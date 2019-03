TV PREPORUKA DANA: Izdvojili smo Tolkinovog Hobita: Neočekivano putovanje, triler Pisac iz sjene i komediju Gnjavatorica

HRT2, 13.35, BIOGRAFSKA DRAMA, Priča o Brittany Murphy

Priča o Brittany Murphy i njezinom usponu do slave tijekom 1990-tih, njezinom nedostatku samopouzdanja te preranoj i tragičnoj smrti.

DOMA TV, 19.20, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

Nakon što je opljačkana farma kriptovalute s više od 10 milijuna bitcoin-kodova, Sam i Hidoko kreću na tajni zadatak u kojem Sam preuzima stari pseudonim koji je možda probijen.

HRT1, 20.05, POLITIČKI TRILER, Pisac iz sjene

On je pisac iz sjene (E. McGregor) i za pozamašnu svotu treba urediti memoare Adama Langa (P. Brosnan), bivšeg britanskog premijera, čiji je dotadašnji stalni suradnik smrtno stradao. Nakon dugogodišnjeg sudjelovanja u politici Lang je otišao u mirovinu i preselio se sa ženom i osobljem u Ameriku gdje živi izolirano i piše. Novi pisac ubrzo je uvučen u političke i seksualne intrige s Langovom ženom Ruth (O. Williams) i njezinom pomoćnicom (K. Kattrall), a Langu su počele opasno prijetiti tajne iz prošlosti.

HRT2, 20.05, KRIMI MINI SERIJA, Deset malih vojnika

Lakoumni plejboj. Oronuli sudac. Nervozni poslovni čovjek. Rastrojeni liječnik. Bogobojazna usidjelica. Tajnovita guvernanta. General kojeg muči grizodušje. Nemilosrdni plaćenik. Dvoje revnih slugu. Deset neznanaca odvučeno je od normalnog života na usamljeni otočić kraj Devona. Dok šaroliko društvo čeka domaćine, digne se oluja i oni se nađu odsječeni od civilizacije. Uskoro gosti, koji se bore sa svojom savješću, počinju umirati jedan po jedan kao u stihovima dječje pjesmice o deset malih vojnika koja visi na zidu u svakoj sobi i završava stravičnim riječima: “I ne osta nijedan.”

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Proročanstvo o klimatskim promjenama na Aljasci

Na arktičkom rubu Sjeverne Amerike savezna država Aljaska suočava se s rekordno visokim temperaturama izazvanim klimatskim promjenama. Te promjene najviše osjeća starosjedilačko stanovništvo. Među njima su i pripadnici naroda Yupik koji tisućljećima žive ovdje u skladu s prirodom, blisko povezani s kopnom i morem. Već naraštajima najstariji članovi zajednice upozoravaju mlade na opasnost koja dolazi: donose proročanstvo o promjeni klime. Hoće li svijet ovih ljudi uskoro nestati?

RTL TV, 21.00, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Hobit: Neočekivano putovanje

Bilbu Bagginsu (Martin Freeman) bliži se 111. rođendan te on odluči zabilježiti avanturu koju je doživio prije 60 godina kako bi njegov nećak Frodo (Elijah Wood) jednog dana bio upoznat s pustolovinom. Priča započinje s patuljkom Throrom (Jeffrey Thomas) i njegovim kraljevanjem u Ereboru kada su svi živjeli u obilju i sreći prije nego što je došao zmaj Smaug, koji je uništio grad Dale i protjerao patuljke s njihove planine kako bi mogao uzeti zlato. Throrov unuk Thorin (Richard Armitage) primijetio je kralja Thranduila (Lee Pace) i njegove vilenjake na obližnjem brdu, koji nisu želji biti uvučeni u bitku. Kasnije u Shireu, 50-godišnji Bilbo na nagovor čarobnjaka Gandalfa (Ian McKellen) ugosti Thorina i njegovu družinu patuljaka, koji nagovore Bilba da pođe s njima jer im treba netko tko može “provaliti” kod zmaja i vratiti zlato.

NOVA TV, 22.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Gnjavatorica

Uz novi iPhone, stan u blizini The Grovea i komotnim bankovnim računom koji joj je ostavio voljeni pokojni muž, Marnie Minervini sretno se preselila iz New Jerseyja u Los Angeles da bude blizu svoje kćeri Lori, uspješne (iako još neudane) scenaristice, te je obaspe majčinskom ljubavlju. No kada deseci SMS-ova, nenajavljenih posjeta i razgovora kojima dominiraju neželjeni savjeti prisile Lori da povuče stroge osobne granice, Marnie pronađe načine da kanalizira svoj vječni optimizam i silovitu velikodušnost kako bi promijenila živote drugih. Dok sklapa nova prijateljstva, ona pronalazi novu svrhu u životu i započinje neočekivanu romansu s bivšim policajcem i motoristom zvanim Zipper.

HRT1, 22.45, SF TRILER, Prava frekvencija

John Sullivan (J. Caviezel) je 36-godišnji depresivni policajac koji se upravo razišao s djevojkom. John živi u obiteljskoj kući svojih roditelja, a prije 30 godina njegov je otac, vatrogasac Frank (D. Quaid), poginuo spašavajući unesrećenu ženu u požaru. Uključivši staru očevu amatersku radiostanicu, John uspostavi vezu s nepoznatim muškarcem, za kojeg ubrzo shvati da je njegov vlastiti otac Frank! John odluči primijeniti svoje današnje spoznaje kako bi promijenio prošlost i spasio ocu život. U tome i uspijeva, ali time pokreće slijed događaja koji će životno ugroziti njegovu majku.

HRT2, 23.00, DOKUMENTARNI FILM, U potrazi za Kleopatrom

Među velikim misterijima egipatske povijesti svakako je sudbina fascinantne kraljice Kleopatre, koju su opisivali kao moćnu i manipulativnu zavodnicu. No iako već samo njezino ime priziva sjećanje na sudbinu Egipta, njezina smrt i mjesto na kojem počiva i dalje su potpuni misterij. Je li se Kleopatra ubila? Je li ubijena? I ako jest, tko ju je ubio? Gdje je pokopana? I zašto se čudesna faraonska dinastija ugasila s njom nakon više tisućljeća vladavine? Ekipa stručnjaka, koja odlazi u potragu za Kleopatrom, od njezine potopljene aleksandrijske palače do posljednjeg traga koji vodi do njezine vjerojatne grobnice, pokušat će rasvijetliti tajanstvene okolnosti njezine smrti. Antonio Fischetti, doktor fizike i znanstveni reporter, istraživat će u Europi, dok će Claudine Le Tourneur d’Ison, egiptologinja koju fasciniraju egipatske kraljice, i Gilles Harpoutian, autor znanstvenih radova i poklonik novih tehnologija, putovati Egiptom u potrazi za Kleopatrom.

RTL TV, 00.10, HOROR, Crimson Peak

Poznatu američku nasljednicu biznismena Carthera Cushinga (Jim Beaver), Edith Cushing (Mia Wasikowska) posjeti duh njezine nedavno preminule majke koji je upozori da se čuva Crimson Peaka. Godine 1901., sada već spisateljica u usponu, Edith upozna engleskog baruna Thomasa Sharpea (Tom Hiddleston), koji je stigao u Ameriku sa sestrom Lucille (Jessica Chastain) tražeći ulagače za svoj izum vađenja gline. Nimalo zadivljen njegovim pokušajima prikupljanja potrebnog kapitala, gospodin Cushing odbije Sharpea. Edithina majka tada se ukaže još jednom i ponovi istu poruku. Kada se Thomas i Edith upuste u ljubavnu vezu, Edithin otac i njezin prijatelj iz djetinjstva, doktor Alan McMichael (Charlie Hunnam) žestoko se tome usprotive. Gospodin Cushing angažira detektiva Hollyja (Burn Gorman), koji otkrije neke zanimljive stvari o Sharpeu. No, Thomas pošalje Edith pismo objašnjavajući svoje postupke. Nakon što je gospodin Cushing brutalno ubijen, Edith i Thomas se ožene te otputuju u Englesku.

NOVA TV, 00.15, DRAMA, Zimska priča

Kad je Peter Lake (Colin Farrell) kao siroče 1895. stigao u New York nije znao koliko će njegov život biti dug i složen, niti koliko će drugih života dotaknuti na sasvim poseban način. Jedne zimske noći Peter je pokušao opljačkati tvrđavu nalik ljetnikovcu na Upper West Sideu. Međutim, u tvrđavi je bila mlada djevojka Beverly Penn (Jessica Brown Findlay). Tako započinje ljubav između Petera, irskog provalnika u ranim dvadesetima i Beverly, mlade djevojke koja umire. Naime, Peteru je za petama njegov bivši mentor, demonski Pearly Soames (Russel Crowe). Pobjednik će dobiti sve, a gubitnik će biti proklet.