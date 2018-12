TV PREPORUKA DANA: Drama Bel Ami snimljena je prema istoimenom romanu francuskog književnika Guyja de Maupassanta

HRT2, 13.45, OBITELJSKI FILM, Narednik u obitelji

Korejski ratni veteran Chuck Manetta (V. Argo) star je, ali u dobroj snazi i bistrog uma. Živi sa sinom Paulom (J. Della Salla) i njegovom obitelji: suprugom Ellen (J. Carpenter) i desetogodišnjom Jenny (C. Margot). Paul je profesor književnosti, ne zarađuje dobro i kod učenika ne može probuditi zanimanje za književnost. Kako bi donekle popravila kućni budžet, Ellen prihvaća bolje plaćen posao, ali u mjestu koje je udaljeno tri sata vožnje od kuće, pa je problem kako ostaviti Jenny samu. Rješenje je djed. No ni djed ni Jenny nisu oduševljeni tom idejom: Jenny misli kako je dovoljno odrasla da bude sama, a djed nema strpljenja za odgajanje. Ono što će ih zbližiti jest nogomet.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Shakespeare i Hathaway – privatni istražitelji

Osebujna kriminalistička serija čija se radnja odvija u gradiću Stratford-upon-Avon, rodnom mjestu Williama Shakespearea, a u kojoj se pojavljuje više krvavih leševa nego na matineji Macbetha. Privatni istražitelj Frank Hathaway oduvijek radi sam. No, ne ide mu baš najbolje. Možda ima sjajne instinkte kada je u pitanju rješavanje zločina, ali potpuno je izvan forme i kronično mu nedostaje novac. Ukratko, Franku treba partner, netko poput Lu, bivše frizerke koja zna s ljudima. Samo što to on još ne zna. Frank i Lu naposljetku udružuju snage te postaju krajnje nevjerojatan i nadasve zabavan detektivski duo. Ubrzo otkrivaju da u ovom kazališnom gradu i nije baš sve tako idilično kao što se to čini na prvi pogled. Osvetoljubivi ljubavnici vrebaju iz prikrajka, gradonačelnik biva ubijen, a mađioničarev trik krene po zlu i završi kobno.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Dino Rađa proteklu će godinu pamtiti zauvijek. Postao je član košarkaške Kuće slavnih, a zatim je s cijelom obitelji iz rodnog Splita preselio u Zagreb, a sve češće nastupa svirajući električnu gitaru. Ovu košarkašku legendu novinari IN magazina su uhvatili dok je žestoko svirao električnu gitaru na jednom nastupu u Zagrebu, a Rađa je uz sve ove teme otkrio i zašto mu je sviranje najbolje opuštanje. Giuliano je Splićane i njihove goste uveo u adventsko vrijeme. Iako su temperature zraka netipične za prosinac, pjevač ih je još dodatno zagrijao svojim hitovima. Zbog čega ovaj Splićanin kaže da mu je upravo ovo doba najdraži dio godine, koja je njegova specijalnost što se tiče blagdanskog stola te koji mu je dar kojeg će se uvijek sjećati poklonila supruga Kristina otkrio je ekskluzivno za IN magazin. U rubrici Kuhanje je IN Sanja Doležal priprema tris kocke.

RTL2, 19.00, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

House liječi marinca (Marc Blucas) koji se vratio iz Iraka i boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja. Bizarno je što je House sanjao tog marinca iako ga nikada u životu nije sreo. Slučaj se komplicira, a pojavljuje se i fizički problem koji House mora nadvladati.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Axe od neočekivanog izvora doznaje da ga policija pomno nadzire. Brzo kreće u akciju da osigura svoj izvor prihoda, a Chuck organizira posljednje dijelove svoje dugotrajne igre za osiguravanje pobjede, dok Lara organizira svoje resurse da zaštiti ono što je njezino. Wendy i Chuck donose važnu odluku o svom braku.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu

Piero Barone, Gianluca Ginoble i Ignazio Boschetto članovi su talijanskog trija Il volo. Trio prvi put nastupa u Hrvatskoj i ekskluzivno je na Hrvatskoj radioteleviziji. Njihov glazbeni put počeo je kad su još bili tinejdžeri i uspješno nastupali u talent showu. Nametnuli su se izuzetnim glasovima, postali su trio i osvojili svijet. Nastupali su s glazbenim zvijezdama kao što su Barbra Streisand, Placido Domingo, Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti, a večeras su gosti emisije U svom filmu.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Vulkani u svemiru

Vulkani su među najimpresivnijim prirodnim pojavama na Zemlji. No u ekstremnim uvjetima na našim susjednim planetima ti impozantni divovi poprimaju neobične i gigantske oblike te stvaraju dramatične krajolike kakve nikad nismo vidjeli. Uz pomoć najmodernijih specijalnih efekata i najnovije znanstvene tehnologije vidjet ćemo njihovu ljepotu koja oduzima dah. Otići ćemo na Mars u posjet vulkanu koji je triput viši od Mount Everesta, pogledati nedavno otkrivene ledene vulkane na Plutonu i vidjeti kako snažna Jupiterova gravitacija utječe na njegov satelit Iju, pri čemu se plavi dim impresivno podiže do 500 kilometara u visinu.

HRT2, 21.05, DRAMA, Bel Ami

Priča o usponu bivšeg vojnika (R. Pattinson) bez novčića, sada sitnog činovnika u Parizu, do položaja i moći manipulacijom najbogatijim i najutjecajnijim ženama u tom gradu.

DOMA TV, 22.40, KRIMI SERIJA, Tijelo je dokaz

Kad Julie Loeb, mnogo mlađa nova supruga imućnog tajkuna, pogine u obiteljskom lovu, osumnjičenih je niz. Tajkun Martin Loeb (Jay Karnes) toliko je vjerojatno osumnjičen da ga Megan otvoreno optuži pa je Kate skida sa slučaja na zahtjev vrlo utjecajnog Martina. Martinova bivša supruga Alexandra Loeb (u gostujućoj ulozi Jessica Tuck) ima jasan financijski motiv, ali njegova odrasla djeca također su potencijalni osumnjičeni. Meganin i Katein odnos dodatno zahladi, ali Meganin novi slučaj muškarca zatučenog u lošoj četvrti dovodi je do prvog ubojstva. Kada muškarac smatran mrtvim odšeće s Ethanova stola za obdukciju, otvara se nova istraga koja vodi tim do drugog tijela, ali baš kad pomisle da je slučaj zatvoren, Megan dolazi do šokantnog otkrića s pomoću DNK-a pronađenog na mjestu zločina. Zastupnica farmaceutske kompanije pronađena je mrtva u rijeci Schuykill, no kad Megan Hunt i tim istraže, u njezinu tijelu ne pronalaze krv.

HRT3, 23.00, DRAMA, Smrt gospodina Lazarescua

Gospodin Dante Lazarescu (I. Fiscuteanu) je umirovljeni inženjer koji živi sam s tri mačke u malenom stanu u predgrađu Bukurešta. Jedne večeri mu je loše i nazove hitnu pomoć. Kako u početku hitna ne stiže, on pozove u pomoć susjedu. Kad hitna napokon stigne, liječnik odluči da pacijenta prevezu u bolnicu na detaljnije pretrage. U bolnici ga odluče prevesti u drugu, bolje opremljenu bolnicu, a i iz nje ga šalju dalje. Kako noć odmiče, liječnici ne mogu pronaći pravu bolnicu za gospodina Lazarescua čije je stanje sve gore.. Izvrstan film jednoga od prvaka “nove rumunjske” kinematografije, slikara i redatelja Cristija Puiuja.

HRT2, 23.30, SF FILM, Loganov bijeg

Idilična budućnost u kojoj su se našli ljudi 2274. godine ima veliku manu, život mora završiti u dobi od trideset godina da se održi ravnoteža. Svi su mladi i prekrasni, mogu imati štogod požele, ali ne i slobodu da mogu otići. Logan (M. York) pripada policijskim snagama koje love i ubijaju bjegunce od sudbine na njihov 30. rođendan. Loganova lojalnost službi je poljuljana kad upozna Jessicu (J. Agutter), članicu tajne skupine koja pomaže onima koji bježe. Pridruži joj se, ali sad i njih progone… Snimljeno prema istoimenom romanu Williama F. Nolana i Georgea Claytona Johnsona.

NOVA TV, 23.35, AKCIJSKA KOMEDIJA, Zohan je zakon!

Zohan Dvir (Adam Sandler) izraelski je agent za borbu protiv terorizma, nadljudskih sposobnosti, ali dobra srca i najbolji i najcjenjeniji vojnik u izraelskim obrambenim snagama. No Zohanu se počne gaditi konstantna borba i on potajno sanja da se preseli u SAD i postane frizer. Kap koja prelije čašu dogodi se kada ga tijekom zabave koju je organizirao vojska pošalje na misiju da zaustavi palestinsku terorističku skupinu koju predvodi njegov zakleti neprijatelj, Fatoush ‘Fantom’ Hakbarah (John Turturro). Iako je isprva uzrujan zbog propale zabave, Zohan misiju doživljava kao dugo očekivanu priliku da pobjegne iz vojske i preseli se u Ameriku. Tijekom potjere lažira svoju smrt, kradomice se ukrca na let do New Yorka, odreže si kosu i uzme novo ime tvrdeći da je napola Australac, a napola s Mount Everesta. U međuvremenu Fantom postaje bogat i slavan zato što je navodno ubio Zohana.