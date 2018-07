TV PREPORUKA DANA: Drama Zaljubljeni u Parizu priča je o bračnom paru koji odlazi u Pariz proslaviti trideset godina zajedničkog života

HRT2, 11.35, AKCIJSKA KOMEDIJA, Čovjek iz San Fernanda

Philo Beddoe (C. Eastwood) bavi se popravcima automobila, no zapravo novac zarađuje uličnim borbama koje mu ugovara prijatelj Orville (G. Lewis). Philo je nepobjediv borac kojem se svidi country pjevačica i gitaristica Lynn Halsey-Taylor (S. Locke). Ona mu uzvraća naklonost i provede s njim noć, no onda otputuje. Philo svojim kamionetom u društvu Orvillea i orangutana Clydea krene dolinom San Fernanda u potragu za njom. Na putu upoznaju djevojku Echo (B. D’Angelo) s kojom se Orville zbliži, a za njima juri motociklistička banda Crne udovice.

HRT1, 15.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

U mjestu Malham Bridge Barnaby i Troy rješavaju dvostruko ubojstvo. Pronađena je nasmrt pretučena Isobel Hewitt, živahna pripadnica visokih krugova, i lokalni zavodnik dr. Duncan Goff. Tijela su pronađena na obali rijeke nakon što je Hewitt bila optužena za nasrtaj na Margaret Seagrove. Međutim, njezin motiv čini se slab, a sumnja se i u umiješanost još nekolicine mještana. Nakon što je u ledenici restorana pronađeno tijelo jednog od osumnjičenih, postavlja se pitanje radi li se o još jednom ubojstvu, samoubojstvu i koji je razlog nastalim događajima.

HRT3, 19.00, DRAMA, Nebeski dani

Sjedinjene Države, početak 20. stoljeća. Čikaški radnik Bill (R. Gere) odlazi sa svojom djevojkom Abby (B. Adams) i mlađom sestrom Lindom (L. Manz) u Teksas, gdje se sve troje zaposle kao poljski radnici na imanju imućnog farmera (S. Shepard). Bill dozna da je farmer teško bolestan i da mu je ostala godina dana života te nagovori Abby, koja se farmeru jako sviđa, da se uda za njega, kako bi, nakon njegove očekivane smrti, naslijedila farmu. Međutim, brak s Abby farmera kao da je preporodio, a i ona se sve više emocionalno veže za njega. Impulzivni Bill, koji je pri odlasku iz Chicaga ubio čovjeka, postaje sve više obuzet ljubomorom.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Mori zna da je Teresa snalažljiva i zamoli je da mu pomogne s delikatnim problemom dok Vittorio čeka svoj trenutak da je impresionira.

HRT1, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Zaljubljeni u Parizu

Ne bi li osvježili svoj brak, Meg (L. Duncan) i Nick (J. Broadbent) vraćaju se u grad gdje su bili na medenom mjesecu. Dvoje intelektualaca pred mirovinom svoj boravak u Parizu počinju svađom i neslaganjem. On je staložen i ozbiljan, a ona želi njihov vikend pretvoriti u uzbudljivo novo iskustvo, od skupog hotela do bijega iz restorana bez plaćanja. Vikend koji ih treba napuniti novom energijom, pretvara se u žučne rasprave. Srećom, situacija se počinje popravljati kad sretnu Nickovog prijatelja (J. Goldblum) s fakulteta, Amerikanca Morgana. Uspješni pisac Morgan pozove ih na zabavu gdje bračni par otkriva novi pogled na život i ljubav…

Scenarij je napisao britanski književnik pakistanskog podrijetla Hanif Kureishi, koji se također bavi kazalištem, filmom (Moja lijepa praonica) i televizijom (Buddha iz predgrađa).

HRT2, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Senna

Ovo je uzbudljiva dokumentarna kronika proslavljenog života i tragične smrti legendarnog brazilskog automobilističkog asa Ayrtona Senne. Radnja filma započinje od njegova dolaska u Formulu 1 sredinom 80-ih i prati Sennine borbe i nastojanja na pisti i izvan nje. Upoznajemo ga kao dinamičnu i kompleksnu javnu ličnost, ujedno produhovljenu i nemilosrdnu. Sve to donijelo mu je status svjetske zvijezde.

HRT3, 22.00, SF SERIJA, Zvjezdane staze: Voyager

Na putu kući, nakon što se našao u neistraženom dijelu svemira 70.000 svjetlosnih godina udaljen od Zemlje, Voyager katkad putuje kroz prostor koji posada zove praznina, jer se nalazi u potpunom mraku bez zvijezda, planeta i bez ikakva kontakta s drugim oblicima inteligencije.

Na početku epizode brod se s posadom nalazi u takvoj praznini kroz koju putuje već dvije godine. Usamljenost pogađa sve članove posade. Kapetanica Janeway sve se češće povlači u svoju kabinu, a čak i energični i uvijek vedri Neelix ima napade tjeskobe. Odjednom Voyager gubi struju i cijeli je brod u potpunom mraku. Tuvok predlaže da ispale torpedo čiji će bljesak pomoći da vide uzrok nestanku energije. Ali ono što otkrivaju blizu broda nije nimalo privlačno.

NOVA TV, 22.45, INFO MAGAZIN, Provjereno

Poslodavac se žali da ima posla, a nema radnika, a mi smo istražili zašto tamo nitko ne želi raditi. Tužna priča bolesnog tate koji skuplja novac za liječenje u Turskoj je ne tužna, već lažna! Izmislio je leukemiju i skupio pola milijuna kuna. Iz psihijatrije u Lopači otpuštaju dugogodišnje pacijente kući, niti jedna institucija ih ne želi. Roditelji pacijenata izbezumljeni mole pomoć. Medicinski uspjeh: najmanja beba preživjela tešku operaciju! Rođena s tek 450 grama, mala je Maša – hrvatsko čudo od djeteta.

HRT2, 22.50, SPORTSKA DRAMA, Rocky 4

U Ameriku dolazi sovjetska sportska delegacija i predstavlja amaterskog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, oficira Crvene armije Ivana Draga (D. Lundgren) u čijem je timu i njegova supruga i glasnogovornica Ljudmila (B. Nielsen). Sovjeti američkim medijima demonstriraju Dragovu metodu treninga, koja je znanstveno utemeljena i kompjuterski kontrolirana. Sam Drago više se doima kao stroj negoli čovjek. Umirovljeni bivši svjetski profesionalni prvak Apollo Creed (C. Weathers) dođe na ideju da se upusti u egzibicijski meč s Dragom, kojim će pokazati da on nije nikakvo nepobjedivo najnovije dostignuće znanosti, kao što tvrde Sovjeti. Traži od Rockyja (S. Stallone) da bude njegov trener u tom meču, na što Rocky pristane samo iz prijateljskih razloga. Naime, on nije oduševljen Apollovom idejom i inzistiranjem na meču, jer iako je nekadašnji veliki šampion u dobroj formi, pet godina nije boksao, a pritisnule su ga i godine. Meč završi tragedijom: niz teških udaraca Apolla dovodi na rub svijesti, a posljednji silovit udarac skonča mu život. Rocky je pogođen i gubitkom prijatelja i udarcem na američki nacionalni ponos, jer Drago je trijumfirao u srcu Amerike. Stoga odluči boksati s Dragom kako bi osvetio Apolla, ali na iznenađenje i zaprepaštenje američke javnosti – usred Rusije, gdje Americi želi vratiti dostojanstvo.

DOMA TV, 23.20, AKCIJSKA SERIJA, Arrow

Nakon ponovnog napada na grad, Oliver povlači odvažan potez protiv HIVE-a. Malcolm provjerava Theu i odlazi uz upozorenje. Stvari postaju grozne kad Damien Darhk brutalno uzvraća udarac na Oliverovoj zabavi.

RTL TV, 23.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Kriza

Aleš vidi Mirona kao seksualno kompulzivnu osobu pa mu, u želji da mu pomogne, dogovori pregled kod svoje psihijatrice ni ne sluteći da će terapija završiti na jedini mogući način. Istovremeno, Jeremija pomaže Kifli ostvariti san – doći do glavuše.

NOVA TV, 00.15, DRAMA, Ostavljeni

Moises (Gael García Bernal) s grupom imigranata putuje preko nečuvanog i kompliciranog dijela Sonorske pustinje, pokušavajući prijeći granicu u SAD. Iznenada začuju pucanj te im se pred očima stvori Sam (Jeffrey Dean Morgan), poremećeni odmetnik koji granični zakon uzima u svoje ruke, pucajući u imigrante, jednog po jednog. Počinje mračna igra mačke i miša u kojoj Moises mora nadmudriti lovca da ne bi postao novom žrtvom ove puste zemlje.