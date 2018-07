TV PREPORUKA DANA: Drama o Cathy Whitaker, kućanici iz 1950-ih kojoj se njezin naizgled savršen život počne raspadati (Daleko od raja)

HRT2, 11.25, DRAMSKA SERIJA, McLeodove kćeri

Na Beckyn nagovor Claire pita Harryja može li posuditi rasplodnog bika Kinga Harolda. Harry pristane, ali onda ga Sandra napadne da je bika obećao njoj. Sandra želi dokaz da je postala članom obitelji Ryan, a King Harold tek je prva kušnja. Sad želi da Harry organizira obiteljski ručak i predstavi je kao novu ženu svoga života. Claire, Nick i Alex prihvate Harryjev poziv ne znajući da je ručak u Sandrinu čast. Na ručku Sandra zastupa svoje ideje o genski modificiranom žitu zbog čega se sukobi s momcima i Claire. Iako je Harry isprva brani, ne sviđa mu se što je stala između njega i sinova. U međuvremenu, Tess se sprema na biopsiju.

HRT3, 19.00, KOMEDIJA, Ne pijte vodu

Film je snimljen prema braodwayskoj predstavi o američkoj obitelji Hollander koja se šezdesetih godina prošlog stoljeća našla u Europi na području iza željezne zavjese. Došlo je do međunarodnog špijunskog incidenta jer je Walter (W. Allen) fotografirao zalazak sunca na nedopuštenom mjestu pa da izbjegne zatvor, skloni se u američko veleposlanstvo. U odsustvu veleposlanika, ured vodi njegov sin Alex (M. J. Fox) bez ikakvog talenta za diplomaciju.

RTL TV, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Grga i Borna skrili su se u Evin ormar kako bi je špijunirali, ali pronašao ih je Stjepan. Franjo govori Fedoru da je homoseksualac. Branimir i Tereza se bore za mjesto predsjednika razreda. Lila je u šoku kad sazna da ogrlica za koju je vjerovala da je Stjepanov poklon u biti nije njegov poklon. Krešo i Lila imaju tajnu koju skrivaju od Stjepana. Lila i Stjepan odlaze na romantičan izlet i prisjećaju se početka svoje veze, ali umjesto romantike, izlet se pretvara u prvu bračnu svađu.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Raj za dame

Teresin otac zapovijedi kćeri da se vrati na Siciliju iako ona to ne želi. U međuvremenu, u robnoj kući počne nestajati skupocjena roba i posumnjaju u Teresu.

HRT1, 21.00, DRAMA, Daleko od raja

Cathy je udana za Franka, uspješnog direktora u “Magnatechu”, tvrtki koja se bavi televizijskim reklamama. Frank je često primoran ostajati u uredu, zatrpan poslom. Jedne večeri Frank radi dokasna pa mu Cathy odnosi večeru u ured. Zatiče ga kako strastveno ljubi muškarca…

Ovo je Haynesov hommage filmovima Douglasa Sirka (posebice filmu “Sve što nebo dopušta” iz 1955. i “Imitaciji života” iz 1959.) i istražuje rasu, uloge spolova, seksualnu orijentaciju i društvene slojeve u kontekstu Amerike 1950-ih.

Premijeru je imao na Venecijanskom filmskom festivalu, gdje je Julianne Moore dobila nagradu za najbolju glumicu, a direktor fotografije Edward Lachman nagradu za izniman pojedinačni doprinos.

Film je nominiran za četiri Oscara.

RTL2, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Leonard, Sheldon, Howard i Raj natječu se za doživotno radno mjesto na sveučilištu, koje je postalo slobodno nakon smrti profesora Tuppermana. Kako bi utjecali na odluku sveučilišnog odbora, svaki od njih na poseban način pokušava udovoljiti njegovim članovima. Međutim, ubrzo nastane kaos jer su se djevojke također uključile u natjecanje u želji da bodre svoje momke.

DOMA TV, 21.30, KRIMI SERIJA, Tijelo je dokaz

Kada muškarac smatran mrtvim odšeće s Ethanova stola za obdukciju, otvara se nova istraga koja vodi tim do drugog tijela, ali baš kad pomisle da je slučaj zatvoren, Megan dolazi do šokantnog otkrića s pomoću DNK-a pronađenog na mjestu zločina.

HRT3, 22.00, SF SERIJA, Zvjezdane staze: Voyager

U potrazi za deuterijem, Voyager otkriva planet s dovoljnom zalihom tog elementa. Kim i Tom se spuštaju na planet u svemirskim odijelima, ali uskoro se nađu bez njih.

HRT2, 23.20, SPORTSKA DRAMA, Rocky

Rocky Balboa (S. Stallone) ima trideset godina i živi u sobici u siromašnom dijelu Philadelphije. Povremeno utjeruje sitne dugove za nekog gangstera. Njegova je životna vokacija boks, no unatoč tome što je nastupio u mnogobrojnim mečevima, ostao je na dnu. Njegov trener, stari Mickey (B. Meredith), misli da je Rocky čovjek s velikim talentom koji je sam upropastio i zato ga pomalo prezire. Rocky je zaljubljen u sramežljivu Adrian (T. Shire), sestru svog prijatelja Paulieja (B. Young), no i ta se ljubav nekako vrti u krugu. Sve će se promijeniti onog dana kad svjetski boksački šampion u teškoj kategoriji, Afroamerikanac Apollo Creed (C. Weathers), odluči u Philadelphiji održati spektakularan meč sa svojim izazivačem. Ali taj se boksač ozlijedio i ne može nastupiti. Iz reklamnih razloga Apollo odluči boksati s nekim nepoznatim boksačem, a izbor slučajno padne na Rockyja, možda najviše zato što ima zvučni nadimak “Talijanski pastuh”. Nakon presudnog razgovora s trenerom, Rocky odluči nastupiti i počne ozbiljno trenirati. Za njega će to biti mnogo više od običnog meča – bit će to prilika da nađe smisao u životu i konačno stekne Adrianinu ljubav. Zato mu ne pada na pamet da izgubi.

NOVA TV, 23.25, AKCIJSKI SF FILM, Kauboji i izvanzemaljci

Absolution je grad usred pustinje, negostoljubiv prema strancima. Čeličnom rukom ga vodi Colonel Dolarhyde i bez njegovog odobrenja nitko se ni ne miče ulicom. Ali prava prijetnja stići će s neba, a građani će iskusiti strah kakav nisu mogli zamisliti. Jedina nada za spas im je tajanstveni stranac koji se ne sjeća svoje prošlosti. On će okupiti bivše suparnike protiv zajedničkog neprijatelja i pripremiti ih za epsku borbu za opstanak.