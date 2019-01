TV PREPORUKA DANA: Drama o ženi koja je žrtvovala sve za dobrobit svojih sunarodnjaka (Aung San Suu Kyi: Istinita priča)

HRT2, 13.40, TRILER, Oproštajno pismo

Kad se Emma posvađa sa svojim dečkom Adamom (S. Colletti), njezine prijateljice Molly (K. B. Blanton) i Irene (L. Giovagnoli) znaju da to nije ništa novo – njih dvoje se neprekidno svađaju i mire. No, sljedeće jutro Emma je nađena mrtva, pokraj nje poruka koja sugerira da je izvršila samoubojstvo. Policija je spremna zaključiti slučaj, jedino Molly ne vjeruje da se Emma ubila, jer ju je dobro poznavala. Nitko joj ne vjeruje, čak ni njezin dečko Brady (B. Daugherty), koji misli da je Molly posebno osjetljiva zato što je i sama jednom pokušala samoubojstvo. Molly sumnja na Adama nakon što je vidjela u Emminom mobitelu kako mu je Emma nakon svađe poslala poruku da se nađu, no kad mobitel želi pokazati policiji, mobitel nestane iz njezine sobe.

RTL2, 20.00, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

I dok je slučaj Replikator trenutno stavljen u mirovanje, agenti istražuju zločine u Saint Paulu. Među ubijenima su žene koji su stavljale svoj fantazije na društvene mreže. U međuvremenu, Garcia misli da je Kevin postao ljubomoran na njezinu novu ljubav.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Novozelandske priče

Tko su Tarare? Tarare su Hrvati, a tako su ih još prije više od 150 godina nazvali starosjedioci Maori kako bi ih razlikovali od ostalih Europljana. Doznajemo kako su iskopavali kauri gumu, kolika je njihova uloga u stvaranju današnjeg novozelandskog društva, a upoznat ćemo i nevjerojatnu vezu između Maora i Hrvata. Zahvaljujući toj velikoj ljubavi, naša je ekipa imala rijetku čast posjetiti marai, seoski parlament, te upoznati maorske poglavice hrvatskog podrijetla. Ali, za tu je čast ekipa morala naučiti pjevati maorske pjesme… Upoznajemo neke od najuspješnijih Novozelanđana, potomke prvih kopača kauri smole. Naši su ljudi uglavnom dolazili iz Dalmacije, iz Makarske, s Hvara ili Brača. Svi su oni ponosni na svoje hrvatsko podrijetlo i na ugled koji danas imaju u jednoj od najuređenijih zemalja svijeta.

DOMA TV, 20.50, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Carrie i Al istražuju ubojstvo tinejdžerke koja naizgled nije imala neprijatelja. U međuvremenu, Carrie se obraća svojoj otuđenoj teti za pomoć oko istrage sestrina ubojstva. Kad se drugo ubojstvo odjednom dogodi na već aktivnom mjestu zločina, Al i Carrie moraju se boriti sa stotinama prolaznika kako bi utvrdili radi li se o odmazdi ili nepovezanom napadu.

HRT2, 21.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Aung San Suu Kyi: Istinita priča

Kad je 1947. Aung San Suu Kyi imala dvije godine, njezin otac Aung San Burmu je odveo u neovisnost. Ali nedugo potom, 19. srpnja 1947., njega i skupinu kolega ubili su naoružani ljudi u uniformama. Odrasla Suu Kyi odlazi u Englesku i vodi sretan obiteljski život. Ali 1988. zbog majčina lošeg zdravlja primorana je vratiti se u Burmu, gdje njezina oca Aung Sana i dalje svi pamte. Shvaća da je Burmi potrebna politička promjena i ubrzo se uključuje u pokret koji zahtijeva reformu. Prihvaća ulogu ikone kako bi poduprla pravo burmanskog naroda na samoopredjeljenje te se posvećuje aktivnostima kojima je cilj izboriti veće političke slobode.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Privredna kriza u državi pogađa i naše junake. Dominik je bez posla, pa ga Dunja nagovara da prodaje njezine slike po restoranima. Od Ksenijinog “diše” dobiva naizgled bolji posao – vozi cisternu. Žac također želi zaraditi džeparac kako bi mogao otići k Ladi u Austriju. Kipo ga stoga preporučuje glavnom uredniku Poleta. Prvi Žacov novinarski zadatak bit će reportaža o aerobiku – novom trendu koji je zaludio svijet. Una će se također naći u nedoumici – otići s bendom na vrlo isplativu turneju po SSSR-u kao prateći sastav Dade Topića ili ispuniti obećanje kolegi redatelju.

EPIC DRAMA, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Lightfields

Godina 1944. Mladić evakuiran iz opasnog područja pridružuje se obitelji Felwood na farmi Lightfields da bi pomagao tijekom rata. Dani su mu ispunjeni napornim radom i prijateljstvom, a večeri plesom i nedužnom romansom – sve do jedne užasne noći. Okaljana tragedijom, kuća je napuštena i njezina je povijest zaboravljena. Vrijeme prolazi i nove se obitelji useljavaju u kuću, budeći duha koji u njoj obitava i ne može pronaći mir, a tijekom godina njegova tuga utječe na sve koji su živjeli u Lightfieldsu. Pitanja ostaju neodgovorena, istine ostaju skrivene, a pravda neće biti zadovoljena, sve dok se na farmu ne vrati obitelj Felwood. Jedna kuća, tri obitelji i jedna jeziva tajna.

HRT3, 22.55, HOROR, Opsjednuta palača

U američkom gradiću Arkhamu 1745. Joseph Curwen (V. Price) obavljao je obrede crne magije. Kad su mještani to saznali, uhvatili su ga i živog spalili. Prije smrti, Curwen ih je sve prokleo i obećao da će se vratiti iz mrtvih. Stotinu i deset godina poslije, Arkham je prilično jezovito mjesto, opustjelih ulica i prestrašenih građana. Tada sa svojom suprugom Ann (D. Paget) stiže Charles Dexter Ward (V. Price), Curwenov potomak, koji je naslijedio zloglasnu kuću. Mještani odmah uočavaju strahovitu fizičku sličnost s pogubljenim pretkom, te vjeruju da se Curwen vratio. Ward o svemu tome ništa ne zna, a sličnost uviđa tek kada u kući vidi portret nekadašnjeg vlasnika. No, kletva se počinje ostvarivati i Curwenov duh počinje zadobivati sve veću kontrolu nad Wardom.

HRT2, 23.10, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Maskirani muškarac siluje ženu, a ona smatra da je riječ o istome čovjeku koji je završio u zatvoru nakon što ju je uhodio. Tucker (Robert John Burke) razmišlja o mirovini i budućnosti s Benson.

HRT1, 23.20, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: prof. dr. Dragan Ljutić

Prof. dr. Dragan Ljutić, bivši dekan Medicinskog fakulteta, izabran je nedavno za novog rektora Sveučilišta u Splitu. To je povod za razgovor o uspjehu i perspektivama Sveučilišta u Splitu, kao i odnosu našega društva i znanosti u najširem smislu. Bit će riječi o tome kako je Sveučilište u Splitu danas rangirano više od zagrebačkog na svjetskim ljestvicama; što znače adekvatni uvjeti o kojima se govori u rektorovom programu; ima li Sveučilište adekvatan profesorski kadar; što ima od mreže europskih sveučilišta čiji je dio; je li znanost moralni fenomen; kakav je odnos hrvatskog društva spram znanosti; kako otvoriti perspektivu mladim stručnjacima koji ovdje završavaju studij; što politika donosi znanosti; kolika je propulzivnost splitskog Sveučilišta te njegova povezanost s industrijom i koje su njegove perspektive.

HRT2, 23.50, SPORTSKA DRAMA, Zatvorski krug

Paul Crewe (B. Reynolds) je bivša zvijezda američkog nogometa koji i dalje uživa u svim blagodatima slave, ali mu se život potpuno promijeni nakon što pretuče svoju djevojku Melissu (A. Ford). Melissa ga prijavi policiji, no Paul odluči pobjeći. Kada ga policajci napokon uhite, oholi se sportaš potuče se s njima. Osuđen na zatvorsku kaznu, Paul shvati kakvu je glupost učinio, no sada je prekasno. Počne se navikavati na život u kaznionici punoj ubojica, lopova i silovatelja čiji ga upravitelj Hazen (E. Albert) pokušava nagovoriti da trenira momčad zatvorskog osoblja koju predvodi sadistički čuvar Knauer (E. Lauter). Nagrada je Paulovo ranije puštanje iz zatvora. Međutim, on odluči pridružiti se timu zatvorenika spremnih na sve samo da u predstojećoj utakmici poraze zatvorske čuvare.

NOVA TV, 00.05, KRIMI DRAMA, Grad lopova

Četiri životna prijatelja iz predgrađa Bostona Doug MacRay (Ben Affleck), James ‘Jem’ Coughlin (Jeremy Renner), Albert Magloan (Slaine) i Desmond Elden (Owen Burke) opljačkaju banku. Upraviteljicu banke Claire Keesey uzmu kao taoca, no puste je bez ozljeda. Doug odluči pratiti Claire kako bi spriječio Jema da je eliminira kao svjedokinju. Doug u Claire nakon nekog vremena ulaze u vezu. Međutim Doug ubrzo shvati kako je Claire vidjela tetovažu na jednom od pljačkaša, točnije Jema te da će ga prepoznati. Ljubavni trokut visokog rizika postane još napetiji kad se pojavi agent FBI-a Adam Frawley (Jon Hamm) u potrazi za pravdom. Ukradeni novac i ukradeno srce vode do veze koja bi mogla uništiti princa lopova… Oskarovac Ben Affleck potpisuje scenarij, režiju te tumači naslovnu ulogu u ovoj kriminalističkoj drami. U ostalim ulogama pojavljuju se Jon Hamm (Momci s Madisona) te Blake Lively (Tračerica). Radnja filma je smještena u dio Bostona, Charleston koji je poznat po kriminalnim djelima. Film je nastao prema romanu Chucka Hogana ‘Princ lopov’.