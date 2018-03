TV PREPORUKA DANA: Donosimo komediju Preboljeti Saru Marshall, nove serije Barry i Doktorica Foster te dokumentarac Apsurdistan

HRT2, 13.25, KOMEDIJA, Kuharski izazov

Victor (B. Le Coq), vlasnik i glavni kuhar ekskluzivnog, otmjenog i jako skupog restorana, ima stroga i kruta pravila i u životu i u kuhinji, no njegova jela imaju rajski okus – genij je za kuhanje. Kad mu liječnik kaže da mu je srce slabo i da neće živjeti dulje od godine dana, on traži svog nasljednika. Njegova je ekipa odlična, ali nijedno od njih nema ono nešto… Tek kad proba jednu čokoladnu tortu koja ima božanski okus, ali i ono što on traži u hrani, dušu, shvati da bi onaj tko je tu tortu načinio mogao biti njegov dostojan nasljednik. Krene u potragu i otkrije da je savršenu tortu napravila mlada mještanka Annabelle (A. Hesme), koju je djed naučio raditi kolače i koja nije nimalo zainteresirana za rad u Victorovom prestižnom restoranu… Slijedi zaplet koji je možda očekivan, ali i rasplet koji to nije!

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Charlotte (Colleen Camp), koja se zadnjih šest mjeseci brine za svog bolesnog supruga Eddija (Meat Loaf), hitno je odvedena u Princeton-Plainsboro na pregled nakon što se srušila zbog prestanka disanja. Slučaj se počinje komplicirati kada se Eddijevo stanje popravi, a Charlotteino pogorša.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Apsurdistan: Gdje si bio 2017.?

Može li stanovništvo biti gladno u žitnici koja je po svojoj definiciji uvijek bila hraniteljica naroda? Nije li apsurdno da baš Slavonci masovno odlaze iz Hrvatske? Autori filma razgovaraju sa stanovnicima Slavonije koji još nisu otišli. A kako žive, možda najbolje ilustrira izjava jednog od sudionika filma: “Ostati u Slavoniji nešto stvarati, velika je borba, pa ćemo se jednoga dana pitati ne samo gdje si bio 1991. , već i gdje si bio 2017.”

HRT1, 20,55, DRAMSKA SERIJA, Duga mračna noć

U 13 epizoda, sa sjajnom glumačkom ekipom koju predvodi slavni Goran Višnjić, suočit ćemo se s čudesnim kolopletom ljudskih sudbina na prostoru sjeverne Hrvatske (Slavonija), u kojem su još od vremena carice Marije Terezije u 18. stoljeću doseljeni Nijemci živjeli u miru i slozi sa svojim hrvatskim domaćinom. Sve do početka Drugog svjetskog rata. Ludilo političkih podjela na komuniste i fašiste Hrvati i Nijemci tragično su platili.

Zima. Idilično, predbožićno vrijeme u malom slavonskom mjestu, u kojem različite obitelji, hrvatske, njemačke, židovske, žive u nepomućenom skladu. Ali sluti se rat. Djed Alojz i njegov unuk Emil zaneseni su pričanjem njemačkih bajki i kao da nisu svjesni straha koji je zavladao u židovskoj obitelji Neumann. Njihov sin Robert, student medicine, vraća se kući u pratnji najboljeg prijatelja, Hrvata Ive, studenta agronomije, koji nastoji smiriti njegove ružne predosjećaje. Za to vrijeme njihov vršnjak Mata bezbrižno provodi dane u lovu, sviranju tamburice, ljubakanju i stalnom sukobu sa žandarima. Iva je sretan što će napokon Božić proslaviti u toplini roditeljskog doma.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Preboljeti Saru Marshall

Petera (J. Segela) je ostavila djevojka Sarah (K. Bell), televizijska zvijezda, zbog novog dečka. Nesretni Jason otputovao je tješiti se na Havaje. I, gle čuda, u istom hotelu je njegova bivša sa svojim novim dečkom…

Ovu veselu i zabavnu komediju kritičari su ocijenili vrlo pozitivno, neki od njih riječima da bi je mogli sa zadovoljstvom gledati cijeli dan.

HBO, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Barry

Ova crna komedija kroz osam epizoda prati depresivnog, jeftinog plaćenog ubojicu sa Srednjeg zapada (Bill Hader) koji se zaljubi u glumu radeći na jednom poslu u L. A.-u. Barryjev menadžer, Fuches, iznajmi Barryja izrazito nasilnoj čečenskoj mafiji u Los Angelesu, predvođenoj Goranom Pazarom (Glenn Fleshler), te njegovoj desnoj ruci, NoHo Hanku (Anthony Carrigan). Barryjeva je meta ambiciozni glumac u ljubavnoj vezi s Pazarovom suprugom. Barry slijedi „metu“ do glumačke škole u kojoj predaje omiljeni profesor / guru Gene Cousineau, a Barryja odmah privuče skupina studenata glume, osobito Sally (Sarah Goldberg). Barry želi započeti novi život u ovoj zajednici optimističnih ljudi željnih znanja, no njegova ga kriminalna prošlost neće pustiti da ode. Može li pronaći način da uravnoteži dva svijeta?

DOMA TV, 21.35, DRAMSKA SERIJA, Laži mi

Zoe se obraća Calu zbog svog novog klijenta, Cabea McNeila, zvijezde sveučilišnog nogometa optužene za silovanje maloljetnice. Žrtva je 16-godišnja Susan Reed koja je imala lažnu osobnu iskaznicu i pila alkohol na zabavi bratstva na koledžu. Zoe također dodaje da Susan izgleda starije od svoje dobi. Dok Cal pregledava dosje, primjećuje da Susan ide u istu školu kao njegova kći Emily. To ga pogodi zbog čega kaže Zoe da to nije slučaj za njega. Zoe inzistira govoreći da misli da tužiteljstvo uopće ne bi podiglo optužnicu da Susan nije bijela (a počinitelj je crn). Da ga pridobije, Zoe kaže Calu da okrug Virginia o kojem je riječ podiže dvostruko više optužnica protiv crnaca nego protiv bijelaca. Cal se brine da ona slučaj shvaća osobno jer je osoba miješane rase, ali prihvaća slučaj.

HRT3, 22.45, CRNA KOMEDIJA, Unajmio sam plaćenog ubojicu

Henri Boulanger (J-P. Léaud) nakon petnaest godina službe postao je suvišan. U šoku je i pokušava se ubiti, ali nije u stanju. Zato u nekom ofucanom lokalu unajmi plaćenog ubojicu (K. Colley) i naruči vlastito ubojstvo. Ubrzo upozna cvjećaricu Margaret (M. Clarke) i zaljubi se, pa za Henrija život odjednom ima smisla. Želi otkazati svoje ubojstvo ali lokal u kojem ga je dogovorio više ne postoji, uništen je, a on nema drugog načina da dođe do ubojice…

Aki Kaurismäki nominiran je u Veneciji na filmskom festivalu za Zlatnog lava.

HRT2, 22.50, DRAMSKA SERIJA, Doktorica Foster

Doktorica Gemma Foster odana je supruga i vrhunska liječnica, ali cijeli se njezin gotovo savršen svijet sruši kad jednog dana posumnja da joj je suprug nevjeran. Razotkrivanjem mreža laži i prevara razotkriva nam se i Gemma, privatno i poslovno. Njezino suočavanje s istinom i smišljanje osvete stvara napetu psihološku dramu.

NOVA TV, 23.05, TRILER, Skrivena istina

Kim Shay (Paula Trickey) samohrana je majka koja je izgubila muža policajca, Christiana, prije desetak godina, no i dalje je nemirna. Njena 11-godišnja kći često se budi vrišteći usred noći, sanjajući čovjeka koji ju pokušava ubiti. Sara (Alexia Fast) ne zna da to nisu snovi, nego sjećanja na stvarni događaj. Na tijelu njene kćeri pojavljuju se tajanstvene posjekotine nakon svakog takvog sna. Dječji psiholog tvrdi da se Sara sama ozljeđuje i da treba uzimati lijekove. Tada Kim postane zaštitnički raspoložena. Nitko neće nauditi Sari dok ona sama ne shvati što je istina i što se zapravo događa. Jedne večeri Sara i Kim na vijestima vide lice žene koju je Sara crtala godinama, a koju je ubio isti čovjek koji je optužen za ubojstvo Sarina oca. Sara tvrdi da je okrivljenik nevin i da je pravi ubojica još na slobodi. Kim pristaje na istragu. Kim ode u policijsku postaju u kojoj nije bila od suprugove smrti, na sastanak s Mattom Obergom, Christianovim bivšim partnerom. Matt želi pomoći, ali ga narednik Murphy zaplaši jer mu se Kimino iznenadno pojavljivanje u postaji ne sviđa.

HRT2, 00.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Alex i Emma

Alex Sheldon (L. Wilson) nije prebolio svoju strasnu ljubav Polinu (S. Marceau). Iako je potpisao ugovor za drugi roman, pisanje mu ne ide. Umjesto toga, kockao se i zadužio, pa su mu za vratom utjerivači dugova koji se nimalo ne šale: ako za mjesec dana ne vrati dug, ubit će ga. Alex zna da bi svi njegovi problemi bili riješeni kad bi završio roman i dobio honorar. Stoga daje oglas za stenografkinju. Na oglas se javlja Emma Dinsmore (K. Hudson), djevojka koja o svemu ima svoje mišljenje i koja romane čita samo ako joj se svidi kraj. Alex jedva smišlja radnju romana, a gotovo sve što smisli nailazi na kritičke procjene njegove stenografkinje, koja je osobito nesklona glavnoj junakinji romana, prsatoj i neodoljivo zamamnoj Polini, zbog koje glavni muški lik Adam (L. Wilson), vrlo sličan Alexu, ispada totalna budala.