TV PREPORUKA DANA: Drama Ritam ludila prikazuje odnos između talentiranog bubnjara i njegovog strogog profesora

HRT2, 13.35, DRAMA, Božićno okupljanje

Operna kuća se zatvara, a kako bi je spasila, vlasnikova kći želi ponovno okupiti bend “En Vogue”. Trebale bi održati božićni koncert i spasiti mjesto na kojemu su počele.

HRT2, 19.00, PRIJENOS, Dodjela sportske nagrade Laureus

Filmski radnici imaju Oscara, a sportaši nagradu Laureus. Nagrade najboljima dodjeljuju se na spektakularnoj priredbi u Monte Carlu. Za najboljeg sportaša u 2018. godini nominiran je i Luka Modrić, u konkurenciji Lewisa Hamiltona, Lebrona Jamesa i Novaka Đokovića. Tko će podići statuu pobjednika?

DOMA TV, 20.05, KRIMI SERIJA, Mentalist

Kad pronađu truplo žene kraj zabačenog kluba za gospodu, Jane mora pronaći način da se ubaci među bogate i moćne kako bi pronašao ubojicu.

HRT1, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Kurdi – Masovni pokret

Uslijed posvemašnje diskriminacije, kada je u Turskoj bio zabranjen i sam pojam “Kurd”, među najsiromašnijim slojevima kurdskog društva nastaje Radnička Partija Kurdistana – PKK. Predvođena Abdullahom Öcalanom, PKK 1984. započinje oružanu pobunu za kurdska prava. Ni turska država ni kurdski revolucionari ne biraju sredstva u okrutnom ratu, uslijed kojeg se stvara masovni nacionalni pokret. Do danas je ubijeno više od četrdeset tisuća ljudi, milijuni su prognani, a kraj sukoba se ne nazire. Epizoda govori o nasilju koje rađa nasilje.

TV1000, 21.00, KOMEDIJA, Napokon Polly

Ruben Feffer nedavno je oženjen Njujorčanin koji se uvijek drži pravila i uvijek igra na sigurno. Kad ga supruga na medenom mjesecu ostavi zbog mišićavog instruktora ronjenja, Ruben se još više povlači u sebe, no slučajan susret s divljom i pustolovnom prijateljicom iz škole možda je upravo ono što treba da bi se otvorio, riskirao i počeo uživati u sadašnjosti ne brinući se za budućnost.

HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

U Zagrebu se održava Mimarina izložba u Titovoj vili, no većina posjetitelja više razgledava vilu nego izložene umjetnine. Dunja, pak, pokušava doći do samoga Mimare ne bi li on procijenio njezine slike. Zaljubljeni Žac i Nikol sve se više druže, no susreti se zbivaju po noći – nakon što Nikol završi s poslom krupjea u kazinu. Marina i Kipo kao da su zapali u slijepu ulicu, a “igra istine” otkrit će i više nego što su očekivali.

RTL2, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon je bolestan, a ostatak društva ga izbjegava jer zna kako se ponaša kada se razboli. Nitko ne želi biti pored Sheldona, pa Penny mora liječiti najgoreg pacijenta na svijetu.

HRT2, 21.55, DRAMA, Ritam ludila

Andrew Neyman (M. Teller) ambiciozni je mladi jazz bubnjar, odlučan u namjeri da se probije u sam vrh elitnog glazbenog konzervatorija na istočnoj američkoj obali. Terence Fletcher (J. K. Simmons), profesor poznat po predavačkom talentu koliko i po svojim zastrašujućim metodama, otkrije Andrewa i uključi ga u svoj sastav. Andrewova strast da postigne savršenstvo uskoro se izrodi u opsjednutost, ali njegov nesmiljeni nastavnik ne posustaje te ga nastavlja gurati na sam rub njegovih sposobnosti, ali i zdravog razuma.

NOVA TV, 22.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Inventivni Izet (Mustafa Nadarević) fasciniran je idejom bežične struje, te se baca na posao. Dino je uporan u pokušajima da od Marije izmami koji komad pite na ili da ga se na neki način dočepa. Damir (Moamer Kasumović) i Ines bezuspješno traže prostor gdje bi mogli biti sami. Prilika im se ukaže kada gospođa Senka otputuje, a ključ ostavlja kod Šefike. No, Senka zakasni na autobus, vraća se kući u trenutku kada Izet primjenjuje svoj izum i cijeli grad ostavlja bez struje.

HRT3, 22.55, DRAMA, Trip

Nakon što ga ostavi žena, razočarani redatelj utapa se u narkoticima i isprobava sve što mu prijatelj nudi.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Nikola Dujmović

Nikola Dujmović osnivač je “Spana”, vodeće hrvatske softverske tvrtke. “Span” je IT kompanija koju je prije 25 godina osnovao s nekoliko prijatelja, a danas je jedna od najvećih u državi. U njoj radi četiristotinjak ljudi, oko 60 posto prihoda dolazi od izvoza usluga i softwarea, rade za velike i poznate naručitelje, a nedavno ih je Londonska burza uvrstila među najinspirativnije kompanije u Europi. Prema dostupnim financijskim podacima kompanija je u 2016. godini imala oko 300 milijuna kuna prihoda. U 2017. bili su blizu 350. S Nikolom Dujmovićem razgovaramo o poziciju RH u digitalnoj transformaciji društva, otporu spram STEM obrazovanja, o tome ima li Hrvatska dovoljno IT stručnjaka, administrativnim problemima zapošljavanja stranih stručnjaka, odnosu države spram velikih IT kompanija u Hrvatskoj, o tome koji su to temeljni problemi IT industrije Hrvatske te može li u nas ona preživjeti ovakva kakav jest ili mora doći do okrupnjavanja, zašto zaostaje za EU, trebaju li svi biti poduzetnici, je li u IT industriji odlazak iz RH uopće relevantno pitanje, o snalaženju na globalnom tržištu, angažmanu u Ukrajini, estonskim iskustvima i Hrvatskoj digitalnoj naciji itd.

HRT2, 00.25, AKCIJSKI TRILER, Divlja rijeka

Kao supruga i majka dvoje djece Gail (M. Streep) nema puno slobodnog vremena, ali ga koristi onako kako najviše voli – veslajući. Stoga suprugu Tomu (D. Strathairn) predloži odlazak k svojoj majci (E. Hoffman) i ocu (V. Galloway) koji žive u Montani kako bi se zajedno odmorili na raftingu na tamošnjoj rijeci. Tom nerado pristane, dok se njihov sin Roarke (J. Mazzello) oduševi. Obiteljski odmor započne idilično unatoč ranijim nesuglasicama dvoje supružnika, a čini se da su pronašli i nove prijatelje u još jednom obožavatelju rijeke Wadeu (K. Bacon) i njegovom suputniku Terryju (J. C. Reilly), osobito kad Tom spasi Wadea od utapanja. Međutim, Wade i Terry nisu na odmoru, već u bijegu pred policijom.