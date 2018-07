TV PREPORUKA DANA: Hrvatska se večeras u susretu s Engleskom nakon 20 godina bori za prolazak u finale SP-a

HRT2, 11.55, BIOGRAFSKA DRAMA, Billy the Kid

Potkraj 1870-ih teritorij Novog Meksika postao je poprište sukoba mjesnih moćnika i rančera. Prva žrtva tog sukoba bio je bogataš John Tunstall (A. Bicknell) čiji je štićenik bio devetnaestogodišnji kauboj William Bonney poznatiji kao Billy the Kid (Val Kilmer). Ogorčen ubojstvom svoga zaštitnika, Billy the Kid krene u osvetnički pohod što izazove bijes Tunstallovih protivnika. Odmetnuvši se od zakona, mladi osvetnik postane meta bivšeg prijatelja, a sada šerifa Pata Garretta (Duncan Regehr) odlučnog da se dokaže u očima svojih nalogodavaca…

Američki scenarist Gore Vidal (rođen 1925.) često je izazivao pozornost javnosti svojim radovima (Caligula, Dress Gray) pri čemu je najpoznatiji njegov doprinos klasiku “Ben Hur” za koji na kraju nije ni potpisan. Godine 1955. napisao je tekst za TV dramu o jednom od najpoznatijih odmetnika s Divljeg zapada – Billyju the Kidu (1859.-1881.) pri čemu je, baš kao i u nekoliko svojih ostalih radova, provukao hipotezu o homoseksualnosti naslovnog junaka. Tri desetljeća kasnije Vidalov je tekst poslužio kao predložak za TV film “Gore Vidal’s Billy the Kid”. Film je režirao William A. Graham, dok je glavna uloga pripala Valu Kilmeru koji će tijekom 1990-ih postati jednim od najtraženijih hollywoodskih glumaca (The Doors, Batman zauvijek).

HRT2, 13.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Škola kuhanja Marthe Stewart: Stručnjak za ribe

Ako volite morske plodove, ali se ustručavate od toga da ih kuhate kod kuće, ova će vam se lekcija svidjeti. Dave Pasternack, poznati njujorški kuhar, pridružuje se Marthi u početnom tečaju iz kupnje, tranširanja i pohrane ribe.

HRT3, 18.55, POLITIČKI TRILER, Smrt korumpiranog štakora

Zastupnik Philippe Dubaye ubija poznatoga političkog ucjenjivača, a njegov mu prijatelj Xav daje izmišljeni alibi. Policija na to ne nasjeda, no Dubaye pogiba u trenutku kada Xav s njegovom ljubavnicom odlazi na ugovoreni sastanak, gdje će doći do dosjea koji će mu svim silama nastojati oteti ljudi iz finacijskog i političkog podzemlja da bi ih ili uništili ili iskoristili u mračne svrhe. Vrlo brzo postaje jasno da se iza maske uglednih ljudi iz građanskog društva – biznismena, zastupnika, pa čak i ministra kriju kriminalci stalno na rubu zločina i javnog sklandala.

DOMA TV, 19.50, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Nakon što Duckyja napadne čovjek koji tvrdi da ima informacije o njegovu polubratu koji je umro prije nekoliko desetljeća, NCIS-ov tim traži počinitelja, a za to se vrijeme Ducky prisjeća posljednjih emotivnih dana koje je proveo sa svojim bratom. Također, kako se približavaju blagdani, tako Bishop i Jake (Jamie Bamber) raspravljaju o budućnosti svoje veze.

HRT2, 20.00, NOGOMET – SP 2018.: Hrvatska – Engleska

Večeras nas u Moskvi očekuje ogled Vatrenih i Gordog Albiona u još jednoj, sad već poslovično, utakmici generacije. Pobjednika čeka mjesto u finalu, a gubitnik će na noge Belgiji u borbi za broncu.

Obje ekipe biti će posebno motivirane, Englezi jer se nadaju tituli još od 1966. godine, a Hrvati jer žele prestići ili barem ponoviti uspjeh brončane generacije 98.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Pietro Mori želi zaprositi imućnu Andreinu. Vittorio iskorištava priliku da se zbliži s Teresom, iako bi se više trebao brinuti o promidžbi novoga ruža za usne.

HRT1, 21.05, DRAMA, Ljubav u New Yorku

Bračni par, Alex (M. Freeman) i Ruth (D. Keaton) Carver, godinama živi u istom stanu u New Yorku. Slikar i učiteljica u mirovini isprepleli su svoje živote sa susjedima, ali dob čini svoje i teško im je penjati se na peti kat bez lifta. Stoga odluče prodati taj stan i preseliti se, a pomaže im nećakinja Lilly (C. Nixon). Istodobno njihov pas mora na skupu operaciju, a oni su u potrazi za novim stanom…

Snimljeno prema romanu Heroic Measures Jill Ciment.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Nakon što društvo odbije otići na Rajevu tematsku večeru, on organizira društvenu igru detektiva. Za vrijeme istrage, Amy i Howard pronađu zajednički interes – oboje obožavaju Neila Diamonda, dok Bernadette pokaže svoje ružno natjecateljsko lice.

HRT2, 23.25, AKCIJSKI FILM, Vatrena lisica

Iako se povukao u miran život, pilot Mitchell Gant (C. Eastwood) stalno se prisjeća rata u Vijetnamu. On odbija letjeti, ali kada mu je ponuđen nov, izuzetan avion pristane. No avion je sovjetski i treba ga ukrasti, za što će se pobrinuti tajne službe.

NOVA TV, 23.40, KOMEDIJA, Po jutru se dan poznaje

Kada televizijska producentica Becky Fuller (Rachel McAdams) dobije otkaz s lokalne redakcije vijesti, karijera joj počinje nalikovati ljubavnom životu koji je u krizi. Uskoro pronađe posao u osrednjoj jutarnjoj emisiji i odluči je osvježiti tako što će dovesti legendarnog voditelja Mikea Pomeroya (Harrison Ford). Međutim, on ne želi prenositi televizijske priloge koji se bave tračevima o slavnima, vremenu i modi, a ni raditi s voditeljicom Colleen Peck (Diane Keaton), dugogodišnjim zaštitnim licem jutarnjih emisija kojoj savršeno odgovara prenositi jutarnje “vijesti”. I dok Beckyna ljubavna situacija s kolegom Adamom Bennettom (Patrick Wilson) cvate, sukob Mikea i Colleen eskalira, pa je Becky prisiljena nešto poduzeti kako bi spasila svoj ljubavni život, reputaciju i emisiju od propasti.