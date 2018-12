TV PREPORUKA DANA: Film Egzorcist ostavlja dovoljno prostora za razmišljanje o snazi ljudske vjere i odnosa čovjeka prema zlu

HRT2, 13.35, OBITELJSKI FILM, Anđeli u snijegu

Mongomeryjevi, otac Charles (C. Potter), majka Judith (K. Swanson) i djeca Jennifer (L. Boys), Alexander (N. Purcha) i Emily (J. L. Miller), dobrostojeća su obitelj. Iznenađenje koje im otac priređuje za Božić uistinu je veliko: nova planinska “brvnara”, prelijepa, raskošno opremljena, velika planinska kuća, u kojoj je sve što je potrebno za zimovanje, čak i odjeća. Plan je da se za ovaj Božić obitelj ponovno poveže i zbliži, te osjete radost, koju nisu osjetili otkako se nešto dogodilo tri godine ranije. Ali osim tog događaja, ni druge stvari baš nisu najbolje u toj obitelji: otac i majka udaljuju se, starija djeca međusobno se svađaju i jedno prema drugome su odbojni, jedino najmlađa, Emily, unosi radost među njih. Iako je dogovor da nema televizora ni druge tehnike, otac prvi krši to pravilo jer je neprekidno na mobitelu, što razočarava i Judith i djecu.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Javljamo se uživo s adventa iz Rijeke i iz Zagreba, predstavljamo Unicefov Muzej realnosti u tunelu Grič, dolazi nam bend DeTour predstaviti svoj novi album i veliki zagrebački koncert, a Branko Đurić Đuro otkrit će nam sve tajne njegove uspješne predstave Đurologija.

EPIC DRAMA, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Kraljevska bolnica

Ovo je priča s kraja 18. stoljeća, smještena u povijesni kontekst ekonomske krize i dolaska liberalnih ideja Francuske revolucije, u kojoj pratimo djevojku sa sela, Olallu. Ona u šumi spašava ranjenog muškarca, a on je Daniel, budući kirurg Kraljevske bolnice i sin uglednog gradskog plemića. Dok se Daniel oporavlja u Olallinoj kući, oni se beznadno zaljubljuju i Olalla odlučuje s njim otići u Santiago, sanjajući da bi jednog dana mogla postati medicinska sestra u Kraljevskoj bolnici. To je početak niza ubojstava i vrijeme kada Daniel otkriva sumnjive poslove svog oca. Sve to, uz političke i ekonomske sukobe na Pirinejskom poluotoku, prisiljava Daniela i Olallu da prekinu. Ova je serija savršena kombinacija ljubavi, tajni i melodrame, ali je i serija u kojoj razvoj medicine i povijesni kontekst tog vremena igraju važnu ulogu.

RTL2, 19.50, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Agenti putuju u Durant, gdje su dvije tinejdžerice duge plave kose i plavih očiju silovane i ubijene u rasponu od tri dana. Njihova tijela ostavljena su na javnom mjestu, a djevojke su bile odjevene u vintage odjeću 80-ih, ne svoju, te su bile oslijepljene sumpornom kiselinom.

HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Kuda idu divlje svinje

Snimljena 1971., ova je serija akcijskoga karaktera odmah stekla veliku naklonost gledatelja, a poslije se o njoj govorilo kao o jednom od najvećih dostignuća domaće televizijske produkcije. Da podsjetimo, radnja se zbiva u okolici Zagreba, od 1941. do kraja 1943. godine. Iskusni i plodni televizijski scenarist Ivo Štivičić ovdje se odlučio na ispitivanje jednog međuprostora kakav se stvara samo u ratnim okolnostima. U tom međuprostoru Štivičićevi junaci, koristeći se općom konfrontacijom, brutalno ostvaruju svoje privatne ciljeve. Njima opće bezakonje služi kao štit iza kojeg je sve dopušteno. Njihovi se postupci, međutim, sve više prepleću s tijekom općih zbivanja, pa ni oni za koje je rat bio samo dobra prilika za ilegalnu trgovinu i šverc ne mogu ostati po strani opće drame vremena.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatska u Prvom svjetskom ratu: 1914.-1915.

Iako na početku, napadom Austro-Ugarske vojske na Srbiju, rat djeluje kao “borba Golijata protiv Davida”, vojska crno-žute monarhije najslabije je opremljena vojska u usporedbi s drugim velikim silama. Počevši od neuspješnog napada na Srbiju 1914. do prodora ruske vojske do Karpata, hrvatske jedinice dijele teške bojeve 1914. godine. Tek se u 1915. godini stabilizira bojišnica u Galiciji i Bukovini, te krajem godine Srbija pada. Svejedno, ulaskom Italije u rat, na strani Antante, ratnim strahotama ne vidi se kraj.

DOMA TV, 20.10, KRIMI SERIJA, Mentalist

Zatvorski čuvar nasmrt je izboden pred draguljarnicom, a Patrick Jane sumnja da je ubojica jedan od zatvorenika. Istodobno Rigsby u vezi s ubojstvom ispituje svog oca Stevea (gostujući glumac William Forsythe). Nakon ubojstva mlade violinistice Patrick Jane ispituje članove Simfonijskog orkestra Sjeverne Kalifornije. Istodobno Chou auto ukrade snalažljiv mladi džepar.

HRT1, 20.55, DRAMSKA SERIJA, Novine

Nedjelja, dan predsjedničkih izbora. Ranjenog predsjedničkog kandidata Ludviga Tomaševića za izlazak na glasovanje osposobljavaju njegov pobočnik Prskalo, supruga Julijana i kći Lara. Nakon što sazna da Dario Antić, direktor Tomaševićeve izborne kampanje, danima leži mrtav u svome stanu, Dijana pokušava sve da objavi vijest o njegovom samoubojstvu. Blago Antić u zatvoru saznaje za sinovljevu smrt i to ga slomi. Antunović pozove Jolića i priznaje mu da je Majer angažirao atentatora za ubojstvo premijera Lozančića. Jolić potom pritisne Majera pokušavajući ga natjerati da mu pomogne u lociranju atentatora. Izlaze izborni rezultati.

NOVA TV, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Izet (Mustafa Nadarević) iznenada otkriva u sebi sklonost ka stolarskom zanatu. S obzirom da je namještaj u studiju u lošem stanju, on i Faruk (Senad Bašić) sklapaju dogovor da će za odgovarajuću naknadu Izet izvršavati sitne popravke. Dino (Milan Pavlović) započinje ozbiljnu vezu s djevojkom Fahrom. Međutim, ona se bavi najstarijim zanatom na svijetu.

HRT2, 22.35, DRAMSKA SERIJA, Crna lista

Ressler (Diego Klattenhoff) vodi istragu o lancu ubojica-spavača, dok Tom (Ryan Eggold) nastavlja istraživati kosti u kovčegu usprkos Redovom (James Spader) upozorenju.

HRT3, 22.55, HOROR, Njihalo strave

16. stoljeću Francis Barnard putuje u Španjolsku kako bi razjasnio neobične okolnosti u kojima je njegova sestra umrla nakon udaje za sina okrutnog španjolskog inkvizitora… Snimljeno prema priči “Jama i njihalo” velikog američkog književnika Edgara Allana Poea.

HRT2, 23.15, HOROR, Egzorcist

Filmska glumica Chris (E. Burstyn) nedavno je poslom došla u Washington. Počne primjećivati neobične promjene u ponašanju i izgledu svoje dvanaestogodišnje kćeri Regan (L. Blair). Djevojčica se baca po krevetu, vrišti i udara o zid, a psihijatri joj ne uspijevaju pomoći. Kako nesvakidašnja bolest napreduje, očajna Chris odluči potražiti pomoć u crkvi. Čini joj se da bi to mogao biti slučaj ulaska nečastivog u ljudsko tijelo i da bi svećenici mogli imati djelotvoran odgovor. Sprijatelji se s mladim svećenikom iz obližnjega mjesta, koji se i sam bori sa svojim osobnim problemima.

NOVA TV, 23.30, AKCIJSKI SF FILM, Transfomeri: Tamna strana mjeseca

Godina je 1961. Arka, svemirski brod s planeta Cybertron, koji krije tajnu koja bi mogla okončati rat između Autobota i Decepticona, sruši se na tamnu stranu Mjeseca. NASA uoči nesreću nakon čega John F. Kennedy odobri misiju na Mjesec s tajnim zadatkom da se istraži svemirski brod. Godine 1969. posada Apolla 11 slijeće na Mjesec. Danas Autoboti – Bumblebee, Ratchet, Ironhide, Mirage, Wheeljack i Sideswipe, na čelu s Optimusom Primeom, bore se protiv zlih Decepticona, koji traže osvetu za nedavni poraz. I jedna i druga strana uskoro postanu upetljane u utrku Rusa i Amerikanaca, koji se žele domoći skrivenog svemirskog broda s planeta Cybertron.