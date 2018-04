TV PREPORUKA DANA: Drama s Keirom Knightley i Michaelom Pittom snimljena prema romanu Alessandra Bariccae (Svila)

HRT2, 13.15, KRIMI FILM, McBride: Uvijek vjerni

Tom Mitchell (L. Waite) i njegova supruga Sue napadnuti su usred noći. Našao ih je policajac pozornik u uobičajenoj ophodnji. Sue je u bolnici izdahnula, a Tom se brzo oporavio ali i jednako brzo, još u bolnici, uhapšen je zbog ubojstva supruge. Tomova sestra Claire (B. Niven), također bivša policajka i stara McBrideova (J. Larroquette) prijateljica, moli McBridea da bude Tomov odvjetnik, jer je uvjerena da je njezin brat nevin: on je volio suprugu, čekali su dijete i bili sretniji nego ikada i nije imao nikakav motiv. Tom izjavljuje kako ga kratko vrijeme prije napada – o kojemu ništa ne zna osim da je dobio udarac u glavu – posjetila Kaia Rourke (K. Walder), s kojom je imao površnu ljubavnu vezu, no Kaia ima alibi – boravi u luksuznom centru za odvikavanje od droge.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

House liječi ženu koja pati od strašnog povraćanja, ima srčane probleme i groznicu. Za vrijeme liječenja tim doktora shvati da ona nije osoba za koju se predstavlja, a Houseova nova kolegica (Vinessa Shaw), psihijatrica koju je Chase uposlio, ima vatreno krštenje. U međuvremenu, posjet Houseove maserke, bivše prostitutke, prisili Housea i Cuddy da malo razmisle o svojoj vezi.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Je li moglo drugačije?: Bankarske igre

Tko je prodao hrvatske banke i zašto? Jesu li one danas uistinu u stranom vlasništvu? Tražimo i odgovor tko je imao interes uništiti male banke. Ekskluzivno o devedesetima i slomu bankarskog sustava govori Miroslav Kutle, odbjegli hrvatski tajkun.

U emisiji su korišteni materijali arhive HTV-a.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Svila

Oženjen trgovac i krijumčar dudovih svilaca Hervé (M. Pitt) iz Francuske putuje u Japan da svoj grad opskrbi zdravim svilenim bubama nakon što je njihove uništila bolest. Tijekom učestalih putovanja i boravaka u Japanu postao je opsjednut konkubinom (S. Ashina) lokalnog plemića, a svoje osjećaje skrivao je od žene (K. Knightley) u Francuskoj.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Duga mračna noć

Odnosi između brata i sestre, Josefa i Elze, potpuno su narušeni. Ona ne može preboljeti muža za čiju smrt drži odgovornim i Josefa. No, komandant Ressler s druge strane traži još veći angažman svojih sunarodnjaka u ratom zahvaćenom mjestu. I Bartolu je život ugrožen, jer se kao Nijemac oštro suprotstavio svojima. Skriva se, te s Ivom bježi u šumu, gdje ih Španac odvodi u partizane. Izvršen je i prvi napad u kojem ginu njemački vojnici. Ressler je bijesan i traži odmazdu. Nemilosrdno su pobijeni brojni hrvatski mještani. Alojz je zgranut, jer je u tome sudjelovao i njegov sin Josef. Očajnički pokušava zaštititi unuka Emila od strahota koje su ih zatekle. Za to vrijeme Elza dolazi do povjerljivih podataka o kretanju njemačkog vlaka i ubije Štefana, ubojicu svoga muža.

DOMA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Cal i Gillian istražuju pokušaj atentata na guvernera Virginije. Guverner je prošao bez ozljede, ali jedna je članica njegova osoblja ubijena. Cal brzo zaključuje da je ona bila prava meta i pretpostavlja da je netko iz guvernerova stožera (ako ne i sam guverner) namjestio čitavu tu situaciju da prikrije ubojstvo. Cal i Gillian moraju pronaći ubojicu uoči guvernerova reizbora.

HRT3, 22.45, KOMEDIJA, Lenjingradski kauboji sreću Mojsija

Kauboje je iz Meksika na Coney Island namamio njihov bivši menadžer koji je bio nestao. Uvjeren je da je reinkarnirani Mojsije poslan da ih povede u obećanu zemlju – Sibir.

HRT2, 22.45, DRAMSKA SERIJA, Doktorica Foster

Gemma odluči očuvati brak sa Simonom, no zbog niza pritužbi njezina se liječnička karijera počinje raspadati. Može li, u ovako bezizlaznom položaju, pronaći snage i nastaviti?

AMC, 23.00, HOROR SERIJA, Fear the Walking Dead

Nova sezona uvodi nas u priču koju obožavatelji zombie apokalipse priželjkuju već neko vrijeme. Radnje sestrinskih serija Fear the Walking Dead i The Walking Dead konačno će se spojiti. Svijet Madison Clark (Kim Dicken) i njezine obitelji gledat ćemo iz novog kuta – kroz oči Morgana Jonesa (Lennie James), koji će se priključiti ekipi Fear-a. Neposredna prošlost likova isprepliće se s neizvjesnom sadašnjošću uz prisustvo konstantne borbe i novih otkrića, dok se susreću s novim prijateljima, neprijateljima i prijetnjama. Borit će se jedni za druge, jedni protiv drugih i protiv legije mrtvih te biti prisiljeni suočiti se s razarajućom činjenicom da im se životi raspadaju.

NOVA TV, 23.05, AKCIJSKI TRILER, Slatka osveta

Plaćenik Frank Kitchen dobiva smrtonosni zadatak, ali nakon otkrivene prijevare otkrije da on uopće nije muškarac – kirurškim putem promijenjen mu je spol i sada se nalazi u tijelu žene. Tražeći osvetu, Frank se sprema obračunati s osobom koja mu je to učinila, sjajnom kirurginjom dr. Rachel Kay koja želi provesti svoj plan.

HRT1, 23.20, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Zina Kalay Kleitman, veleposlanica Izraela u RH

Sa Zinom Kalay Kleitman, veleposlanicom Izraela u Republici Hrvatskoj Bolković razgovara o presudnim pitanjima na Bliskom istoku, o bilateralnim odnosima Hrvatske i Izraela te o rastućem antisemitizmu u Europi.

Perspektive razvoja Irana kao regionalne sile te Iran kao šiitska velesila prva je tema. Govorimo o tome je li vođena pogrešna politika Zapada u Iraku i Siriji; zatim o Hezbolahu kao stalnoj prijetnji Izraelu; odnosima Izraela i Rusije te o Trumpovoj politici na Bliskom istoku i pitanju otvaranja veleposlanstava u Jeruzalemu; geopolitičkoj situaciji bliskoistočne regije; odnosima sa Saudijskom Arabijom; sukobu Katara i zaljevskih zemalja; odnosu s Palestincima; Erdoganovoj politici spram Putina; odnosu Izraela i Egipta te Arapskom proljeću.

HRT2, 00.55, TRILER, Dva lica siječnja

U Atenu brodom stiže glamurozni američki par, karizmatični Chester MacFarland (V. Mortensen) i njegova privlačna žena Colette (K. Dunst). Dok razgledavaju znamenitosti, upoznaju se s mladim Amerikancem Rydalom (O. Isaac) koji govori grčki i radi kao vodič. Rydal je očaran Colettinom ljepotom i privučen Chesterovim bogatstvom pa s radošću prihvati poziv na večeru. Nakon večere u restoranu Rydel je otišao u njihov luksuzni hotel jer je našao Colettinu ogrlicu u taksiju. U hodniku je zatekao Chestera s tijelom onesviještenog nepoznatog čovjeka pri čemu ga je Chester zamolio da mu pomogne. Mladi Amerikanac time je uvučen u kompliciranu igru s ubojstvom, koja se razrješuje tek u Istanbulu.