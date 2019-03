TV PREPORUKA DANA: Emma Thompson postaje dadilja sedmero djece očajnog oca Colina Firtha (Čudesna dadilja)

HRT2, 13.25, KRIMI DRAMA, Pastorov grijeh

Jamie (A. Gonino) je buntovna djevojka koja se teško nosi s majčinom smrću i koja se osjeća kao smetnja u kući majčine sestre Lauren (T. Spencer-Nairn) i njezina supruga, pastora Evana Tanninga (JR Bourne). Pastor doživljava veliki napredak u svojoj karijeri: njegova radijska emisija o obitelji postala je tako popularna da mu je Bill Traggert (B. Lake), medijski magnat i vlasnik radijske postaje, ponudio vrlo unosan ugovor. Tanning prihvaća, iako će to značiti još manje vremena provedenog s obitelji. No pojavio se još netko kome on treba, sin za kojega nije ni znao da postoji. Jamie se u školi zbližava s Quintonom (G. Cashin), što izaziva ljubomoru Tinsley Traggert (S. La Rochelle), kojoj se Quinton sviđa. Počinje izazivati Jamie i podmetati joj, a vrhunac je bio kad je Jamie našla u svom ormariću lutku obješenu užetom. Iako su slučaj prijavili policiji, te iako je Jamie znala da je to učinila Tinsley, Bill Traggert za sve okrivljava Jamie. Ni on ni itko drugi ne sluti što je Tinsley kadra učiniti.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Rio Ferdinand – Kako biti i mama i tata

U svibnju 2015. Rebecca Ferdinand, supruga bivšeg nogometaša Manchester Uniteda i engleske reprezentacije Rija Ferdinanda, umrla je od raka u 34. godini života. Godinu dana poslije, Rio se i dalje pokušava nositi s gubitkom i posljedicama koje je tragedija ostavila na njemu i njihovo troje djece. Ovaj dirljiv i snažan dokumentarac prati Riove susrete s drugim tugujućim obiteljima i govori o tome kako pomoći roditeljima i djeci nakon gubitka najmilijih.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Nesreća: Padala su tijela

Sudar putničkih aviona, britanskog Tridenta i slovenskog DC-9, iznad Vrbovca 1976. godine bio je prvi takav slučaj u povijesti zrakoplovstva. Poginulo je ukupno 176 ljudi. Prvi dio bavi se mjestom na koje su pali zrakoplovi, upoznajemo britansku i hrvatsku obitelj koje su izgubile svoga člana (oca, muža, brata) te svjedoke u selima Gaj i Dvorišće kojima su ljudi i predmeti padali u dvorišta.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Kipo i Žac duboko su potonuli u ljubavnim problemima, a zbog loših ocjena u pitanje je dovedena i Žacova matura. Una je u nedoumici oko svojih osjećaja prema Lepom Žiletu, no jedan zagrljaj natjerat će je da preispita taj odnos. Jagoda se, uz Jurinu pomoć, hrabro upušta u spašavanje butika, dok se deda Rudi na svoj način nosi s teškom bolešću.

HRT2, 21.00, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Čudesna dadilja

G. Brown (C. Firth) već je očajan, jer ne može svladati svoje sedmero djece, koja su postala nemoguća otkako im je umrla majka. Mora se što prije oženiti, ne samo radi njih, nego i zato što mu je bogata teta Adelaide (A. Lansbury) dala rok od samo mjesec dana za to, u protivnom mu neće dati novac. G. Brown ostat će bez kuće, a djeca će završiti u sirotištu. Djeca ne znaju za situaciju u kojoj se otac nalazi već da su u svim pričama maćehe zle i okrutne, te čine sve kako bi oca omela u ženidbi. A svojim nepodopštinama otjeraju i svaku dadilju koju otac nađe. U potrazi za rješenjem g. Brown začuje neobičan glas koji ga upućuje da potraži dadilju McPhee (E. Thompson). Brown ne zna ni odakle taj glas ni kako će pronaći dadilju McPhee, dok se ona sama jedne večeri ne pojavi na vratima.

DOMA TV, 21.35, KRIMI SERIJA, Kosti

Pritchard zamoli Bootha i Brennan da pomognu istražiti još jedno ubojstvo, ovaj put bliže domu. Impulzivna Camina odluka ima nenamjerne posljedice. Kad u šupi pronađu tijelo voditelja popularnog reality showa, Brennan i Booth moraju pronaći ubojicu među morem osumnjičenih, uključujući mnoge koji su doživjeli poniženje u žrtvinu showu. Booth otkrije da je Brennan istovremeno u dvije veze.

RTL2, 21.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Nakon što su se dečki vratili s tromjesečne ekspedicije na Sjeverni pol, Penny strastvenim zagrljajem i poljupcem napokon otkriva svoje do tada pomno skrivene osjećaje prema Leonardu. Njihov novootkriveni svijet osjećaja je bez prestanka ometan Sheldonom, koji zamjera ekipi što je koristila eksperimente i navela ga do pogrešnog dojma da je napravio otkriće s kojim će osvojiti Nobelovu nagradu.

HRT3, 22.50, KRIMI FILM, Gangster

U Francuskoj krajem 1945. godine petero prijatelja, inače sitnih prijestupnika, udruže se, a njihov vođa, gangster zvan Le Dingue (A. Delon), organizira velike pljačke banaka koje su vrlo uspješne. Punih džepova, oni vode buran život po mondenim mjestima. Na jednom od njih Le Dingue upozna zavodljivu Marinette koju i on privlači. Međutim, ubrzo će im policija doći na trag i samo je pitanje tko će biti dosjetljiviji.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Arindan Bagchi

Predsjednik Indije, Ram Nath Kovind, dolazi u posjet Republici Hrvatskoj. Tim povodom razgovarat ćemo s njegovom ekselencijom Arindamom Bagchijem, izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom Indije u Hrvatskoj. S veleposlanikom Indije razgovaramo o današnjim odnosima Hrvatske i Indije, o očekivanjima od posjeta indijskog predsjednika Hrvatskoj, o tome kakva je indijska politika prema jugoistoku Europe, što je Indija danas, koji je temelj njezinog današnjeg rasta, kako se razvijala IT industrija, o indijskom svemirskom programu, Indiji kao zemlji golemih raspona i nejednakosti, o indijskoj demokraciji, mjestu Indije u multipolarnome svijetu, ciljevima u međunarodnim odnosima, situaciji u Kašmiru, geopolitičkoj situaciji južne i jugoistočne Azije, o tome kako Indija vidi europske probleme, te o festivalu Indije u Hrvatskoj i 150 godina od Gandhijeva rođenja.

HRT2, 23.30, KRIMI DRAMA, Bonnie i Clyde

Tridesete godine, doba je ekonomske krize. Mlada Bonnie Parker (F. Dunaway) radi kao konobarica, a Clyde Barrow (W. Beatty) je kriminalac koji je baš pušten iz zatvora. Sreli su se slučajno kad je Clyde pokušao ukrasti auto Bonniene majke, privlačnost je bila obostrana. Bonnie je odlučila pridružiti mu se jer ju je fascinirala njegova kriminalna prošlost i dosadio joj je posao. Njihove sitne krađe prerasle su u pljačke banaka pogotovo kad su im se pridružili C. W. Moss (M. J. Pollard), a zatim i Clydeov stariji brat Buck (G. Hackman) te Buckova žena Blanche (E. Parsons). Vrlo brzo policija im je bila na tragu.

NOVA TV, 23.50, TRILER, Špijunske igre

Filmska ekranizacija britanske špijunske TV-serije Spooks koja je počela s prikazivanjem još 2002., a radnja filma se zapravo nastavlja na posljednju sezonu, točnije četiri godine nakon nemilih događaja kad saznajemo da je karizmatični terorist Adam Qasim pobjegao iz pritvora MI5 tijekom rutinske primopredaje, a legendarni Harry Pearce, vođa protuterorističkog odjela, je kriv za to. Osramoćen i prisiljen na ostavku, on odglumi samoubojstvo skokom u Temzu. No kada teroristički udar na samo srce MI5 u Londonu postane neizbježan, Harry Pearce se ‘vrati iz mrtvih’ i pridružuje svom starom prijatelj i štićeniku Willu Crombieju u očajničkom pokušaju da spriječe Qasimove smrtonosne ambicije i te da se iskupi za svoj neuspjeh.