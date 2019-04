TV PREPORUKA DANA: Filmovi Jurski svijet, Kraljev govor, Putnici i Casino prikovat će vas uz male ekrane

HRT2, 13.10, OBITELJSKA DRAMA, Stolarovo čudo

Stolar Josh Camden (C. Mathison) pecao je u blizini skupine dječaka koja su se igrala na jezeru. Kad se jedan od njih počeo utapati, pogođen srušenim deblom, Josh je skočio u ledenu vodu, izvukao ga i pokušavao oživjeti. No, nije uspio. Kad su došla kola hitne pomoći i dječaka dovezla u bolnicu, liječnici su jedino mogli konstatirati smrt. Lukeova majka, Sarah Quinn (M. Harrison), bila je izbezumljena. Iako su joj rekli da je najbolje da ide kući, htjela je vidjeti svoje dijete, a zamolila je i Josha da pođe s njom. Kad ih je sestra odvela do dječaka, Josh je stavio ruku na njegovo rame i prošaptao: Molim se Bogu da budeš živ! Odjednom, dječak (R. Grantham) je sjeo, ispljunuo vodu i pitao što se dogodilo.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Jurski svijet

Dvadeset dvije godine su prošle od kada je tvrtka InGen, prema ideji dr. Johna Hammonda osmislila Jurski park. Sada je na istom mjestu niknuo Jurski svijet, novi luksuzni park s mnoštvom atrakcija koje garantiraju gostima prvoklasnu zabavu i doživljaj poput niti jednog drugog. Dinosauri svih veličina, od malih triceraptosa do mozasaurusa, koji iskače iz bazena da bi progutao veliki bijelu psinu koja visi u zraku i služi kao mamac, samo su neki od privlačnih sadržaja. Za sigurnost Jurskog svijeta zadužena je Claire (Bryce Dallas Howard), kojoj u posjetu stižu nećaci Zac (Nick Robinson) i Gray (Ty Simpkins), koje šalje njihova majka Karen (Judy Greer), kako bi s tetom proveli nekoliko uzbudljivih dana. No Claire nama vremena za dječake pa im daje propusnice da mogu sami razgledati čitav park, koji je kreirao doktor Henry Wu (BD Wong), bivši djelatnik InGena, koji sada radi za milijardera Simona Masranija (Irfan Khan), sadašnjeg vlasnika parka. No Masrani, kako bi održao uzbudljivost parka, krši pravila te stvara genetičke dinosaure, koji prije nisu nikada postojali na Zemlji. Jedan od njih je i strašni Indominux Rex.

HRT2, 20.05, DRAMA, Kraljev govor

London, tridesete godine 20. stoljeća. Britanski princ Albert (C. Firth), vojvoda od Yorka, suočen je s velikim osobnim problemom, naime, muca od djetinjstva osobito u većem društvu i pri javnim nastupima, što osobito stvara loš dojam o njemu kao pripadniku kraljevske obitelji. Zbog mucanja jedva održi govor 1925. godine za Britansku izložbu u Londonu. Njegova supruga (H. Bonham Carter), želeći mu pomoći, očajnički obilazi psihijatre i logopede, dok jednoga dana ne naleti na Lionela Loguea (G. Rush), uglednoga australskoga specijalista koji živi i radi u Londonu. Malo po malo, liječnik i pacijent krenu u rješavanje problema, ne bi li se pacijent napokon opustio i pronašao uzroke svoje bolesti.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Od Lečevice do Santiaga de Campostele

Priča o poznatom poduzetniku Ivanu Kapetanoviću koji je pješačio gotovo 3000 kilometara i za 82 dana, od rodnih Kapetanovića, u općini Lećevica kod Splita, stigao do španjolskog grada Santiaga de Compostele. Hodočašće Camino de Santiago ima tradiciju dulju od tisuću godina. Prema legendi, nakon smrti apostola Jakova učenici su njegovo tijelo poslali brodom iz Jeruzalema u sjevernu Španjolsku ali je oluja potopila brod prije nego što je on dospio do cilja. Više od 200.000 ljudi godišnje pješači stazama prema Santiagu. Camino postaje poznat najviše zahvaljujući brojnim putopisima u tisku i na internetu a posebno nakon prikazivanja filma PUT u kojem poznati glumac Martin Sheen igra ulogu hodočasnika na Caminu.

HRT1, 21.10, PRIJENOS, Rim: Križni put iz Colosseuma

Na dan kada se kršćani spominju Kristove smrti na križu, mnoštvo vjernika okupit će se oko Koloseja u Rimu na pobožnosti križnog puta u kojoj sudjeluje papa Franjo. On je ove godine tekst pobožnosti povjerio s. Eugeniji Bonetti, misionarki Družbe Gospe od Utjehe iz Rima i predsjednici Udruge “Slaves no More”. U središtu meditacija je patnja mnogih osoba koje su žrtve trgovine ljudima. 80-godišnja sestra Eugenia, socijalna i prosvjetna radnica, 24 godine je provela kao misionarka u Africi, a od 90-ih godina u Italiji pomaže žrtvama seksualne trgovine, koja je prava moderna trgovina robljem. U sklopu Talijanske unije viših poglavarica radi na spašavanju djevojaka s ceste. Ona i Talijanski Caritas izradili su, u suradnji s talijanskim zastupnicima u parlamentu, posebnu odredbu koja se odnosi na žrtve prostitucije i predviđa šestomjesečnu dozvolu boravka, koja se može obnoviti, za svaku djevojku koja napusti cestu i prostituciju, prijavi one koji je iskrištavaju te prihvati put preodgoja i uključivanja u društveni život.

HRT3, 22.05, DOKUMENTARNI FILM, Napoleonova ostavljena ljubav: Josephine de Beauharnais

Napoleon je bio veliki reformator sustava vladavine, zloglasni ratnik čiji su pohodi rezultirali smrću milijuna ljudi i devastacijom mnogobrojnih europskih regija. Kao car i zakonodavac, proveo je administrativnu reformu i uveo novi poredak, a ona mu je bila najveća saveznica. Joséphine de Beauharnais bila je njegova carica, muza i velika ljubav. Gotovo je nemoguće zamisliti ga bez nje ili nju bez njega. Ona je preživjela opasne prevrate i atentat. Njezino su oružje bili oštroumnost, dobar ukus i lijepo tijelo. U Joséphine de Beauharnais bili su zaljubljeni najveći europski generali. Francuski arhivi i privatne zbirke puni su neprocjenjivih podataka koji bacaju novo svjetlo na Jozefinin život. Stotine pisama, za koje smo mislili da su izgubljena, omogućile su nam da proniknemo u pravi život te tajnovite carice. Uz naraciju njezine biografije ovaj film donosi sveobuhvatan uvid u život neodoljive Joséphine de Beauharnais u povijesnom kontekstu.

NOVA TV, 22.10, ROMANTIČNA DRAMA, Putnici

Aurora (Lawrence) i Jim (Pratt) dvoje su putnika koji se nalaze na svemirskom brodu koji ih prevozi u novi život na novoj planeti. Međutim, uskoro putovanje postaje smrtonosno nakon što ih njihove komore za spavanje probude iz hibernacije 90 godina prije dolaska na odredište. Kako Jim i Aurora pokušavaju otkriti misterij koji se krije iza njihovog preranog buđenja, tako se između njih dvoje javlja uzajamna privlačnost. Sve do trenutka kada se brod pokvari, a njih dvoje konačno otkriju zastrašujuću istinu o tome zašto su ranije probuđeni.

RTL TV, 22.00, KRIMI DRAMA, Casino

Sam “Ace” Rothstein (Robert De Niro) ima dar za brojeve, jednostavno zna s njima. Kada to primijete lokalni mafijaši u Chicago pošalju ga u Las Vegas da im vodi Tangiers kockarnicu, njihovu podružnicu u ime sindikata Teamsters Union, tj. njihovo ime. Sam se izvrsno snađe u gradu kocke, čak zaradu kockarnice udvostruči koristeći se rupom u zakonu te postane jedan od najvažnijih ljudi u gradu. Impresioniran njegovim poslom, mafijaški boss Remo Gaggi (Pasquale Cajano) šalje Samovog najboljeg prijatelja iz djetinjstva, brbljavog Nickyja Santora (Joe Pesci), koji lako plane te još lakše vadi oružje, Nickyjevog mlađeg brata Dominicka (Philip Suriano) te Franka „Frenkieja“ Marina (Frank Vincent) kako bi štitili Sama i čitavu unosnu operaciju. Ubrzo se Sam zaljubi u egocentričnu prevrtljivicu, prostitutku Ginger McKenna (Sharon Stone), koja nakon prvotnog odbijanja ipak pristane na Samovu prosidbu, privučena novcem i luksuznim životom.

NOVA TV, 00.15, AKCIJSKI FILM, Smoking

Jimmy Tong (Jackie Chan) je vozač milijunaša Clarka Devlina (Jason Isaacs) sve dok Devlin ne doživi nesreću zbog koje završi u bolnici. Devlin pošalje Tonga po svoje stvari, a on, zadivljen luksuzom bogataševa stana, ne znajući, odjene posebni smoking koji daje nadnaravne moći onome tko ga nosi. Ovo otkriće uvodi Tonga u svijet međunarodne špijunaže i poslovnih intriga, u kojem može računati jedino na pomoć neiskusne Del Blane (Jennifer Love Hewitt).