TV PREPORUKA DANA: Inspirativna priča o osramoćenom inženjeru aeronautike koji se vraća na mjesto najvećeg uspjeha (Aloha)

HRT2, 13.40, TRILER, Bijeg

Andrewov čamac nađen je kako pluta, a njegova žena Stephanie (E. Vaugier) i pokćerka Sage nestale su. Policija neuspješno istražuje, a Andrew (I. Sergei) je neutješan. U kratkim flashbackovima prisjeća se nekih situacija, uglavnom scena kad je bez razloga tukao svoju ženu. Njegova nasilnička narav izbijala je tek povremeno. Deset godina poslije, među Stephanienim stvarima nalazi knjigu “Kako promijeniti identitet” i popis imena s brojevima socijalnog osiguranja. Angažira privatnog detektiva i doznaje kako su žene s popisa umrle, a po godinama rođenja približno odgovaraju Stephanienoj dobi. Istraga se sužava na jedno ime: Alexandra Cole, Palm Springs.

HRT2, 17.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Odmori se, zaslužio si

U obitelj Kosmičkih vraćaju se odbjegla djeca. Dudo je izgubio posao krupijea zbog nemarnosti u odijevanju i kulinarskih navika, a Biba u hotelu za pse. I Berti, koji je prodao svoj kafić, nema uspjeha u elegantnom lokalu. Uz pomoć Dude i Dide želi ga otkupiti, a u transakcijama ponovne kupnje angažirat će advokata Gnjidića koji se ne trijezni. Kafić je u tužnom stanju, zapušten, i Dida ga pokušava oživjeti kupnjom starih telefonskih govornica koje bi poslužile kao prostori za pušenje. Ruža ih je sve odlučila angažirati za dobrotvornu priredbu društva “Mezimac” koja skrbi o životinjama. Kad se u stan Kosmičkih vrati i Neno, Marko će ponovno utonuti u staro stanje mrzovolje.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Matej Meštrović

On je enfant terrible hrvatske klasične glazbe, koji je za klavirom od četvrte godine, a danas u njujorškom Carnagie Hollu doživljava ovacije poput kakve rock zvijezde. Tko je Matej Meštović, pijanist i kompozitor koji pomiče granice?

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe istražuje tko je upropastio njegov posao u Sandicotu, ali nailazi na velike zapreke. Chuck traži kompromitirajuće informacije o političkom suparniku. Lara odlazi u Sandicot ublažiti napetost između grada i obitelji Axelrod. Wendy pomaže Tayloru da riješi problem u Axe Capitalu i ulaže u njihovu dobrobit. Chuck i otac odlaze na službeni događaj kako bi od moćnog saveznika osigurali uslugu.

HRT2, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Aloha

Na sjajnoj karijeri Briana Gilcresta (B. Cooper) u suradnji s vojskom ostale su neke sjene, pa se on vraća na mjesto svojeg najvećeg uspjeha, Havaje. Ponovno se povezuje s davno izgubljenom ljubavlju, ali se u isto vrijeme i iznenada zaljubi u mladu pilotkinju (E. Stone) koju su mu dodijelile zračne snage.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Concorde: Nadzvučna utrka

Godine 1962. britanska i francuska vlada potpisuju povijesni sporazum: proizvest će prvi putnički nadzvučni zrakoplov Concorde. Inženjeri će pomaknuti tehnološke granice aeronautike kako bi zrakoplov preletio Atlantski ocean za manje od tri i pol sata. Usred hladnog rata Concorde je sudjelovao u bespoštednoj utrci s Boeingom 2707, projektom koji je pokrenuo J. F. Kennedy, i sovjetskim Tupoljevom 144. U proljeće 1969. Concorde je uspješno obavio prvi pokusni let.

DOMA TV, 21.50, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

Kad 17-godišnja Claire povjeri Lilly da joj se javio čovjek koji tvrdi da je njezin otac, tim otvara stari slučaj ubojstva Jimmyja Tatea, tinejdžera kojega je auto pregazio one noći kad se rodila Claire. Rush i Valens ispituju Claireinu majku Quinn Ellis, Jimmyjevu djevojku koja je rodila onog dana kad su ona i Jimmy maturirali. Quinn je voljela Jimmyja za kojega tvrdi da je Clairein otac, ali on je okončao njihovu vezu prije Claireina rođenja. Istražitelji brzo otkrivaju da Quinn i nije baš govorila istinu. Kad je Jimmy rekao treneru Johnsonu da će on i Quinn zadržati dijete, trener ga je pitao je li siguran da je on otac. Detektivi provjeravaju i kolegicu iz razreda koja je bila opsjednuta Jimmyjem, školsku bolničarku koja ima neke svoje ciljeve i nastavnika matematike koji čuva svoje tajne.

NOVA TV, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Ne diraj mi mamu

Budimir smatra da Dika domaćinstvo ne vodi racionalno i da previše novca troši na kazalište, frizera i slično. Stoga odlučuje da on u potpunosti preuzme kontrolu nad kućnim bužetom. Od sada on plaća račune, a s vlasnikom lokalne prodavaonice je dogovorio da Dika uzima namirnice, a da on na kraju mjeseca plati. Dika vrlo brzo pronalazi način kako da dođe do gotovine. Međutim, kada kod nje ugleda veću sumu novca, povjeruje da ona ipak ima nadnaravne moći predviđanja i da do novca dolazi preko kladionica. U međuvremenu, Mija se zaručila. Međutim, veliki je problem kako to da saopći Budimiru. Stoga ona i Nihad razrađuju taktiku, ali im baš i neće upaliti.

HRT3, 22.55, DRAMA, Sve će biti u redu

Nakon obične svađe s djevojkom Tomas (J. Franco) je izašao, sjeo u auto i besciljno se vozio gradom. Slučajno je autom naletio na dijete koje je poginulo. Nesreća i njezine posljedice duboko su ga potresle te više od dvanaest godina pokušava shvatiti što se dogodilo i nekako živjeti. Međutim, svaki put kad se pogleda u ogledalo, vidi ubojicu.

RTL2, 23.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelji

Mali Dunphyjevci su svoje roditelje na godišnjicu braka htjeli iznenaditi doručkom u krevetu. Međutim, umjesto toga Phil i Claire su klince iznenadili intimnim prizorom u spavaćoj sobi. Mitchell i Cameron se muče oko čišćenja mrlje od soka na tepihu.

NOVA TV, 23.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Lovci na djeveruše

Odvjetnici i stručnjaci za razvode, najbolji prijatelji John Beckwith (Owen Wilson) i Jeremy Gray (Vince Vaughn) dijele jedan neobičan hobi. Oni, naime, nepozvani upadaju na vjenčanja, jer su shvatili kako su vjenčanja prave prigode za upoznavanje lijepih djevojaka spremnih na seks za jednu noć. Na samom kraju sezone, Jeremy doznaje kako se planira vjenčanje koje će zasigurno biti društveni događaj godine, ono kćeri ministra financija Williama Clearyja (Christopher Walken). Unatoč velikom osiguranju, dvojica upadačkih majstora nađu se na zabavi, gdje se zagledaju u dvije prekrasne djeveruše, ali situaciju komplicira činjenica što je riječ o drugim dvjema ministrovim kćerima, Claire (Rachel McAdams) i Gloriji (Isla Fisher). No, umjesto da ih se ostave, i izbjegnu rizik, John se zaljubljuje u Claire.

HRT2, 23.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Preboljeti Saru Marshall

Priča o glazbeniku koji je dobio nogu od svoje djevojke i otišao na Havaje. Petera (J. Segela) je ostavila djevojka Sarah (R. Brand), televizijska zvijezda, zbog novog dečka. Nesretni Jason otputovao je tješiti se na Havaje. I, gle čuda, u istom hotelu je njegova bivša sa svojim novim dečkom… Ovu veselu i zabavnu komediju kritičari su ocijenili vrlo pozitivno, neki od njih riječima da bi je mogli sa zadovoljstvom gledati cijeli dan.