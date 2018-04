TV PREPORUKA DANA: Drama o djevojci koja boluje od leukemije, a usprkos tome pokušava uživati u svakom svojem danu (Prekinuti snovi)

HRT2, 13.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav u raju

Avery Ford (L. Perry) slavan je diljem zemlje po ulogama kauboja u vesternima. Kad ga menadžerica pošalje na udaljeni ranč u Montani da se odmori, odlazi preko volje. Na ranču ga dočekuju Heather (E. Vaugier) i Casey (T. Butler), kći i otac vlasnici ranča. Iako Heather nije gledala nijedan njegov film, Casey je vidio svaki, i to nekoliko puta. Avery baš nije osobito raspoložen zbog boravka u prirodi: nema signala za internet, za ručak mu serviraju goveđi odrezak, a on ne jede meso, noću se uspavljuje CD-om sa zvukom zrikavaca, a vani se čuju pravi… No, najgore tek dolazi.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Za ravnateljicu Cuddy težak je dan. Svađe zaposlenika, zadaci u bolnici čekaju da im se posveti, a treba riješiti i probleme u osobnom životu.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Je li moglo drugačije?

Dokumentarac donosi do sada nepoznate detalje događaja koji su obilježili našu blisku povijest o tome što se događalo iza kulisa političke i gospodarske scene u Hrvatskoj.

Tko je osmislio pretvorbu, a tko privatizaciju? Kako su se prodavale državne tvrtke dok je hrvatska ratovala? Tražimo odgovor je li Franjo Tuđman znao sve o pretvorbi i privatizaciji. O rak- rani novije hrvatske povijesti govore bivši premijeri, ministri, novinari i otkrivaju hrvatskoj javnosti nepoznate detalje. Ekskluzivno o svom usponu i padu govori Miroslav Kutle, koji gotovo osam godina nije dostupan hrvatskom pravosuđu!

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Prekinuti snovi

Bolesna tinejdžerica Tessa (D. Fanning) napravila je popis onoga što još želi učiniti prije nego je bolest onemogući u tome. Jedna od želja je da izgubi nevinost jer se zaljubila u susjeda Adama (J. Irvine)… Snimljeno prema romanu “Before I Die” Jenny Downham.

HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Duga mračna noć

Rat se sve više osjeća. Kako u malom slavonskom selu tako i u Zagrebu. Krollova gostionica sad je glavno njemačko sastajalište, u kojem uz komandanta Resslera glavnu riječ vodi Josef. Za to vrijeme u Zagrebu, Iva hrabrom gestom na stadionu gdje izdvajaju Židove štiti svog prijatelja Roberta. No, to i njega dovodi u opasnost. Prisiljen je bježati u svoj rodni kraj, gdje su već pale prve žrtve. Obitelj Neumann je protjerana, Franz je ubijen zbog otpora svojima koji su pristali uz nacizam, a stari Alojz je očajan jer mu se obitelj raspada. Dok je kći Elza slomljena zbog muževe smrti, a sin Josef sve dublje tone u zločin, jedina mu je utjeha mali unuk Emil. Iva više nije siguran ni u rodnoj kući. Po njega dolazi policija, ali ga spašava prijatelj Mata koji je odjenuo ustašku uniformu. Sve njih razdiru duboki osjećaji izgubljenog mira i prijateljske ljubavi, jer ih zloguko ratno vrijeme nemilosrdno melje i uništava.

DOMA TV, 22.20, AKCIJSKA SERIJA, Supergirl

Dolaze Daxamci i zahtijevaju da ljudi predaju Mon-Ela. On se sam predaje. Kara ga prati i tada saznaje da je on princ Daxama. Na brodu koji je došao po njega njegovi su roditelji koji žele da on vodi svoj narod u ponovnoj izgradnji Daxama. Kara je ljuta zato što joj je Mon-El lagao. On joj se ispriča, ali to kod nje nema odjeka. Ona prekida s njim i od njegovih roditelja traži da napuste njega i Zemlju. Winn i Lyra provale u muzej umjetnosti tek toliko da vide kako im to ide. Poslije Maggie uhiti Winna jer je nestala jedna slika. Alex uvjeri Maggie da im da 24 sata da dokažu Winnovu nevinost. Nađu i uhite Lyru čiji brat Bastian duguje veliku svotu šverceru Mandraxu. Ona je ukrala sliku da bi platila Bastianov dug. DEO i Čuvar zajednički hvataju Mandraxa, a Winn oprašta Lyri što je bila neiskrena. DEO je uhvatio novog izvanzemaljca koji hipnotizira Karu i bježi na Zemlju-1. Kara se probudi u halucinaciji u kojoj je barska pjevačica.

HRT2, 22.40, DRAMSKA SERIJA, Doktorica Foster

U javnosti Gemma igra ulogu savršene supruge, a potajno kuje urotu kako bi u svome tajnom ratu izašla kao pobjednica. Međutim, nailazi samo na nova otkrića o nezamislivim razmjerima tajni u koje su upleteni ljudi oko nje.

HRT3, 22.45, KOMEDIJA, Pazi na šal, Tatjana

Dvojica sramežljivih sredovječnih muškaraca, Valto (M. Valtonen) i Reino (M. Pellonpää), pobjegli su od svojih majki s kojima žive i voze se besciljno Finskom. U potrazi su za kavom i votkom jer bez toga njihov život nema smisla. Zastanu kraj jednog bara i tamo upoznaju Estonku Tatianu (K. Outinen) i Ruskinju Klavdiju (K. Tykkyläinen). One ih zamole da ih odvezu do luke, a Valto i Reino pristanu jer nemaju neki cilj do kojeg trebaju stići.

NOVA TV, 23.05, AKCIJSKI FILM, Gospodar zločina

Thomas Douglas šef je podzemlja koji je stvorio svoje kriminalno carstvo. Život u zločinu prestao ga je privlačiti te razmišlja o povlačenju. Icemanova pojava i pokušaj zasjedanja na čelo kriminalnog okruženja natjera Douglasa na razmišljanje, a jedini prijatelj mu je plaćeni ubojica sa svojim problemima i dilemama.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Mirando Mrsić

Mirando Mrsić, nakon dvadesetogodišnjeg članstva u SDP-u, nedavno je isključen iz stranke. S Mrsićem razgovaramo o stvarnim razlozima isključenja, o mogućnosti kritičkog mišljenja i govora u toj partiji, koji je razlog isključenja iz stranke, o tome je li SDP danas socijaldemokratska stranka, je li članstvo SDP-a prevareno novim programom stranke, zašto je u SDP-u danas gore no za vremena Zorana Milanovića, postaje li SDP satelit HDZ-a, zašto je Bernardić krivi čovjek na krivom mjestu, o klijentelizmu u SDP-u, o tome ima li Hrvatska oporbu, o mogućnosti velike koalicije, o slučaj Agrokor, o tome zašto je SDP čekao s ratifikacijom Istanbulske konvencije, potom o tome postoji li mogućnost osnutka nove velike stranke ljevice, te konačno u kojoj mjeri zaklada Rukavina uspijeva u svojoj misiji.