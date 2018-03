TV PREPORUKA DANA: Drama o prijateljicama iz djetinjstva koje stvaraju poseban odnos sa sinovima (Savršene majke)

HRT2, 13.30, KRIMI FILM, Tajna dvorišne rasprodaje

Jennifer Shannon (L. Loughlin) ima malu trgovinu antikvitetima i redovito obilazi takozvane “garage sales”, na kojima se među gomilom nevrijednih stvari često mogu naći pravi dragulji. Kad se u mjestu dogode tri provale u kuće, Jennifer, prirodno radoznala i s dobrim darom zapažanja, uoči kako se pljačke događaju u kućama u kojima je održana prodaja starih stvari. Kad o tome razgovara s detektivom Inversom (A. Dunbar), i on shvati da je slučajnost prevelika da je policija ne bi istražila. No, događa se i nešto mnogo strašnije: Jenniferina kolegica i prijateljica Kate nađena je mrtva u svom stanu upravo kad se trebala sastati s Jennifer da o nečemu razgovaraju.

DOMA TV, 18.45, REALITY SERIJA, Pripreme za sudnji dan

Što učiniti u slučaju velike apokalipse? Kako reagirati i kako se obraniti? Što učiniti kad bismo se našli usred ničega, bez hrane i vode te u strahu za vlastiti život? Neobična reality serija „Pripreme za sudnji dan“ donosi odgovore i istražuje živote inače običnih ljudi, koji se intenzivno pripremaju za kraj svijeta kakav poznajemo. Svi ovi ljudi imaju specifična vjerovanja, motivacije i strategije, a učinit će sve što treba kako bi bili spremni za bilo koju nesigurnost koju im život može prirediti. Od hrane do oružja, ovi ljudi pripremaju se za svaku situaciju kako ih nijedna situacija ne bi iznenadila. U ovoj reality seriji gledatelji ne mogu očekivati skupe, elaborirane bunkere i građevine iz modernog doba – naime, glavni likovi vraćaju se osnovama. Naime, nakon godine u kojoj su vijestima svakodnevno dominirali financijska nestabilnost, državni udari i najnovija snimka katastrofe, jedna skupina ljudi vjeruje da bi im ova godina mogla biti posljednja u životu. U svakoj epizodi predstavit će se po dvoje „preppera“ koji će pod budnim okom znanstvenika prikazati način vlastite pripreme za prirodne katastrofe. Stručnjaci će utvrditi koliki je stupanj njihove pripremljenosti u slučaju najgorega. Od izgradnje elaboriranih podzemnih stambenih prostora do skladištenja dovoljno hrane da prehrani dvadeset ljudi za dvadeset godina, pripremanje za kraj svijeta može iziskivati 20-satni angažman. Dobivši procjenu stručnjaka, glavni junaci doznat će kolike su im šanse da prežive ostvare li se njihovi najgori strahovi.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Fitness guru, poznat po svom zdravom načinu životu, sruši se za vrijeme snimanja TV reklame. U međuvremenu, Thirteen se pridruži timu, koji vodi Foreman te koji testira lijeka protiv Huntingtonove bolesti, dok Kutner daje online medicinske savjete koristeći se Houseovim identitetom.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Povijest mafije: ‘Ndrangheta – kronika kalabrijske mafije

‘Ndrangheta je mafijaška organizacija iz regije Kalabrije, smještene na jugu Italije. Riječ je o najmoćnijoj zločinačkoj organizaciji u Europi i jednoj od najmoćnijih u svijetu, a bogatstvo je stekla otmicama, prijevarama u javnoj nabavi, zbrinjavanjem otpada, iznudama, prostitucijom i trgovinom oružjem. Ali ‘ndrangheta je i iznimno tajnovita organizacija, zahvaljujući krvnim vezama koje ujedinjuju sve njezine članove. Nedopustivo je izdati svog supružnika, oca ili strica.

HRT2, 21.00, DRAMA, Savršene majke

Dugogodišnje prijateljice Lil (N. Watts) i Roz (R. Wright) zajedno su odrasle pa su i njihovi sinovi, Tom (J. Frecheville) i Ian (X. Samuel), postali prijatelji. Žive u malom mjestu, k tomu su susjedi i mnogo vremena provode zajedno. Jednog ljeta, kad Rozin muž ode na službeni put u Sydney, Lilin sin Ian i Roz se intimno zbliže, a to se dogodi i Lil i Tomu….

Film je vrlo provokativne teme, a temelji se na noveli “The Grandmothers” britanske književnice Doris Lessing.

HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Počivali u miru

Lucija (Judita Franković) slijedi Inesin (Nina Violić) savjet pa se nastoji zbližiti s inspektorom Lekom (Alen Liverić). Očekivano, ta nova suradnja baš i nije po volji Lucijinom prvom pomagaču Šušnjari (Dragan Despot). General Koretić (Dejan Aćimović) se susreće s Rešetarom (Ivo Gregurević), starim prijateljem i ratnim premijerom te ga moli za pomoć oko rasvjetljavanja okolnosti sinova ubojstva. Generalova kći Buga (Tena Nemet Brankov) sve je bliža s očevim povjerenikom i svojim tjelohraniteljem Sepom (Mladen Vulić).

HRT2, 22.50, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Kad nekoliko zaposlenika savezne vlade, među kojima je i blizak Walkerov prijatelj, nenadano umru sa simptomima koji nalikuju na srčani udar, Jedinica za biheviorističke analize otvara istragu. A Reid nestrpljivo čeka suđenje.

NOVA TV, 23.05, PUSTOLOVNA DRAMA, Orao

Dvadeset godina nakon neobjašnjivog nestanka Devete legije u planinama Škotske, mladi centurion Marcus Aquila stiže iz Rima ne bi li objasnio misteriju i povratio dobar glas svog oca, komandanta Devete legije. Marcus se upućuje preko Hadrijanovog zida u divljinu Kaledonije kako bi vratio davno izgubljeni amblem orla devete legije… Epski film Oscarom nagrađenog redatelja Kevina Macdonalda (“The Last King of Scotland”) adaptacija je povijesno avanturističke knjige “The Eagle of the Ninth” britanske spisateljice Rosemary Sutcliff.

HRT3, 23.25, FILM CESTE, Lenjigradski kauboji idu u Ameriku

Negdje u tundri, na ničijoj zemlji, živi najgori rock’n’roll band na svijetu – “Leningrad Cowboys” – grupa bez publike i bez ikakva komercijalnog potencijala. Zbog toga oni odlučuju pokopati svoje nacionalne osjećaje i krenuti u Sjedinjene Države, gdje ljudi mogu progutati doslovno sve. Film je priča o njihovom putovanju preko oceana i preko cijelog kontinenta, priča o mračnim barovima i poštenom folku nacije hamburgera. Ružni glumci i sjajni osjećaji. Tako otprilike Aki Kaurismäki predstavlja svoj šesti cjelovečernji film kojim je prvi put privukao pozornost i šire međunarodne publike (kritika mu je već i prije bila sklona). Pomogao je tome i naslov koji je na neobičan način spajao dvije najveće sile suvremenog svijeta, ali još više to što je redatelj nakon nekih kratkih filmova prikazao kroz glazbu i uz nju povezanu bizarnu priču, što je dijelom promijenilo i način kako upotrebljava stalne sastavne elemente svojih filmova – modernistički prosede i društvenu kritiku.