TV PREPORUKA DANA: Film o bandi poznatoj kao The Bling Ring koja je pljačkala kuće i stanove slavnih, među ostalima Orlanda Blooma i Paris Hilton

HRT2, 12.00, HOROR KOMEDIJA, Samo nevolja

Poslovnog čovjeka i njegove prijatelje zbog prometnog prekršaja u jednom neobičnom gradiću zarobi sadistički sudac i njegova jednako čudna obitelj. Čeka ih suđenje i kazna…

Ova bizarna fantastična komedija redateljski je debi glumca Dana Aykroyda.

HRT2, 13.35 VESTERN, Kanjon osame

Olivia (K. Overton) živi sama na ranču s dvoje djece, Molly i Abbyjem. Hrabra mlada žena uvijek je oprezna kad se stranci približavaju njezinoj kući, no ipak je nespremnu zatekne dolazak bande u kojoj je njezin odmetnuti bivši muž Johnny (V. Browne). Banda je upravo opljačkala banku. Kako bi spriječili potjeru da krene za njima, Johnny odvodi Abbyja, a njegovi kompanjoni prijete Oliviji da će dijete nastradati ako obavijesti šerifa. Šerif Lundstom (P. Duffy) ipak organizira potjeru. Uz njega je samo neiskusni došljak iz Bostona, Edwin (D. Rees Snell), mladić koji je zaljubljen u Oliviju i namjerava je zaprositi. Šerif odlazi po Samuela Kendricka (S. Keach), glasovitog odmetnika i revolveraša. Samuel je Johnnyjev otac, pa, iako sa sinom nije u dobrim odnosima, odbija krenuti u potjeru za rođenim sinom, no kad čuje da je Johnny oteo Abbyja, ne oklijeva ni trenutka.

RTL2, 15.20, KRIMI SERIJA, CSI: Miami

Delko i Wolfe istražuju smrt 19-godišnjeg Dexa Gilmana, koji je poginuo u autu pokušavajući izvesti opasnu akrobaciju Jack-in-the-box. Tinejdžer je u nesreći ostao bez glave i sada istražitelji pokušavaju razotkriti pozadinu ove neobične nesreće. Trag gume na Dexovoj ruci, ekipu CSI-a vodi do Waltera Phillipsa, koji je prema instrukcijama Brynna Robertsa, organizatora događaja i Dexovog sponzora, postavio gume na Dexovom autu.

HRT3, 19.00, TRILER, Telefon

Odbjegli agent KGB-a Nikolaj Dalčimski domogao se supertajnog popisa tajnih KGB-ovih agenata u Americi, tzv. spavača koji nisu ni svjesni da su sovjetski agenti, nego žive normalnim obiteljskim životima u mjestima koja su u blizini američkih vojnih objekata. Aktiviraju se tajnom lozinkom koju čine stihovi velikog američkog pjesnika Roberta Frosta, i onda nesvjesni, u stanju hipnoze, kreću u akciju. Do sad Sovjeti nisu imali potrebe pokrenuti tu operaciju, nazvanu Telefon, međutim, odmetnuti Dalčimski stigao je u Ameriku i počeo aktivirati spavače. KGB za njim šalje pukovnika Grigorija Borzova, čija je američka veza i dragocjena pomoćnica Barbara.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obitelj slonova

Gordon Buchanan pokušava pridobiti povjerenje krda slonova u divljini Kenije kako bi snimio ovaj jedinstveno intiman portret njihova obiteljskog života. Wendy je mlada slonica i novopečena majka koja se svim silama trudi podići svoje prvo mladunče Wivu. Snimati ih je teško – slonovi su jedna od najopasnijih životinja na Zemlji, i to zahvaljujući tomu što ih čovjek već dugo progoni. Uz pomoć lokalnog stručnjaka Benjamina Kyala, Gordon se slonovima uspijeva spektakularno približiti pješice. Iz prve ruke svjedoči opasnostima s kojima se mladunče Wiva suočava odrastajući u afričkoj divljini.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Reginin povratak izazove katastrofalan događaj – Douglas zbog izljeva krvi hitno završi u bolnici, gdje Henry otkrije nešto strašno. Karcinom se proširio. Regina otkriva da Sir Richard želi pošto-poto uništiti obitelj Bligh. Sarah odlučuje s Georgeom otići u Canberru.

HRT1, 20.55, DRAMSKA SERIJA, Novine

Nakon što “Novine” objave još jedan članak Andreja Marinkovića (Goran Marković) o mogućem policijskom zataškavanju misteriozne prometne nesreće, Mario Kardum (Aleksandar Cvjetković) naziva još uvijek aktualnog vlasnika “Novina” Josipa Vukovića (Damir Lončar) i inzistira da kupoprodajni ugovor potpišu odmah. U članku prozvani šef policije Toni Nardelli (Alen Liverić) prekida sve odnose sa svojim vjenčanim kumom Andrejem. Glavni urednik Martin Vidov (Zijad Gračić) saznaje da je budući vlasnik “Novina” Kardum ljut zbog objavljivanja članka pa na kolegiju obznanjuje da treba objaviti demanti. Novinari Dijana Mitrović (Branka Katić) i Nikola Martić (Trpimir Jurkić) misle da pokazivanje beskičmenjaštva pred novim gazdom nije dobra taktika za njihovu buduću novinarsku neovisnost pa pokušavaju nagovoriti Vidova da nastavi objavljivati Andrejeve članke o nesreći. Na proslavi nakon potpisivanja ugovora o kupnji “Novina” Kardum baca oko na Andrejevu ljubavnicu Hanu Mašić (Dajana Čuljak).

HRT2, 21.00, SATIRA, Bling Ring

Tek pristigao u Kaliforniju, Marc Hall sprijatelji se s Rebeccom Ahn koja je opsjednuta slavom. Počelo je na zabavi u njezinoj kući kada su ušli u nezaključane aute te uzeli novac i kreditne kartice. Slijedila je provala u bogatašku kuću Marcova poznanika iz koje je Rebecca ukrala torbicu kakvu nosi slavna Lindsay Lohan, pokupila novac i ključeve porschea kojim su pobjegli. Zatim su na internetu tražili podatke i saznavali tko od bogatih i slavnih neće biti u svojoj kući da je opljačkaju, u čemu su im se pridružili neki prijatelji.

HRT1, 21.50, DOKUMENTARNI FILM, Dio tebe ja nosim u sebi

Hrvatska je među najuspješnijim zemljama po broju transplantiranih i darovanih organa. Autori Mario Kovač i Jadranka Cicvarić Šiftar ne nude jednoznačne odgovore na pitanje kako se dogodila ta hrvatska transplantacijska priča, već daju uvid u dramatična zbivanja oko bolesnika koji čekaju organe. Priče su to koje veličaju život, ali i dostojanstveno umiranje jer, da bi junaci ovoga filma živjeli, netko drugi je morao umrijeti. Film pokazuje moć znanja i čast, daleko od korupcije i nesposobnosti. U ovoj priči pozitivci su svi, od politike koja je postavila temelje hrvatskog transplantacijskog modela, do liječnika i medicinskih sestara koji se žrtvuju radi općeg dobra. Iako neke priče nemaju sretan kraj, film promovira humanost i darivanje organa, koje potiču sve vodeće svjetske religije. U današnjem je svijetu izrazito poticajno vidjeti darivanje, odricanje, pomaganje i predano volontiranje.

Flm je sniman više od dvije godine, a čine ga iznimne, duboko osobne i dramatične priče ljudi koji su ovdje u različitim ulogama – neki svojom voljom, a neki silom prilika.

HRT2, 22.30, POVIJESNA DRAMA, Bande New Yorka

Područje New Yorka, šezdesete godine 19. stoljeća. Amsterdam Vallon (L. DiCaprio), mladić irskog podrijetla, dolazi u zloglasnu četvrt Five Points ne bi li osvetio svog oca Priesta Vallona koji je bio vođa bande irskih doseljenika, a ubijen je prije šesnaest godina. Amsterdamova je meta Bill “The Butcher” (D. Day-Lewis), nemilosrdni vođa bande “domorodaca”, osobito netrpeljiv prema imigrantima. Da bi mu se što više približio, Vallon pristupa Butcherovoj bandi, zadobiva njegovo povjerenje, zaljubi se u njegovu štićenicu Jenny (C. Diaz), i čeka svoju priliku.

RTL TV, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Kriza

Nina i dalje progoni Aleša i Mirona, zbog čega se braća pokušavaju dogovoriti koji će se žrtvovati i biti s njom. Nakon bezuspješnih pregovora, i Miron i Aleš smišljaju svoje taktike kako smjestiti onom drugom. Obojica traže protuusluge od svojih starih dužnika: Aleš od Jeremije zato što mu je obećao biti donator krvi, a Miron od Kifle zato što ga primi u kuću svaki put kada ga mama izbaci. Nina je sve to, naravno, okrenula u svoju korist i odlučila vjerovati da ju obojica beskrajno vole i žele, samo se srame to priznati.

NOVA TV, 00.00, DRAMA, Kuća na kraju ulice

Nedavno rastavljena Sarah (Elisabeth Sue) i njezina kći Elissa (Jennifer Lawrence) dosele se u mali ruralni gradić kako bi započele novi život. Kada se počnu događati zapanjujuće i neobjašnjive stvari, Sarah i Elissa shvate da je gradić u sjeni hladnih tajni. Prije nekoliko godina, u susjednoj kući, kći je ubila svoje roditelje i nestala. Jedini preživjeli bio je njezin brat Ryan (Max Thieriot). Unatoč protivljenju Sarah, Elissa započinje vezu s Ryanom. Kako se njihov odnos produbljuje sve se više uvlače u misterij opasniji no što su ikad mogle zamisliti.