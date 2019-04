TV PREPORUKA DANA: Drama o ljubavi između Lune i Amera koja se nađe na kušnji nakon Amorove vjerske preobrazbe (Na putu)

HRT2, 13.25, TRILER, Studentica surogat-majka

Valerie (C. Steele) jednog dana dobiva obavijest da je njezina školarina ukinuta zbog poreznog duga njezina oca. Iako šokirana, ona ne odustaje od studija i smišlja način kako doći do novca, ne samo da bi nastavila školovanje nego i da pomogne ocu. Njezina prijateljica Su (E. Juatco) otkriva joj unosan “posao”. Ako da svoje jajne stanice na oplodnju za parove koji ne mogu imati djece, zaradit će 25.000 dolara. Još se mnogo više dobije ako postane surogat-majka. Valerie pristane i vrlo je zadovoljna svojom odlukom kad upozna buduće roditelje djeteta, bračni bar, Saru i Jamesona Darlingtona. Jamesonova majka Maureen Darlington (M. Kuzyk), bivša članica Kongresa, navikla je da sve bude po njezinom, a Jameson je najdragocjenije što u životu ima. Bila bi najsretnija kad bi se on rastao od Sare i oženio djevojkom koja može roditi. Kad Jameson i Sara poginu u prometnoj nesreći, Maureen se želi dočepati prava na Valerieno nerođeno dijete, koje smatra svojim unukom.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Atmosfera s promocije nove knjige poznate blogerice i autorice Andreje Andrassy, pod naslovom Prekid. Priča o životnoj karijeri legendarnog stručnjaka za komunikacije sira Martina Sorrella, predavača na Danima komunikacija u Rovinju. Ugodan razgovor s Evelin Novak i Tomislavom Mužekom o njihovom svakodnevnom životu, velikim uspjesima i nastupima u poznatim svjetskim opernim kućama. Zanimljiv posjet slikaru Jošku Eteroviću u Rijeci. Nove kreacije i obiteljsku harmonija, kao neizbježne vrijednosti u životu modne kreatorice Marine Lacković. Irac Stephen Breslin, hrvatski zet, vrhunski je chef i zanimljiv pjevač. Manekenka Zorica Andrić danas je uspješna maratonka.

HRT3, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Fiškal: Amen

Godine prolaze, a Podgorski skrbi o svojoj štićenici i parniči se s groficom Olgom oko imanja koje je Laca izgubio u kartaškim dugovima. Za Lacu se vjeruje da je mrtav i Podgorski nudi grofici Olgi pomirbu, uz uvjet da stupi s njim u brak i posvoji njegovu štićenicu. Kad se čini da će mu taj dugo pripremani plan uspjeti, opet se pojavljuje grof Laca u pratnji udovice Elvire. Njih dvoje će kao zlokobni duhovi ponovno pokrenuti lanac ucjena, nesreća, ludila i smrti.

HRT2, 21.00, DRAMA, Na putu

Priča o ljubavi mladog bračnog para Lune i Amara, te njihovom preispitivanju odnosa nakon što Amar prođe kroz dramatičnu osobnu promjenu u vjerskoj zajednici koja radikalno zagovara povratak na stare tradicijske vrijednosti. Naslovne uloge u ovom filmu glume hrvatski glumci Zrinka Cvitešić i Leon Lučev.Film je nastao u koprodukciji Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom, Njemačkom i Austrijom, te se natjecao u službenoj konkurenciji Berlinalea 2010. godine. Na Filmskom festivalu u Puli 2010. Zrinka Cvitešić dobila je Zlatnu arenu za glavnu žensku ulogu.

HRT1, 21.00, MAGAZIN, Puls

U Pulsu naši reporteri pričaju ove priče: Vrijeme provode s konzolama i pred ekranima. Kada je dosta? Gdje je granica između stvarnog i virtualnog svijeta? Donosi li igranje videoigara više pozitivnog ili negativnog u odgoju djece? O djeci virtualne stvarnosti priču donose Maja Tokić i Petar Orešković. U prirodi nema kazni i nagrada, samo posljedice. Tko su ljudi koji su itekako svjesni posljedica čovjekovog lošeg djelovanja na prirodu i koji se bore za njezino očuvanje? U akciji s ekološkim aktivistima bila je Tanja Kanceljak. Za sebe kažu da nisu građani, nego živi ljudi! Vođeni idejom da je sloboda prirodno stanje čovjeka, raskinuli su veze s državom. Što taj korak uopće znači i je li s pravne točke moguć? Odgovore je potražila Tina Šimurina. Četrdesetih i pedesetih godina prošlog stoljeća bili su državni šampioni, poznati u cijeloj regiji. Iako danas imaju 85 plus, ne miruju. Sada su sportaši rekreativci, puni života, brojnih sjećanja i dobrih savjeta. Kojih, otkriva Zdravka Giacometti.

DOMA TV, 21.40, KRIMI SERIJA, Kosti

Ispostavi se da je obličje Djevice Marije na odlagalištu smeća zapravo obris osušene krvi iz spljoštenog tijela. Žrtva je godinama planirala savršeno vjenčanje, ali ispostavilo se da njezin zaručnik nije bio jedini muškarac u njezinu životu. Sweetsova djevojka Daisy viđena je kako isprobava vjenčanicu u društvu drugog muškarca, a Hodgins i Angela pomire se sa statusom svoje veze. Ispostavi se da ljudski kostur upotrijebljen kao rekvizit death-metal benda pripada ubijenom basistu Mayhemu iz benda Spew. Sweets zamoli dr. Gordona Wyatta za detalje za knjigu koju piše o Boothu i Brennan te dobiva zanimljivo viđenje njihove jedinstvene veze.

NOVA TV, 22.20, INFO MAGAZIN, Provjereno

Njezin otac za ‘Provjereno’: “Ona je nešto što zrači ljubavlju, snagom, dobrotom. Ja se nadam da krećemo u novi život!” Požar na odlagalištu otpada Johovača je kap koja je prelila čašu stanovnicima Velike Mlinske. Oni tvrde da se na odlagalište dovozi plastika, kablovi, gume pa čak i medicinski otpad, i to u kamionima u gluho doba noći, a da su zbog svega zrak i izvori pitke vode zagađeni. Opasna, smrtonosna i neizlječiva bolest – ebola. A što ako se virus oslobodi iz tropskih šuma? Ekskluzivno za Provjereno – fotoreporter Zoran Marinović! Časna sestra Blanka i muslimanka Šejla zajedničkim snagama u činjenju dobra! ‘Provjereno’ donosi nesvakidašnju priču iz Livna.

HRT3, 22.55, DRAMA, Kinetta

Turističko naselje na grčkoj obali izvan sezone. Hotel tek s pokojim gostom, sablasno prazan. Sobarica provodi vrijeme pospremajući te ponajviše snimajući s prijateljem fotografom razne scene. Većinom se radi o scenama nasilja koje polaganim pokretima reinterpretiraju. Drugi dugometražni film grčkog redatelja Yorgosa Lanthimosa izražava osebujan autorov pristup temi, kao i njezinoj režiji. S vrlo malo dijaloga te radnjom koju naslućujemo autor opisuje atmosferu napuštenosti i samoće. Vrlo nemirna kamera iz ruke ne dopušta gledatelju da sagleda cjelinu.

RTL TV, 23.10, KRIMI SERIJA, Motiv

U ovoj nekonvencionalnoj kriminalističkoj seriji detektivka Angie Flynn (Kristin Lehman) i njezin tim probijaju se kroz zahtjevan labirint dokaza i otkrivaju motive i povezanost ubojice sa žrtvom. Detektivi iz Vancouvera proučavaju dokaze i rješavaju ubojstva, koja ih vode do krajnjeg cilja – motiva. Oni si češće postavljaju pitanje “zašto” nego “tko”, a mi upoznajemo ubojice i žrtve na početku svake epizode te postepeno otkrivamo motiv svakog gnusnog ubojstva.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Anđeo iz pakla

Dok Amy pokušava pomoći Allison, Brad i Marv odluče organizirati nekonvencionalnu zabavu u povodu Dana zahvalnosti – Dan zabavnosti!

NOVA TV, 23.50, DRAMA, Kuća na kraju ulice

Nedavno rastavljena Sarah (Elisabeth Sue) i njezina kći Elissa (Jennifer Lawrence) dosele se u mali ruralni gradić kako bi započele novi život. Kada se počnu događati zapanjujuće i neobjašnjive stvari, Sarah i Elissa shvate da je gradić u sjeni hladnih tajni. Prije nekoliko godina, u susjednoj kući, kći je ubila svoje roditelje i nestala. Jedini preživjeli bio je njezin brat Ryan (Max Thieriot). Unatoč protivljenju Sarah, Elissa započinje vezu s Ryanom. Kako se njihov odnos produbljuje sve se više uvlače u misterij opasniji no što su ikad mogle zamisliti.