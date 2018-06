TV PREPORUKA DANA: Iako su već osigurali plasman u osminu finala SP-a hrvatski reprezentativci idu po još jednu pobjedu

HRT2, 11.35, ANIMIRANI FILM, Krš i lom

Priča o Ralphu koji je negativac u videoigricama, ali mu to dosadi, jer nitko ih ne voli, i odluči ostvariti svoj san da postane junak. U želji za slavom uzima stvar u svoje ruke i kreće na putovanje prepuno pustolovina arkadama videoigre…

I ovaj crtić dolazi iz uspješnog studija Disney, a to potvrđuju nominacije za Oscara za najbolji animirani film 2013., za Zlatni globus u istoj kategoriji te BAFTA-u koju dodjeljuju djeca za najbolji animirani film itd.

Film je sinkroniziran na hrvatski jezik.

HRT2, 13.15, OBITELJSKA KOMEDIJA, Don Quijote: Nikad se ne predaj!

Moritz (J. Hillmann) živi kod tete dok je otac (P. Lohmeyer) na terenu u Španjolskoj, gdje kao inženjer radi na vjetroelektranama. Moritz nije previše sretno ni samopouzdano dijete, majka ih je napustila, a jači i drskiji dječaci ga zlostavljaju. Kad krene u posjet ocu u Španjolsku, na aerodromu ga uzalud čeka, tata je zakasnio. U čekaonici upozna mladu djevojku Vicky (B. Ballbé), koja se sažali na dječakom i da mu svoj broj ako mu slučajno zatreba. Kad dežurni policajci primijete dječaka koji satima sam sjedi na aerodromu, on bježi kako ga ne bi uhitili, te se tako mimoiđe s ocem. Lutajući, sretne neobičnog čovjeka koji se predstavi kao vitez Don Quichote (C. M. Herbst), star 500 godina. Nastave lutati zajedno. Kad ga Moritz pita kako to da govori njemački, ako je španjolski vitez, don Quichote mu odgovori da je to zato što on govori jezik srca. A kad ogladne i dječak pita kako će kupiti hranu kad nemaju novac, don Quichote kaže kako njega svi poznaju pa će im dati. Zaista, tako i bude, jedino što trgovci poslije međusobno komentiraju: jadan čovjek, nije sav svoj, ali je dobar.

HRT3, 19.00, ROMANTIČNA DRAMA, Samo ljubavnici preživljavaju

Depresivni glazbenik Adam (T. Hiddleston) ponovno se susreće sa svojom životnom ljubavi Evom (M. Wasikowska), ali ljubav je na kušnji kad se pojavi divlja i nekontrolirana Evina sestrica (T. Swinton)…

U već kultnom filmu redatelja Jima Jarmuscha sofisticirani vampirski par druži se s velikanima kao što su Schubert, Shelly i Byron, vozi se u starinskim automobilima i skuplja rijetke električne gitare. “Samo ljubavnici preživljavaju” prikazan je na mnogobrojnim međunarodnim filmskim festivalima, a od popriličnog broja nominacija i nagrada spomenut ćemo nominaciju za Zlatnu palmu 2013. u Cannesu, nominaciju za Grand Marnier Fellowship 2013. u New Yorku, nagradu VFCC za najbolju glumicu Tildi Swinton u Vancouveru 2015. itd.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Glazbeni znalac (Dave Matthews) ima ozljedu na mozgu zbog koje doživljava česte napade unatoč lijekovima koji bi ih trebali spriječiti. Kada tim dozna da se House prijavio za liječenje tumora na glavi, svi ga pokušavaju utješiti, no on ih samo gura od sebe.

HRT2, 20.00, NOGOMET – SP 2018.: Hrvatska – Island

Hrvatska danas u Rostovu igra svoju posljednju utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva u Rusiji protiv Islanda. Vatreni su već osigurali prolaz u osminu finala, ali se sigurno neće opustiti protiv opasnih Vikinga, kojima samo pobjeda ostavlja šanse za prolaz.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Glavni lik je Teresa, mlada žena koja ostavi Salva, zaručnika kojeg joj je otac odabrao jer je gradonačelnikov sin, i sa Sicilije odlazi u Milano. Teresa se nada da će se ondje zaposliti u stričevoj trgovini. No kad stigne u Milano, dozna da joj je stric na rubu bankrota i da je optužen za palež kombija ugledne robne kuće Raj za dame zbog koje gubi posao.

Vlasnik robne kuće je Pietro Mori, mladi poduzetnik upitne prošlosti, koji je nakon putovanja u SAD u poslijeratno doba uspio otvoriti elegantnu i modernu robnu kuću.

Teresa se prijavi na natječaj za prodavačicu u robnoj kući. Nakon niza peripetija uspije se zaposliti i pokaže da je ambiciozna i poduzetna djevojka i ubrzo stekne povjerenje kolega.

Djevojka se na kraju ludo zaljubi u Pietra Morija, no mora se vratiti na Siciliju jer je njezin otac obećao gradonačelniku Castelbuona da će se Teresa udati za njegovog sina Salva.

HRT1, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Plavuša s Harvarda

Elle Woods (R. Witherspoon) najpopularnija je članica losanđeleskog studentskog sestrinstva Delta Nu, privlačna slatka plavuša kojoj je moda najvažnija stvar na svijetu. Elle je zaljubljena u Warnera Huntingtona (M. Davis), izdanka elitne obitelji koja već pet generacija daje senatore. Na zajedničkoj večeri, na kojoj Elle očekuje da će je zaprositi, Warner joj priopći da odlazi studirati pravo na Harvard te da njegova obitelj očekuje da se zaruči s ozbiljnijom djevojkom od nje. Elle je šokirana, ali ubrzo dolazi k sebi i odluči i sama upisati pravo na Harvardu. To joj polazi za rukom, a uskoro postaje i jedna od istaknutijih studentica, pa je ugledni profesor Callahan (V. Garber), zajedno s Warnerom i njegovom novopečenom zaručnicom Vivian Kensington (S. Blair), uzima na praksu u svoj odvjetnički tim. U timu je kao asistent angažiran i mladi Emmet Richardson (L. Wilson), koji u Elle vidi veliki pravni talent.

DOMA TV, 21.20, KRIMI SERIJA, Tijelo je dokaz

Megan istražuje smrt mlade dadilje koju je pregazio auto i otkriva da su njezina 5-godišnjeg štićenika oteli i da treba lijekove. Zgodni FBI-ev agent Derek Ames, (Cliff Curtis) dodijeljen je slučaju, a Bud se nađe pod promatranjem kad istraga glavnoga osumnjičenog za otmicu ode u krivome smjeru. Meganina majka Joan (Joanna Cassidy) nudi pomoć, ali Megan je to sumnjivo — je li to samo PR lukavština kojom njezina majka želi izboriti reizbor?

NOVA TV, 23.15, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 4

Program ‘Građani pozornici’ bit će kruna slave zapovjednika Lassarda (George Gaynes) koji uskoro odlazi u mirovinu. Njegova je ideja zaustaviti kriminal na ulicama organizirajući grupe ljudi koji će paziti na red u naseljima. Odlučio je dovesti odabrane dobrovoljce na Akademiju gdje će ih naučiti tehnikama spašavanja života i uočavanja kriminalaca. Obučavanje te eklektičke skupine koju čine stariji ljudi, mlađi ljudi, pripadnici etničkih manjina i polukriminalci kao dodatak i pomoć policiji u kontroli zločina u zajednici težak je zadatak koji postaje još teži. Protiv Lassarda i njegove Akademije stali su uštogljeni poručnik Harris (G.W. Bailey) i njegov pomoćnik i ulizica Proctor (Lance Kinsey). Dok je Lassard daleko na godišnjoj međunarodnoj konvenciji šefova policije, Harris preuzima mjesto zapovjednika Akademije.

RTL TV, 23.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Kriza

U kući Aleša i Mirona stvari se ne mijenjaju. Miron svojim šarmom obasipa djevojke, a kada “uhvati” čak dvije odjednom, stvari krenu nizbrdo! I dok on pokušava održati vezu s obje, Aleš odluči svog mlađeg brata naučiti pameti pa svakoj od njih kaže da će ih Miron zaprositi. Tu tek nastaje prava pomutnja jer se Miron ipak ne snalazi tako dobro u sjedenju na dvije stolice, kao što je prvotno mislio.