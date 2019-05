TV PREPORUKA DANA: Drama o tridesetogodišnjem Goranu u čijem se životu sve mijenja nakon što izgubi dvojicu prijatelja (Sve džaba)

HRT2, 13.30, KRIMI FILM, Nestala sa 17

Candace (A. Kell) ne voli školu, buntovna je i često je u sukobu s nastavnicima. No, najgori je ispad počinila na satu biologije kad je profesorici pred cijelim razredom rekla da laže, jer je na predavanju o genima tumačila kako dijete mora imati plave oči ako oba roditelja imaju plave oči. Candace je tvrdila da je to laž jer njezini roditelji imaju plave oči, a ona smeđe. Kod kuće doznaje da je posvojena, a to je tako potrese da ode od kuće, osjećajući se samom i iznevjerenom. Prvi koga upoznaje je Toby (B. Gavin), dečko koji je prema njoj pažljiv, pomaže joj, vodi je k sebi da prespava i čak joj daje novac da preko privatnog detektiva nađe pravu majku.

HRT1, 15.40, KRIMI SERIJA, Don Matteo

Starija slavna osoba iz Gubbia pogine od doze inzulina. U međuvremenu, kapetan Tommasi mora se suočiti s ocem državne odvjetnice Conti koji je upravo stigao u Gubbio i misli da Tommasi hoda s njegovom kćeri.

HRT3, 20.00, PRIJENOS, Svečano otvaranje Hvarskog kazališta

HRT prenosi svečano otvorenje Hvarskog kazališta nakon višegodišnje obnove tog jedinstvenog kulturno-povijesnog bisera. Kazalište u Hvaru sagrađeno je prije četiri stoljeća i prvo je općinsko javno kazalište u Europi. Tako su u tadašnjoj bogatoj renesansnoj dramskoj produkciji u istoj kazališnoj dvorani uživali i pučani i vlastela. Kazalište je sagrađeno 1612. godine, “druge godine mira”, nadogradnjom zgrade Arsenala u hvarskoj luci zaslugom mletačkog kneza providura Pietra Semitecola. Svečano otvorenje obnovljenog kazališta uveličat će izvedba “Judite” Marka Marulića u impresivnoj glazbeno-scenskoj interpretaciji autorice Katarine Livljanić i ansambla Dialogos.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Emisija o životnom stilu donosi: reportažu s ovogodišnjeg izbora Miss Universe; intervju s Joškom Lokasom; priču o kontroverznom umjetniku Boži Vreći; ljepotu arhitekture i čudesnu panoramu hotela u Motovunu; razgovor sa slikarom hiperrealizma Stjepanom Šandrkom; strast Romana Bolkovića prema parfemima; rutinu proljetne njege lica, savjete stručnjaka, ali i osoba iz scenskog života; sve o primjeni mladog boba i artičoka u kuhinji; živopisne slike spektakularne humanitarne regate iz murterske marine i njezina važnost; poziv na izlet i obilazak Goriških brda na hrvatsko-slovenskoj granici.

HRT2, 21.00, DRAMA, Sve džaba

Kada tridesetogodišnjem Goranu (Rakan Rushaidat) stradaju najbolji prijatelji, Miro (Bojan Navojec) i Josip (Franjo Dijak), on proda kuću koju je naslijedio od roditelja i odlazi u nepoznato. Na neizvjesnom putu odrastanja i sazrijevanja, u dubokoj bosanskoj provinciji, Goran upoznaje niz zanimljivih i živopisnih sugovornika: dobrodušnog starca Faru (Vanja Drach), nepovjerljivog i malicioznog umirovljenika (minijatura Pere Kvrgića), nepristupačnu i atraktivnu konobaricu Maju (Nataša Janjić)… Ranije je Goran odlučio da više neće piti, i da se neće zadržavati ni u jednom gradu duže od jednog dana. Poslije susreta s Majom, međutim, Goran krši obećanje.

RTL TV, 21.00, AKCIJSKI FILM, Otmica

Nathan Price (Taylor Lautner) i Karen (Lilly Collins) pronađu internetsku stranicu na kojoj se nalaze fotografije djece koja su nestala ili za koje se pretpostavlja da su oteta. Kada kompjuterski postaraju jednu od fotografija, otkriju da je na njoj Nathan kada je bio dijete. Kada Nathan nazove agenciju, osoba koja se javi traži više informacija, ali se on prestraši i poklopi slušalicu. Traži objašnjenje od svojih roditelja, ali oni su ubrzo ubijeni pa se Nathan da u bijeg.

HRT1, 21.00, INFO MAGAZIN, Puls

Zagorska tvornica ITAS danas je jedina hrvatska tvornica čiji su vlasnici isključivo radnici. I dalje je svojevrstan društveni fenomen koji izaziva različite komentare i prognoze. Dovoljno razloga da je posjeti Sanja Pražen i uvjeri se kako funkcionira. Kad problemi u životu počnu rano. Naša ekipa ušla je u Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb Dugave. Iz prve ruke, kroz osobno svjedočanstvo Domagoja Bukvića saznali smo kako izgleda odrastanje u instituciji za odgoj. On je slikar, kipar, ilustrator, grafički dizajner. Ali prije svega on je autor stripova i crtač. Njegovi radovi provociraju, katkad do krajnjih granica, katkad i preko njih. Alem Ćurin odlučio je prvi put nastupiti pred kamerama i dati intervju. Svoju životnu priču ispričao je Karmen Šore. Život uz more i s morem najbolje poznaju mali ribari. U mjestu Vrboska na otoku Hvaru i danas ih se može sresti, od onog najstarijeg do najmlađeg. Među njima su i ribarice – žene koje vole izazove mora i ribarenja. Jedna od njih je Katarina Vrcan. U reportaži s Hvara donosimo zanimljive ribarske priče bez pretjerivanja i ribanje ovoga puta bez prigovaranja.

DOMA TV, 21.35, KRIMI SERIJA, Kosti

U brvnari koja je izgorjela u šumi otkrivena su dva tijela – jedno pripada suvremenoj vještici, a drugo je iz dana suđenja vješticama iz Salema – pa istraga odvede Bootha i Brennan u svijet Wicce kako bi pronašli ubojicu. A kad zbog Hodginsove nemarne vožnje on i Angela završe u zatvoru, Sweets i pripravnik Clark Edison ulaze na nepoznati teritorij kako bi pomogli timu.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Tvrdi da je tajna agentica, a ilegalno štanca pse: Suučesnik pokajnik rekao za ‘Provjereno’ kako sada u strahu za život spava sa elektrošokerom i nožem. Što se događa iza zatvorenih vrata doma za stare i nemoćne: Optužbe na račun vlasnika vrlo su ozbiljne, ljudi tvrde da starce zanemaruje i pothranjuje, a zaposlenice seksualno provocira. Slučaj Obrovac: kako institucije bježe i peru ruke? ‘Provjereno’ otkriva koliko su dugo znali za taj slučaj! Ekskluzivno iz Venezuele: Kaos na ulicama, bolnice bez lijekova, pljačke i nasilje, djeca koja umiru od gladi. Starica kojoj je san – sladoled od 5 kuna. Ali, ponosna baka od koje jedna predivna djevojka nije okrenula glavu.

HRT2, 23.40, DRAMSKA SERIJA, Ray Donovan

Uljez provali u kuću obitelji Donovan i prisili obitelj da se neočekivano zbliže. Bliži se njezin 18. rođendan i Bridget se trudi održati svoju nezavisnost, ali opet je uvučena u obiteljsku disfunkcionalnost. Mickey u Primmu kuje planove za pljačkanje kasina lokalne legende uz pomoć pjevačice, čudnog električara i izvjesnoga Eda. Ray posjećuje Belikova u zatvoru radi dogovora, zatim upozna enigmatičnu trgovkinju umjetninama povezanu s njegovom operacijom. Dijete Bunchyja i Terese treba se roditi svaki čas i par se suočava sa svojim bračnim problemima.

HRT3, 22.50, KRIMI DRAMA, Brat

Danila Bagrov (S. Bodrov Jr.) demobiliziran je nakon rata u Čečeniji i odlazi bratu Viktoru u St. Petersburg da mu on pomogne naći posao. Viktor ga uvuče u kriminalni milje pa tako “zarađuju”… “Brat” je neočekivano postao najkomercijalniji film u Rusiji devedesetih, a zatim je dobio kultni status. Snimljen je i nastavak 2000. “Brat 2”.

HRT1, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Sutkinja Rebecca

Rebeccin (Kate Walsh) bivši muž, roker Keith (Jim Jefferies) ponovno se pojavljuje u njezinu životu kako bi je obavijestio o smrti starog prijatelja. Uz Garyjevu (Ryan Hansen) pomoć, Rebecca shvati da je još ljuta na svog bivšeg i uspije ostaviti prošlost iza sebe. Tedward (Tone Bell) smatra sudnicu savršenim načinom upoznavanja odnedavno slobodnih žena, ali shvati da je pretjerao kada cura jednog osuđenika umisli da je on čovjek njezina života.

NOVA TV, 23.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što očekujete kad iščekujete

Presretni zbog začetka obitelji, televizijska fitness zvijezda Jules i zvijezda plesnog showa Evan shvaćaju da njihov zajednički život pred očima javnosti ne može opstati uz iznenadne zahtjeve koje traži trudnoća. Već napola luda autorica i odvjetnica Wendy na svojoj koži iskusi vlastite ratoborne majčinske savjete dok hormoni haraju njezinim tijelom, a njezin se suprug Gary nadmeće se sa svojim strogim ocem, koji pak očekuje blizance s puno mlađom suprugom Skyler. Fotografkinja Holly spremna je obići svijet da bi usvojila dijete, ali njezin suprug Alex ima dvojbe, pa svoju paniku pokušava prikriti pohađanjem grupe za potporu mladim očevima.