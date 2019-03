TV PREPORUKA DANA: Helen Mirren i Ryan Reynolds se zajedno bore za sliku slavnog Gustava Klimta (Žena u zlatu)

HRT2, 13.45, OBITELJSKI FILM, Narednik u obitelji

Korejski ratni veteran Chuck Manetta (V. Argo) star je, ali u dobroj snazi i bistrog uma. Živi sa sinom Paulom (J. Della Salla) i njegovom obitelji: suprugom Ellen (J. Carpenter) i desetogodišnjom Jenny (C. Margot). Paul je profesor književnosti, ne zarađuje dobro i kod učenika ne može probuditi zanimanje za književnost. Kako bi donekle popravila kućni budžet, Ellen prihvaća bolje plaćen posao, ali u mjestu koje je udaljeno tri sata vožnje od kuće, pa je problem kako ostaviti Jenny samu. Rješenje je djed. No ni djed ni Jenny nisu oduševljeni tom idejom: Jenny misli kako je dovoljno odrasla da bude sama, a djed nema strpljenja za odgajanje. Ono što će ih zbližiti jest nogomet.

VIASAT NATURE, 17.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Riječna čudovišta

Od političkih sukoba između Brazila, Kolumbije i Perua do skrovitog doma jednog prašumskog plemena, šesta sezona ove serije za Jeremyja Wadea svakako je najizazovnija jer mora rješavati tajne koje su toliko bizarne da cijelu godinu mora provesti u Južnoj Americi. U sedmoj se sezoni suočava s mračnom stranom prirode jer lovi slatkovodne ribe koje vole ljudsko meso. U osmoj sezoni Jeremy ostavlja svoje voljene rijeke i kreće na novi teritorij, otvoreno more. Suočeni s uzburkanim morem, dubinskim ronjenjem i ekstremnim susretima, među kojima je i jedan prvi na svijetu, hoće li Jeremy i njegova ekipa preživjeti tu dosad najveću pustolovinu?

RTL2, 20.00, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Tim proživljava teške dane dok je na propitivanju pred komisijom iz Senata, a tiče s njihovih postupaka, tj. odmazde protiv Doylea (Timothy V. Murphy). Za vrijeme saslušanja, tim dozna da je Morgan pratila Doylea od trenutka kada je Prentiss “umrla” te da je Doyleov sin u opasnosti. Vrijeme nije na strani agenata, koji pokušavaju pronaći Doylea prije nego što još netko nastrada.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Viški memento

Vis, Drugi svjetski rat. Nakon kapitulacije Italije ratni su događaji na taj izolirani pučinski otok doveli savezničke snage. Britanski motorni brodovi i zrakoplovi ubrzo su imali svoje baze na Visu, a s vremenom im je otok postao svojevrstan “nosač zrakoplova”. U dokumentarcu svjedoče ljudi koji su tada živjeli na otoku i oni koje je rat doveo do Visa. I jedni i drugi tada su gotovo bili djeca, zatečeni ratom, ali hrabri. Njihova sjećanja ni do danas nisu izblijedila, ostale su uspomene, ali i nova generacija koja s ponosom čuva naslijeđe svojih očeva i djedova. To vrijeme prikazujemo kroz osobnu priču mornara Petera Bickmorea, kojemu su Komiža i Hrvatska zauvijek ostali u srcu. Godinama nakon rata britanski veterani vraćali su se na Vis, a njegova je viška priča postala njegova životna priča. Punih 75 godina čuvao je svoju ljubav prema Komiži, a to danas nastavlja i njegova obitelj. Unuk Mark je lani bio prvi put na Visu i zna da će nastaviti tradiciju svoga djeda.

VIASAT HISTORY, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Groblje Batavije

Dokumentarac čija se radnja odvija daleke 1629. godine kada je nizozemski brod ‘Batavia’ naletio je na koraljni greben uz Zapadnu obalu Australije, a 360 ljudi i članova posade ostalo nasukano na malom otoku. Međutim, brodolom im je bio najmanja briga.

HRT2, 21.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Žena u zlatu

Priča o Mariji Altmann (H. Mirren), postarijoj židovskoj izbjeglici koja živi u četvrti Cheviot Hills u Los Angelesu. Ona se skoro jedno desetljeće zajedno sa svojim mladim odvjetnikom, Randyjem Schoenbergom, bori s austrijskom vladom da joj vrate glasovitu sliku Gustava Klimta – portret njezine tete – poznatu pod nazivom “Portret Adele Bloch-Bauer I.”. Sliku su njezinim rođacima oduzeli nacisti u Beču, neposredno prije izbijanja Drugoga svjetskoga rata.

TV1000, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Previše je složeno

Ovo je film o majci troje djece čiji prijateljski odnos s ponovno oženjenim bivšim mužem postaje mnogo više od prijateljskog – što od nje učini nešto skoro nezamislivo: drugu ženu. Stvari postaju još složenije kada u njezin život uđe i jedan arhitekt… Duhovita, inteligentna i osvježavajuće zrela, ova šarmantna komedija dokazuje da po pitanju ljubavi, razvoda i svega između, stvari postaju. Pa. Složene.

VIASAT EXPLORE, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Australski odred za spašavanje

Pozivamo vas da se pridružite australskom odredu za spašavanje na moru. Sa sjedištem u regiji Whitsunday, u Sjevernom Queenslandu u Australiji, odred za spašavanje bavi se vremenski kritičnim i opasnim misijama spašavanja tijekom kojih jedna pogreška može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili financijske katastrofe. Suočeni su s regijom koju je nedavno opustošio ciklon četvrte kategorije, koji je izazvao goleme štete i na cijelom području za sobom ostavio mnoštvo uništenih plovila i vozila.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Stiže Nova 1984. godina, a napokon stiže i Lada iz Austrije, što će Žacu donijeti dodatne probleme jer ne zna kako riješiti ljubavnu zavrzlamu. Iz Amerike se vraćaju deda Rudi i njegova Vera, ali ne žele otkriti prave razloge povratka. Kipo i dalje proživljava krizu identiteta te dokazuje da je još uvijek mlad i lud, što Marinu počinje ozbiljno nervirati. Tri novogodišnja tuluma razotkrit će i više nego što bi neki htjeli.

DOMA TV, 21.40, KRIMI SERIJA, Kosti

Brennan i Booth spašavaju tinejdžericu od serijskog ubojice. Booth i Brennan istražuju ubojstvo muškarca koji je živio dva života, sa ženama i djecom u oba.

HRT3, 23.00, AKCIJSKI FILM, Crveni Barun

Film o Manfredu von Richthofenu (D. Stroud), njemačkom zračnom asu iz I. svjetskog rata i njegovoj borbi s neprijateljskim pilotima i zavidnim njemačkim časnicima.

NOVA TV, 23.20, AKCIJSKI TRILER, Bijeg

Bivši vozač automobilskih utrka Brent Magna (Ethan Hawke) prisiljen je još jednom sjesti za upravljač i odvoziti najvažniju i najopasniju utrku svojega života. Naime, kako bi spasio svoju otetu suprugu, Brent mora voziti slušajući naredbe tajanstvene osobe (Jon Voight) koja nadgleda svaki njegov pokret. Brent u očaju pristaje igrati opasnu igru, no ako želi spasiti život supruge, morat će preuzeti kontrolu i nadigrati tajanstvenog otmičara.

HRT2, 23.30, PUSTOLOVNI FILM, Tai-Pan

Film o početku britanske vlasti u Hong Kongu nakon pobjede u opijumskom ratu 1860. i osnivanju kolonije kroz priču o odnosu dvojice bivših kolega s broda, a sada vlasnika suparničkih trgovačkih kompanija. Dirk Struan (B. Brown) i Tyler Brock (J. Stanton) ne štede jedan drugoga u borbi za nadmoć, na poslovnom i privatnom planu… Scenarij se djelomično oslanja na istoimeni roman Jamesa Clavella proslavljenog naslovima “Shogun” i “Otmjena kuća”.