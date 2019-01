TV PREPORUKA DANA: Hrvatski rukometaši pretposljednju utakmicu u skupini igraju protiv Bahreina

HRT2, 13.35, TRILER, Moja osramoćena kći

Peyton Harris (T. Skovbye) ima osamnaest godina, uspjela se upisati na željeni koledž, ima roditelje s kojima se dobro slaže i najbolju prijateljicu još od djetinjstva. Sve je savršeno do jednog trenutka neopreznosti koji je gotovo uništio ne samo njezin život nego i živote njezinih roditelja. Jedne večeri sama je sebe fotografirala mobitelom, samo u gaćicama, isprobavajući kako bi izgledala da su joj grudi malo veće, jer upravo je namjeravala s majkom razgovarati o tome bi li joj dopustila da ih poveća. Dan poslije, njezine su fotografije osvanule u e-mailovima svih ljudi iz njezinog adresara, na Facebooku i na stranici koja joj je do tada bila nepoznata, ExMyEx, namijenjenoj onima koji se žele osvetiti svojim bivšima tako što će ih sramotiti intimnim fotografijama. Peyton postaje predmet ismijavanja, a kad se njezina majka (E. Röhm) odluči uhvatiti u koštac s internetskim zlostavljačem, on postaje sve opasniji. Uspio je zamrznuti sve njezine kreditne kartice, provaliti u policijski sustav i formirati lažnu tjeralicu za njezinim mužem, pa čak ih napasti i dronom, neprekidno šaljući prijeteće poruke da će ih uništiti ako Elaine ne odustane od istraživanja.

RTL TV, 17.55, SP U RUKOMETU: Hrvatska – Bahrein

Izgubivši glatko protiv Španjolske, Makedonije i Islanda, Bahrein se smjestio na posljednje mjesto skupine B. No ne radi se o bezopasnoj reprezentaciji. Naprotiv, Bahrein se na azijskom prvenstvu smjestio odmah iza Katara te se čini da su do sada ipak prikazali manje nego što mogu. No ipak, Kauboji bi trebali imati lakši posao protiv Bahreina i tako o čelnoj poziciji skupine odlučivati direktno u susretu sa Španjolskom u četvrtak.

HRT1, 20.05, INFO EMISIJA, Kultura s nogu

Nova emisija na zanimljiv će nas način informirati o temama iz kulture, kao i aktualnostima, o kojima će dakako govoriti gosti. Dva dijela polusatne emisije uživo spaja reportaža o tjednim kulturnim zbivanjima. Večerašnji gosti “Kulture s nogu” su Vinko Brešan, zbog novog filma, Branko Brezovec, zbog predstave “Posljednja noć” u produkciji Eurokaza i Aljoša Jurinić, pijanist kojem predstoji sjajna koncertna sezona. Drugi, tematski dio emisije bavi se spomeničkom kulturom, a povod je novi spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. O tome će govoriti kipari Nikola Vudrag, Ivan Fijolić i Denis Krašković. Tjedni pregled iz kuture priprema Rudi Pavlović. Uz Dražena Ilinčića, u suvoditeljskoj će se ulozi izmjenjivati i mladi glumci ZKM-a i Trešnje, Mateo Videk i Jure Radnić.

DOMA TV, 20.05, KRIMI SERIJA, Mentalist

CBI-ev tim istražuje ubojstvo vojne bolničarke koja je radila s vojnicima koji imaju PTSP i čije tijelo je pronađeno u blizini vojne baze.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obiteljski zločini: Obitelj Imel

Dobro došli u sunčani i suhi Tuscon u Arizoni, novi dom divne obitelji. Zaljubljeni muž i žena i savršene dvije kćeri upotpunjuju tu obitelj. No prijevara, zabadanje noža u leđa i hladnokrvno ubojstvo razorit će ovu obitelj.

HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Stani u Lici: Lovinac

Što je zajedničko Ircima i Ličanima? Krumpir! Na krajnjem jugu Ličkog polja, u Sv. Roku pokraj Lovinca, jedina je organizirana proizvodnja slavnog krumpira. Na Raspjevanoj farmi kozarica Kata kozama čita, lovinački poštar biciklom putuje po svijetu, a iz daleke Kanade redovito u rodni kraj svraća Josip Pavičić, proizvođač dijelova za svemirske letjelice. U prošlosti je Lovinac bio trgovački centar, danas je na Cvituši centar društvenih zbivanja i najfiniji knedli sa šljivama.

HRT2, 21.00, KRIMI DRAMA, Zakon ulice

Tango (D. Cheadle) je policajac iz odjela narkotika na tajnom zadatku koji ga sili da bira između dužnosti ili odlaska. Prošao je više-manje sve i jedino što želi je otići. Detektiv Sal (E. Hawke) je obiteljski čovjek, pohlepan i sklon korupciji. Jedva spaja kraj s krajem i očajnički traži novu kuću jer prostor u kojem žive ugrožava zdravlje. Još tjedan dana i Edie (R. Gere) je u mirovini od policijskog posla prema kojem je već dugo indiferentan za razliku od whiskeyja kojim počinje svoj dan. Spletom okolnosti ova će se trojica naći na istom mjestu u isto vrijeme.

RTL2, 21.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon se našao u sasvim novoj situaciji kada je posjetio majku u Houstonu. Raja proganja krivnja jer je izlazio s dvije žene istovremeno, Penny ima priliku glumiti u filmu, Sheldon je rastrgan između dvije strane.

HRT1, 21.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Je li zrak u avionu toksičan?

Koliko je zdrav zrak koji udišete u zrakoplovima? Već se odavno tvrdi da kabinski zrak onečišćen motornim uljem svake godine ugrožava zdravlje milijuna putnika. Sada, nakon dugogodišnjeg poricanja, neke zrakoplovne kompanije uvode nove filtracijske sustave. Istražujemo opasnosti koje donosi aerotoksični sindrom.

HRT3, 22.50, DRAMA, Zaručnici

Na industrijskom sjeveru iskusni tvornički radnik Giovanni dobiva ponudu za promaknuće pod uvjetom da na 18 mjeseci ode na Siciliju pripomoći na novom odjelu. Zbog skorašnjeg odlaska rastu napetosti između njega i zaručnice Liliane s kojom gotovo ne razgovara. Ima li njihova veza budućnost?… Na Filmskom festivalu u Cannesu Ermanno Olmi dobitnik je nagrade OCIC i nominiran je za Zlatnu palmu.

HRT2, 23.10, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Narednik (Anthony Edwards) primora Benson da bira između odanosti i dužnosti nakon što mu sina optuže za silovanje.

HRT2, 23.50, SF FILM, Westworld

Jedan od najpoznatijih tematskih parkova za odrasle je Westworld u kojem posjetitelji mogu vrlo realistično doživjeti Divlji zapad. Nudi se zabava s plesačicama, tučnjave i dvoboji. Sve je to bezopasno jer se sukobljavaju s programiranim robotima. Među gostima su Peter Martin (R. Benjamin) i John Blane (J. Brolin), dobro se zabavljaju sve dok Peter ne otkrije da je robot (Y. Brynner) doista ubio Johna. I ne samo to, ljudi koji upravljaju parkom također su mrtvi, a roboti su krenuli ubijati posjetitelje.

NOVA TV, 00.05, KOMEDIJA, Predigra za brak

Kao desetogodišnji dječak Chuck (Dane Cook) odbio je poljubiti djevojku koja zbog toga baca prokletstvo na njega koje ga prati i sada kad je odrastao. Chuck je sada u svojim tridesetima, uspješan je zubar, no ima veliki problem kada su u pitanju odnosi sa ženama. Naime on ne može reći djevojkama da ih voli jer ga to uvijek dovode do prekida veze i vjenčanja djevojke s nekim drugim. Jednog dana, upravo na jednom takvom vjenčanju njegove bivše djevojke, Chuck postaje svjestan te okrutne činjenice, ali i upoznaje djevojku koja mu se svidi na prvi pogled. Cam (Jessica Alba) ga odbija, no okolnosti ju dovode u njegovu ordinaciju te se ponovno sreću. Nakon zubarskog tretmana ona u zamjenu neplaćanja računa pristaje izaći sa Chuckom. Što više vremena njih dvoje provode zajedno to se Chuck više zaljubljuje u nju ali kada mu prijatelj Stu objasni teoriju o njegovim bivšim ženama Chuck se zabrine za svoju vezu s Cam. Chuck mora nekako razbiti čaroliju zbog koje nema sreće u ljubavi.