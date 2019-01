TV PREPORUKA DANA: Film o losanđeleskom tjelohranitelju ubojitih vještina s kockarskim problemima, koji mora zaigrati na sve ili ništa (Džoker)

HRT2, 13.50, OBITELJSKI FILM, Kada dužnost zove

Ellie Skopic (D. Monet) oduvijek je željela postati policajka, taj je posao zavoljela jer joj je otac bio detektiv. Njezin muž Martin (K. Blatz) predaje povijest u srednjoj školi. I baš kad se, neposredno nakon vjenčanja, usele u novi stan, Martin ostaje bez posla. Jedino im je rješenje da se odsele k Ellienim roditeljima. Oni žive u naselju koje se zove 50 + i namijenjeno je umirovljenicima. Naselje je mirno, a o tome se brine volonterska jedinica koja se zove SST. Ellie je prošla na natječaju za zamjenicu šerifa, no zbog štednje i reorganizacije posao ne može dobiti sljedeća tri mjeseca. Stoga se u međuvremenu prijavljuje kao dobrovoljka u SST. Patrolirajući sa starijim kolegom Clydeom (L. D. Baker) uočava neke sumnjivce, no pravi policajci joj ne vjeruju, misle da se samo želi istaknuti u šerifovim očima.

RTL TV, 17.55, SP U RUKOMETU: Francuska – Hrvatska

Iako je Hrvatska propustila prolaz u polufinale, susreti s Francuskom uvijek nose snažan naboj stoga nas i ovaj put čeka borba do samoga kraja. Rukometni el clasico uvijek je poseban događaj, bez obzira na plasman, no ovoga puta pobjeda je Kaubojima potrebna jer u slučaju poraza kvalifikacije za Olimpijske igre postaju upitne, a prisjetimo se koji je bi prvi Červarov cilj – plasman među prvih sedam, što nam omogućuje igranje na OI 2020.

HRT1, 20.05, MAGAZIN, Kultura s nogu

U večerašnjoj Kulturi s nogu gostuje pisac i nakladnik Dražen Katunarić, koji će govoriti o novom romanu Michela Houellebecqa, nedavno objavljenom u Francuskoj, a i u drugim zemljama. Očekujemo hrvatski prijevod, a Katunarić je bio nakladnik prethodnih romana ovog velikog francuskog pisca. Ivana Kocelj, rukovoditeljica RJ Glazba na HRT-u, govori o novom nosaču zvuka, operi “Nikola Šubić Zrinjski” Ivana pl. Zajca, jednom od najpopularnijih glazbenih djela u Hrvata, koje nam dolazi u produkciji HRT-a. S redateljem Sašom Anočićem razgovaramo o novoj predstavi “Kiklop” u Gavelli, čija je premijera 22. veljače, dok pisac Veljko Barbieri donosi svoju novu (i opsegom) veliku knjigu, odnosno Veliki kuharski kanconijer. U drugom dijelu emisije s povjesničarom umjetnosti dr. sc. Franom Dulibićem razgovaramo o novim tumačenjima osmijeha Mona Lise. U sklopu emisije bit će emitiran i Kulturni pregled Rudija Pavlovića.

DOMA TV, 20.05, AKCIJSKA SERIJA, Mentalist

Jane je popis osumnjičenih koji bi mogli biti Crveni John smanjio na sedam osoba, a on opet napada. U napetom finalu pete sezone žrtva je netko iz Janeove prošlosti. Laura San Giacomo gostuje kao socijalna radnica Miriam Gottlieb.

HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Dirigenti i mužikaši – Mužika i ljubav

Ambiciozni mladi župnik Kosec poremetio je mirne tokove života u Trnovcu. Počeo je u “farofu” okupljati mlade te ih uči svirati. Osnovali su muzički sastav koji seoski momci nadobudno nazivaju “džez”. Njihova svirka izaziva i ljuti političke vođe Trnovca. Neki bi htjeli odmah zabraniti “popovsku mužiku”, no partijski vođa Kubura zastupa drukčije metode. Najbolji je svirač u župnikovom sastavu trubač Ivo Barulek. On voli svoju trubu i djevojku Ivku Bahatovu, čiji je otac predsjednik crkvenog odbora i među najbogatijim ljudima u selu. Barulekovi su siromašni te su slabe nade zaljubljenih da im se ljubav ostvari. Ivo uzaludno traži namještenje, no tko će ga zaposliti dok svira u “popovskoj mužiki”? Poziv u vojsku otkida Ivu na duže vrijeme od rodne kuće, sviranja i od Ivke.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obiteljski zločini: Obitelj Manoloules

Ta velika grčka obitelj bliska je u svakom smislu riječi. Bogati su nasljednici i uklapaju se u Hyannis Port na Cape Codu. Kad baka umre i novac završi u pogrešnim rukama, netko završi mrtav.

HRT1, 20.30, DOKUMENTARNI FILM, Žena zmaj

Priča o tri djevojke koje su se godinama borile s anoreksijom i bulimijom. U procesu traženja sebe prošle su težak put prehrambenih poremećaja. Ovo je priča i o jednoj djevojci koja se dugo godina osjećala krivom jer nije pomogla svojoj sestri kada joj je to bilo najpotrebnije. Ovo je priča o tuzi, razočaranju, ali i pronalaženju i otkrivanju – priča o svima nama koji često zaboravljamo koliko vrijedimo, i koliko, još više, možemo.

HRT2, 21.00, AKCIJSKI KRIMI FILM, Džoker

Kad Nicka Wilda (J. Statham) prijateljica Holly (D. Garcia-Lorido) zamoli za pomoć, on kreće u potragu za nasilnicima koji su je u hotelskoj sobi istukli i silovali. Nick otkrije tko stoji iza toga i sukobi se sa sinom moćnog mafijaškog šefa, Dannyjem DeMarcom (M. Ventimiglia)… “Džoker” je snimljen prema romanu “Heat” Williama Goldmana, a ujedno je i prerada istoimenog filma iz 1986. s Burtom Reynoldsom u glavnoj ulozi.

RTL2, 21.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Leonard i Penny konačno upoznaju Rajevu djevojku Emily, no Penny ima osjećaj da joj nije simpatična. Emily dopusti Penny da na njoj vježba svoje vještine prodaje farmaceutskih proizvoda kompanije za koju sada radi, ali ju ujedno potpuno ignorira. Konačno Emily prizna zašto je neprijateljski raspoložena prema Penny. U međuvremenu, kako Stuart nije dobio dovoljno novca od osiguravajućeg društva da ponovno otvori striparnicu, prijatelji odluče investirati i tako postaju suvlasnici sa Stuartom.

HRT3, 22.50, DRAMA, Izvjestan dan

Bruno, sredovječni muškarac srednjeg staleža, dobije posao svojega šefa. Film preispituje njegovu obzirnost prema bivšem šefu, kojega ne želi povrijediti, prema zaposlenicima, supruzi i ljubavnici.

HRT2, 23.15, KRIMI FILM, Grad opasnosti

Kad se ne bavi policijskim poslom, detektiv Phil Gaines (B. Reynolds) slobodno vrijeme provodi s ljubavnicom Nicole (C. Deneuve), Francuskinjom, vrlo skupom prostitutkom čiji su klijenti bogataši i uglednici. Oboje su opterećeni osjećajem krivnje i nezadovoljni su životom. Maštaju o putovanju i zajedničkom životu u Europi. Detektiv se uplete u slučaj ubojstva jedne djevojke i otkriva da je jedan od djevojčinih ljubavnika lokalni moćnik, inače stalna mušterija njegove ljubavnice… Redatelj “Grada opasnosti”, Robert Aldrich (Dvanaest žigosanih, Što se dogodilo s Baby Jane, Vera Cruz, Jedan vlak za dvije skitnice, Grissomova banda) pripada generaciji poslijeratnih gnjevnih filmaša. Filmovi su mu žestoki, puni neurotika, marginalaca, gubitnika – antijunaka.

NOVA TV, 00.10, DRAMA, Pjesma broj jedan

Nakon godina otuđenosti od obitelji Franny se vraća kući kako bi bila uz brata, ambicioznog glazbenika koji je nakon teške nesreće završio u komi. Dok putuju kroz bratovu prošlost Franny upozna njegovog najvećeg idola, šarmantnog i talentiranog pjevača Jamesa. Između Franny i Jamesa uskoro počnu frcati iskre prave ljubavi no njihov put ka sreći neće biti tako lagan.