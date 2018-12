TV PREPORUKA DANA: Drama o dvojici optuženika koji kad istodobno priznaju krivicu dobivaju manju ili istu kaznu (Povratak u raj)

HRT2, 13.40, KOMEDIJA, Blagdanski popis želja

Sara (E. Hollman) piše priče za djecu. Upravo kad treba promovirati svoju novu knjigu, otac je zove da, ako može, dođe kući na neko vrijeme, jer je njezina baka Evie (M. Ross) pala i ozlijedila nogu, a liječnik sumnja da je uzrok pada lagani srčani udar, pa će baka biti kod njih dok se ne oporavi. Sara nevoljko pristaje, ne voli biti kod kuće jer se ne slaže sa svojom savršenom majkom. Baku posjećuje njezin liječnik, dr. Brendon Reed (A. Hill), koji ne samo da je dobar, savjestan i brižan liječnik, nego je i mlad i zgodan. Dr. Brendon s bakom razgovara o tome kako će se morati odseliti iz svoje kuće, jer više neće moći sama po stepenicama i pita je je li to rekla svojoj obitelji. Baka kaže da se tek priprema za to. To pred vratima slučajno čuje njezina kći, Sarina mama Michelle (B. Broderick) koja shvati pogrešno, da baka umire i da im to namjerava reći. Ona i muž dogovore se da neće ništa reći Sari, ali nastoje na svaki način ugoditi “umirućoj” Evie. A Evie, kojoj je ovo zadnji Božić, ali ne u životu, nego u njihovoj kući, sastavlja svoju listu savršenih božićnih želja, u čijem izvršenju mora sudjelovati cijela obitelj.

DOMA TV, 18.25, KRIMI SERIJA, Navy CIS LA

Dvojica Iračana iznuđuju bivšeg marinca koji je nedavno izašao iz zatvora. Tim nailazi na mnoga iznenađenja, a Kensi se vraća na teren. Tim privodi tajnog NCIS-ova agenta pod sumnjom da radi za krijumčara kojeg bi zapravo trebao nadzirati.

HRT2, 19.45, PRIJENOS, Izbor za Kraljicu Hrvatske 2018.

Hrvatska televizija donosi vam jedan od najstarijih izbora ljepote, Kraljicu Hrvatske, koji će se održati u Rovinju. Na ovom 25. izboru natječe se 12 finalistica iz cijele Hrvatske. Biramo kraljicu, prvu i drugu princezu, te kraljicu fotogeničnosti, kraljicu osobnosti, kraljicu elegancije i kraljicu medija. Cilj ovog izbora ljepote je pokazati da Hrvatska osim prirodnih bogatstava ima i ljepotu, dobrotu, osobnost i da to treba cijeniti. U programu sudjeluje plesna skupina Megablast te glazbene zvijezde Neno Belan i Colonia.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Papa – Najmoćniji čovjek u povijesti

Godine 2013. ostavka Benedikta XVI. na mjesto pape šokirala je svijet. U dvije tisuće godina dugoj povijesti papinstva samo su četvorica papa odstupila sa svog položaja. U ovoj epizodi bavimo se prirodom papinske moći, pravom koje papa polaže na baštinu svetog Petra te teškoćama da uspostavi ravnotežu između duhovnih i svjetovnih interesa kako je papin autoritet rastao.

HRT1, 20.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Stani u Lici: Otočac

Otočac je središte Gacke doline koja se prostire između Velebita na jugu i Male Kapele na sjeveru. Gacka je najčišća rijeka u Europi, pastrva ondje raste sedam puta brže pa je ribolov atrakcija turistima a Cviji i ribičima omiljen sport. Otočanke su vrsne kuglačice, najbolja lička janjetina jede se u susjednim Čovićima, iz Otočca je gospođa srdačnosti svijeta, a najljepše ličke pjesme izvodi KUU Gacka iz Ličkog Lešća.

HRT2, 21.00, DRAMA, Povratak u raj

Trojica mladih Amerikanaca, John zvan Sheriff (V. Vaughn), Lewis (J. Phoenix) i Tony (D. Conrad), provode odmor u prekrasnoj Maleziji prepuštajući se kratkim vezama i uživanju lakih droga. I dok Sheriff i Tony planiraju put natrag, Lewis odluči otputovati u Indoneziju kako bi ondje pomogao u zaštiti ugroženih orangutana… New York, dvije godine kasnije. Sheriffu pristupi odvjetnica Beth Eastern (A. Heche) i kaže mu da je Lewis u Maleziji osuđen na smrtnu kaznu zbog posjedovanja nedopuštene količine hašiša. Do izvršenja presude ostalo je samo osam dana, a Lewisu je jedini spas da i Sheriff i Tony priznaju posjedovanje droge kako ne bi bio osuđen kao krijumčar narkoticima. Šokirani viješću, Sheriff i Tony nađu se pred najtežom odlukom u životu: ili će obojica u Maleziji odslužiti trogodišnju kaznu zatvora ili će Lewis biti obješen. Za priču se zainteresira i novinarka M. J. Major (J. Pinkett Smith).

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Nakon što se Sheldon požali da mu Penny stalno kvari hranu, ona Leonardu i njemu kupi igračke, kopije Star Trek transportera iz 1975. No biva razočarana, jer momci odbijaju izvaditi igračke iz kutija kako bi sačuvali njihovu vrijednost. Te noći Sheldon usne da njegova figurica Spocka (glas dao Leonard Nimoy) govori kako je nelogično da čovjek ima igračku s kojom se ne igra. Sheldon se probudi s radošću raspakira transporter i u trenu ga potrga.

HRT3, 22.50, DRAMA, Mali Buddha

Jesse Konrad tipičan je moderni američki dječak. Živi u Seattleu s ocem Deanom, inženjerom, i majkom Lisom, učiteljicom. Jednog dana obitelj zatekne pred vratima izaslanstvo budističkih redovnika iz daleke planinske kraljevine Butan, koje predvodi lama Norbu. Redovnici vjeruju da bi u Jesseu mogao biti reinkarniran jedan od najuvaženijh lama. Sumnjičavi, ali znatiželjni, Konradovi ugošćuju redovnike i dopuštaju im da dugo razgovaraju s Jessejem. Dean se nalazi u osobnoj krizi, pa odluči pratiti Jessea u Butan, kamo redovnici pozivaju dječaka. Jesse uz lamu Norbua kreće na veličanstveno putovanje ne samo u potpuno drugi svijet, već i 2.500 godina u prošlost, do zore budizma, živopisnog i čarobnog dvorca princa Sidarte, čija će iskustva dovesti do njegovog utjelovljenja Bude.

HRT1, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Sve zbog jednog dječaka

Will prijatelje pozove na poker: Andyja, Crosbyja, T. J.-a i Richarda. No u društvo se ubaci Fiona, kojoj nije nikakav problem opušteno se družiti s dečkima. Marcus prvi put odlazi prespavati k prijatelju no nije mu lako kad otkrije da nisu baš dobri prema njemu.

NOVA TV, 22.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Senka i Spomenka (Milena Dravić) su napustile Izeta (Mustafa Nadarević). Ta situacija je za njega neizdrživa, te Izet pada u tešku depresiju. U pomoć poziva doktora Ðiđimilovića. Doktor ima ključ za njegovo izlječenje, a to je da Izet pod hitno mora ostvariti vezu s nekom novom ženom. Faruk (Senad Bašić) je u akciji renoviranja studija. Sve to financira Stefanel, velika glazbena zvijezda koja želi tu snimiti svoj novi album. Stvari se odlučno razvijaju dok se u cijelu situaciju ne upetlja Dino (Milan Pavlović).

HRT2, 23.35, KRIMI FILM, Vozač

On je Vozač (R. O’Neal), čak mu se ni pravo ime ne zna, ali vještina njegove vožnje itekako je poznata u Los Angelesu. Tajanstven i tih, počeo je kao kradljivac sportskih automobila, a nastavio kao najpouzdaniji i najbrži vozač za bijeg s mjesta pljačke. Na tragu mu je sposoban i samouvjeren Detektiv (B. Dern) već opsjednut time da ga uhvati. Dogodila se pljačka u kasinu i postoji svjedokinja koja je vidjela Vozača, ali prelijepa Igračica (I. Adjani) taj je podatak policiji zatajila. Detektiv je spreman surađivati i s bandom kriminalaca da uhvati Vozača, a Vozač će pri tom zatražiti pomoć Igračice da izbjegne zamku.

NOVA TV, 23.35, TRILER DRAMA, Savršeni tip

Nakon bolnog prekida uspješna lobistica Lea Vaughn uskače u strastvenu vezu sa šarmantnim strancem. No nakon seksi udvaranja, ona vidi njegovu nasilnu stranu i prekida tek započetu vezu. U provali ljubomore i potaknut ludom osvetom, on joj okreće život naopačke. Kad se njezin bivši dečko ponovno vrati u njezin život, ona mora shvatiti komu bi trebala vjerovati i koga se treba bojati.