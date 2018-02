TV PREPORUKA DANA: Još jedan od Allenovih filmova u kojem protagonisti nisu sretni i nisu sposobni naći pravi put (Upoznat ćeš visokog tamnog stranca)

HRT2, 13.25, DRAMA, Opasna zarada

Ashley (S. Locke) je odlična učenica i poduzetnog duha. Kako želi sama zarađivati za džeparac, podučava mlađu djecu. Zanimanje roditelja za podučavanje je veliko, pa ona angažira i svoje tri najbolje prijateljice, te tako pokrene mrežu pod imenom Family Bond, koja omogućuje roditeljima da zatraže njihove usluge i njima da planiraju raspored. Obitelj s kojom Ashley najviše radi jesu Mark (R. McPartlin) i Linda (P. Reeves), koji imaju dvoje djece. Kad Ashleyni roditelji zapadnu u dugove i moraju uzeti novac iz Ashleynog fonda za koledž, ona je potresena, cijela njezina budućnost je uništena, jer si više ne može priuštiti prestižan i kvalitetan studij koji otvara vrata i budućim zaposlenjima. Prvi kojima se pojada su Mark i Linda. Na njezino iznenađenje, Mark joj nudi pomoć za upis na Pressman, koledž prestižniji čak i od Berkeleya, za koji je Ashley namjeravala aplicirati. Mark je spreman platiti i cijelu školarinu ako Ashley bude “njegova djevojka”.

Ono što Ashley nije znala jest da su Rachel (A. Appel) i Janet (L. York) već počele koristiti Family Bond kao izvor dodatne zarade: osim što podučavaju djecu, spavaju sa “zainteresiranim” očevima, koji te usluge izdašno plaćaju.

HRT2, 15.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Afrika: pogled odozgo – Divlja južna obala

Ova fascinantna dokumentarna serija donosi rijetko viđene poglede iz zraka na veličanstvene vodopade, nepregledne sušne ravnice, crvene dine koje se pružaju unedogled te impresivna afrička krda. Sve ćete to vidjeti iz jedinstvene perspektive s nekoliko tisuća kilometara visine.

Naše će putovanje početi u šarenom Cape Townu, ići će duž Obale kostura do Namibije, zatim kroz Bocvanu, Zambiju i Zimbabve, da bi se na kraju krug ove zračne pustolovine zatvorio na istočnoj obali Južnoafričke Republike.

Afrika – nigdje drugdje na svijetu ne možete doživjeti prirodu u takvoj raskoši i obilju. Kontinent skriva mnogo više tajni nego što ste slutili, a sada vam se otkriva iz dosad neviđene perspektive.

HRT1, 15.45, KRIMI SERIJA, Zagonetni slučajevi dr. Blakea

Kad trgovac Henry King umre u sumnjivim okolnostima u hotelu, slučaj rješavaju Blake i povratnik viši inspektor Matthew Lawson. Otkrivaju da je žrtva alkoholičar s brojnim neprijateljima i Blake će odgovore morati potražiti na za njega veoma neobičnome mjestu: u klubu liječenih alkoholičara. Mattie pokušava pomoći pacijentici s amnezijom koja je sudjelovala u tajnovitoj prometnoj nesreći. Ali kako se njegov slučaj razvija, Blake zamjećuje da bi njegov i Mattien slučaj mogli biti povezani. Jean ima veliku vijest za kućanstvo koja će zauvijek promijeniti njezin odnos s Blakeom.

RTL2, 20.35, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Dva mjeseca su prošla od smrti Amber, a Wilson se i dalje ne može pomiriti da je nema. I dok Wilson daje otkaz, Cuddy očajnički nastoji popraviti svoju vezu s Houseom.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Kad izvanzemaljci napadaju

Zemljani se u znanstveno-fantastičnom trileru “Rat svjetova” bore za preživljavanje protiv uljeza iz svemira. No je li razorni napad napredne, svemirske armade samo fantazija ili bi to mogao biti scenarij utemeljen na znanstvenim činjenicama? Odgovor potražite u dokumentarcu u kojemu su se znanstvenici okupili da istraže kako bi kontakt s naprednom rasom svemiraca mogao utjecati na čovječanstvo. Stručnjaci će se okrenuti znanosti i povijesti da otkriju kako su ti scenariji izgledali u prošlosti te prikazati kako čovječanstvo može preživjeti najteži izazov u svojem postojanju.

HRT2, 21.20, DRAMA, Upoznat ćeš visokog tamnog stranca

Sally (N. Watts), darovita povjesničarka umjetnosti, koja je nekad maštala kako će biti galeristica, udana je za Roya (J. Brolin), neuspjelog pisca, a radi za Grega (A. Banderas), zgodnog i šarmantnog vlasnika velike galerije. Roy ne radi ništa nego uporno piše i briše svoj novi roman. Od njegovog prvog romana prošlo je više godina i čini se da je on pisac od jedne knjige. Za vrijeme dok on pokušava pisati, Sally se mora odreći vlastitih ambicija i zarađivati za oboje, uz financijsku pomoć svoje majke Helene (G. Jones). Helena se nakon četiri desetljeća rastala od svog muža Alfieja (A. Hopkins), koji je poludio u pokušaju da vrati mladost: vježba, pazi na hranu, ne sviđa mu se vlastita stara žena koja ga samo podsjeća na starost, jer nema nikakve mladenačke potrebe. Nakon rastave, postaje lak plijen prvoj namiguši kojoj za oko zapne vremešan čovjek debelog novčanika. Kako bi pomogla majci da preživi rastavu, Sally joj preporučuje tobožnju vidovnjakinju Cristal (P. Collins), koja joj tvrdi da će doživjeti sreću u ljubavi i sresti “visokog, tamnog stranca”.

DOMA TV, 22.20, AKCIJSKA SERIJA, Legende sutrašnjice

U premijeri sezone, Nate moli Olivera Queena (Stephen Amell) da mu pomogne pronaći razasute Legende nakon što dođe do šokantnog otkrića. Nakon okupljanja, Legende nastavljaju svoju novu misiju štićenja kontinuiteta od vremenskih odstupanja, neobičnih promjena koje mogu imati katastrofalne posljedice. Prva je postaja 1942. kada štite Alberta Einsteina (John Rubinstein) od otmice da nacisti ne bi uništili New York nuklearnom bombom. Istodobno, Ray otkriva da Sara ima vlastitu misiju zbog koje će se oboje suočiti s njezinim smrtnim neprijateljem Damienom Darhkom (Neal McDonough).

HRT3, 22.55, DRAMA, Rasprskavanje

U vili na osamljenom mjestu na talijanskom otočiću Pantelleria odmaraju se slavna rock-pjevačica Marianne Lane (T. Swinton) i njezin ljubavnik Paul (M. Schoenaerts). Ona se oporavlja od operacije, ostala je bez glasa i komunicira znakovima ili ponekad šapće. Paul se odvikava od alkohola i vraća snagu nakon pokušaja samoubojstva. Samoća je upravo ono što im treba. Nju će prekinuti dolazak starog prijatelja iz Rima, Harryja (R. Fiennes), kojeg zapravo ne žele vidjeti. Harry je poveo i svoju kćer Penelope (D. Johnson) za koju nitko do tada nije čuo, a ima 22 godine, i krenuo organizirati život u vili kao da je njegova…

Scenarij se temelji na filmu “Bazen” iz 1969. Jacquesa Deraya s Romy Schneider i Alainom Delonom u glavnim ulogama.

NOVA TV, 23.05, KOMEDIJA, Gospodar vjenčanja

Doug Harris asocijalna je osoba koja se nađe u velikom problemu. Približava se dan njegova vjenčanja, a on još uvijek nema kuma. Dva tjedna do ženidbe s djevojkom njegovih snova odluči potražiti pomoć Jimmyja Callahana, vlasnika tvrtke koja osigurava lažne kumove i sve potrebno za pravu svadbu. Samim time počinje avantura njihovih života, pokušaji prevare kako nitko ne bi posumnjao, no i činjenica kako naizgled nespojivi tipovi uspiju postati veliki prijatelji.

HRT1, 23.20, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Wozniak napada Bianchija zbog kršenja njihovog dogovora. Harlee iskorištava priliku da ujedini tim u ilegalnom zadatku otplate duga Tufoovog brata lokalnom dileru. Stahl ispuni prijetnju i napada tim. Wozniak se suočava s nemogućom odlukom; mora izabrati tim ili Ayres, baš kad se njegov sin Nate potrudi da se ponovno zbliže.

HRT2, 23,40, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

99. postaja ugosti detektive iz susjedne 98. postaje pa se Jake ponovno poveže sa svojim bivšim partnerom (Damon Wayans, Jr.) zbog čega ljubomorni Charles svim silama pokušava opravdati titulu Jakeova najboljeg prijatelja. Za to vrijeme drugi detektivi pokušavaju biti dobri domaćini kolegama, ali stvari nisu ni izbliza onakve kakvima su se nadali.