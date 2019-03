TV PREPORUKA DANA: Drama o kućanici iz Connecticuta čiji se naizgled savršeni život počinje raspadati (Daleko od raja)

HRT2, 13.30, KOMEDIJA, Gotovo savršeno mjesto

Pietramezzana, mjestašce visoko u planinama južne Italije, izgleda kao pravi grad duhova. Većina mladih je otišla i ondje sad još živi samo nekolicina bivših minera, koji su ostali bez posla nakon zatvaranja obližnjeg rudnika. No pročuje se da će se u tome kraju uskoro otvoriti nova tvornica. To bi mogao biti spas za ovaj gradić. Ali tvornice ne može biti bez mjesnog liječnika, a jedini liječnik u okolici je šminkerski plastični kirurg sa sjevera, koji je ovdje tek u prolazu.

HRT1, 15.45, KRIMI SERIJA, Don Matteo

Dok slavna gitaristica Gloria Porrini (Roberta Giarrusso) promovira svoju turneju u Giubbiu, poznati graditelj gitara pronađen je mrtav. Odmah nakon toga se saznaje da je graditelj instrumenata zapravo otac Glorie Porrini. Mladu umjetnicu neočekivano osumnjiče za ubojstvo. Tommasi naleti na ženu koja mu je u djetinjstvu bila prijateljica, a sad radi kao forenzičarka. Cecchini je uvjeren da je ona prava žena za kapetana.

RTL2, 20.00, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Nakon što nekoliko tornada opustoši Wichitu, BAU tim je pozvan da pregleda tijela dječaka, koji su pobjegli od kuće, a pronađeni su nakon nevremena. Tim shvati da ima posla sa serijskim ubojicom prozvanim “Frankenstein”. Još jedan dječak je nastao, a loše vrijeme se nastavlja pa tim mora pronaći nestalog što prije.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu

Za njegove se pjesme otimaju, jer znaju da kada on sklada, zvijezda je rođena! Svojom je glazbom davno pokorio regiju, a nakon svjetskog uspjeha u crossoveru, otvorila su mu se i vrata Hollywooda. Koja je tajna njegove 35-godišnje vladavine hrvatskim, ali i svjetskim glazbenim ljestvicama, u emisiji govori hitmejker Tonči Huljić.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Taylor (Asia Kate Dillon) i Axe (Damian Lewis) svađaju se oko toga koliko Taylor vrijedi u tvrtki.

DOMA TV, 20.55, KRIMI SERIJA, Laži mi

Cal stiže na mjesto urušavanja zgrade u Frostburgu. Posvuda je kaos i pljušte optužbe za strukturalnu pogrešku. Cal uzima razglas i privlači svačiju pozornost. Greg Stevens, zapovjednik FEMA-e, zahvaljuje Calu na dolasku i objašnjava mu što se dogodilo. Spašena su devetorica muškaraca, no trojica još nisu nađena. Prošlo je 15 sati od urušavanja. Inženjer Mark govori Calu zašto su potragu usredotočili na određeni kvadrant gdje su radnici viđeni prije urušavanja. Cal želi razgovarati s osobom koja ih je posljednja vidjela. Gillian se pridružuje Calu i zajedno ispituju radnika. Odmah vide da nešto skriva. Nakon što ga pritisnu, prizna da je lagao o svom položaju jer se drogirao na drugome mjestu. Prošlo je barem sat vremena otkako je vidio radnice u jugoistočnom kvadrantu, a to znači da su se u trenutku urušavanja mogli nalaziti bilo gdje u zgradi. Ponovno dovode pse koje privuče određena lokacija odakle se čuje lupanje. Radnici su živi!

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Svemirsko čišćenje

Krhotine u orbiti najgora su noćna mora astronauta. I to s dobrim razlogom – količina smeća koje kruži oko planeta Zemlje eksponencijalno raste u posljednjih dvadeset godina zajedno s razvojem svemirskih istraživanja i povećanjem broja lansiranih satelita. Godine 2009. sudarila su se dva satelita i stvorila na tisuće krhotina koje lete svemirom strahovitom brzinom. Takvi sudari mogu prouzročiti nekontroliranu lančanu reakciju, kao što je predvidio NASA-in znanstvenik Don Kessler, jer svaki novi sudar stvara krhotine, a one izazivaju daljnje sudare. Sve strane uključene u istraživanje i iskorištavanje svemira sada su dužne pratiti kretanje svakog djelića smeća u Zemljinoj orbiti kako bi se sateliti mogli maknuti s putanje tih krhotina. No budući da samo u nižoj Zemljinoj orbiti kruži oko 20.000 zabilježenih krhotina, rizik od sudara je velik. Sve donedavno malo se toga činilo da se spriječi nastanak smeća, premda je svaki taj komadić ozbiljna prijetnja funkcioniranju satelita, a posljedično i našim aktivnostima na Zemlji.

HRT2, 21.05, DRAMA, Daleko od raja

Cathy je udana za Franka, uspješnog direktora u “Magnatechu”, tvrtki koja se bavi televizijskim reklamama. Frank je često primoran ostajati u uredu, zatrpan poslom. Jedne večeri Frank radi dokasna pa mu Cathy odnosi večeru u ured. Zatiče ga kako strastveno ljubi muškarca… Ovo je Haynesov hommage filmovima Douglasa Sirka (posebice filmu “Sve što nebo dopušta” iz 1955. i “Imitaciji života” iz 1959.) i istražuje rasu, uloge spolova, seksualnu orijentaciju i društvene slojeve u kontekstu Amerike 1950-ih. Premijeru je imao na Venecijanskom filmskom festivalu, gdje je Julianne Moore dobila nagradu za najbolju glumicu, a direktor fotografije Edward Lachman nagradu za izniman pojedinačni doprinos. Film je nominiran za četiri Oscara.

HRT2, 23.45, POLITIČKI TRILER, Gradska vijećnica

Nakon što je u obračunu policajca i gangstera slučajno ubijen šestogodišnjak, pravnik Kevin Calhoun (J. Cusack), štićenik gradonačelnika Johna Pappasa (A. Pacino), krene u otkrivanje pozadine zločina. Ubrzo će otkriti da situacija u gradu nije onakva kakvom ju je zamišljao, te da je svojedobno i sam gradonačelnik pristajao na određene kompromise…

Vrlo dobar film, kombinacija pravne drame i političkoga krimića, u kojemu se polaganim tempom razvija priča o međuljudskim odnosima, poglavito o odnosu pretpostavljeni – štićenik, te o prijateljstvu među kolegama.

NOVA TV, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Damir je ljubomoran na Barbaru i Mariofila. Izet vjeruje da još uvijek postoji kemija između Marije i Mariofila, a on i Damir se slažu u mišljenju da je Faruk duboko nesretan s Marijom. Sve te okolnosti Damiru daju ideju. Da bi oslobodio stan, Faruka šalje u Beč na koncert Rollingstonesa, Izeta na utakmicu, mjenja bravu na vratima kako bi zadržao Mariju u kući, a Mariofila zove na sastanak. Iako izgleda da će pljusak koji vani pada sve pokvariti, stvari ipak idu u Damirovu korist.

HRT3, 23.00, HUMORNA DRAMA, Razgovori s mojim vrtlarom

Slikar se vrati iz Pariza u kuću u kojoj je odrastao na francuskom selu. Zamijeti da je nekad impresivan povrtnjak zarastao pa angažira vrtlara, s kojim je nekada išao u školu. Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci kroz duge razgovore njih dvojica, premda različiti, postaju prijatelji i kroz oči onoga drugog počnu doživljavati život u novom svjetlu… Prema knjizi Dialogue avec mon jardinier Henrija Cuecoa. Jean-Pierre Darroussin nominiran je za nagradu César kao najbolji glumac 2008. godine.