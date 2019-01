TV PREPORUKA DANA: Drama Serena s Bradleyjem Cooperom i Jennifer Lawrence temelji se na istoimenom romanu američkog pisca Rona Rasha

HRT2, 13.45, OBITELJSKA BAJKA, Zlatne kopačke

Niskog rasta i nježne konstrukcije, Christian Larou (C. Koza) najsitniji je član školskog nogometnog tima i samo skupljač lopti, još ni jednom nije dobio priliku da zaigra. Trener Dominic (D. DeLuise) pokušava mu dati priliku više iz sažaljenja, jer mu je otac u vojsci, u ratu, no Christian se zbog treme ne uspijeva iskazati. Glavni sponzor kluba, Frank Granger (E. Roberts), ima dvojicu sinova blizanaca koji igraju u ekipi i ne gleda blagonaklono na trenera kad u igru pušta malog Christiana, kao zamjenu za jednog od njegovih sinova. Jednog dana Christianovoj mami (D. Meyer), dok se vozila po njega u školu, jave iz da je njezin muž nestao u akciji. U šoku, ona izgubi kontrolu nad upravljačem i zabije se u drvo. Završi u bolnici s prijelomima. Christian za to vrijeme mora živjeti kod njihovog susjeda Franka, koji se pokaže gorim od zle maćehe: Christian spava u podrumu, ne dopušta mu da telefonira mami, a kad mu mora kupiti tenisice, u trgovini traži najjeftinije koje imaju. I trgovac Christianu dade prljave zlatne tenisice koje izgledaju jadno i smiješno. Razočaran, mali Christian svejedno pristojno zahvali, a na sljedećem treningu, kad ga trener pusti u igru, igra bravurozno i s lakoćom pogađa gol.

RTL TV, 17.00, KOMEDIJA, Babysitting

Uspješni poslovnjaci Sonia (Clotilde Courau) i Marc (Gérard Jugnot) Schaudel planiraju odlazak na poslovni prijem, no nikako ne uspijevaju pronaći dadilju koja bi pričuvala njihovog sina Remyja (Enzo Tomasini). Marcu na pamet padne naizgled odlična ideja. Remyja odluči povjeriti svome zaposleniku, mladom menadžeru Francku (Philippe Lacheau), koji se pokazao kao vrlo jednostavan i drag mladić. Kako bi se još više dodvorio šefu, Franck odmah pristane, no ipak odluči prešutjeti jedan sitan detaljčić – upravo te večeri organizira razuzdani tulum povodom svog tridesetog rođendana. Claire i Marca već sljedeće jutro budi telefonski poziv, a policija im javlja da je njihova velika kuća u potpunosti uništena i nitko ne zna gdje im je nestalo dijete. U ruševinama pronalaze tek malenu kameru koja je zabilježila sve što se prethodne noći zbilo. Zajedno s policijom prisiljeni su pregledati sav materijal kako bi povezali dijelove slagalice i otkrili gdje im se nalazi sin!

RTL2, 19.10, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Tim preuzima slučaj sredovječnog muškarca kojem se često dogodi da izgubi pojam o vremenu, ima rupe u sjećanju te mjesečari. Liječnici doznaju da i njegova dvanaestogodišnja kći ima sličan poremećaj te, kao i otac, često mjesečari. Pacijentovo stanje se pogoršava, dok njegova kći paralelno pokazuje sve više simptoma kao i njezin otac.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu: Željko Joksimović

Željko Joksimović svira čak 14 instrumenata, kompozitor je, aranžer, producent, a najpoznatiji je kao pjevač. S istom lakoćom puni arene i osvaja eurovizijske glasove. Gost emisije je jedna od najvećih regionalnih pop zvijezda.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Chuck i kolega urotnik razmjenjuju usluge. Axe i Chuck bore se za odanost istog svjedoka. Connerty se približava istini. Axe šalje Taylor u Silicijsku dolinu da istraži nove poslovne mogućnosti. Dollar Bill planira veliku kratku poziciju na dionice farmaceutske tvrtke, ali s tim se ne slažu svi u Axe Capu.

HRT2, 21.00, DRAMA, Serena

U sjevernoj Karolini za vrijeme svjetske gospodarske krize George Pemberton (B. Cooper), ambiciozni magnat drvne industrije, upoznaje Serenu Shaw (J. Lawrence), mladu ženu tužne prošlosti. Zaljubi se u nju, vjenčaju se i Serena s Georgeom odlazi na njegovo imanje. Ondje počinje preuzimati kontrolu, pritiskati i preispitivati Georgea, ali cijelo vrijeme ostaje srdačna prema njemu. Georgeov poslovni partner Buchanan osjeća se ugroženo jer Serena postaje utjecajnija od njega.

RTL TV, 21.00, AKCIJSKI TRILER, 96 sati

Bivši CIA-in agent Bryan Mills (Liam Neeson) preselio se Kaliforniju kako bi bio blizu svoje 17-godišnje kćeri Kim (Maggie Grace) koja mu je sve na svijetu. Kim živi s majkom Lenore (Famke Janssen) i bogatim očuhom Stuartom (Xander Berkeley), no bilo je presudno da je Bryan, kao otac, pusti na putovanje u Pariz s prijateljicom Amandom (Katie Cassidy). Djevojke u Parizu podijele taksi sa strancem i završe kao žrtve albanske bande koja krijumčari ljude. Nekako Kim ipak uspije javiti ocu što se događa, a on zaprijeti otmičarima da će ih ubiti ako ne puste njegovu kći.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Ekspedicija na novu Zemlju: Putovanje u novi svijet

Udari asteroida, epidemije i katastrofalne klimatske promjene prijetnje su koje se brzo približavaju našem prelijepom plavom domu. Stephen Hawking smatra kako ljudska rasa ima samo stotinu godina da nađe novo mjesto u kozmosu. Vrijeme je da nadiđemo svoju stvarnost. Pridružite se najgenijalnijim umovima u Sunčevu sustavu da otkrijete kako ova nemoguća fikcija postaje znanstvena činjenica. Pionirski mislioci Nase, opservatorija Paranal, Europske svemirske agencije i Ad Astre brzinom svjetlosti dolaze do novih pomaka. A pionirski istraživači svaki dan otkrivaju nove planete. Lov je počeo.

DOMA TV, 22.25, KRIMI SERIJA, Zaboravljeni slučaj

Kost žene pronađena je u spalionici starog hotela. Riječ je o nestaloj stjuardesi za koju se smatralo da je 1960. pobjegla u Španjolsku s dečkom. Tim nastavlja istraživati ubojstvo iz 2007. godine. Mehaničar koji je osvojio velik iznos na lutriji nakon šest je mjeseci sve potrošio te je ustrijeljen.

HRT3, 22.50, BIOGRAFSKA DRAMA, Anton Čehov 1890.

Priča o ruskom književniku Antonu Pavloviču Čehovu i prijelomnoj godini u njegovom životu, 1890. Skromni kotarski liječnik Čehov pisao je kratke priče za novine, a onda je stigla Puškinova nagrada i velik uspjeh za njega… Scenaristu, redatelju i producentu ovoga filma, Reneu Feretu, bilo je to posljednje djelo, umro je mjesec dana poslije premijere.

HRT2, 23.35, LJUBAVNA DRAMA, White Palace

Vrlo zgodan i uspješan mladi službenik Max (J. Spader), omiljen kod kolega i imućnog židovskog društva u kojem se kreće, poželjan je mladoženja, ali još uvijek tuguje za suprugom koja je poginula u prometnoj nesreći. Nakon pijanke u uredu nađe se za šankom u baru pokraj Nore (S. Sarandon), konobarice iz lokala brze hrane White Palace s kojom se ranije porječkao, nezadovoljan uslugom. Kad sazna da mu je žena umrla, Nora se počne nekontrolirano smijati, a on se zaustavi na odlasku kada mu kaže da je i njezin sin umro. Pijani završe u krevetu, a na njezino čuđenje on se počinje vraćati i ono što izgleda samo kao dobar seks pretvara se u iskrenu ljubav koju čekaju teška iskušenja zbog razlika u godinama i mjesta u društvu što postaje dramatično kada je on konačno prvi put vodi u svoje društvo.

NOVA TV, 00.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 2

Nakon što su polaznici uspješno završeni Policijsku akademiju u klasi pukovnika Erica Lassarda (G. Gaynes) oni kreću u svoj prvi zadatak. Njihov novi vođa je Carey Mahoney (Steve Guttenberg). Pukovnik Eric obavijesti Careyja kako ima pravi zadatak za odabrane. Naime za pomoć mu se obratio njegov mlađi brat, koji je zapovjednik jedne policijske postaje. On treba pomoć mladih policajaca, jer gradsku četvrt u kojoj je postaja već dulje vrijeme terorizira skupina koju predvodi Zed (Bob Goldthwait).