TV PREPORUKA DANA: Drama u čijem je središtu novinar Garry Webb koji razotkriva upletenost CIA-e u trgovinu kokainom (Ubijte glasnika)

HRT2, 13.10, ŠPIJUNSKA DRAMA, Naposljetku nada

Vrijeme današnje, Berlin. Taksistica Kati Krüger (M. Zielcke) dobiva poziv za vožnju na koju nerado ide, ali klijent traži upravo nju. Poziv je stigao od njezine bake Elisabeth Lenz (R. Fendel) s kojom nije u bliskim odnosima. Kad Elisabeth kaže kamo želi ići, Kati je pokušava odbiti, no tvrdoglava se starica ne da i dobro će platiti, a Kati je novac potreban. Elisabeth traži da je unuka odveze u Kiel, a put do Kiela vrijeme je koje ona provodi u sjećanjima. Prije gotovo sedamdeset godina zvala se Ellen Ludwig (Y. Catterfeld), u Kielu je radila u krojačnici i ujedno bila članica pokreta otpora. Kad su jednom prilikom ona i njezina prijateljica lijepile letke antinacističkog sadržaja po gradu, uhvatila ih je njemačka patrola. Prijateljica je stradala, a Ellen se uspjela izvući zahvaljujući mladom liječniku Robertu Elbingu (S. Luca). Poznanstvo se pretvorilo u vezu, Robert se zaljubio, a Ellen je prema njemu osjećala simpatiju i zahvalnost. Nekako u isto vrijeme, švercajući i razmjenjujući raznu robu za hranu, što su činili gotovo svi stanovnici Kiela, upoznala je mladog njemačkog časnika Hansa Mertensa (M. von Pufendorf). Slučaj je htio da se s Mertensom morala zbližiti po zadatku, a istodobno se u njega zaljubljivala, kao i on u nju. Ono što se potom događalo razlog je zbog kojega danas Ellen, odnosno Elisabeth želi doći u Kiel.

RTL2, 16.10, KRIMI SERIJA, CSI: Miami

Pronađeno je još jedno žensko tijelo na plaži, što Horatiju ukazuje da je Estaban Navarro ponovno u „akciji“. No ipak, može li ubojstvo biti djelo oponašatelja ili je u pitanju nešto treće?



NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Na daskama kazališta Komedija odvila se praizvedba mjuzikla Alphonsine, a svoju prvu ulogu u mjuziklu odradila je Nataša Janjić. Dosad smo je gledali kako glumi, a ovoga je puta pustila i glas. Za IN magazin otkrila je kako bi, da nije glumica, bila pjevačica jer to čuči u svim Splićankama. Glumac Otokar Levaj prije tri godine odselio je iz Hrvatske u SAD. Razlog je bila ponovno probuđena strast s ljubavi iz mladosti Dunjom Bedenko, koja je mirovinu dočekala u gradiću Bradentonu na Floridi. Par je u osmom desetljeću života proslavio drugu godišnjicu braka, a što kažu o ljubavi u zlatnoj životnoj dobi doznajte u IN magazinu. Ljubitelji tjestenine uživat će u današnjem receptu Sanje Doležal koja u rubrici Kuhanje je IN priprema zdrave špagete!

DOMA TV, 19.50, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Tajnik mornarice udružuje Gibbsa s dr. Samanthom Ryan nakon što je netko iznutra odao tajne informacije. Šogor direktora Vancea glavni je osumnjičeni u istrazi ubojstva narednika, koju vode Gibbs i NCIS-ov tim.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Snivaj, zlato moje

Treća i posljednja epizoda serije o zagrebačkom predgrađu pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća, o odrastanju i ljudima koji se humorom i pjesmom spašavaju od tjeskobne svakodnevice te čuvaju svoje običaje i način života. Polazeći od obitelji, dočarana je Trešnjevka na način na koji je nekada disala, prikazujući trešnjevačke purgere, gdje u pozadini komedije vreba tragičnost ljudske sudbine.

HRT2, 21.00, TRILER DRAMA, Ubijte glasnika

Film snimljen na temelju istinite priče novinara Garyja Webba koji je devedesetih postao CIA-ina meta jer je otkrio da stoje iza krijumčarenja kokaina u SAD. Kokain se prodavao po svim gradovima širom zemlje a prihod je išao u tajni fond iz kojeg su se financirali “kontraši” u Nikaragvi. Usprkos stalnim pritiscima da odustane od svoje priče i prestane istraživati, Webb je na kraju sve objavio. Zatim je počela prljava kampanja protiv njega.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Dhruv Baker: Iz Hrvatske s ljubavlju – Poreč/Motovun

Dhruv je ponovno u Istri, najvećem hrvatskom poluotoku, u koju se zaljubio još pri prvom posjetu. Motovun i njegova šuma slavni su po tartufima, a upravo su tartufi nešto čemu Dhruv ne može odoljeti. Posjećuje Poreč, poznato turističko sjedište i ponovno uživa u istarskoj kuhinji. Posebna atrakcija ove epizode je spektakularni polo-turnir u Rovinju, a Dhruv je u Istri ponovno poput djeteta u zabavnom parku.

HRT3, 22.50, KRIMI DRAMA, Rođeni zločinac

Bivši pljačkaš banaka (A. Delon) izašao je iz zatvora nakon deset godina. Našao je posao i novu ljubav. Međutim, prošlost ga ne ostavlja na miru. Počinje ga progoniti osvetoljubivi policajac (J. Gabin), a bivši partneri u zločinu vabe ga da se vrati. Njegova odluka da živi pošteno našla se na kušnji.

HRT2, 22.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Mućke

Raquel se brine da će Djed Mraz biti prezauzet opijanjem i tako zaboraviti donijeti Damienu božićne darove. Rodney iznosi problem Delu koji mu objašnjava da je sve u redu jer se pokušava nagoditi oko starih ruskih vojnih kamera. Rodneyjev brak tako dobro napreduje da je mladi bračni par odlučio imati dijete. Cassie ga stalno naziva na posao i govori mu da dođe kući jer ima obećavajuću temperaturu. U međuvremenu Raquel je dojadilo čekati Dela svaki dan do kasno u noć, pa odlazi od njega. Odlučila je neko vrijeme biti kod Rodneyja i Cassandre. Raspaljeni Del čini ono što bi svaki muškarac učinio: ugovara si spoj s asistenticom svog zubara. No, kad se urazumi, ipak ga otkazuje. On je sad sasvim drugi čovjek te zove Raquel da mu se vrati. Nakon što pijan izazove svađu, proda rusku robu i policiji i pljačkašima.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Nikki je uhićena nakon što patologa s kojim je došla u sukob nađu ubijenog, a Tony dozna za njegovu smrt. Prepoznavši njegovo ime sa svog suđenja, Tony je u strahu da je u sve upleten njegov sin David. Nakon što Nikki puste iz pritvora, i nju počnu mučiti sumnje o tome zašto se Scott u njezinom životu ponovno pojavio baš sad. Kako je tim sve bliže istini, tako je i ubojica sve bliže Nikki, ali ovaj put mu je ona meta. Tonyju se prošlost obije o glavu kad napokon ispliva istina o tome kako je optužen za pokušaj ubojstva, a spone s Nikkinom istragom postanu opasno bjelodane.

NOVA TV, 23.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako ukrasti nevjestu

Tom (Patrick Dempsey) ima lijepi život: zgodan je, uspješan, ima sreće sa ženama i zna da se uvijek može osloniti na Hannu (Michelle Monaghan), svoju dražesnu najbolju prijateljicu i jedinu konstantu u životu. Sve je savršeno posloženo dok Hannah ne ode u Škotsku na šestotjedni poslovni put. Tom tada shvati koliko mu je život prazan bez nje i odluči je zaprositi kad se vrati. Zato ga i zaprepaste njezine zaruke sa zgodnim i bogatim Škotom zbog kojeg će se preseliti. Kad Hannah zamoli Toma da joj bude kum, on nevoljko pristane preuzeti tu ulogu, ali samo zato što je želi zavesti i spriječiti vjenčanje prije nego što bude prekasno… ‘Kako ukrasti nevjestu’ režirao je Paul Weiland koji je radio na najrazličitijim projektima vezanim uz legendarnog ‘Mr. Beana’. Ovo je bila posljednja uloga nagrađivanog glumca i redatelja Sydneyja Pollacka. Film je nominiran za nagradu ‘Teen Choice’.