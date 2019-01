TV PREPORUKA DANA: Hrvatska večeras igra protiv najjačeg suparnika u skupini, europskih prvaka Španjolaca

HRT2, 13.40, OBITELJSKI FILM, Bella protiv maćehe

Nakon što slatki dječačić i njegova napredna sestra otkriju da je njihovo tek udomljeno štene Belle na Badnjak ukrala lijepa sponzoruša koja hoda s njihovim tatom koji je udovac, djeca organiziraju prijatelje iz susjedstva te kreću u avanturu kako bi spasila Belle.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Jedanaesta sezona ove vrhunske međunarodno hvaljene serije počinje s Murdochom u pritvoru pod lažnom optužbom za ubojstvo burleskne plesačice. Njegovi su pozornici pokošeni iz zasjede, Brackenreid je posljednji put viđen s pištoljem uperenim u glavu, a potkupljeni političari i njegovi prijatelji oteli su dr. Ogden. Murdoch iz pritvora mora dokazati svoju nevinost u suradnji s detektivom Llewellynom Wattsom koji mu potajno pomaže da riješi slučaj.

DOMA TV, 18.30, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

U završnici sedme sezone serije, nakon što Sam primi poziv upomoć od svog sina Aidena (Tye White) od kojeg doznaje da je njegovu školu okupirala skupina ekstremista, Sam, Callen, Kensi i Deeks odlaze u San Francisco zaštititi Aidena i osloboditi taoce. Zamjenik ministra obrane Corbin Duggan preuzima vodstvo nad jedinicom NCIS-a u Los Angelesu nakon što nisu uspjeli pronaći krticu.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Koji hrvatski dizajneri izlažu kolekcije na njujorškom tjednu mode, a koji mladi umjetnik uskoro ima izložbu u Parizu? Jesu li Hrvati pronašli recept za uspješne serije, reći će nam Nebojša Taraba i Miodrag Sila. Što povezuje bivše misice, a danas poslovne žene Rajnu Raguž i Ivu Radić? Kako izgledaju poznate Hrvatice bez šminke, saznat ćemo od poznatih fotografa. Upoznajemo vas i s najnovijim trendovima u uređenju doma. Sve o velikom koncertu u Zagrebu te privatnom životu i karijeri otkrio nam je pjevač Željko Joksimović.

RTL TV, 20.25, SP U RUKOMETU: Španjolska – Hrvatska

Iako su Makedonija i Island bile daleko od lakih suparnika, Hrvatsku sada ipak čeka prvi veliki test kvalitete – Španjolska. Aktualni prvak Europe, baš kao i mi, želi osvojiti prvo mjesto u skupini i prenijeti maksimalni broj bodova u idući krug. Trener Španjolaca, Ribera ističe važnost obrane na čelu s vratarom Rodrigom Corralesom, njenu agresivnost, segment igre iz koje kreću ubojiti kontranapadi, i na tome će Španjolci sigurno inzistirati. Hrvatska djeluje za sada jako dobro, iako sa zdravstvenim problemima Šušnje i Cindrića, uz vođu Duvnjaka, odlične Štrleka, Musu, Stepančića te nova mlada otkrića Mandića i Šipića nema razloga da ne budemo optimisti uoči susreta.

HRT2, 21.00, DRAMA, Crvena prašina

Crni, dvadesetsedmogodišnjak, boksač periferijskog zagrebačkog kluba, sredinom 1990. bježi iz tadašnje vojske ogorčen jer mu nisu predali brzojav o majčinoj smrti. Vraća se u rodni grad i naleti na vjenčanje svoje dojučerašnje djevojke Lidije s lokalnim moćnikom i vlasnikom kafića – Bossom. Uz pomoć prijatelja, automehaničara Škrbe, uplete se u šverc cigareta, ne znajući da time ugrožava identičan i već razgranat Bossov posao. Na nagovor svog trenera Kirbyja, policajca lokalne postaje, koji ga štiti pred vojnom policijom i s kojim ima naoko nedorečen, ali osobit odnos, vraća se treningu. Suočena s brutalnošću svojega muža, Lidija bježi… U kući Crnoga, u jednoj mučnoj situaciji, ubijena je. Jedini svjedok umorstva je Zrik, šesnaestogodišnji mladić, Škrgin šegrt, koji je svojevrsno motrište cijelog filma.

HRT1, 21.00, MAGAZIN, Puls

Tko je “jedan od pet milijuna” svake subote na ulicama Beograda? Naša ekipa predvođena Natašom Ban prošetala je s prosvjednicima i istražila zašto su nezadovoljni. Što očekuju? Čemu se nadaju? Velika je mogućnost da poznajete nekoga tko pati od depresije, a da to i ne znate. Ta se bolest vrlo često ne prepoznaje, a onda i ne liječi na odgovarajući način. Svakako se ne može izliječiti šetnjom šumom, kako predlažu neki. Donosimo svjedočanstvo iz prve ruke o životu i borbi s depresijom. Kad bol iz djetinjstva potakne na poziv, nastane mala farma – velikog srca. Andrea Ćakić donosi priču o predanim volonterkama iz udruge “Farmica”. Nikada ne odbijaju pomoći ozlijeđenoj ili napuštenoj životinji, a ljudi to prepoznaju i pomažu im donacijama. Kada je došla na svijet imala je nepunih 450 grama. Prava mala Palčica imala je slabe izglede da će preživjeti. No nije bilo predaje. Ruža Ištuk donosi priču o hrabroj Maši, djevojčica koja je u godinu dana pokazala da je pravo čudo i nedavno proslavila prvi rođendan.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Je li ispunila sve što je obećala u predizbornoj kampanji? Magazin donosi analizu četiri godine mandata predsjednice Grabar-Kitarović. Pacijenti i udruge digli su se na noge zbog najavljene nadoplate za inzuline. Što donosi novi Pravilnik, je li on samo uvod u poskupljenje lijekova? Napadi na novinare pa zatim sudske tužbe! I to zbog informacije koje uopće nisu objavljene. ‘Provjereno’ istražuje koliko su ugrožene medijske slobode u Hrvatskoj? Kada je obitelji luksuz – pecivo. Žive u štali, bez toaleta, a njihova kćer boluje od cerebralne paralize!

HRT3, 22.50, AKCIJSKA KOMEDIJA, Posljednji obračun

Alice (V. Paradis) nakon osam mjeseci odslužene kazne zbog krađe auta izlazi iz zatvora. Sazna da joj je umrla majka i za nju ostavila poruku na kaseti o tome kako je prije dvadeset godina istodobno bila zaljubljena u dvojicu muškaraca (J.-P. Belmondo, A. Delon). Ostala je trudna, ali ni jednome od njih to nije rekla. Alice kreće u potragu za ocem.

HRT2, 23.25, SATIRIČNA KOMEDIJA, Vatromet taštine

Sherman McCoy (T. Hanks) iznimno uspješan i imućan burzovni mešetar iz New Yorka jednom prilikom s ljubavnicom Marijom Ruskin (M. Griffith), vozeći se svojim Mercedesom, zaglavi u mračnoj ulici opasne crnačke četvrti u Bronxu, gdje ih napadnu dvojica mladih Afroamerikanaca. Maria, koja je sjela za upravljač Mercedesa, u panici lagano automobilom udari jednog od mladića te potom par pobjegne. Sherman smatra da bi incident trebalo prijaviti policiji, no Maria ga uvjerava da nije došlo do udarca i da je, uostalom, ona vozila pa bi u slučaju nesreće bila kriva, stoga je bolje da sve prešute. Međutim, ambiciozni židovski političar, koji bi želio postati gradonačelnik New Yorka, vapi za slučajem u kojem bi se mogao pokazati u pozitivnom, politički korektnom svjetlu i pridobiti glasove crnačkih birača. Stoga njegova ekipa poradi na slučaju i otkrije da je nesreća izazvana Shermanovim automobilom. Pokreće se medijska haranga koju predvodi novinar Peter Fallow (B. Willis), specijaliziran za skandale, koja tvrdi da je bezdušni bogataš pregazio mladog i darovitog crnog studenta te potom pobjegao s mjesta nesreće. Sve podupire i licemjerni crnački svećenik, velečasni Bacon (J. Hancock).

NOVA TV, 23.55, TRILER, Ne diši

Troje bezobzirnih lopova provali u kuću bogatog slijepca misleći da će izvesti savršenu pljačku. Ali slijepac skriva užasavajuću tajnu – i nije tako bezopasan kao što su mislili. Rocky, mlada žena koja želi započeti bolji život za sebe i svoju sestru, pristane sudjelovati u pljački kuće u vlasništvu bogatog slijepca s dečkom Moneyjem i njihovim prijateljem Alexom. No pljačka ubrzo pođe po zlu kad otkriju da njihova meta skriva užasavajuću tajnu – i da nije tako bezopasan kao što su mislili.