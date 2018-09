TV PREPORUKA DANA: Hrvatska Davis Cup reprezentacija protiv SAD-a igra za finale elitnog reprezentativnog teniskog natjecanja

HRT2, 11.00, TENIS, DAVIS CUP: Hrvatska – SAD

Prije početka hrvatski tenisačima je došla dobra vijest kako za SAD neće igrati njihov najbolji igrač Jack Sock, 17 tenisač svijeta, kao i to da su Mate Pavić i izbornik Željko Krajan riješili sve nesuglasice te će 4. tenisač svijeta u parovima biti jaka snaga na Višnjiku. Polufinalni dvoboj u petak će otvoriti Borna Ćorić protiv Stevea Johnsona dok će nakon njih na teren izaći Marin Čilić i Frances Tiafoe. Krajan je za subotu prijavio Ivana Dodiga i Matu Pavića, a američki izbornik Jim Courier Mikea Bryana i Ryana Harrisona. U nedjelju bi se od 11 sati trebali sastati Čilić i Johnson te Ćorić i Tiafoe. Nema sumnje, čekaju nas teniska uzbuđenja.

HRT3, 15.20, KOMEDIJA, Imam dvije mame i dva tate

Nekadašnji muž (R. Bašić) i žena (M. Oremović) imaju nove brakove. On se oženio lijepom, mladom, atraktivnom ženom (V. Čukić), a ona se udala za starijeg glazbenika (F. Šovagović). Djecu su podijelili. Naizgled je sve u redu, ali ipak nije sve tako. Djeca se ne razvijaju kako bi roditelji željeli, osobito stariji sin (I. Galo) s kojim se otac neprekidno sukobljava. Bivši se supružnici sastaju nadajući se da bi dogovorom mogli riješiti probleme odgoja. Ni jedno ni drugo u novom braku nije našlo ono što im je nedostajalo u starome, ali ni natrag se ne može. Život se nastavlja.

HRT3, 20.05, PRIJENOS, Split: Obitelji za najmanje, humanitarni koncert

U organizaciji Splitsko-makarske nadbiskupije, a u sklopu Trećih nacionalnih susreta hrvatskih katoličkih obitelji, u Splitu se održava humanitarni koncert Obitelji za najmanje kojim će se pokušati prikupiti sredstva potrebna za kupnju endoskopskog stupa za operacijske zahvate na novorođenčadi i djeci za Kliniku za dječju kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split.

Hrvatska televizija izravno prenosi koncert s rive na kojem će nastupiti Zorica Kondža, Meri Cetinić, Tedi Spalato, Marko Perković Thompson, Dražen Zečić, Mate Bulić, Mia, Domenica, Giuliano, Petar Dragojević i drugi.

Sudjelujte u ovoj plemenitoj humanitarnoj akciji pozivom na humanitarni broj telefona 060 9000 (6,25 kn / poziv, PDV uključen) koji je aktivan od 1. rujna do 1. listopada ili uplatom na račun HR6323300031545016800.

RTL TV, 21.00, AKCIJSKI TRILER, 96 sati: Istanbul

Umirovljeni CIA agent Bryan Mills (Liam Neeson) poziva kći Kim (Maggie Grace) i bivšu suprugu Lenore (Famke Janssen), koja se u međuvremenu rastala od drugog supruga, da zajedno provedu nekoliko dana u Istanbulu, gdje on sada radi. No patrijarh albanske bande koja krijumčari ljude, Murad (Rade Šerbedžija) traži osvetu za smrt sina i organizira novu otmicu Millsa i njegove obitelji. Bryan i Lenora su svladani, no Kim uspije pobjeći i postane njihova jedina šansa za bijeg.

VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Povijest oružja

Oružje je instrument rata. Instrument jedinstveno dizajniran da zaštiti čovječanstvo, ali da mu i naudi, s tim da istovremeno potiče inovacije i ubrzava ljudski napredak. Ova serija prikazuje nam evoluciju tehnologije oružja kroz povijest na način kakav još nismo vidjeli. Neki od najpoznatijih svjetskih stručnjaka istražit će tajne oružja potpuno praktičnim pristupom. Ti će eksperimenti ilustrirati kako je oružje mijenjalo povijest te kako je oblikovalo sudbinu ljudi, a detaljne animacije dočarat će nam trenutke u kojima se to događalo. ”Povijest oružja” također ističe znanstveno i povijesno značenje oružja te način na koji je oružje oblikovalo moderno društvo.

VIASAT EPIC DRAMA, 21.00, FANTASTIČNA DRAMA, Beowulf: Povratak u Shieldlands

Nova ekranizacija epa o jednom od najdugovječnijih književnih junaka: velikom ratniku Beowulfu. Tražeći smisao svrhe i pripadnosti, Beowulf se vraća u grad Herot poslije 20 godina da bi se oprostio od umirućeg kralja. Nepravedno optužen da je ubio gradskog upravitelja, ljagu sa svog imena briše tjerajući s dvora Grendla, čudovište u ljudskom liku, pa u tom procesu i sam postaje novi, nekonvencionalni upravitelj koji poštuje zakon i štiti grad od brojnih opasnosti. Uz sjajnu glumačku ekipu koja je ovjekovječila te fascinantne likove, ova epska drama prati Beowulfa koji nastoji biti i čovjek i junak, a pritom od sve okrutnijeg svijeta braniti one koje voli.

HRT1, 21.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Prve dame: Moć stila

Prve su dame uvijek imale važnu ulogu u kreiranju imidža i promoviranju svojih supruga tijekom njihovih predsjedničkih mandata. Svaka je od njih ostavila svoj jedinstven i prepoznatljiv trag u povijesti. Dokumentarna serija prikazuje živote nekih od najistaknutijih i najznačajnijih žena svojega doba: pionirki na svojim područjima, modnih ikona, diplomatkinja, ratnih heroina i globalnih superzvijezda. Od Dolley Madison, Eleanor Roosevelt i Jackie Kennedy pa sve do Nancy Reagan, Hillary Clinton, Michelle Obama i drugih, u ovoj seriji možemo vidjeti kako su živjele žene koje su ostavile neizbrisiv trag na zbivanja u Bijeloj kući, ali isto tako i na cijelu naciju. Serija otkriva izazove s kojima su se susretale i predstavlja njihova postignuća. Ne prikazuje ih samo kao javne osobe, već nas upoznaje i s njihovim privatnim životima.

HRT2, 22.20, KRIMI SERIJA, Tajna kuće na broju 10

Holivudske zvijezde Tim Roth i Samantha Morton predvode sjajnu glumačku ekipu u ovoj snažnoj kriminalističkoj drami o zloglasnom serijskom ubojici Johnu Reginaldu Christieju i o nevinom čovjeku koji je obješen zbog zločina koji nije počinio.

1950. godine Timothy Evans obješen je zbog ubojstva svoje kćerkice Geraldine. Mnogi su bili uvjereni da je ubio i svoju suprugu Beryl. No Evans je do zadnjega trenutka tvrdio da je nevin. Godinama poslije, jezivo otkriće pokazalo je da je pravi ubojica ustvari njegov susjed, glavni svjedok optužbe, Reg Christie.

Radnja ove napete serije počinje 1938. godine, kad se Christie i njegova supruga Ethel doseljavaju u Ulicu Rillington u London. Serija prati događaje koji su doveli do ubojstava Beryl i Geraldine, kao i posljedice Timothyjeva uhićenja i pogubljenja.

RTL TV, 22.45, AKCIJSKI TRILER, Transporter

Bivši vojnik Frank Martin (Jason Statham) živi sam u Francuskoj, gdje vodi privatan biznis kao transporter, unajmljeni kriminalac čija je specijalnost prenositi pakete i putnike, bez postavljanja ikakvih pitanja. Radeći isključivo po pravilima i nikada ih ne kršeći, Martin je došao na glas kao najpouzdaniji čovjek za takav posao pa ga unajmi i američki kriminalac poznat kao Wall Street (Matt Schulze), koji u ogromnoj torbi preko granice šalje Kineskinju Lai (Shu Qi). Međutim, uslijed nekoliko neočekivanih okolnosti, Frank saznaje koga prevozi te se ubrzo nađe u poziciji Laina zaštitnika i u opasnosti od Wall Streetovih plaćenika.

NOVA TV, 23.30, TRILER, Prekršeni zavjet

Na svojoj djevojačkoj večeri-vikendu u New Orleansu, Tara (Jamie Alexander), upoznaje zgodnog konobara Patricka (Wes Bentley) te između njih odmah zaiskri. Napuštajući njegov krevet sljedećeg jutra, Tara odmah zažali zbog svoje nevjere te sjeda u avion i vraća se zaručniku (Cam Gigandet). Tarin skriveni plamen postaje prava vatra kada se Patrick pojavi na vratima njezine kuće, pokušavajući potajno sabotirati vjenčanje prateći svaki njezin korak. Patricka, odlučnog da ima Taru bez obzira na cijenu, prožima ludilo i zabluda. Kada mu svi planovi propadnu, prati mladence na njihovom medenom mjesecu gdje na površinu izbija njegov psihotični, ubojiti bijes. Tara će biti prisiljena pronaći snagu, za koju nikada nije znala da je ima, samo kako bi zaustavila Patrika u naumu da uništi njezin život i brak.

RTL TV, 00.30, TRILER, Pročišćenje

Amerika je u kolapsu – ekonomija je u velikom padu, zločina je obilje, a zatvori su prepuni. Totalitarna politička stranka, koja je na vlasti, proglasila je nacionalni dan u trajanju od 12 sati kada su svi zločini dozvoljeni, a policija, vatrogasci i hitna medicinska služba nedostupna građanima. Deset najvažnijih članova vlade zakonom su toga dana zaštićeni, dok je dio oružja veće razorne moći zabranjen. Rezultat dana „pročišćenja“ je smanjena stopa zločina i nezaposlenosti te osnaženo gospodarstvo. Pet godina od proglašenja zakona stigao je i novi dan „pročišćenja“, a James Sandin (Ethawn Hawke), trgovac sigurnosnih sistema predviđenih baš za ovaj dan, kada vlada koas, nalazi se u svom domu u Los Angelesu sa suprugom Mary (Lena Headey), dvoje djece Zoey (Adelaide Kane) i Charlie (Max BurkHolder), siguran da je obitelj zaštićena od vala nasilja.