TV PREPORUKA DANA: Hrvatska nogometna reprezentacija na stadionu Hard Rock u Miamiju igra prvi susret s Peruom u povijesti

HRT2, 13.20, KOMEDIJA, Obiteljska ljubav

Hélene (M. Denarnaud) doznaje lošu vijest: njezini bubrezi su otkazali i hitno mora dobiti zdravi bubreg. No, odgovarajućega donora nema. Srećom, Helene ima dvojicu braće, Maxa (M. Youn) i Yvana (A. Abittan), koji je mogu spasiti. I Max i Yvan spremno pristaju, no kako vrijeme odmiče, jača njihov otpor prema zahvatu, što ne priznaju nikome, gotovo ni samima sebi. O njima dvojici treba znati da su se oduvijek jako razlikovali, kao da nisu braća. Max je neuspjeli pisac, lijenčina i grebator. Neuspješno nudi rukopise izdavačima. Živi sam. Yvan je oženjen, nastavnik francuskog, hipohondar opsjednut sobom. Max je veći frajer, hrabriji i odlučniji, a Yvan je osjetljiviji, bojažljiviji i neodlučniji. Liječnik im objašnjava da će obojica biti testirani, pa će se na kraju odlučiti koji je bolji donor. Obojica se nadaju sretnom ishodu, to jest, da će onaj drugi biti prikladniji, no nalazi pokažu ono što radije ne bi čuli: obojica su savršeno zdravi.

HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Anno Domini – Kraljevstvo i carstvo

Američka serija u 12 nastavaka govori o ranim Isusovim sljedbenicima te prikazuje njihovu dramatičnu borbu za opstanak u složenom i opasnom svijetu.

Židovski narod je pod rimskom okupacijom. Neki se bore za slobodu od ugnjetavanja, drugi se trude zadržati svoju moć i status. Revolucionarni zeloti nadmeću se s hramskim svećenicima za srca i umove ljudi. No Rim je izgubio strpljenje s ovom neposlušnom provincijom koja, po svemu sudeći, prihvaća isključivo Božji autoritet te se sprema rat između Rimljana i Židova, rat u kojem Židovi ne mogu pobijediti. A ipak se usred nasilja i intriga širi Isusova poruka nade i mira…

Raskošno producirana, s izvrsnom glumačkom ekipom, serija nas vodi u rane dane kršćanstva i gledatelji će vidjeti kako se malena skupina braće i sestara borila da Isusova poruka nade živi.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Tri dana za ubojstvo

Iskusni CIA-in agent Ethan Renner (Kevin Costner) u timu je koji lovi trgovca oružjem, poznatog kao Vuk (Richard Sammel), i njegovu desnu ruku Albina. I dok operativci promatraju Albina u hotelu u Beogradu kako nastoji prodati tzv. prljavu bombu teroristima, on prepozna jednog od agenta, ubija ga i bježi, a Renner ga slijedi te ranjava u nogu. Ovaj ipak uspijeva pobjeći, dok Rener u akciji pada u nesvijest. U međuvremenu, čitavu operaciju promatra Vivi Delay (Amber Heard), koju je osobno postavio direktor CIA-e da uhiti Vuka. Ona misli da je Renner, iako nesvjestan toga, ipak uspio vidjeti lice Vuka. Rennera, kojemu je dijagnosticiran tumor na mozgu, a koji se sada proširio na pluća, novi napad kašlja dovodi ga gotovo do gubitka svijesti. On zna da mu je preostalo svega nekoliko mjeseci života i da neće doživjeti Božić. Tajnu je dugo i uspješno čuvao od žene (Connie Nielsen) i kćeri Zooey (Hailee Steinfeld) te će vrijeme koje mu je preostalo nastojati provesti s njima kako bi se ponovno zbližili.

HRT1, 20.05, PRIJENOS, Dodjela glazbene nagrade Porin 2018.

Jubilarna 25. dodjela glazbene nagrade Porin ove se godine održava u splitskoj Spaladium areni. Voditelji dodjele te prestižne nagrade bit će Iva Šulentić i Ivan Vukušić, a kroz brojne kategorije vodit će nas i dobro poznati glas Duška Ćurlića. Porin se dodjeluje u 35 kategorija, a u TV prijenosu bit će dodijeljeno njih 13.

Na jubilarnoj dodjeli uz nominirane izvođače prisjetit ćemo se i nekih glazbenih uspješnica. Nastupaju: Psihomodo pop, Chui i Josipa Lisac, Jazz orkestar HRT-a, Mayales, Dike i Šokci, Pavao Mašić, Papandopulo kvartet, Massimo, Fuentes, Parni valjak, Boris Štok, Mia Dimšić, Željko Bebek, Mile Kekin, Natali Dizdar, Detour, Nina Badrić, Tony Cetinski, Hari Rončević, Marko Tolja, Marijan Ban i dr., a čut ćemo i song iz mjuzikla Naša bila štorija (u kojem među ostalima nastupaju Goran Karan, Severina, Danijela, Giuliano)…

Ovogodišnji dobitnici Porina za životno djelo su pijanistica Pavica Gvozdić, legenda glazbene scene Oliver Dragojević te autor i književnik Jakša Fiamengo.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Ubojstvo u Walesu

Mathias je pod pritiskom. Njegova supruga Meg pojavila se u Aberystwythu, a on je pod istragom IPCC-ja nakon što je u prošloj epizodi poginula Mari Davies. Dobrodošli bijeg pružit će mu novi slučaj. Na izoliranom obronku pronađen je ustrijeljeni vozač autobusa. Tim mora ispitati osumnjičenika, ali Mathias vjeruje da on nije ubojica. Zbog trenutačnog stanja uma fascinira ga životni odabir bivšeg vojnika Johna Bella. Zna da ne može više dugo izbjegavati Meg.

HRT2, 21.40, DRAMSKA SERIJA, Ray Donovan

Terryjev život je u opasnosti nakon što u zatvoru ubije Arijca. Ray i Mickey očajnički ga žele izvući na slobodu. Iako ne želi više imati veze s Andrewom Finneyjem, Ray ga opet zatreba da bi došao do vrlo moćnog čovjeka. Mickey i Daryll prostitutkama prodaju novu i poboljšanu strategiju. Bunchy odluči uložiti u hrvački nastup u klubu da zadrži Teresu blizu. Abby dolazi do kritične točke s obitelji.

NOVA TV, 22.30, TRILER, Turist

Dok putuje Europom, američki turist Frank (Johnny Depp) u vlaku upozna tajanstvenu ljepoticu Elise (Angelina Jolie), koja ga uvuče u opasan svijet intriga i špijunaže. Frank je uvjeren da se radi o slučajnom susretu, no nije svjestan da su postali dijelom mnogo većeg plana zbog kojeg će biti prisiljeni izbjegavati metke kroz veličanstvene ulice Pariza i vijugave kanale Venecije. Dok Frank i Elise bježe od opasnosti, njihova romansa postaje sve intenzivnija.

HRT2, 22.35, TRILER, Crveni ugao

Američki pravnik Jack Moore (R. Gere) stigao je u Kinu kako bi Kinezima prodao prava za prikazivanje američkih kablovskih i satelitskih televizijskih programa. U pekinškom noćnom lokalu upozna lijepu Kineskinju koja pokuša nacrtati njegov portret. Odu u hotel gdje provedu noć. U rano jutro u sobu upadne policija i vrlo grubo probudi Moorea. On je sav krvav, a Kineskinja je umorena ubodima noža. Odmah ga uhite i optuže za umorstvo. Kazna je za takav zločin – smrt. Po kineskim zakonima ne može ga braniti američki odvjetnik nego samo kineski kojeg odredi nadležno ministarstvo. Kolega Bob Ghery (B. Whitford) obrati se odmah američkom veleposlanstvu, no konzul Ed Pratt (R. Stanton) kaže da mu ne mogu mnogo pomoći. Ipak, nabave mu engleski prijevod kineskog zakona. Kineske vlasti odrede da ga brani mlada i lijepa odvjetnica Shen Yuelin (B. Ling). Moore najprije mora nju uvjeriti da je nevin. Kad to postigne, ona će mu pomoći da to dokaže i na sudu.

HRT3, 23.10, DRAMA, Ubio sam majku

Svađe i netrpeljivost s pokojim izljevima ljubavi i nježnosti svakodnevna su pojava u Hubertovom životu. Smeta ga gotovo sve. Majčina sklonost kiču, način na koji jede, način na koji razmišlja i možda bi se pomislilo da je sve bez razloga, međutim, Chantal opet na svoj način vrlo rado manipulira svojim sinom tinejdžerom. U godinama kada otkriva svoju seksualnost, Hubert taji od majke da je zaljubljen i hoda s Antoninom kojeg često posjećuje u njegovom domu.

RTL TV, 23.50, TRILER, Dvostruka opasnost

Libby Parsons (Ashley Judd) živi u sretnom braku sa svojim suprugom Nickom (Bruce Greenwood) i prekrasnim sinčićem Mattyjem (Jay Brazeau). Jedne noći, koju su supružnici odlučili provesti na svojem brodu, Libby se budi, shvaća da Nicka nigdje nema i primjećuje kako je čitav brod krvav. Istraga pokazuje kako je Nick imao financijskih poteškoća te policu osiguranja vrijednu dva milijuna dolara. Iako tvrdi kako o svemu ne zna ama baš ništa, Libby biva osumnjičena za ubojstvo i poslana u zatvor. Mattyja povjeri na čuvanje najboljoj prijateljici, te tijekom jednog razgovora s njim doznaje kako je Nick još uvijek živ. Libby shvaća kako ju je Nick vješto prevario te da mu sve zajedničke godine braka nisu značile ništa. Doznaje i kako, prema zakonu, ne može biti dvaput optužena za isti zločin, a kako već služi jednu kaznu zbog ubojstva svog supruga, kada ga drugi put ubije, nitko joj neće ništa moći.

NOVA TV, 00.25, AKCIJSKI TRILER, Put osvete

Opaki bjegunac iz Pakla kojeg prati mračna prošlost, zagonetni Milton (Nicholas Cage), juri apokaliptičnom pustinjom u potrazi za Sotonskim kultom pod vodstvom Jonaha Kinga (Billy Burke) koji je ubio Miltonovu kćer i oteo dijete njegove kćeri. Ima samo tri dana da nađe dijete, uništi štovatelje kulta i zato vozi najbrže aute koje uspije ukrasti. U čast špageti-vesterna i filmova 70-ih, filmaš Patrick Lussieru ovome filmu otpušta kočnice i stišće gas do kraja. Piper (Amber Heard) je opaka konobarica glumi koja zna s upravljačem, a lik Williama Fichtnera ima zadatak uhvatiti Miltona.

HRT2, 01.20, NOGOMET, PRIJATELJSKA UTAKMICA: Peru – Hrvatska

“Igrat ćemo protiv Perua kao i u tri prijašnje utakmice, u sustavu 4-2-3-1. Razmišljao sam o tome, ali nemamo mnogo vremena. Međutim, dobro je što smo ovdje i što igramo protiv Južnoamerikanaca. Tražio sam snažne suparnike, dobio sam ih, i nadam se dobrom iskustvu u ove dvije utakmice”, rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

“Želimo se testirati na sudionicima Svjetskog prvenstva koji igraju slično Argentini, jednom od favorita za naslov svjetskog prvaka. Peru je prošle godine primio samo sedam pogodaka, igraju dobru obranu, a dobro poznajem i Farfanove kvalitete. Rado bih ih opet susreo i u drugom krugu Svjetskog prvenstva, zašto ne”, dodao je.