TV PREPORUKA DANA: Drama o Martinu Lutheru Kingu i maršu za ljudska prava koji je zauvijek promijenio Ameriku (Selma)

HRT2, 13.40, TRILER, Oteta

Caitlin Shaker (K. R. Perkins) zaljubila se u kolumbijskog magnata Javiera Morena (K. de los Reyes) i otišla s njim živjeti u njegovu zemlju, zajedno sa svojom kćerkicom Jocelyn. Tijekom jedne poslovne večere s njegovom suradnicom Marijom (M. Mar), Javier i Caitlin na smjenu odlaze provjeriti kako je djevojčica, koju su stavili na spavanje. Te večeri Jocelyn je nestala. Na jastuku je nešto krvi, za što Javier kaže da joj je curila iz nosa, što joj se često događalo. No kad na rukavu Javierove košulje nađu također kap Jocelynine krvi, te kad se otkrije da je samo nekoliko tjedana ranije Javier znatno povećao policu njezina životnog osiguranja, on je uhićen kao glavni osumnjičenik. Indicije protiv njega tako su jake da čak i Caitlin počinje sumnjati, no svejedno nastavlja istragu na svoju ruku.

RTL2, 19.00, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

House želi raskrinkati petnaestogodišnjeg iscjelitelja (Thomas Dekker) kao foliranta, no dječak ipak pomogne jednom pacijentu u bolnici, čiji se tumor počne povlačiti. I sam je primljen u bolnicu jer mu je potrebna operacija na glavi, no odbija zahvat. Situacija mu se uskoro pogoršava pa House i tim moraju donijeti odluku.

HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Ča smo na ovon svitu – Evanđelisti

Dramska serija od osam nastavaka scenarista i redatelja Daniela Marušića, snimljena je 1973. prema motivima knjige pripovjedaka Libar Marka Uvodića Splićanina u sačuvanom ambijentu ribarskog i težačkog predgrađa. Marko Uvodić u svojim “štorijama” opisuje stari Split, stvarne likove i događaje s početka 20. stoljeća, u svoj njihovoj crnohumornoj, tragičnoj i grotesknoj intonaciji.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Rat prije rata: Vojni ured

Nakon pobjede na izborima Tuđman je pozvao Hrvate na funkcijama u saveznim tijelima da se stave na raspolaganje demokratskoj Hrvatskoj. Neće proći dugo a jugoslavenski premijer, Ante Marković, svom će ministru obrane predložiti Tuđmanovo uhićenje. Još prije izbora prekinuti su svi kontakti s JNA. Tuđman pokušava smanjiti napetosti. Zato na mjesto ministra obrane postavlja donedavnog generala JNA, Martina Špegelja. Uslijedit će sastanak s vrhom jugoslavenske vojske. Nakon sastanka Jugoslavenska armija javno priznaje legitimitet nove hrvatske vlasti. Pokazat će se da je takav pristup nove hrvatske vlasti presudno utjecao na razvoj događaja. Međutim, oni koji su izabrani da smanjuju napetost u odnosima s JNA – ministar unutarnjih poslova, Josip Boljkovac, i obrane, Martin Špegelj – uskoro su se našli na optuženičkoj klupi. KOS je u posjedu 19 sati videosnimki i 121 sata tajnih audiosnimki. Hrvatska, kojoj je Armija u svibnju ilegalno otela oružje teritorijalne obrane, sada je pod optužbom za ilegalno naoružavanje.

HRT2, 21.00, DRAMA, Selma

Film je kronika kampanje dr. Martina Luthera Kinga (D. Oyelowo) mlađeg da povijesnim maršem od Selme do Montgomeryja u Alabami 1965. osigura jednaka glasačka prava… “Selma” je osvojila četiri nominacije za nagradu “Zlatni globus”, uključujući i nominacije za najbolji film i najboljeg glumca, a osvojila je nagradu za najbolju originalnu pjesmu. Film je nominiran i na 87. dodijeli nagrade “Oscar” u kategoriji najboljeg filma, a pobijedio je u kategoriji najbolje originalne pjesme.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Novine

Premijer Lozančić smjenjuje ministra unutarnjih poslova Majera i ravnatelja policije Antunovića jer mu predstavljaju unutarstranačku političku opasnost. Jakovljević traži susret s premijerom jer želi razotkriti prljave poslove smijenjenih šefova policije. Kardum traži od Dijane da mu vrati izjavu o pobačaju njegove supruge Vanje. Također, Kardum unajmljuje profesionalnog ubojicu da smakne Tomaševića. Dario Antić je sve izgubljeniji i očajniji zbog razapetosti između Tomaševića i oca Blage koji izbjegava kontakt s njim.

HRT3, 22.50, DRAMA, Kratki radni dan

Film govori o radničkim prosvjedima u lipnju 1976. u Radomu iz perspektive lokalnog sekretara Poljske ujedinjene radničke partije… Temelji se na stvarnim događajima, no likovi su izmišljeni. Snimljen je 1981., ali službenu je televizijsku premijeru imao tek 1996. No tijekom tih 15 godina često je prikazivan po filmskim klubovima i na posebnim filmskim priredbama.

HRT2, 23.10, DRAMSKA SERIJA, Most

Nastavlja se potraga za ubojicom i Freddiejevim novorođenčetom. Freddie od otmičara prima SMS sa slikom djeteta i mjestom susreta. Freddie se uspijeva provući pokraj policijskog nadzora i nalazi se s ubojicom i djetetom. Ali kad na mjesto susreta stižu Saga i Henrik, tamo više nema nikoga. Saga i Henrik pronalaze važne tragove koji ih vode na pravi put istrage, ali pitanje je hoće li stići na vrijeme. Kako se istraga bliži kraju, tako se dramatični događaji nastavljaju.

HRT1, 23.20, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Boriša Falatar

Boriša Falatar započeo je karijeru kao humanitarni djelatnik tijekom rata u BiH. Sa 17 godina pomagao je u komunikaciji ljudima razdvojenim ratom, pridružio se UN-ovim snagama i počeo stjecati međunarodno iskustvo. Karijeru je gradio u UNESCO-u gdje je, među ostalim, bio koordinator programa u kriznim područjima, zadužen za humanitarne i razvojne programe u Južnom Sudanu, Libiji, Siriji, Iranu i Palestini; bio je član kabineta glavne ravnateljice UNESCO-a Irine Bokove; tijekom desetogodišnjeg razdoblja Falatar je savjetovao pet predsjednika Generalne konferencije UNESCO-a itd. Govori engleski, francuski, španjolski, talijanski i portugalski, a ove se godine odlučio kandidirati za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda kao kandidat Naše stranke.

NOVA TV, 23.35, AKCIJSKI FILM, Savršeno oružje

U ne tako dalekoj budućnosti, društvo je pod nadzorom moćne države i diktatora zvanog Direktor. Condor za tu državu radi kao plaćeni ubojica, no ponovni susret s nekim za koga je mislio da je mrtav prisili ga da dobro promisli tko su mu zapravo neprijatelji. Jer svi su mete.

DOMA TV, 23.35, AKCIJSKA SERIJA, S.W.A.T.

U prvoj epizodi napete serije vidjet ćemo kako vođa S.W.A.T. tima Buck Spivey u unakrsnoj vatri slučajno rani tinejdžera koji se našao u blizini. Da bi smirili bijes lokalne crne zajednice, na čelo tima postavljaju Daniela Honda Harrelsona koji je rođen u tom dijelu grada i koji je tim promaknućem preskočio dugogodišnjeg kolegu Deacona Kaya. Štoviše, to promaknuće Hondu otežava vezu s kapetanicom gradske policije Jessicom Cortez, a Hondo mora u tim uvesti i Buckovu zamjenu, mladog i drskog Jima Streeta.

HRT2, 00.10, VESTERN, Objesite ga bez milosti

Dok je slučajno prelazio rijeku tjerajući stoku, bivšega šerifa Jeda Coopera (C. Eastwood) uhvati grupa ljudi optužujući ga za ubojstvo rančera. Unatoč dokazivanju da nema ništa s tim, ljudi ga objese i ostave na drvetu. Jed slučajno uspije preživjeti jer ga u zadnji trenutak spasi šerif Bliss (B. Johnson) koji potom organizira sudski postupak. Dokaže se da je Jed nevin te mu potom mjesni sudac predloži da preuzme položaj šerifova zamjenika. Jed pristane, priželjkujući da tako uđe u trag onima koji su ga umalo ubili. Uskoro ih pronađe.