TV PREPORUKA DANA: Drama Divna stvorenja snimljena je prema prema romanu Beautiful Creatures američkih spisateljica Kami Garcije i Margaret Stohl

HRT2, 13.10, TRILER DRAMA, Ubojiti SMS-ovi

Allison (D. Meyer) je detektivka, pa je po službenoj dužnosti među prvima doznala da je njezin muž poginuo u prometnoj nesreći i pri tome skrivio smrt još dvoje ljudi u automobilu s kojim se sudario. Allison i njezina kći Taylor (E. Tennant) su neutješne. No, nakon nesreće otkriveno je i da je imao ljubavnicu. Zbog toga su Taylor i Hannah (S. Bennett) od najboljih prijateljica postale ljute neprijateljice, jer je ljubavnica Taylorinog oca bila Hannina majka. Da stvar među njima bude još gora, Taylorin bivši dečko Zach (M. Mazur) sad je s Hannom.

HRT1, 15.10, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Kad građevinski poduzetnik Richard Bayly dobije dijagnozu tumora na mozgu, osjeća potrebu da se prije smrti ispovijedi velečasnom Stephenu Wentworthu. Kasnije iste noći Richarda snađe nasilna smrt u vlastitom domu.

Seljane Jazavčevog Puta vijest o njegovoj iznenadnoj smrti jako pogodi. Za tešku su bolest čuli tek večer prije kad su se okupili radi organizacije dobrotvornih priredaba, kako bi prikupili novac za obnovu zvonika.

Barnaby ne shvaća tko bi htio ubiti čovjeka na samrti. No uskoro saznaje da Richardovi planovi razvoja sela nisu imali široku potporu. Kad Simona Fletchera, gostujućeg redatelja, nađu ubijenog strijelom tijekom seoske zabave, a David Whitely izgori u svojoj kamp prikolici, Barnaby i Troy imaju pune ruke posla s tri ubojstva. Tek stara školska fotografija i otkriće groba osmogodišnjeg Felixa Brycea pokazuje da je istina u pozadini tih ubojstava povezana s tajnovitom smrću dječaka trideset godina ranije.

HRT3, 19.05, DOKUMENTARNI FILM, Tajni agent Gan Flint

Scenarist u film uvodi glavni lik koji zatim izmišlja sporedni. Ovaj ga nagovara na intimnu revoluciju predlažući mu filmsku avanturu i odmah ga suočava s redateljem.

Paralelno, glavni lik upoznaje ženu, s njom stupa u intiman odnos nakon kojeg se ona predstavlja kao prostitutka, u što glavni lik odbija povjerovati. Njihov kasniji susret dodatno ga ispunjava sumnjom i on traži pravi razlog njezina ‘lažnog’ predstavljanja. Njegova razmišljanja kao i psihološki portret iznose naratori očito upućeni u skrovite dijelove njegova unutarnja bića.

U intenzivnom dijalogu glavni lik i redatelj dolaze do rješenja za strukturu budućeg filma.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Turnir u pokeru, organiziran u bolnici u dobrotvorne svrhe, prekida se kada stiže šestogodišnji dječak (Carter Page) sa simptomima identičnim onima koje je imao jedan Houseov pacijent prije dvanaest godina. House je uvjeren da može predvidjeti kako će dječakova bolest napredovati, a slučaj završiti. Pacijent prije dvanaest godina je preminuo.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Himalajom pješice

Levison Wood nastavlja sa svojim četveromjesečnim izazovom da prijeđe 2700 kilometara duž Himalaje. U drugoj epizodi kroči krajolicima sjevernog Pakistana koji oduzimaju dah i slabo posjećenim planinskim dolinama, prije nego što provjeri koliko se može približiti opasno militariziranoj liniji kontrole koja dijeli Pakistan od Indije. Putem prelazi žustre brzace, 4000 metara visoke vrhove spektakularne doline nedostupne strancima u posljednjih 70 godina te provodi vrijeme s lokalnim plemenima koja nikad nisu prije vidjela stranca, kao i s opasno velikim paukom.

Levison i njegov vodič Malang došli su u dolinu Astore, područje poznato po terorističkim aktivnostima u kojem su talibani dvije godine prije ubili 11 planinara. Što su bliže granici, napetost sve više raste i Malang se sve više boji jer su svi neprijateljski raspoloženi. Srećom, susreću skupinu pristupačnih nomada koji stoljećima tjeraju svoja stada preko Himalaje, ali koja povjeravaju Levisonu da njihov tradicionalni način života iščezava.

HRT1, 20.10, DRAMSKA SERIJA, Obitelj Durrell

Ljubav je u zraku, ali je li to dovoljno da Durrelli zaborave strah od skorašnjeg dolaska dominantne tete Hermione, njezine nećakinje i nećaka? Larryjeva djevojka Nancy još je jedna neočekivana gošća. Teta Hermione vrlo otvoreno i glasno kritizira cijelu obitelj, čemu Larryjevo razuzdano ponašanje ne pomaže. Hoće li Louisa posrnuti pod takvim napadom ili će je ohrabriti neočekivana Svenova ponuda? Margo je luda za Angelom, a Gerry za svojim novim sovicama.

HRT2, 21.00, DRAMA, Divna stvorenja

Ethan Wate (A. Ehrenreich) jedva čeka da završi srednju školu u svom gradiću i nastavi školovanje negdje drugdje. Ali njegovu je pažnju zaokupila nova djevojka koja se pojavila u školi, Lena Duchannes (A. Englert), a on ju je prepoznao kao osobu iz svojih snova. Učenici je ne prihvaćaju jer je unuka Macona Ravenwooda (J. Irons), a o njegovoj se obitelji u gradiću raspredaju mračne priče koje članovima pridaju natprirodne moći. Ethana to ne zanima i ubrzo on i Lena postanu zaljubljeni par. A onda mu Lena otkrije da je vještica.

HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Duga mračna noć

Ivu puštaju iz zatvora u bolnicu gdje mu leži bolestan sin. Stari prijatelj iz mladosti, doktor Robert, isposlovao je na kratko njegov boravak uz opravdanje da transfuzijom krvi spasi vlastito dijete. Za to vrijeme Vera izgubljena u situaciji koja ju je zatekla, traži pomoć od Španca, ali je on bešćutno odbije. Ivu vraćaju u zatvor, a ona se odaje piću. Za vrijeme jednog dugog razgovora s bratom Jokom otkrit će kako joj je Španac još u ratu priznao da je sovjetski obavještajac. Joka, čiji su odnosi sa Špancem također narušeni, iskoristit će to za novu prijavu. Dok Iva čami u zatvoru, a Španca hapse, Vera će u očajanju dići ruku na sebe.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Tijelo je dokaz

Džogerica je pronađena kako pluta u rijeci Schuylkillu. Dr. Megan Hunt udružuje se sa svojim partnerom, medicinskim istražiteljem i bivšim murjakom Peterom Dunlopom, pod budnim okom njihove šefice, glavne patologinje dr. Kate Murphey, koja je itekako svjesna Meganina talentiranog, ali konfliktnog stila rada. Meganini kolege dr. Ethan Gross i zamjenik glavnog patologa dr. Curtis Brumfield moraju pronaći način da funkcioniraju s novom patologinjom. Megan istraga vodi na teren gdje upoznaje murjaka staroga kova, detektiva Buda Morrisa, kojega dovodi do bijesa Meganina ustrajnost i tvrdoglavost. No njegova partnerica detektivka Samantha Baker ima tiho poštovanje prema Meganinim informacijama, čak i ako to nije slučaj kod Morrisa. U međuvremenu, dok pokušava riješiti smrt džogerice, Megan mora riješiti i osobnu slagalicu – koji je savršen dar za 12. rođendan njezine kćeri?

KANAL FOX, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Prevaranti

Prošle su se sezone „Bumblersi“ udružili kako bi pronašli Maddie i time se upetljali u uzbudljivu igru mačke i miša. Naposljetku su se udružili s Maddie kako bi izveli najveću prijevaru ikada. Ta zagonetna pustolovina nastavlja se i u drugoj sezoni – Maddie je odlučna vratiti svoj život nakon što s „Bumblersima“ pobjegne od bivšeg partnera Maxa (Benben) i agenta FBI-a Patricka (Bishop). No u nastojanjima da pronađe novu „normalu“, Maddie ubrzo shvaća kako igranje igre nije ni blizu teško kao izlazak iz nje. Baš kad Ezra, Richard i Jules počinju svladavati umjetnost prijevare, nepredviđeni ih događaji odvode u divlju i neočekivanu pustolovinu. U međuvremenu Max, „Doktor“ (Ray Proscia) i Patrick žele se osvetiti. S nikad višim ulozima, Maddie i „Bumblersi“ moraju ostati korak ispred njih kako bi ostali na slobodi,

HRT2, 23.05, KRIMI DRAMA, Kineska četvrt

Krajem tridesetih godina u Los Angelesu privatnoga detektiva Jakea Gittesa (J. Nicholson) unajmi gospođa Mulway (F. Dunaway) da otkrije viđa li se njezin suprug, inače lokalni bogataš i biznismen, s drugom ženom. Pojavi se i druga žena koja se također predstavi kao gospođa Mulway i traži da zaboravi na slučaj. Gittes otkriva složenu igru vezanu uz licence oko gradske vode, korupciju i preprodaju zemljišta, u što je upleteno barem jedno ubojstvo. Otkrije da je suprug gospođe Mulway ubijen, a i njega počnu progoniti.

HRT1, 23.35, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe naredi trgovcima da se riješe svojih pozicija i bez riječi nestaje iz Axe Capitala, što tvrtku odmah vodi u kaos. Axe preispituje svoje životne izbore i planira putovanje novom jahtom, Wags i Wendy muče se da zadrže red i moral. Nakon što Axe nestane, Chuck intenzivira istragu i to ga vodi do tvrtke u Iowi u kojoj otkriva ključnog svjedoka sumnjive trgovine. Naoružan čvrstim dokazima, Chuck šalje FBI u Axe Capital da neočekivano uhite jednu osobu.

NOVA TV, 23.10, TRILER, Kurir

Markantni Dostavljač (J. D. Morgan) odlučan je profesionalac specijaliziran za dostavu svih vrsta pošiljki. On je najpouzdanija osoba za taj posao, jer ih bez pitanja isporučuje i na nemoguća mjesta. Dostavljač je usamljenik koji živi u trošnom stanu, u kojem mu je jedino društvo miš kojeg tretira poput kućnog ljubimca. Kad mu jednog dana pristupi zagonetni Lispy (T. Schweiger), Dostavljač pristane kovčeg nepoznatog sadržaja isporučiti Evilu Sevileu. On ne zna da je Lispy agent FBI-ja koji preko njega želi doći do Sevilea, opasnog kriminalca koji je navodno ubijen još prije deset godina. Čini se da je Sevile živ i da priprema osvetu onima koji su ga prevarili, a u tome mu pomaže njegov nekadašnji partner Maxwell (M. Rourke). Kad nasluti u što se upleo, Dostavljač će se morati osloniti na pomoć svoje kćeri Anne (J. Ho) i starog prijatelja Stitcha (M. Margolis). No sve možda i nije onakvo kakvim se čini.