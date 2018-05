TV PREPORUKA DANA: Film snimljen prema stvarnim događajima iz 1934. u Norveškoj kada se odlomila stijena zbog čega je stradalo 40 ljudi (Divovski val)

HRT2, 13.25, DRAMA, Skrovita mjesta

Tridesetih godina na selu život je težak kao i u gradu, vladaju siromaštvo i glad. Beskućnici lutaju zemljom. I u obitelji Elize Wyatt (S. Penny), mlade žene koja je rano ostala bez muža, živi se teško, tako teško da i djeca, Luke i Becky, moraju pomagati u polju i ne mogu ići u školu. Kad umre djed Frank, situacija je još teža, Eliza i teta Betty (S. Jones) moraju se snalaziti same. Upravo na dan kad je Frank umro, u selo je stigao beskućnik Gabe (J. Gedrick), kojega šerif zaposli da iskopa grobnu jamu. Teta Betsy, znajući kako bi im muška ruka u polju dobro došla, ponudi mu da kod njih ostane raditi za stan i hranu, što on objeručke prihvati. Iako je isprva protiv toga, i Eliza uviđa da im Gabe može samo pomoći. Vrlo brzo zamijeti da je prljavi i poderani lutalica dobro odgojen čovjek koji se lijepo izražava i ponaša, a kad slučajno pročita i nekoliko redaka iz njegovog dnevnika, otkrije i da lijepo piše: zapis u dnevniku priča je o osamljenom lutalici.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu

Počeo je kao dijete u nemogućim uvjetima, i uz oca i sestru stigao je do trona. 26 pobjeda, 60 postolja, Veliki kristalni globus i 4 olimpijske medalje!

Inspirativna priča o putu jedne obitelji i nepokolebljivoj volji koja ih je pokretala, U svom filmu jedan od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena, Ivica Kostelić.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Jacques Houdek

Na pozornici Koktel-bara ovaj nam tjedan pjeva Jacques Houdek, jedan od najboljih hrvatskih pjevača pop glazbe. Što bi bilo da je ipak odabrao operu i je li zadovoljan svojom glazbenom pričom, otkrit će u razgovoru s urednicom i voditeljicom Uršulom Tolj. Bit će u tom razgovoru i smijeha i prisjećanja, ali i pogleda u budućnost.

Uz glazbu uživo i razgovore, tu su i naše stalne rubrike: Nešto drugo, Snimam ti pismo… i Koktel vijesti.

HRT2, 21.00, DRAMA, Divovski val

Iako su događaj očekivali, nitko zapravo nije bio spreman za urušavanje planinskog prijevoja iznad slikovitog uskog norveškog fjorda Geirangera, koje je izazvalo 85-metarski tsunami. Iskusni geolog Kristian Eikjord odrađuje zadnje sate na mjerenju geoloških aktivnost i sprema se s obitelji odseliti se iz grada Geirangera, jer je odlučio promijeniti posao. Nije ni sanjao da će mu odlazak onemogućiti ostvarenje njegove najgore noćne more.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Snovi o budućnosti: Glazba budućnosti

U javnom prijevozu, kod kuće, tijekom vježbanja ili čak na plaži, glazba nas prati posvuda. Ona je sastavni dio našeg života. Snažan utjecaj novih tehnologija na svijet glazbe uzdrmao je industriju i revolucionirao naše potrošačke navike. Glazba je sada digitalizirana i možemo je razmjenjivati jednim potezom. No ta se revolucija ne može ni usporediti s onom koja nas čeka jer ćemo 2050. godine moći sami skladati svoju omiljenu glazbu iako nismo glazbenici. Pojavit će se novi stilovi i zvukovi i svi predmeti koji nas okružuju postat će potencijalni glazbeni instrumenti. Glazba sutrašnjice moći će se prilagoditi našem raspoloženju i ponuditi nam mnogo više od zabave. Kakva će biti glazba 2050.? Hoće li potrošači i glazbenici amateri imati nove uloge? Hoće li softver za umjetnu inteligenciju i roboti zamijeniti glazbenike? Hoće li glazba biti više od zabave? U ovoj epizodi otkrivamo kako će nove tehnologije preobraziti glazbu do 2050.: novi robotski i inteligentni instrumenti, intuitivni softver za skladanje, virtualni glazbenici, suradnja u skladanju i više.

RTL2, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Penny proširi glasinu da Bernadette namerava prekinuti s Howardom. Glasina ubrzo dođe i do Raja kojeg vijest oduševi jer smatra da i on ima šanse kod Bernadette. Howard je potpuno nesvjestan cijele te drame i namjerava zaprositi Bernadette, a ostali ga u tome pokušavaju spriječiti jer se boje da bi si mogao nauditi ako ga ona odbije. Raj je jedini koji ga podržava u toj namjeri.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNI FILM, Moderna bajka: Operacija kraljevsko vjenčanje

Dokumentarac pruža jedinstven i dosad nezabilježen pristup svim priprema koje su potrebni da bi ovakav grandiozan i važan događaj bio isplaniran do najsitnijeg detalja, te otkriva koje što je sve nužno kako bi kraljevsko vjenčanje ostalo u najljepšem sjećanju i mladencima i njihovim uzvanicima.

HRT3, 22.45, ROMANTIČNA DRAMA, 2 noći do jutra

Francuska arhitektica Caroline (M-J. Croze) i finski glazbenik Jaakko (M. Nousiainen) upoznaju se u hotelskom baru u litvanskom glavnom gradu Vilniusu i sutradan se probude zajedno u krevetu, bez briga i obveza. Ali kad oblak vulkanskog pepela s Islanda do daljnjega odgodi Carolinein let kući, par je prisiljen ponovno procijeniti svoj odnos. Je li to samo seks za jednu noć ili nešto manje prolazno?

DOMA TV, 23.15, KRIMI SERIJA, Kako se izvući s ubojstvom

Ubojstvo, prijevara, strah i krivnja spajaju profesoricu sa Sveučilišta Middleton Annalise Keating (Viola Davis) s njezinim dugogodišnjim suradnicima Frankom Delfinom, Bobbie Winterbottom i njezinim studentima. Ali kako ekipa pokušava nastaviti sa životom i usredotočiti se na klijente, njihove prošlosti i dalje ih proganjaju, dok Annalise i njezina klika nastoje svoje tajne zadržati skrivenima. Odnosi će biti nagrizeni, životi će gubiti kontrolu, a šokantni novi misteriji preokrenut će njihove živote.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Na pikniku kraj rijeke Malt hladno je ubijena obitelj. Istražiteljski tim iz Lyella ubrzo posumnja u majčinog muža koji je s njom bio u lošim odnosima. Jedan od detektiva smatra da je time slučaj zaključen, ali drugog progoni neriješen slučaj iz prošlosti pa je zato odlučio ispitati svaki trag prije nego što istragu zatvori. U ovom slučaju nije sve kao što se čini, a Nikki i Jack nađu se u smrtnoj opasnosti.

NOVA TV, 23.50, DRAMA, Predodredište

Agent kroz vrijeme bio je na raznim zadacima i putovanjima s jednim ciljem: osigurati mir i pravdu cijelome čovječanstvu. Sada, na svojem zadnjem zadatku, mora pronaći bombaša koji će uništiti pola New Yorka. Jedini koji ga može spasiti je upravo on.

HRT2, 00.20, KOMEDIJA, Kako napredovati u karijeri

Doug Stauber (S. W. Scott) je oženjen i namjerava kupiti kuću. Ima 33 godine i radi kao pomoćnik menadžera u supermarketu. Njegov šef mu najavi mogućnost promaknuća jer se gradi novi supermarket. Iznenada se pojavi konkurencija, Richard Wehlner (J. C. Reilly), čini se s boljim referencama od Dougovih.