu smrt.

HRT1, 20.05, PRIJENOS, Dodjela ‘Nagrade Vladimir Nazor’

Sudjelujte u svečanosti dodjele najvišeg državnog priznanja na području kulture i umjetnosti – Nagrade Vladimir Nazor! U izravnom prijenosu iz jedne od naših najljepših secesijskih palača, zgrade Hrvatskog državnog arhiva, upoznajte rad naših najboljih književnika, kazališnih, filmskih i likovnih umjetnika, glazbenika, arhitekata i urbanista. Doznajte što su rekli nagrađeni tijekom svečanosti čiji su domaćini ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić. Kroz svečanost dodjele vodi nas Dražen Ilinčić.

HBO, 20.45, DRAMSKA SERIJA, Preljub

U četvrtoj sezoni Noah, Helen, Alison i Cole su razdvojeni, svako od njih je u svom svijetu i udaljavaju se sve više. Svaki od četiri glavna lika je u novoj vezi, te moraju odlučiti jesu li spremni zauvijek ostaviti prošlost iza sebe. Nova sezona je obilježena novim počecima, tragičnim krajevima i neuhvatljivoj mogućnosti oproštaja.

Glumica Sanaa Lathan pojavljuje se u četvrtoj sezoni u ulozi Janelle, stroge ravnateljice škole u kojoj Noah predaje. Ramon Rodriguez igra ulogu Bena, bivšeg marinca sa kojim se Alison sada zabavlja. Među gostujućim glumcima su i Russell Hornsby, Christopher Meyer, Amy Irving i Phoebe Tonkin.

HRT1, 21.00, DRAMA, Zauvijek Alice

Međusobna povezanost članova obitelji profesorice lingvistike nađe se na kušnji nakon što njoj dijagnosticiraju Alzheimerovu bolest. Alice Howland (J. Moore) predaje lingvistiku na Sveučilištu Columbia, a pedeseti rođendan proslavlja s mužem liječnikom Johnom (A. Baldwin) i njihovo troje odrasle djece. Nakon što na jednom predavanju zaboravi riječ i izgubi se prilikom rekreativnog trčanja, Alicein liječnik dijagnosticira početni stadij Alzheimerove bolesti. Njezina starija kći Anna (K. Bosworth) i sin Tom (H. Parrish) podvrgavaju se genskom testiranju kako bi utvrdili hoće li i oni podleći istoj bolesti. Aliceina mlađa kći i najmlađa od troje djece, buduća glumica Lydia (K. Stewart), odluči da se ipak neće testirati.

DOMA TV, 22.20, AKCIJSKA SERIJA, Škorpion

„Maroon 8“ – Na putu za Tahiti, zrakoplov tima se sruši na pusti otok. Sylvesterovo iskusto s ruba smrti dovede ga u situaciju naleta povjerenja dok Toby otkrije iznenađujuće tajne iz Happyne prošlosti. „Scorp Family Robinson“ – Tri tjedna nakon rušenja zrakoplova, tim mora biti spašen prije sezone monsuna. Sylvester gubi razum u bunkeru s pet kameleona, dok Toby i Walter, svaki na svoj način, pokušavaju smisliti plan spašavanja.

NOVA TV, 23.45, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 3

Država si ne može priuštiti dvije policijske akademije te je odlučeno da se jedna mora zatvoriti. Guverner Neilson (Ed Nelson) imenuje odbor za procjenu koji će odlučiti koja će akademija ostati otvorena. Hoće li to biti akademija zapovjednika Lassarda (George Gaynes) ili pak mišićavi, disciplinirani kadeti koji marširaju modernim centrom za zapovjednikom Mauserom (Art Metrano)? Lassardova se akademija suočava s velikim izazovom. No on je uvjeren da će preživjeti natjecanje zbog svojih novih regruta. Međutim i sam pogled na njih pokazuje da je Lassard u velikoj nevolji. Oni su nedisciplinirani i nesposobni, a to su njihove najbolje osobine. Najgore je to što su oni najlošiji polaznici otkad su narednik Mahoney i njegovi kolege diplomirali. Narednici Mahoney, Tackleberry (David Graf), Hightower (Bubba Smith), Hooks (Marion Ramsey), Jones (Michael Winslow) i poručnik Callahan (Leslie Easterberook) shvate da Lassard treba pomoć i odluče spasiti akademiju. Međutim, neće biti lako. Mauser i njegov ulizica Proctor (Lance Kinsey) uspiju pridobiti dva prevrtljivca s Lassardove akademije na svoju stranu.

RTL TV, 23.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Kriza

Aleš se odlučio počastiti Harley Davidsonom! Povod je, naravno, privući što više mlađih djevojaka, ali zbog tog će plana upasti u prepirke s bratom Mironom koji će ga pokušati uvjeriti da 23-godišnjakinje nisu za njega. Uz motor, kožnu jaknu i hlače, Aleš se osjeća samouvjereno i misli da je to način na koji se može othrvati krizi u koju je upao, a na zemlju ga može spustiti jedino Miron.

HRT2, 23.50, TRILER, Kuća na putu

Snažan i opasan, k tome majstor borilačkih vještina, Dalton (P. Swayze) je najbolji profesionalni izbacivač. S tako dojmljivom reputacijom pozvan je u mali grad u Missouriju da počisti lokal The Double Deuce od onih koji stalno rade nered i teroriziraju goste. Lokalni sumnjivi poduzetnik Brad Wesley (B. Gazzara) ne želi da se išta mijenja.