TV PREPORUKA DANA: Hoće li užarena atmosfera na Wembleyu pomoći Tottenhamu da pobijedi Juventus u uzvratnoj utakmici osmine finala?

HRT2, 13.30, TRILER, Ispod površine

Shane (J. Vilasuso) radi u luci kao šef utovara i istovara. Njegova plaća nije dovoljno velika za zaručnički prsten koji je kupio svojoj djevojci Cameron (J. Wade), no kaže da je štedio za njega. Na poslu knjigovotkinja Kelly, koja je ujedno i njegova bivša djevojka, otkriva kako je u evidenciji kontejnera krivotvorio podatke kroz dulje vremensko razdoblje. On joj obećava da će sve razjasniti, moli samo nekoliko dana vremena, no ona mu daje samo rok od 24 sata. Istog dana Shane joj telefonira i traži da se sastanu. Kelly je stigla prva, a malo potom u velikoj je brzini stiglo vozilo koje ju je doslovno pregazilo. Ostala je živa no s teškim ozljedama. Već sljedeće jutro na licu mjesta uz policiju našla se televizijska novinarka agresivnog stila koja je prva objavila kako policija sumnja na Shanea.

HRT2, 15.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Velike ruske rijeke: Lena

Vene i arterije našeg planeta njegove su rijeke. Divlje u planinama i spore u ravnicama, te modre grane života presijecaju Zemlju hirovito poput zmija. Na teritoriju Rusije ima više od 2 milijuna rijeka. Ukupno su duge više od 12 milijuna kilometara. Na njihove obale tisućljećima su se naseljavali ljudi. Odražavajući se u njihovim prozirnim vodama, razvijale su se i propadale civilizacije. Rijeke su bile poveznice između kultura i zemalja. One odišu poviješću, legendama, predajama i tajnama.

HRT1, 15.45, KRIMI SERIJA, Zagonetni slučajevi dr. Blakea

Kad mladi vojnik pogine na rutinskoj vježbi, dr. Blake se nađe u balaratskoj vojnoj bazi i opet se mora suočiti sa svojim starim neprijateljem bojnikom Derekom Aldertonom. Osim toga, pozornost mu odvlači slučaj nestale osobe koji izgleda više kao ubojstvo. Blake uskoro pronalazi odgovore na najneočekivanijem mjestu.

VIASAT NATURE, 19.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Divlja Kanada

U ovoj ćemo seriji vidjeti kanadsku divljinu tijekom četiri godišnja doba. Sezonske vremenske promjene na našem planetu definiraju i upravljaju životima svih stvorenja na Zemlji. Ljudi, biljke i životinje moraju se prilagođavati promjenama uvjeta s kojima se suočavaju tijekom godišnjeg puta Zemlje oko Sunca. No na nekim mjestima učinci godišnjih doba posebno su izraženi, a jedno od takvih mjesta je i Kanada. Grmljavinske oluje i tornada koji haraju kanadskim prerijama, tajni svjetovi zakopani pod snijegom, polarni medvjedi koji ljeti love u vodama Hudsonova zaljeva, bizarna životinja koja živi pod zemljom i umjesto očiju oko usta ima 28 pipaka, žabe koje se doslovno zamrznu tijekom zime i čudesno se vraćaju u život iz proljeća u proljeće te risovi koji hodaju po snijegu loveći svoj plijen po sjevernim šumama… Ova serija predstavlja nam najnevjerojatnija i rijetka prirodna čuda Kanade.

DOMA TV, 20.00, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Tajna oko odluke direktora Vancea (Rocky Carroll) da razdvoji Gibbsov (Mark Harmon) tim biva konačno otkrivena. Gibbs u istrazi ubojstva mornaričkog vojnika otkrije šokantnu poveznicu između slučaja i odluke direktora Vancea da raspusti njegov tim. Istraga misterioznog samoubojstva na brodu dovodi do začuđujućeg, smrtonosnog zaokreta. Stacioniran na nosaču zrakoplova, DiNozzo (Michael Weatherly) otkriva da je prividno samoubojstvo mornaričkog poručnika bojnog broda možda povezano s većim, smrtonosnim planom.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet – Portreti za povijest: Saddam

Sadam Husein možda nije ni po čemu bio jedinstven moderni diktator, ali nekim je potezima itekako zgranuo svijet – kao kad je bez ustručavanja upotrijebio kemijsko oružje protiv vlastitog naroda. Uz filmski snimljene originalne intervjue, rijetko viđene arhivske snimke, poznate fotografije i moderne grafičke prikaze, serija donosi realističan, trodimenzionalni prikaz čovjeka zvanog Bagdadski Krvnik, a svoje dojmove o njemu iznose ljudi koji su preživjeli njegovu strahovladu, kao i oni koje je obasipao ljubavlju. Upoznajemo njegove neprijatelje, protivnike, savjetnike, disidente, novinare te američke generale, koji su Sadamu bili i saveznici i neprijatelji, u jednoj od najtežih megalomanskih zabluda u povijesti.

HRT2, 20.35, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Tottenham – Juventus

Uzbuđenja u Ligi prvaka nastavljaju se utakmicom Tottenhama i Juventusa na Wembleyu u Londonu. Prva utakmica osmine finala završila je 2:2, a Englezi će na krilima Harryja Kanea pokušati zaustaviti talijansku momčad koja će nastupiti bez Marija Mandžukića koji propušta dvoboj zbog ozljede.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Rijeka/Krk

U ovoj epizodi, Dhruv kuša izvrsna jela po kojima je poznat grad Rijeka. Razgledavanje grada, a poglavito njegove živopisne tržnice, dovodi nas do još jedne Dhruove inspirativne kulinarske kreacije. Posjet otoku Krku, drugoj postaji u ovoj epizodi, započinje upoznavanjem s glagoljicom i Baščanskom pločom. Dhruva je posebno oduševila proizvodnja poznatog krčkog vina, žlahtine, a na najljepšim lokacijama kuha i priprema roštilj, buzaru od školjki i sjajnu ljetnu juhu.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Penny se upiše na lokalno sveučilište u želji da postane diplomac. Iako isprva nije htjela da Leonard zna za to, Penny popusti pritiscima Amy i Bernadette. Za to vrijeme, Sheldona grize grižnja savijesti jer je slavni Stephen Hawking odbio igrati se s njim nakon što ga je Sheldon u nekoliko navrata pobijedio na on-line igrici.

HRT3, 22.45, DOKUMENTARNI FILM, Selo budala

Dokumentarac o nacionalizmu u Rusiji i selu Durakovo gdje se oko Mihaila Morozova okupljaju politički i religijski istomišljenici i sanjaju o slavnoj budućnosti kad u Rusiji neće više biti stranaca. Tri su moralna stupa na koja se oslanjaju i koji ih vode: bog, car i domovina.

Gruzijska autorica Nino Kirtadze za ovaj dokumentarni film 2008. u Sundanceu je osvojila nagradu za režiju, a nominirana je za Veliku nagradu žirija; nominirana je i za Europsku filmsku nagradu.

NOVA TV, 23.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Njemu baš i nije stalo

Upoznat ćemo Gigi, Connora, Alexa, Bena, Janine i Neila – komplicirane ljude sa kompliciranim emocijama koji moraju naučiti kako upravljati vezama, starim i novim. Neki brakovi će se raspasti, neki će tek nastati, stare navike će nestati, a nove će se pojaviti. Samo je jedno sigurno u svemu: ako te nije nazvao, ako ne spava s tobom, ako je oženjen drugom, vrlo vjerojatno je da mu baš i nije stalo.