TV PREPORUKA DANA: Goran Bogdan kao svećenik u filmu koji progovara o Božjoj ljubavi prema čovjeku koji je krenuo krivim putem (Agape)

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Jedan pas, dvije torbe i velika ljubav

Isabelle Meininger (W. Hegenbarth) vraća se s Mallorke, gdje je posjetila majku. Sa sobom vodi neodgojenog psića Paula, koji već na aerodromu izazove razne nevolje, pa zamalo i svađu s drugim putnikom, Danielom Gruberom (A. Röhner). Da stvar bude još gora, Daniel i Bella imaju identične torbe, koje zamijene pri preuzimanju prtljage. Stvar je dramatična za Daniela, jer su u torbi unikatni crteži nakita poznatoga dizajnera Pabla Ortegasa, nova kolekcija, koja bi malu kompaniju njegovog oca trebala izvući iz neprilika.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Što su nam predvodnice hrvatskog urbanog dizajna I-gle otkrile uoči revije na Fashion.hr-u? Kakav je noćni život Zagreba? Koja su top-mjesta u metropoli te pije li se baš u Zagrebu najbolja kava na svijetu? Tko je sve bio na premijeri predstave Mačka na vrućem limenom krovu u Hrvatskom narodnom kazalištu? Što povezuje Ivana Dečaka iz grupe Vatra i ministra gospodarstva i potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića? Zašto je Jelena Rozga odbila milansku Scalu te što misli o kolegicama s estrade? Kako postati najbolji batler? Koje nam glazbene poslastice donosi koncertna sezona ove jeseni i zime?

HRT2, 21.00, DRAMA, Agape

Premda je to sadržajno priča o svećeniku pedofilu i ljubavnom trokutu s dvojicom krizmanika, kojeg crkva degradira, a krizmanici na kraju istuku, film počiva na duboko humanoj i pozitivnoj premisi prema kojoj se čovjek ima suočiti sa sobom da bi spoznao ljubav veću od svih zemaljskih, onu Božju… Film je na 64. Pulskom filmskom festivalu osvojio Zlatnu arenu za montažu.

EPIC DRAMA, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Babilon Berlin

Berlin u ludim dvadesetima: metropola za darovite i ambiciozne i za one kojima se uvijek žuri. No ispod blještave površine osiromašene mase teže za boljim životom. To je vrijeme organiziranog kriminala i političkog ekstremizma. Stare militarističke elite još se nisu povukle, a još strašnije čudovište počinje razvijati svoju snagu. Gereon je policajac iz Kölna prebačen u Berlin, u Odjel za poroke u Crvenoj tvrđavi, veličanstvenom središtu berlinske policije. Iako na prvi pogled djeluje smireno i iskreno, u sebi nosi težak teret. Ekipu vodi Bruno Wolter, odan i brižan kolega čiji skriveni plan postaje ozbiljna prijetnja. Između dvojice muškaraca nalazi se Charlotte, pametna mlada žena koja se bori za poboljšanje bijednih životnih uvjeta svoje obitelji i vodi dvostruki život.

DOMA TV, 21.55, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

U prvom tjednu emitiranja druge sezone vidjet ćemo kako istražiteljski tim otvara slučaj teškog ubojstva Toma i Delle Lincoln, para koji je vodio uspješan restoran i 17-godišnjeg zaposlenika restorana Dereka Jacksona. Dolaze do glavnog osumnjičenika, ali on ima dobar alibi. Detektivi ponovno otvaraju i slučaj iz daleke 1943., zagonetne smrti 22-godišnje Alice Miller, tvorničke radnice čija se smrt do sada vodila kao nesretan slučaj. Također, istražiteljski tim ponovno otvara slučaj tinejdžerskog ubojstva iz 1979., u kojem otkrivaju kako je nesretna žrtva zapravo transrodna osoba. Tim ponovno otvara i slučaj teškog ubojstva iz 1968., kada je ubijen Hank Dempsey koji je pokušao pobjeći iz zatvora.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie nailazi na dostojnog protivnika kada se zaljubi u Sherri (Jeri Ryan) koja je puno bolja od njega u glumljenu teške lovine. Nakon što ga je više puta seksualno iskoristila, Charlie joj se namjerava osvetiti, ali na kraju ispada da pritom i on sam izvuče kraći kraj. U međuvremenu Alan ima problema jer Jake ne želi pisati domaće zadaće i smeta mu što Charlie uvijek pojede svu hranu iz frižidera.

NOVA TV, 22.35, INFO MAGAZIN, Provjereno

Grozna svjedočanstva s ginekologije. Beba joj je umrla u 13 tjednu trudnoće – ali njoj nisu napravili kiretažu, već ostavili. Nakon dva mjeseca, pala u nesvijest – a iz nje počelo izlaziti sve. Školski domar optužen za seksualno napastvovanje djevojčice- dobio zabranu prilaska jednoj školi, ali ne u drugoj. Povodom njegova povratka na posao progovaraju njegove žrtve, što im je radio! Mora li još neko dijete poginuti, neka djevojčica biti silovana- da bi netko reagirao! Do škole hodaju svakoga dana pola sata uz cestu, po mrklom mraku-jer autobus ne skreće u njihovo selo, a to je samo par minuta vožnje! Čovjek kojemu je Švicarska dala utočište- Hrvatska je htjela izručiti Turskoj! Nakon godinu dana- dočekao je slobodu, a naša ga je kamera dočekala ispred zatvora. Suze čovjeka koji je godinu dana bio otrgnut od obitelji, dvoje djece!

HRT2, 23.15, VESTERN, Ludi konj

Godine 1877. legendarni ratnik indijanskog plemena Siouxi Ludi Konj (M. Greyeyes) nalazi se u zarobljeništvu američke vojske. Prije samo godinu dana Ludi Konj porazio je generala Custera (P. Hornton) u slavnoj bici kod Little Big Horna…

Dvadeset godina ranije. Ludi Konj kao mladić zvan Kovrčavi (T. Bigcharles) nemoćno promatra kako američki vojnici zauzimaju zemlju njegovog plemena. Situacija će se pogoršati nakon što 1865. završi Američki građanski rat te prema Zapadu krenu mnogobrojni bijeli naseljenici. To će dovesti do sve većeg broja sukoba s indijanskim starosjediocima pri čemu će Ludi Konj odlučiti oružjem braniti slobodu svojih sunarodnjaka.

HRT3, 23.20, PSIHOLOŠKA DRAMA, Mjesto pod suncem

George Eastman (M. Clift) mladi je provincijalac koji dolazi u grad u nadi da će kod rođaka, bogatog industrijalca, pronaći posao. Ovaj ga zaposli u svojoj tvornici, te George, iako usamljen i povučen, stupi u vezu sa skromnom djevojkom Alice (S. Winters), također tvorničkom radnicom. George upozna lijepu i zavodljivu Angelu (E. Taylor), kćer poslodavca, kojoj se sviđa. Sada je George u velikoj nevolji, jer ne želi Alice priznati da se viđa s neusporedivo bogatijom i uglednijom djevojkom, a ne želi izgubiti ni Angelu. Frustriran i ogorčen što vodi dvostruki privatni život, George sve više laže. Bilo bi idealno kad Alice uopće ne bi postojala.

RTL TV, 23.25, AKCIJSKI KRIMI FILM, Krijumčari

Chris Faraday (Mark Wahlberg) nekada se bavio krijumčarenjem, no taj opasan posao i život su iza njega. Danas je sretno oženjen i bavi se legalnim poslovima. No kada se njegov šogor Andy (Caleb Landry Jones) uplete u krijumčarenje droge s Briggsom (Giovanni Ribisi) i upropasti posao, Chris će morati intervenirati. Briggs zahtijeva da se Andy oduži te od njega traži da obavi posao koji ovaj nije u stanju. No Chris, umjesto Andyja, odluči vratiti dug – planira prokrijumčariti veliku količinu lažnih novčanica u zemlju.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Uvijek je sunčano u Philadelphiji

U desetoj sezoni ekipa je nadmašila rekord Wadea Boggsa u alkoholiziranju u avionu, ubila Macovog oca i pokrenula kult. U ovoj sezoni ekipa se upušta u još luđe pustolovine, koje uključuju selidbu u predgrađe, snimanje pornića, obranu na sudu i još jednu poremećenu rundu legendarne društvene igre Chardee MacDennis.

NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI FILM, Žurna pošiljka

Izbjegavanje pješaka i brzih automobila svakodnevni je posao za dostavljača Wileea (Joseph Gordon-Levitt), koji po ulicama Manhattana juri na biciklu. No dečka koji je navikao izlagati svoj život riziku sada čeka nešto puno opasnije: tijekom najveće gužve, Wilee preuzima paket zbog kojeg će ga netko pokušati ubiti.