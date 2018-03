TV PREPORUKA DANA: Drama Katarine Zrinke Matijević o bezuvjetnoj roditeljskoj ljubavi koja često postane uvjetovana (Trampolin)

HRT1, 13.20, TALK SHOW, Dr. Oz

Kako biste reagirali da saznate da je vaš otac serijski ubojica? Danas ćete upoznati ženu koja je, nakon dugih godina sumnje, saznala da je njezin otac vodio dvostruki život. Iako joj je otac osuđen za ubojstvo osam žena, ona je ta koju će do kraja života proganjati osjećaj krivnje i srama. Je li naslijedila očevu sklonost kriminalu? Mučan i emocijama nabijen razgovor koji morate pogledati.

HRT2, 13.25, ŠPIJUNSKA DRAMA, Magnituda 6

Geologinja Mara Graf (C. Michelsen) je međunarodno priznata stručnjakinja za potrese i tsunamije. Švicarski seizmološki institut želi da upravo ona postavi mjerne instrumente na dno jezera Urner. Za vrijeme jednog urona dogodi se neobjašnjiva nesreća i njezin partner i dečko Gian Wyss smrtno strada. I, umjesto da ima podršku od vlasti, Mara postaje glavni osumnjičeni. Policija je sumnjiči da je izazvala ili možda čak i planirala njegovu smrt. Dok je tobožnji dokazi sve više pritišću, Mara pokušava otkriti pravu istinu, uz pomoć vojnog kapetana Sebastiana Scherrera (P. Aleardi). Činjenice koje otkriva zaprepašćujuće su, jer povezuju Švicarsku s Drugim svjetskim ratom više nego što o tome kazuju službene povijesne činjenice. Cjelovita slika počinje se sklapati kad shvati da se ta otkrića pokušavaju zataškati iz švicarskih vojnih krugova.

HRT3, 15.50, DRAMA, Budimpeštanske priče

Drugi svjetski rat je završen i skupina muškaraca i žena luta razrušenim krajem pokušavajući doći do Budimpešte. Stignu do početka prigradske tramvajske linije gdje uz obalu rijeke nađu prevrnut tramvaj. Isprva ga koriste tek kao krov nad glavom, no ubrzo zajedničkim snagama postave kola na tračnice i krenu prema Budimpešti. Putem se u tramvaju stvara prava mala životna zajednica…

Film “Budimpeštanske priče” u kojem I. Szabó istražuje poslijeratno mađarsko društvo nominiran je za Zlatnu palmu u Cannesu 1977.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Biti ili ne biti u braku

Pitanje koje postavljamo u emisiji je biti ili ne biti u braku. Što sve upisujemo u rubriku bračno stanje. Udana, neudana, rastavljena, ništa od navedenog, samo su neke opcije našeg bračnog stanja. O svom statusu, kao i razmišljanjima o braku, razgovaramo s Jelenom Mavrović, sociologinjom i psihoterapeutkinjom, Barbarom Nola, filmskom i kazališnom glumicom te komunikacijskom stručnjakinjom Mirelom Holy.

HRT2, 21.00, DRAMA, Trampolin

Bježeći od majke, sedmogodišnja Lina susreće tinejdžericu Niku i četrdesetogodišnju Nikolinu. U njima kao da se zrcali Linina moguća budućnost. Dijeleći sličnu sudbinu, tri junakinje mijenjaju svoje živote i raskrinkavaju tajnu o bolnim rascjepima unutar vlastitih obitelji.

Film “Trampolin” debitantski je dugometražni igrani film redateljice Katarine Zrinke Matijević. To je film o ljubavi, ali ne i ljubavni film, preispitujući mračne i ustrašene, nježne i podržavajuće, krhke i jake slojeve odnosa između majki i kćeri. Film o ožiljcima koji ostaju u nama dugo nakon što masnice izblijede. Na kraju, to je film o hrabrim ženama koje preuzmu odgovornost za svoj život.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Njemačka 83.

Moritzovoj majci presadit će prijeko potrebna nova jetra, ali donor će biti on. Na putu kući mora dostaviti naizgled bezopasni paket tajanstvenom čovjeku u Zapadnom Berlinu.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

U Charlievoj kući nešto nije bilo uredu s televizorom i Alan se ponudi da se popne na krov i popravi antenu. On to uspije učiniti, ali pada s krova i teško se ozlijedi. U bolnici kaže Charlieju da nazove Judith da se brine o Jakeu, ali Charlie se ponudi da to on učini. No taj posao ispada teži nego što se činilo, naročito kada ga Jake krene sramotiti na svakom koraku i upropasti Charliejvo upucavanje curi u videoteci. Bijesan na njega, Charlie ga želi ostaviti kod majke, ali niti ona nije dostupna.

DOMA TV, 22.25, AKCIJSKA SERIJA, Supergirl

Truplo izvanzemaljca nađeno je i DEO pronađe ubojicu, ali otimaju ga nepoznati naoružani ljudi. Maggie i Alex slijede ih do tajne lokacije na kojoj Victoria Sinclair priređuje borbe izvanzemaljaca za bogataše i moćnike, katkad i na život i smrt. Među njima je i M’gaan, ali prije nego što je Kara uspjela intervenirati, napada je Draaga, svlada je i bježi. J’onn razgovara s M’gann koja priznaje da osjeća grižnju savjesti zbog uništenja svoje vrste. Veronica otima J’onna uz M’ganninu pomoć. Sad se J’onn i M’gann moraju boriti sve dok je J’onn ne uvjeri da prestane okrivljavati sebe. Kad ih oboje napadne Draaga, uskače Kara i pobijedi ga zahvaljujući Mon-Elovu savjetu. Kara uvjeri i ostale da prestanu štititi Veronicu koja je uhićena, ali ubrzo i puštena zbog intervencije odozgo. M’gann potajno mijenja obličje i pokazuje da je bijela Marsovka.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Uvijek ista mjesta, iste kuće pod vodom. Naša ekipa u kućama u koje ulaze zmije u Kosinju. Ima li smisla iz godine u godinu plaćati odštete? Što se treba promijeniti u sustavu zaštite od poplava? Uzimala je novac namijenjen sirotinji sebi. Optužnica je podignuta, ali ona i dalje radi. Sada smo je uhvatili u novoj aferi – socijalna radnica CZSS Beli Manastir potpisala postupak lišavanja poslovne sposobnosti zdravog čovjeka zbog imovine. Godinama umjesto da država rješava problem – ona potiče stvaranje novih! Stanovnici Novog Vinodolskog na rubu očaja – konji im izlijeću pod aute i to zbog nemarnih vlasnika koje država nagrađuje poticajima. Šesteročlanu skromnu obitelj Brajković upoznali ste prije godinu dana. U trošnoj kućici, gdje je ručnikom zakrpan razbijen prozor, plastične vrećice ugurane umjesto crjepova, gdje su podovi bili ledeni, ali nisu zato vaša srca. Još ste jednoj obitelji omogućili dom o kakvom su maštali.

HRT3, 22.50, DRAMA, Izborna srodstva

Bračni par, Carlotta (I. Huppert) i Edoardo (J-H. Anglade), aristokrati koji su se kasno oženili, živi sretno u dražesnoj toskanskoj vili. Njihovo mirno bračno blaženstvo prekinuo je dolazak Edoardovog bliskog prijatelja Ottonea (F. Bentivoglio) i njegovog kumčeta Ottilije (M. Gillain). Djevojka koja je odrastala u samostanu odmah je privukla Edoarda dok je trudnu Carlotte privukao Ottone…

Ovo je prvi film braće Taviani čija je tema ljubav, odnosno sukob razuma i strasti, projekta i sudbine, čije će posljedice osjetiti svi upleteni.

HRT1, 23.30, DRAMSKA SERIJA, Ponos i predrasude

BBC-jeva TV serija u šest epizoda ekranizacija je najpopularnijeg romana Jane Austen “Ponos i predrasude”.

Dolazak naočitog i otmjenog neženje g. Bingleyja izazove zanimanje i uzbuđenje u obitelji Bennet.

Na svečanom balu Jane, najstarija Bennetova kći, privuče Bingleyjevu pozornost. Jane odmah očara njegov šarm i karizma, dok se njegov prijatelj, g. Darcy, doima pompoznim i arogantnim. Kad Bingley predloži da Darcy zapleše s Lizzie, Janeinom sestrom, Darcy je uvrijedi govoreći da je podnošljiva, no nedovoljno lijepa da ga dovede u napast.

Na zabavi kod Sir Williama Lucasa Darcyja i dalje zaokuplja Lizziena razigranost i domišljatost. Kad ona odbije plesati s njime, postane još očaraniji njome. Za to vrijeme njezina mlađa sestra Lydia koketira sa svakim u vojničkoj odori. Kad Jane ode u Netherfield na večeru sa sestrama Bingley, svlada je groznica i mora danima ostati u postelji. Lizzie preuzme na sebe brigu o bolesnoj sestri. No zabrinuta je zbog Darcyjeve nazočnosti jer iskreno vjeruje da je on ne simpatizira.

NOVA TV, 23.30, DRAMA, Nijedno dobro djelo

Terri (Taraji P. Henson) je odana supruga i majka dvoje djece iz predgrađa Atlante. Šarmantan, ali opasan odbjegli kriminalac Colin (Idris Elba) pokuca na njezina vrata tvrdeći da ima problema s automobilom. Terri mu ponudi da nazove pomoć s njezina telefona, no ubrzo se nađe u borbi za život nakon što Colin upadne u njezin dom i počne terorizirati njezinu obitelj.