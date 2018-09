TV PREPORUKA DANA: Igrano-dokumentarna serija Rat prije rata obrađuje raspad Jugoslavije, najdramatičnije razdoblje nakon Drugog svjetskog rata, koje je okončano posljednjim ratom u Europi

RTL TV, 11.20, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

Povratnički koncert popularnog benda iznenada je prekinut zbog smrti pjevača pa Poole kreće u upoznavanje lokalnih bendova (ali i nekolicine autohtonih vrsta zmija) kako bi pronašao ubojicu.

HRT2, 11.40, DRAMSKA SERIJA, McLeodove kćeri

Tessina skorašnja operacija razbudila joj je misli o smrtnosti pa odluči napisati Charlotte pismo kako bi je nećakinja mogla upoznati kad je više ne bude. U međuvremenu Claire i Tess zateknu stado kako protuzakonito pase na njihovom zemljištu, no Claire se oduševi kad prepozna ženu koja ih čuva, staru prijateljicu s rodea – Stevie. Tess, međutim, nije oduševljena jer uviđa da Claire i Stevie imaju zajedničku prošlost koje ona nije dio. Usprkos Tessinu negodovanju, Claire ponudi Stevie posao na Droversu, što ova radosno prihvati.

HRT2, 13.35, TRILER, Oteta

Caitlin Shaker (K. R. Perkins) zaljubila se u kolumbijskog magnata Javiera Morena (K. de los Reyes) i otišla s njim živjeti u njegovu zemlju, zajedno sa svojom kćerkicom Jocelyn. Tijekom jedne poslovne večere s njegovom suradnicom Marijom (M. Mar), Javier i Caitlin na smjenu odlaze provjeriti kako je djevojčica, koju su stavili na spavanje. Te večeri Jocelyn je nestala. Na jastuku je nešto krvi, za što Javier kaže da joj je curila iz nosa, što joj se često događalo. No kad na rukavu Javierove košulje nađu također kap Jocelynine krvi, te kad se otkrije da je samo nekoliko tjedana ranije Javier znatno povećao policu njezina životnog osiguranja, on je uhićen kao glavni osumnjičenik. Indicije protiv njega tako su jake da čak i Caitlin počinje sumnjati, no svejedno nastavlja istragu na svoju ruku.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Rat prije rata

Serija snažno naglašenih dramaturških elemenata na trenutke ima obilježja političkog trilera. Serija se ne bavi samo evidentiranjem ključnih događaja, od kojih su neki postali i povijesni, nego nastoji rasvijetliti pozadinu političkih, diplomatskih, obavještajno-operativnih, policijskih i vojnih aktivnosti.

U 10 epizoda vidjet ćemo i dvadesetak filmskih rekonstrukcija događaja. Sudionike događaja, od kojih su mnogi povijesne osobe, tumači sedamdesetak poznatih hrvatskih glumaca. U dokumentarnom dijelu serije pojavljuje se i približno toliko sugovornika – neposrednih sudionika, istraživača, znanstvenika i publicista.

Neke od tema koje su filmski rekonstruirane: uz čiju je pomoć Tuđman putovao Europom s lažnom putovnicom; je li HDZ osnovan na Plešivici, a ne u NK Borcu na Jarunu; kako je Ivica Račan odbio prijedlog generala JNA da lažira izbore i uvede izvanredno stanje; kako je Josip Perković izbjegao KOS-ovu zamku i uvezao prvi kontingent oružja u Hrvatsku; zašto je Branimir Glavaš u zadnji čas predložio Tuđmana, a ne Šeksa za šefa HDZ-a; kako je hrvatska služba uoči izbora 1990. tražila od Beograda da silom obračuna s oporbom; kako je elitna postrojba iz Lučkog otela generala JNA bez znanja nadređenih; zašto je zaustavljen proboj za Vukovar i tko je Žuti Mrav koji je ušao u napuštene Marince; sadržaj plana čiji je cilj potpuno poraziti Hrvatsku vojsku, a državni vrh na prihvaćanje uvjeta.

HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Naše malo misto – Avijatičar

Serija je nesvakidašnja kronika događaja u jednom malom dalmatinskom mjestu koje u sebi nosi bitne značajke i svih ostalih malih dalmatinskih mjesta. Mjesni poštar pripovjedač je koji pred gledatelje iznosi sve što se događalo s ljudima u tom mjestu od predratne 1936. do kraja šezdesetih godna. To dugo razdoblje s podosta burnih povijesnih događaja, koji se kao u iskrivljenom zrcalu odražavaju na sudbine stanovnika “malog mista”, dalo je obilje zanimljive građe, a sve što se događalo Miljenko Smoje prikazao je kroz reakcije svojih likova.

HRT2, 20.55, KOŠARKA, KVALIFIKACIJE ZA SP 2019.: Poljska – Hrvatska

Nakon loše igre i domaćeg poraza od oslabljene Litve, pred košarkašima Hrvatske nova je “biti ili ne biti” utakmica. Hrvatska gostuje u Gdanjsku kod Poljske, a pobjeda je jedino što dolazi u obzir ako se naši košarkaši žele plasirati na Svjetsko prvenstvo 2019. godine u Italiji.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Novine

Šef policije Nardelli (Alen Liverić) nije uspio spriječiti hapšenje gangstera Bubala (Darko Milas). Bubalo završava u zatvoru, u istoj ćeliji s Marijom Kardumom (Aleksandar Cvjetković). Bubalovi ljudi premlate Nardellija pa on od Andreja Marinkovića (Goran Marković), svog kuma i glasnogovornika gradonačelnika Tomaševića (Dragan Despot) traži da mu od šefa isposluje zaštitu. Iako ostaje u dobrim odnosima s novim starim urednikom “Novina” Vidovom (Zijad Gračić), Nikola Martić (Trpimir Jurkić) odbija zamjeničko mjesto. Vanja Kardum (Sandra Lončarić) se predozira kokainom. Dubravka Kardum (Edita Karađole) odustaje od puta u Kanadu i ostaje njegovati snahu. Dijana Mitrović (Branka Katić) odnosi za Tomaševića kompromitirajuće fotografije na internetski portal izvor.hr. Tekstom će ih popratiti Tena Latinović (Tihana Lazović).

DOMA TV, 21.20, KRIMI SERIJA, Ubojstvo prvog stupnja

Terry i Hildy privode visokopozicioniranog policajca, a Suger se suočava s novom i neočekivanom prijetnjom Potreru. U međuvremenu inspektor Molk otkriva uznemirujuće podatke o potencijalnom lancu prostitucije. U finalu sezone Terry i Hildy nemilosrdno pokušavaju osumnjičenika stjerati u kut, a Fatty B lobira za to da Potrero krene u novom smjeru. Suđenje Dustinu Makeru doseže vrhunac izricanjem presude.

HRT3, 23.05, DRAMA, Čovjek koji laže

Čovjek po imenu Boris stiže u selo u srednjoj Europi i tvrdi da je prijateljevao s lokalnim mladićem koji je nestao u ratu. Proturječja u njegovoj priči izazivaju sumnju među ljudima…

Basna je to o sučeljavanju junaka i lašca, čija je pouka da laži neizostavno prate ljudski rod. Glavnu ulogu tumači Jean-Louis Trintignant koji je za svoju izvedbu nagrađen Srebrnim medvjedom kao najbolji glumac. Redatelj Alain Robbe-Grillet bio je nominiran za Zlatnog medvjeda.

HRT2, 23.05, DRAMSKA SERIJA, Domovina

Carrie saznaje da je Sekou vozio kombi koji je eksplodirao u središtu Manhattana i ubio dvoje, a ranio desetke ljudi. Carrie se žuri zaštititi izvor u NSA-i koji joj je dao snimku FBI-a zahvaljujući kojoj je Sekou pušten. U gradu je proglašeno krizno stanje pa Elizabeth Keane odvedu na nepoznatu lokaciju i odvoje od suradnika. Za to vrijeme novinari i prosvjednici nahrupe pred Carrien dom jer je objavljeno da je ona bila u timu koji je branio Sekoua. Uzrujani i paranoični Quinn poduzima drastične mjere kako bi zaštitio Franny koja mu je povjerena. Situacija se brzo zaoštri i pretvori u talačku krizu. Budući da su specijalci spremni ubiti Quinna, Carrie mora brzo djelovati kako bi spasila Quinna i svoju kćer.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI TRILER, Igra smrti

Tajni agent Marcus (Wesley Snipes) poslan je u Detroit kako bi ubio trgovca oružjem i osobu na čelu fonda koji ga financira. Osoba iz CIA-e koja bi mu trebala čuvati leđa nenadano se okrene protiv njega, što Marcusa dovede do borbe za opstanak.