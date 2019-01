TV PREPORUKA DANA: Irski policajac udruži snage s agentom FBI-a kako bi zaustavili moćnog narko bossa (Čuvar zakona)

HRT2, 13.45, TRILER, Osveta kućne pomoćnice

Laura (K. Newton) je prekinula s Benom (T. Maden) nakon tromjesečne veze, pa kad na Facebooku osvane njezin video u kojemu odjevena kao mačkica izvodi erotske igre s Benom, uvjerena je da je to Benova osveta zato što ga je ostavila. Kad se nastave druge slične pojave, te kad joj je blokiran pristup vlastitom kompjutoru, ona Bena prijavljuje školskom internetskom centru i on dobiva opomenu pred isključenje. Laura zbog očeve ženidbe odlazi kući i ondje dozna da je bivša kućna pomoćnica otpuštena jer su ustanovili da krade, te kako im je agencija poslala novu, izvrsnu Coleen (F. Masterson). Laura tome ne pridaje pozornost, čak ni kad joj Coleen povjeri kako je i ona izgubila sina nesretnim slučajem kao i Laura majku. Ono što Laura ne zna, a gledatelji vide, jest da je Coleen majka prilično autističnoga Craiga (D. Haley), genijalnog matematičara i crtača stripova, ali u svakom drugom pogledu asocijalnog i gotovo zaostalog. Craig je imao devetnaest godina kad je počinio samoubojstvo i Laura ga je poznavala iz škole, gdje je, zbog toga što su mu se svi drugi rugali, nekoliko puta sjela za njegov stol za vrijeme ručka.

HRT1, 20.05, MAGAZIN, Kultura s nogu

Ugostit ćemo glasovitog kazališnog redatelja Ivicu Kunčevića, koji obilježava 50 godina umjetničkog rada; ravnateljicu Hrvatskog muzeja turizma Gabrijelu Krmpotić Kos, u povodu zanimljive izložbe “Bio jednom jedan car”; te Gordanu Gadžić, glumicu i suosnivačicu Teatra Rugantino, koja je upravo imala premijeru predstave “Sirena i Viktorija”. U drugom, tematskom dijelu emisije razgovaramo o 50 godina stripa “Alan Ford”, a gost nam je novinar i dobar poznavatelj stripa Saša Čobanov. Između ta dva dijela emitirat ćemo Kulturni pregled Rudija Pavlovića.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obiteljski zločini: Obitelj Swartz

U bogatom mjestu Anne Arundel živi kvalitetna obitelj. Majka i otac imaju troje posvojene djece, ali veoma su bliski. Sve dok se alkoholizam i laži ne prošire kao požar, koji ne prežive svi.

HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA EMISIJA, Crkva sv. Vlaha

Crkva svetoga Vlaha u Dubrovniku jedna je od najljepših dubrovačkih crkava. Projektant, voditelj gradnje i kipar bio je Marino Groppelli koji je crkvu izgradio u stilu venecijanskoga baroka. Groppellijevi radovi ukrašavaju pročelje crkve na vrhu kojeg su kipovi Vjere i Nade te u sredini sveti Vlaho koji čuva i blagoslivlja svoj grad. Na glavnom oltaru je pozlaćeni kip svetoga Vlaha, neoštećen u požaru što je uništio staru crkvu koja je bila na istome mjestu. Festa svetoga Vlaha u veljači tradicionalni je praznik, a od 2016. godine ponovno se 5. srpnja slavi Ljetna festa svetoga Vlaha, blagdan prijenosa relikvije lijeve ruke svetoga Vlaha koji je za vrijeme Dubrovačke Republike bio državni praznik.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Čuvar zakona

Gerry Boyle (B. Gleeson) je policajac u malom irskom gradu, osebujne ličnosti i smisla za humor, koji se ponaša prema vlastitom moralnom kodu. Kad mu nestane partner, a njegov gradić postane ključna točka u trgovanju drogom, nema mu druge već surađivati s FBI-evim agentom Wendellom Everettom (D. Cheadle) koji mu se pojavio na vratima… Ova crna komedija jedan je od najuspješnijih irskih filmova, u kojoj je najzapaženiji Brendan Gleeson, u ulozi Gerryja Boylea, što potvrđuju i mnogobrojne nominacije među ostalim i za Zlatni globus. Nagradama u Irskoj i u svijetu okitio se i redatelj John Michael McDonagh, a jedna od njih je i Nagrada publike na Sarajevo Film Festivalu 2011.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Pamuk, druga strana naših majica

Njegova mekana, prirodna vlakna povezujemo s visokom kvalitetom i svestranošću. Od njega se proizvodi sve, od traperica i majica preko cerada pa sve do ulja i stočne hrane, a industriji donosi 37 milijarda eura na godinu. No je li pamuk zaista tako čist kako se čini? Navodi o prisilnom radu, zagađivanju pa čak i robovlasništvu okaljali su njegov ugled i stvorili tržište “moralnog, odgovornog” pamuka. U ovoj reportaži pratimo lanac proizvodnje pamuka da bismo saznali kako se on zaista proizvodi i istražili navode brendova “moralnog” pamuka. Krećemo od Uzbekistana u kojem je pamuk glavni izvor prihoda. U toj zemlji ljudi moraju svake godine prisilno ići u berbu. Godine 2012. pojavili su se navodi da su djeca stara samo devet godina prisiljena brati pamuk, zbog čega je pokrenuta globalna kampanja s ciljem da proizvođači odjeće prestanu kupovati uzbečki pamuk. Upoznat ćemo hrabre aktiviste za ljudska prava koji su se usudili prokazati taj sustav. Zatim odlazimo u pogone u Bangladešu, gdje radnici žive u zatvorskim uvjetima uz opću ravnodušnost naručitelja.

DOMA TV, 22.25, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

U prvoj epizodi sedme sezone ekipa istražuje ubojstvo djevojke koja je umrla u 60-ima na putovanju brodom za koju se dugo smatralo da je počinila samoubojstvo, a Rush je opsjednuta željom da se osveti čovjeku koji zamalo da je nije ubio. Druga epizoda otvara istragu o ubojstvu neidentificiranog beskućnika iz 1995. g. kad njegov brat donese dokaze o njegovu identitetu. U sljedećim epizodama, ekipa istražuje slučaj ubijenog 17-godišnjak u maloljetničkom zatvoru koji je nevino osuđen, a Scotty ipak želi izvršiti obećanje koje je dao dječaku da će ga osloboditi. Mladog su jazz-glazbenika, čiji je otac svećenik vrlo striktnih nazora, 1970. g. pretukli na smrt bocom, a istraga je ponovno otvorena na zahtjev žrtvina sina koji u času očeve smrti još nije bio rođen. Rush susreće osobu koju nije očekivala ni u snu.

HRT3, 22.55, DRAMA, Zadrži dah

Gruzija. 40-godišnji Levan pun nespokoja čeka na klinici MR pretragu kako bi se otkrilo što je uzrok boli u ramenu. Nakon što napusti bolnicu, posve se promijeni. Njegova tjeskoba prelazi na njegovu ženu i prijatelje. Dvorište njihove kuće postaje scena neformalnog savjetodavnog tijela čiji svaki član nudi čarobne lijekove i vrhunske specijaliste. Ubrzo se Levanova ušteđevina istopi. U strahu je od gubitka posla i žene koja sve kasnije i kasnije dolazi s posla. No iznenada se dogodi nešto neočekivano.

HRT2, 23.20, AKCIJSKI TRILER, Teška meta

New Orleans noću. Čovjek bježi pred ubojicama, ali unatoč svojoj okretnosti ne može umaći tajanstvenim progoniteljima. Sljedeći dan Nat Binder (Y. Butler) dolazi u grad kako bi rasvijetlila nestanak svog oca, no nitko ne zna što se točno s njim dogodilo. Na izlasku iz restorana napadnu je huligani od kojih je obrani Chance Boudreaux (J.-C. Van Damme), mornar s trgovačkog broda. Zahvalna, Nat mu ponudi posao da joj nađe oca, a on nakon kolebanja ipak pristane. Uskoro doznaju da je očevo truplo pronašla policija, ali i to da iza njegove smrti stoji misteriozna organizacija na čijem je čelu Emil Fouchon (L. Henriksen) i pomoćnik Pik Van Cleaf (A. Vosloo) koja, varajući buduće žrtve, za velik novac priređuje lov na ljude sve do njihove smrti.

RTL2, 23.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Za vrijeme obiteljskog ručka Evelyn otkriva Alanovu mračnu tajnu iz prošlosti. Kao mali krao je po dućanima. Alan poriče da je krao igračke, zabrinut jer se boji da ima neku mračnu stranu, sve dok mu Charlie ne prizna da mu je zapravo on podmetao ukradene igračke, da se izvuče iz gabule. Alan zaključi da je to neoprostivo, ali promijeni mišljenje kada mu Evelyn ponudi da stanuje kod nje.

NOVA TV, 23.55, DRAMA, Prije nego što zaspim

Četrdesetogodišnja Christine Lucas (Nicole Kidman) svako se jutro budi pokraj nepoznatog muškarca (Colin Firth) u nepoznatoj kući. Christine ne zna ni tko je ona. Muškarac joj objašnjava da je on njezin muž Ben te da zbog prometne nesreće koja se dogodila prije deset godina svaki dan nanovo izgubi pamćenje. Christine kopa po stvarima i pronalazi kameru na kojoj je sama sebi snimila poruku.