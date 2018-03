TV PREPORUKA DANA: Glazbena drama od autora Step Up-a inspirirana je pričom o Romeu i Juliji (Osjeti ritam)

HRT2, 13.20, OBITELJSKI VESTERN, Vječna snaga ljubavi

Clark (W. Brown), Ellen (J. Mond) i njihova kći Missy (M. Lily) mala su i sretna obitelj sa samo jednim problemom: novcem. Clark se zadužio u banci, no zbog suše, prihod je podbacio i bankar im prijeti oduzimanjem farme. Kako bi pripomogla, Ellen se, unatoč Clarkovu protivljenju, zapošljava u krojačkom salonu. Voli posao krojačice, a voli se i družiti s mladom udovicom Sarom (W. Geer). Ni Clarkovi roditelji, Irene (C. Ladd) i Lloyd (B. Boxleitner), nisu zadovoljni što Ellen mora raditi – u to je vrijeme to bila prilična sramota za muža. No sve to pada u drugi plan kad se Ellen razboli. Sarah, koja je prije posla u krojačnici radila kao primalja, prepoznaje da se radi o šarlahu, a šarlah je tada bila bolest od koje se umiralo. Jedini lijek bilo je čekanje.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Duško Ljuština

On je najdugovječniji ravnatelj kazališta na svijetu, stasao upravo u Hrvatskoj. U 35 godina na čelu Kerempuha prodao je rekordnih 6 milijuna ulaznica. Kako je radio u dvije države i otpratio deset ministara kulture, otkriva nam Duško Ljuština, donedavno prvi čovjek zagrebačke kulture.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Goran Karan i gosti

Večeras u Koktel-baru uživo svira Goran Karan promovirajući novi singl Moja košulja te najavljujući gala koncert u Lisinskom i novi album Glas juga. Naravno da ćemo se ovom prilikom prisjetiti i najznačajnijih trenutaka njegove bogate karijere te doznati koliko je i gdje popularan izvan granica Hrvatske. Nešto drugo o splitskom pjevaču doznajemo u istoimenoj rubrici. No, to još nije sve! Goranu će se u studiju i na pozornici Koktel-bara pridružiti gosti: legendarni Rajko Dujmić i pjevačice splitske grupe Providenca, Mirella i Zorica.

U duhovitoj rubrici Snimam ti pismo, stari prijatelju moj saznajemo nove detalje iz života glazbenika u usponu, a u Koktelu vijesti doznajemo tko je snimio novi spot i čije koncerte uskoro možete poslušati i pogledati.

HRT2, 21.00, GLAZBENA DRAMA, Osjeti ritam

Dvoje izvrsnih plesača, strastveno posvećenih plesnoj umjetnosti, nađu se u središtu oštrog i bespoštednog suparništva newyorških plesnih klubova u podzemlju, koje vode bivši prijatelji…

Glavne uloge tumače apsolutni pobjednik američkog Plesa sa zvijezdama Derek Hough i K-pop pjevačica BoA.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, In memoriam Josip Vaništa: Gorgona

Josip Vaništa (1924. – 2018.), slikar i pisac, osnivač je grupe Gorgona, jedne od najneobičnijih i najzanimljivijih pojava u hrvatskoj umjetnosti. Umjetnici i teoretičari okupljeni oko Gorgone (Dimitrije Bašičević, Miljenko Horvat, Marijan Jevšovar, Julije Knifer, Ivan Kožarić, Matko Meštrović, Radoslav Putar, Đuro Seder…) međusobno su komunicirali poštom i anketama, sastajali se radi razgovora ali i radi šutnje, održavali zatvaranja izložbi umjesto otvaranja, izdavali svoj antičasopis, djelovali skoro u tajnosti i istovremeno njegovali marginalnost vlastitog položaja.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon poludi kada dozna da je njegova omiljena TV serija ukinuta bez prethodne najave. Amy pokušava pomoći Sheldonu da preboli što nikada neće saznati sudbinu glavnih junaka serije, a njegova situacija navede Leonarda da odgleda barem jednu epizodu Pennyne omiljene serije „Buffy“.

FOX LIFE, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Dogovor

Serija za koju su brojni svjetski mediji tvrdili da inspirirana stvarnim životom Toma Cruisea i Katie Holmes, prati Megan Morrison (Christine Evangelista), prelijepu mladu glumicu koja odlazi na audiciju za ulogu u velikom ljetnom kinohitu u kojem bi trebala glumiti s Kyleom Westom (Josh Henderson), jednom od najvećih svjetskih akcijskih filmskih zvijezda. Kyleov je mentor Terence Anderson koji sa svojom ženom Deann (Lexa Doig) vodi organizaciju za samopomoć pod nazivom „Institut razvijenijeg uma“, u kojem je dosta toga obavijeno velom tajni. Nakon što je Meganina zanimljiva audicija dovede do čarobnog prvog spoja s Kyleom – njena priča o Pepeljugi doživljava nagli preokret kada pred nju stave ponudu za ugovorni brak vrijedan čak deset milijuna dolara…U svijetu filmova gdje sve mora biti savršeno, ova ponuda mijenja Meganin život u potpunosti.

DOMA TV, 22.30, AKCIJSKA SERIJA, Supergirl

Novi osvetnik ubija zločince. Mon-El i dalje smišlja plan za bijeg. Lillian zahtijeva da Kara dođe u Cadmus. Karu pobijedi pravi ojačani Hank koji sebe naziva Kiborg Superman. Winn i dalje pomaže Jamesu u borbi protiv kriminalaca. Lillian prisiljava Karu da iscrpi svoje moći dok Mon-El to nemoćno gleda. Jeremiah spašava Karu i Mon-Ela. Kara napokon odobrava akcije Čuvara ne znajući tko se krije iza maske. Mon-El samome sebi priznaje osjećaje prema Kari. J’onn počinje halucinirati o M’gann kao zatočenici DEO-a. Ona ga upozorava na transfuziju. Alex napokon prihvaća Maggie.

HRT3, 22.45, DRAMA, Ovnovi

U osami izolirane islandske doline dva brata, Gummi i Kiddi, bave se uzgojem ovaca. Iako žive na susjednim farmama, već 40 godina ne razgovaraju. Kada Kiddijevo nagrađivano stado pogodi smrtonosna zarazna bolest, u opasnosti se nađe cijela dolina. Kako bi se spriječilo širenje zaraze, vlasti odluče usmrtiti sve životinje. Za farmere, kojima su ovce glavni izvor prihoda, ta je odluka poput izricanja smrtne kazne te mnogi od njih napuštaju svoje domove. No Gummi i Kiddi odbijaju se predati. Kako bi spasili vrijednu pasminu uzgajanu generacijama, a time i same sebe, otuđena braća prisiljena su udružiti se.

HRT2, 22.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Mućke

Doba je tačerizma, bogatih poslovnjaka i yuppieja. Pogodite tko je postao najstariji yuppie u gradu? Da, Del je pogledao film Wall Street te je, naoružan rokovnikom, aktovkom i crvenim naramenicama, spreman za prvu zaradu na burzi. U međuvremenu, Rodney pokušava zavesti otmjenu Cassandru koju je upoznao u večernjoj školi. Hoće li joj ponuditi da je odvede kući u Trottermobilu?

NOVA TV, 23.10, KOMEDIJA, Divljaci na kotačima

Skupina sredovječnih prijatelja odluči osloboditi se dosadnih rutina obiteljskih života i krenu na put motociklima. Iako su više naviknuti sjediti na kaučima ispred televizije nego na sjedalima motocikala, spremno prihvaćaju izazove na koje nailaze tijekom ovog putovanja koje će im donijeti više uzbuđenja nego što su očekivali, posebice kada se nađu na putu pravoj bandi motociklista koji nisu previše oduševljeni njima. Uz sve što će zajedno doživjeti, skupina „divljaka na kotačima“ iz predgrađa provest će se kao nikad u životu!

HRT1, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Ponos i predrasude

Lizzie se zgrozi kada dozna da je njezina prijateljica Charlotte zaručena za g. Collinsa. Unatoč Lizzienu nagovaranju da se predomisli, Charlotte ostaje pri svojoj odluci.

Tijekom šetnje do Merytona, Lizzie naleti na Wickhama. On joj otkrije da nije došao na bal u Netherfieldu kako bi izbjegao nepotrebnu scenu s Darcyjem.

Jane padne u očaj kad joj gđica Bingley kaže da su njezin brat i njegova svita otišli u London i ne kane se vratiti. Gđica Bingley uvjeri Jane da se Bingleyju neće žuriti da ode iz Londona sad kad je Darcyjeva sestra u gradu. Jane je uvjerena da Bingley više ne mari za nju.

Lizzie postane još očaranija Wickhamom na božićnoj zabavi kod gđe Philips. No čini se da Wickhama zaokuplja gđica King, žena koja raspolaže s 10.000 funta.

G. i gđa Gardiner pozovu svoju nećakinju Jane u London kako bi se razvedrila. Lizzie dozna od Jane da ju je gđica Bingley potpuno zavarala.