TV PREPORUKA DANA: Druga sezona se nastavlja nakon eksplozivnog završetka prve sezone, u kojem su se sukobili savezni tužilac Chuck Rhoades i kralj hedge fondova milijarder Bobby (Milijarde)

HRT2, 13.25, FILM ZA MLADE, Podigni glas

Terry (H. Duff) je darovita pjevačica i željela bi usavršiti pjevanje na uglednom konzervatoriju Bristol-Hillman u Los Angelesu, koji ima poseban ljetni program za iznimno darovite mlade glazbenike. Otac (D. Keith) se protivi, jer misli da je za 16-godišnju djevojku prerano da ode od kuće na cijelo ljeto, ali je podržava njezin brat Paul (J. Ritter), s kojim je vrlo bliska i koji i sam trpi zbog očeve autoritarnosti i nerazumijevanja. Paul bez njezinog znanja uz Terrynu prijavu šalje DVD, na kojemu je Terry briljantna i zbog kojega dobije poziv da se javi na audiciju. No, kad Terry i Paul odluče proslaviti njegovu maturu, dožive prometnu nesreću, Paul pogine, a Terry je samo ozlijeđena, ali neutješna zbog bratove smrti. Terry nakon bratove smrti više nema volje ići na konzervatorij ni pjevati, ali je majka (R. Wilson), a osobito teta Nina (R. DeMornay), nagovore da ipak ide, protiv očeve volje. I dok otac vjeruje da Terry provodi ljeto s Ninom, Terry je u Los Angelesu..

RTL TV, 14.20, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Godišnjica mature iznenađujuća je za naše junake, posebno Fedora – najgluplji momak u razredu neviđeno se obogatio. Potaknut njegovim primjerom, Fedor odlučuje svima dokazati da je poslovni genij. Nikolina nikako nije zadovoljna njegovim upuštanjem u poduzetničke vode. A Tini nikako nije po volji Grgin interes za Šveđanke koje su došle u školu na razmjenu. Školarci odlaze na izlet, no s njima su i čuvari ćudoređa – Franjo i Stjepan, koji budno paze da ne dođe do neželjenih susreta.

HRT1, 15.35, KRIMI SERIJA, Grantchester

Još je tjedan dana do Božića 1954. i župnik Sidney Chambers ima pune ruke posla s božićnim pripremama. To znači da nema vremena razmišljati o svojoj voljenoj Amandi, koja je napustila muža i u visokom je stupnju trudnoće. Sidney je voli, ali bila ona udana ili rastavljena, 1954. godine župnik ne može biti s njom.

Kapelan Leonard Finch priprema ambicioznu predstavu sa seoskom djecom, a kod inspektora Geordieja Keatinga božićno raspoloženje izaziva mrzovolju.

Uplakana mladenka Linda prijavljuje nestanak budućeg supruga pa Sidney i Geordie krenu kopati po mračnim motivima zimskog vjenčanja. Kad nesuđenog mladoženju nađu mrtvog s vjenčanim prstenjem u ustima, Geordie je užasnut jer slučaj ima sva obilježja neriješenog ubojstva od prije devet godina.

DOMA TV, 19.40, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

Pod nekadašnjim lažnim imenom Sam se ukrcava na let u jednom smjeru za Jemen i nada se da će otkriti vođu terorističke skupine i osloboditi taoca, sina saudijskog princa.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Poslije sukoba u prvoj sezoni savezni tužilac Chuck Rhoades i kralj hedge fondova Bobby Axelrod izvlače se iz ruševina. Chucka istražuje njegov ured i ministarstvo pravosuđa. Axe ponovno učvršćuje Axe Capital i odvaguje svoje opcije za osvetu. Fond se bori s nesigurnom ekonomskom situacijom koja u pitanje dovodi opstanak Axe Capa. Wendy razmatra ponudu menadžera konkurentskog hedge fonda. Lara intervenira u hitnom slučaju u školi svoje djece.

HRT2, 21.00, HUMORNA DRAMA, Sve što vole mladi

Brak sredovječnog para Njujorčana Josha (B. Stiller) i Cornelije Schrebnick (N. Watts) na klimavim je nogama. Nakon predavanja na koledžu gdje je zaposlen, Joshu pristupe Jamie (A. Driver) i Darby Massey (A. Seyfried), mladi par koji njega i Corneliju pozovu na večeru. Jamie tvrdi da je obožavatelj njegovih radova, kao i radova njegovog tasta, uglednog dokumentarnog redatelja Leslieja Breitbarta (C. Grodin). Tako je počelo njihovo druženje.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Novo mjerenje svijeta

Svijet se ponovno mjeri – 24 sata na dan i s centimetarskom preciznošću. Dvjesto godina nakon Alexandera von Humboldta taj su zadatak preuzeli dronovi i sateliti, uz pomoć posebnih mobilnih kamera. Mnoštvo geografskih analitičara hvata podatke koji se zatim pohranjuju u gigantskim računalnim mrežama.

To se znanje iskorištava kao nikada prije – rabe ga pojedinci, vlade i velike korporacije.

Ali kakve su implikacije za život na našem planetu ako snimimo svaki kutak svijeta? Stari globusi i karte pokazuju nam kako su ograničen doživljaj svijeta imali naši preci. Čak je i u srednjem vijeku veoma malo ljudi napuštalo svoju domovinu. Ali danas su veliki predjeli Zemlje dostupni masama. Mjerenje našeg planeta dugo je bio kompliciran proces koji je davao veoma neprecizne rezultate. Na ranim kartama svijeta vidimo neobično deformirane kontinente. No danas svjedočimo svršetku klasičnog mjerenja tla.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Bernadette (Melissa Rauch) pokazuje zanimanje za fiziku, naročito u Leonardovom području stručnosti. On joj ustupi svoj laboratorij i dozvoli da prati eksperiment koji će on voditi. Penny postaje ljubomorna, jer nema dovoljno dobru podlogu iz fizike da bi mogla pričati s Leonardom o njegovom poslu. Stoga zatraži Sheldona da ju na brzinu nauči fiziku. Sheldon to doživljava kao izazov i odluči naučiti Penny fizici, no u isto vrijeme ju i priprema za naštrebanu znanstvenu debatu koja bi mogla završiti posve krivo.

HRT3, 22.55, PSIHOLOŠKA DRAMA, Bijela vrpca

U njemačkom selu Eichwald sve se prividno odvija svojim tokom: većina seljaka u službi je baruna (U. Tukur) i barunice (U. Lardi), a djeca prolaze strogi odgoj kod lokalnog pastora (B. Klaussner). Jednoga dana netko je postavio konop o koji se spotaknuo barunov konj i zbacio ga, a nedugo zatim izgleda da je netko potpalio štagalj. A potom dvoje djece je oteto. Nitko ne razumije što se zapravo događa, radi li se o nekoj uroti, te tko kani izazvati metež među miroljubivim seljacima i zbog čega. O tome razmišlja i vođa crkvenog zbora, kojemu se cijela stvar čini pomno isplanirana.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Da bi ušli u trag zloglasnom trgovcu oružjem Danu Valdanu (David Figlioli), Jake i Terry odlaze na tajni zadatak u ilegalnu kockarnicu. Holt ih uči igrati poker, što samo raspiri njegovu ovisnost o kocki. Boyle želi pokrenuti mobilni restoran pa je kupio kombi koji su zločinci koristili u nizu brutalnih ubojstava, što je prešutio svojoj glavnoj investitorici Amy. Za to vrijeme Hitchcock, Scully i Rosa natječu se u tzv. guznoj olimpijadi.

NOVA TV, 23.55, KOMEDIJA, Gospodar vjenčanja

Doug Harris asocijalna je osoba koja se nađe u velikom problemu. Približava se dan njegova vjenčanja, a on još uvijek nema kuma. Dva tjedna do ženidbe s djevojkom njegovih snova odluči potražiti pomoć Jimmyja Callahana, vlasnika tvrtke koja osigurava lažne kumove i sve potrebno za pravu svadbu. Samim time počinje avantura njihovih života, pokušaji prevare kako nitko ne bi posumnjao, no i činjenica kako naizgled nespojivi tipovi uspiju postati veliki prijatelji.