TV PREPORUKA DANA: Engleska i Kolumbija međusobnim će ogledom odlučiti o posljednjem putniku u četvrtfinale SP-a

HRT2, 12.00, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Scooby-Doo

Momci Freddie (F. Prinze Jr.) i Shaggy (M. Lillard), djevojke Daphne (S. M. Gellar) i Velma (L. Cardellini) te pas Scooby-Doo čine Mystery Inc., grupu manje-više neustrašivih lovaca na duhove. Nakon jednog uspješno riješenog slučaja taština razdvoji mlade partnere, a jedino nerazdvojni Shaggy i Scooby ostanu zajedno. Međutim, nakon dvije godine, svih petero članova opet se susretnu na otoku Spooky na kojem je smješten popularni zabavni park vlasnika Emilea Mondavariousa (R. Atkinson). Mondavarious je, naime, zabrinut zbog čudnog ponašanja mladih posjetitelja i vjeruje kako na otoku postoje duhovi. Iako nisu sretni što se opet vide, mladi istjerivači duhova odluče na neko vrijeme zaboraviti nesporazum i zajedno razriješiti misterij. Njuškajući naokolo, naiđu na trag koji ih odvede do pripadnika prastarog kulta koji hvataju posjetitelje parka i regrutiraju ih za ostvarivanje ciljeva svog tajnovitog vođe.

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dolasci i odlasci

Will (S. Wolf) i Jane (A. Detmer) žive u Denveru, oboje su rastavljeni. Jane ima kćer Claru, a Will sina Bena. Njihov prvi susret bio je na aerodromu za jedan Božić. Drugi put su se susreli za vrijeme ljetnih praznika, kad u Janeinom držanju prepozna majku koja je upravo ispratila dijete i iznese joj svoju teoriju kako rastavljeni roditelji na aerodromima imaju dvije vrste pogleda: pogled dočekivanja i pogled ispraćanja. On, kao čovjek s dužim stažom rastavljenog roditelja, kaže kako je isprva pratio pogledom avion u koji se Ben ukrcao sve dok se ne bi izgubio u oblacima. Slučaj je htio da su Jane i Will bili blizu jedno drugoga, ali se nisu sretali. Iako se ništa između njih nije dogodilo, čak nisu znali ni ime jedno drugome, neprekidno su mislili jedno na drugo. Svaki put kad su došli na aerodrom, nadali su se susretu. A kad su se upoznali, nije sve išlo glatko. Janein bivši muž želio je da mu se Jane vrati, a Will je upoznao novu djevojku.

HRT3, 19.00, GLAZBENA DRAMA, Mi smo najbolje

Film o tri djevojke koje su osamdesetih godina u Stockholmu odlučile osnovati punk sastav usprkos tome što nemaju niti jedan instrument i bez obzira na to što su im govorili da je punk mrtav…

Drama je zapažena na međunarodnim filmskim festivalima te je osvojila nagrade, uglavnom za režiju i glumu, kao i nominacije.

DOMA TV, 19.50, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Gibbs se bori za život na mornaričkome bolničkom brodu nakon što je upucan, dok DiNozzo i Joanna Teague putuju u Šangaj da bi pokušali srušiti Calling u premijeri 13. sezone NCIS-a. Gibbs daje timu zadatak da pomogne DEA-inu agentu Luisu Mitchellu (John Gabriel) na slučaju koji nikako da se riješi, no DiNozzo otkriva da ima još toga u Gibbsovoj osobnoj povezanosti s agentom i njegovoj želji da mu pomogne uspjeti. Također, tim trača o Gibbsovu novom izgledu nakon što zamijeni standardnu vojnu frizuru i polo-majice modernom frizurom i košuljom skrojenom za njega.

HRT2, 20.00, NOGOMET – SP 2018.: Kolumbija – Engleska

Povijest kazuje da se Englezi nemaju čega bojati u ovoj utakmici (tri pobjeda i dva remija u dosadašnjim međusobnim susretima), ali povijest kazuje i da u četvrtfinalu SP-a nisu bili od 2006. godine. Izostane li u redovima Kolumbije James Rodriguez, a najava kazuju da bi mogao, Harry Kane i društvo imat će brigu manje i aduta više u nadanjima da se neće priključiti Njemačkoj, Argentini, Portugalu, Španjolskoj koji Mundijal već prate ispred TV prijemnika.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Teresa obavijesti vlasnika robne kuće Pietra Morija da se mora vratiti kući, ali ni on ni Vittorio Conti ne žele je izgubiti.

HRT1, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Prije svitanja

Putujući vlakom po Europi, mladi Amerikanac Jesse upozna mladu Francuskinju Celine. Odmah se svide jedno drugome, odluče sići s vlaka u Beču te provesti jedan dan zajedno. Pričljivi i otvoreni Jesse i Celine dotiču mnoge teme, od ljubavi i prvih emocija do reinkarnacije i umjetnosti. Naravno, pritom se trude svidjeti jedno drugome i prikazati se u najboljem svjetlu. Dok njihove šetnje i dugački dijalozi traju, kamera nam otkriva ljepote Beča, austrougarske vedute, Dunav, Prater.

NOVA TV, 23.25, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 5

Zapovjednik Eric Lassard, voditelj Policijske akademije, pred mirovinom je na radost kapetana Thaddeusa Harrisa koji planira preuzeti Lassardov posao. Lassard i bivši polaznici Akademije putuju u Miami na posebnu svečanost na kojoj će Lassard biti proglašen policajcem godine. U Miami odlaze Moses Hightower, Eugene Tackleberry, Larvell Jones, Debbie Callahan, Laverne Hooks, Tommy Conklin zvan Kuća, povjerenik Henry Hurst, zajedno s Harrisom i njegovom desnom rukom Proctorom. Kradljivac dragulja po imenu Manny u kameri je prokrijumčario ukradeni dijamant. Njegov je kovčeg slučajno zamijenjen s Lassardovim u zračnoj luci u Miamiju. Manny i njegovi ljudi otimaju Lassarda i Harrisa te ih traže svi, uključujući Lassardova nećaka Nicka.

RTL TV, 23.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Kriza

Aleš nagovara saksofonista Zoku da se pridruži bendu. No Đeđa, vođa benda u kojem Zoka trenutno svira, nikada ne bi to dopustio. Miron i Jeremija se prestraše kada doznaju da je Aleš pozvao Zoku. Oni poznaju strašnog Đeđu, a Aleš koje ne razumije otkud toliki strah, uskoro će osobno doznati zašto.

HRT2, 23.35, SPORTSKA DRAMA, Rocky 2

Neposredno nakon iznimno iscrpljujućeg meča za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, izazivač Rocky Balboa (S. Stallone) i prvak Apollo (C. Weather), koji je jedva obranio naslov, odvedeni su u bolnicu. Ondje Apollo verbalno napadne Rockyja, poručujući mu da je imao mnogo sreće i ništa više te traži uzvratni meč u kojem će dokazati svoju superiornost. Rockyju nije do toga, nego se nakon izlaska iz bolnice vjenča s Adrian (T. Shire) koja ubrzo zatrudni. Od novca zarađenog borbom Rocky kupi obiteljsku kuću i sportski auto, a redovit izvor prihoda pokušava ostvariti snimanjem reklama. Međutim, posve je netalentiran za taj posao, a drugi ne može naći. Zaposli se u mesnici, no ubrzo dobije otkaz. Potrošivši većinu novca i ostavši bez prihoda. Rocky je zbog obitelji prisiljen prihvatiti Apollovo inzistiranje na uzvratnom meču.

RTL2, 00.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Camerona smeta što Mitchell vjeruje da je on ‘mama’ u njihovoj maloj obitelji. Claire i Gloria vode klince na izlet u prirodu, a Jay potpuno poludi pripremajući proslavu za Majčin dan.

HRT1, 00.05, DRAMSKA SERIJA, Noćni upravitelj

Pine preuzima stvar u svoje ruke kada Burr odluči da je operacija preopasna. Roper nalazi dokaze izdaje i okuplja svitu u svojoj privatnoj vojnoj bazi kako bi otkrio izdajicu.