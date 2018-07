TV PREPORUKA DANA: Film Ja sam Ali pokušava dati odgovor na pitanje zašto je on mogao istodobno izazvati toliko ljubavi i bijesa

HRT2, 11.50, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Scooby-Doo 2: Čudovišta su puštena

Pojavio se maskirani zločinac koji pomoću monstruoznog stroja želi preuzeti grad Coolsville tako što proizvodi čudovišta. Teror je počeo pa uporna novinarka Heather Jasper-Howe (A. Silverstone) i uplašeni građani traže da se Mystery Inc. grupa (Fred, Daphne, Velma, Shaggy i Scooby-Doo) angažira u rješavanju problema te opravda svoju zvjezdanu reputaciju. Stoga Shaggy i Scooby odlučno kreću dokazati kako su pravi detektivi. Njihova sumnja pada na starog neprijatelja kojeg su već bili strpali u zatvor.

HRT2, 13.25, PSIHOLOŠKI TRILER, Tragom zla

Priča počinje okrutnim ubojstvom Brockovog (H. Ferch) susjeda. Ubrzo nakon toga Brock počinje dobivati kompromitirajuće fotografije na kojima su on i Paula (I. Maux). Čovjek koji ga ucjenjuje, a vjerojatno je i ubojica, jest dr. Pliem (F. Karl), koji ne samo što neobično postupa nego i živi u bizarnom odnosu s majkom (M. Koestlinger). Neobično je i to što od Brocka za šutnju traži samo nekoliko terapeutskih seansi. No, kad Paula zamalo smrtno strada u prometu, što očito nije nesretan slučaj, Pliem djeluje iskreno iznenađeno i prestrašeno, kao da nešto zna o tom pokušaju ubojstva, iako on sam nije počinitelj. Kako bi otkrio ključ Pliemova ponašanja, Brock razgovara s njegovom majkom, ne shvaćajući dokle je ona spremna ići kako bi zaštitila sina ali i sakrila istinu.

Film je jedan iz serije filmova o slučajevima policijskog psihologa Richarda Brocka: Anathomy of Evil, Anathomy of Revenge, Anathomy of Fear. Ti su filmovi postali vrlo popularni, kao i glavni glumac, a ovaj je film na Romy Gala, festivalu u Beču, osvojio glavne nagrade za najbolji film, kameru i scenarij.

HRT3, 19.00, KRIMI FILM, Gangster

U Francuskoj krajem 1945. godine petoro prijatelja, inače sitnih prijestupnika, udruže se, a njihov vođa, gangster zvan Le Dingue (A. Delon), organizira velike pljačke banaka koje su vrlo uspješne. Punih džepova, oni vode buran život po mondenim mjestima. Na jednom od njih Le Dingue upozna zavodljivu Marinette koju i on privlači. Međutim, ubrzo će im policija doći na trag i samo je pitanje tko će biti dosjetljiviji.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Oni koji su ušli u završni krug za nove članove Houseovog tima žestoko se bore kako bi postali njegov dio. Kako bi im dodatno zagorčao život, House ih podijeli u dvije skupine, i to prema spolu. Zadatak im je dijagnosticirati problem i liječiti osobu u invalidskim kolicima koja se zbog mišićne atrofije polako guši.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Jedan na jedanaest

Dokumentarac predstavlja jedanaest najljepših trenutaka iz povijesti Svjetskih nogometnih prvenstava ispričanih kroz priču jedanaest velikih nogometnih zvijezda. O čaroliji nogometa i što nogomet čini tako posebnim govore Paolo Rossi, Carles Puyol, Andrea Pirlo, Marcel Dessaily, Andreas Brehme.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Pietro Mori mora riješiti financijske probleme u koje je upala robna kuća. I on je zaljubljen u Teresu, baš kao šef marketinga.

HRT2, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Ja sam Ali

Dokumentarac redateljice Clare Lewins donosi nevjerojatnu priču o životu Muhammada Alija i njegovu usponu od skromnog dječaka do jednog od najpoznatijih ljudi na planetu. Ovo je priča iz perspektive ljudi koji su mu bili najbliži, a film ne prikazuje Alija samo kao boksača nego i daje uvid u njegov privatni život te ga upoznajemo kao oca, muža, brata, prijatelja i čovjeka spremnog braniti svoja uvjerenja.

HRT1, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Prije sumraka

Dok u jednoj pariškoj knjižari tijekom popodneva predstavlja i potpisuje svoju novu knjigu, mladi američki pisac Jesse (E. Hawke) među posjetiteljima ugleda i jedno poznato lice. Riječ je o privlačnoj Celine (J. Delpy), mladoj Parižanki koju je Jesse upoznao putujući vlakom po Europi prije devet godina. Tada su njih dvoje, svjesni da im se događa ljubav na prvi pogled, 16. prosinca 1994. u Beču proživjeli jednodnevnu romansu. Nakon toga krenuli su u različitim smjerovima, ali nisu ispunili dogovor da se šest mjeseci kasnije ponovno sastanu u Beču. Jesse i Celine poslije promocije knjige sjednu na kavu, te mladi Amerikanac djevojci otkrije da je pariško predstavljanje svog romana organizirao nadajući se da će ona doći. On se upravo nalazi na iscrpljujućoj 12-dnevnoj europskoj promociji svoje knjige, i već iste večeri sjeda na avion i putuje dalje. Želeći obnoviti uspomene na davnu romansu, Jesse i Celine započnu dug intiman razgovor. No sve što će doznati jedno o drugom i neće biti baš ugodno.

DOMA TV, 22.25, KRIMI SERIJA, Škorpion

Zbog solarne oluje nestane struje u Los Angelesu pa tim „Škorpion“ mora pomoći mladom pilotu i njegovoj djevojci koji su izgubljeni nad Pacifikom bez navigacije i radiokomunikacije.

HRT2, 22.50, SPORTSKA DRAMA, Rocky 3

Nakon velike pobjede protiv Apolla Creeda (C. Weathers), Rocky (S. Stallone) je postao pravi šampion i u sljedećih šest mečeva s lakoćom brani naslov svjetskog boksačkog prvaka teške kategorije. Rocky je i mnogo zreliji nego prije: racionalnije raspolaže novcem, više nema nikakvih problema sa snimanjem reklama, a promijenio je i stil odijevanja pa ostavlja dojam znatno ozbiljnijeg, potpuno sređenog čovjeka. Njegov brak s Adrian (T. Shire) stabilan je i pun ljubavi, tu je i njihov voljeni sinčić, a harmoniju remeti tek Adrianin brat Paulie (B. Young) koji nije ništa postigao u životu i ljubomoran je na Rockyja. Na boksačku scenu stupa novi izazivač, divlji i krvoločni Clubber Lang (Mr. T) čiji protivnici mečeve ne završavaju samo nokautirani, nego i masakrirani. Na otvaranju nove sportske dvorane u Philadelphiji otkriva se i Rockyjev spomenik, što je vrhunski dokaz njegova statusa gradskog i nacionalnog heroja. No tu je i Lang koji Rockyja izvrijeđa, optužujući ga da izbjegava meč s njim. Rocky prihvaća izazov, što razljuti njegovog starog i ozbiljno bolesnog trenera Mickeyja (B. Meredith). On smatra da protiv boksača s instiktom ubojice Rocky nema nikakve šanse. Ipak, dolazi do meča koji bi trebao biti Rockyjeva posljednja borba. No neposredno prije početka Lang odgurne Mickeyja te on dobije srčani napad. Rocky ulazi u ring dekoncentriran, a istodobno je bijesan na Langa pa ne poštuje dogovorenu taktiku.

NOVA TV, 23.20, DRAMA, Pod svaku cijenu

U konkurentnome svijetu moderne poljoprivrede, ambiciozni Henry Whipple (Dennis Quaid) želi da mu njegov buntovni sin Dean (Zac Efron) pomogne proširiti obiteljsko poljoprivredno carstvo. Međutim, Dean želi postati profesionalni vozač automobilskih utrka. Kada otkriju da je obiteljski posao pod istragom, otac i sin gurnuti su u neočekivanu krizu koja prijeti razorom cijele obitelji i dovede njihov odnos na kušnju.