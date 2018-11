TV PREPORUKA DANA: Drama Šuti snimljena je prema istinitom događaju o nasilju i zlostavljanju u obitelji

RTL TV, 11.45, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

Tim dolazi na otok u potrazi za legendarnim blagom gusara Leclerca. Grupu vodi Daniel Morgan, koji je tijekom potrage ranjen u eksploziji, dok je drugi član ekspedicije, Ian ubijen u Danielovom šatoru. Poole vjeruje da je Daniel bio meta, no dozna da je Ian navodno našao blago, koje je označio, pa Morgan postane osumnjičenik.

HRT2, 13.25, OBITELJSKI FILM, Bella protiv maćehe

Nakon što slatki dječačić i njegova napredna sestra otkriju da je njihovo tek udomljeno štene Belle na Badnjak ukrala lijepa sponzoruša koja hoda s njihovim tatom koji je udovac, djeca organiziraju prijatelje iz susjedstva te kreću u avanturu kako bi spasila Belle.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Velečasni Brown

Gđa McCarthy ode u dom za nemoćne Powderham House posjetiti prijateljicu Fredu koja je na rubu snaga od teške bolesti. Dok se smrt nadvija nad Kemblefordom, ekipa ode na sprovod mjesnog obrtnika zajedno s novom pridošlicom u crkvi svete Marije Caitlin koja je izbačena iz samostana. Velečasni Brown, gđa McCarthy i Caitlin posjete Fredu. Ondje se gđa McCarthy posvađa s upraviteljicom Sophijom koja je odbila dati Fredi još analgetika. Dok čeka ostale u čekaonici, Bunty naiđe na nekadašnju dadilju Ellen, koja je sada u kolicima, no to je ne sprječava da uživa u životu. Sutradan gđa McCarthy sazna da je Freda umrla, a jedno bijelo golublje pero upućuje na to da možda nije umrla prirodnom smrću.

HRT1, 21.00, MAGAZIN, Puls

U emisiji reporteri pričaju ove priče: Neizvjesnost oko sudbine Uljanika traje! A kako dane provode njegovi radnici? O čemu razgovaraju? Čemu se nadaju? Maja Sever i Matija Vukšić bili su u brodogradilištu prije desetak dana i proveli neko vrijeme s radnicima u štrajku. Osvojila je Trostruku krunu i tako postala 6. osoba na svijetu kojoj je pošlo za rukom u 90 dana preplivati tri svjetska kanala. Jedina je Hrvatica koja je preplivala hladan i opasan kanal La Manche. A kamo Dini Levačić misli plove dok siječe valove i ruši rekorde, otkrila je Maji Tokić. Gotovo da nas više i ne može iznenaditi vijest o ugroženosti neke vrste. A da sve bude još tužnije, borba za njihov opstanak najčešće ostaje tek na usamljenim pojedincima. Donosimo priču o Marijanu Belčiću i njegovoj borbi za očuvanje posljednjih međimurskih konja, jer ostalo ih je samo 37. Njih 9 čini jednu od najboljih ženskih klapa, Cesarice. Ove godine slave 25. obljetnicu, a Zvonimiru Varošancu zapjevale su uoči slavljeničkog koncerta!

HRT2, 21.00, DRAMA, Šuti

Može li se prekinuti nit zle sreće, nasilja i patnje koja je duboko protkana kroz generacije jedne obitelji? Bebina majka slaba je karaktera i slaba zdravlja. Bebin otac mrk je i nasilan. Bebin brat je posesivan i problematičan. Bebin dečko je iz popravnog doma. Ima li Bebina kći šanse prekinuti taj turoban niz, ima li šanse postati voljena i vedra osoba? Ima li pravo na život izvan kruga obiteljskog pakla?

DOMA TV, 21.45, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

Kad se pojavi novi svjedok u ubojstvu uglednog liječnika iz 1984. g., Rush se prihvaća tog slučaja. Tada je glavnoosumnjičeni bio psihički bolestan beskućnik koji je bio osuđen na temelju indicija i s vremenom umro je u zatvoru. Ali novi svjedok tvrdi da je liječnik kojega su svi voljeli, od obitelji i prijatelja do kolega, imao tajnu strast, sklonost kocki. Rush mora ući u svijet kockara da bi pronašla ubojicu.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie počne izlaziti s pomalo čudnom, produhovljenom Isabellom (Jodi Lyn O’Keefe). Alan ga pokušava odgovoriti od te veze, jer mu se čini da je ona nekakva mračna osoba. Kada Isabella shvati da Alan rovari protiv nje, ona na njega baci kletvu. Isabella dovede Charliea na tulum gdje ga drogiraju i pokušavaju nagovoriti da se pridruži njihovoj grupi. Na kraju ispada da Isabella poznaje Evelyn, i ona joj govori da ostavi Charliea na miru, dok ju Charlie, Alan i Jake prate na otmjenu zabavu.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Računi za struju doveli su ih na prosjački štap! Sve su aparate rasprodali, ali računi se ne smanjuju. U četiri godine platili su gotovo 45 tisuća kuna. Kako razotkriti lažljivca? Pokazat ćemo vam na primjerima. Dok usta govore jedno, tijelo jasno otkriva kada netko ne govori istinu. Prijeti im gubitak svega jer je pokojni otac bio jamac za kredit. Najtragičniji dio priče je razlog zašto dužnik nije plaćao svoj kredit. Mogla je to biti tužna priča o dva brata s intelektualnim teškoćama, ali mali grad i nogometni klub odlučili su im pružiti priliku za posao. ‘Provjereno’ donosi priču o Nikoli i Marku, dobrim dušama NK Sloga iz Čakovca.

HRT3, 23.15, AKCIJSKI TRILER, Ratnici podzemlja

Sve njujorške bande pozvane su u Bronx na dogovor oko ujedinjenja i zajedničkog djelovanja. Primirje među njima proglasio je karizmatični Cyrus (R. Hill) koji namjerava stati na čelo ujedinjenih bandi. Na skupu ga ubije manijakalni Luther (D. P. Kelly) optuživši za umorstvo bandu Warriors i njihovog vođu Cleona (D. Wright). U općoj gužvi koju izazove dolazak policije rulja ubije Cleona, dok Cyrusovi banditi organiziraju opći lov na pripadnike Warriorsa. Na njihovo čelo stane Swan (M. Beck) pred kojim je gotovo nemoguć zadatak.

NOVA TV, 00.00, DRAMA, Istina o Emanuel

Problematična Emanuel (Kaya Scodelario) je opsjednuta svojom misterioznom novom susjedom Lindom (Jessica Biel) koja neobjašnjivo liči na njezinu pokojnu majku. Kada se ponudi da čuva Lindinu bebu, Emanuel ulazi u fikcsijski fragilni svijet kojeg će postati čuvaricom.

HRT2, 00.00, KRIMI FILM, Bazen za utapanje

Lew Harper (P. Newman) iz Los Angelesa dolazi u južnjačku provinciju istraživati prijetnje njegovoj bivšoj bliskoj prijateljici Iris Devereaux (J. Woodward). Naime, Iris se boji da će njihov bivši vozač ispričati njezinom mužu da ga vara. Međutim, ta je priča tek namreškana površina jezera čije dubine kriju nemilosrdnu borbu za vrijedan teren bogat naftom, osobne interese lokalnog policajca, kao i razgranatu mrežu laži, ucjene i ubojstva, koja bi mogla ugroziti i Harperov život.