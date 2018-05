TV PREPORUKA DANA: Dokumentarci o jednom od najpopularnijih parova koji je u zadnjim pripremama za vjenčanje u subotu

HRT2, 13.25, DRAMA, Molitva za Bobbyja

Priča počinje 1979. godine. Bobby je miljenik svojih roditelja i cijele rodbine, uzoran u svemu, kompleks za ostalu braću i sestre koji nisu tako savršeni. Tek kad pokuša popiti tablete za spavanje, njegov stariji brat Ed (A. Nichols) prvi dozna istinu: Bobby (R. Kelley) je homoseksualac, ne mašta o djevojkama, nego o mladićima. Iako je bratu obećao da ništa neće reći roditeljima, Ed kaže majci (S. Weaver), jer se brine da se Bobby ponovno ne pokuša ubiti. Majka je tvrdokorno odlučna da će sina izliječiti od homoseksualizma, a potkrepu svojim uvjerenjima nalazi u vjeri, koja smatra grijehom da “muškarac legne uz muškarca”. Ona Bobbyja vodi na psihoterapije na kojima mora odgovarati na pitanja kao da je duševni bolesnik. Kad ga jedna sestrična pozove k sebi u Portland, Bobby otkriva da ima obitelji različitih od njegove: roditelji njegovog dečka Davida (S. Bailey), razboriti su i tolerantni, a svog sina smatraju normalnim. Bobby je potresen kad shvati da se njegova majka neće promijeniti. “Ne želim imati sina homoseksualca”, kaže Mary. “Onda nemaš sina”, odgovorio je Bobby.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Meghan Markle – prvih sto dana

Princ Harry je 27. studenoga 2017. objavio zaruke s prelijepom američkom glumicom Meghan Markle i predstavio svijetu novu veliku zvijezdu. Još od princeze Diane nijedna javna osoba nije toliko zaokupljala maštu javnosti. Obožavatelji opsjedaju Meghan kamo god pođe. Svaki komad odjeće koji odjene rasproda se u nekoliko minuta. Svaki dan završi na naslovnicama tabloida. Ona je najtraženija zvijezda u internetskim tražilicama.

U filmu Meghan Markle – Prvih sto dana pratimo njezino kretanje i pojavljivanja nakon zaruka te pritom otkrivamo kako je utjecala na britanski narod i gledamo je kroz njegove oči. Kombinirajući snimke, fotografije i anegdote mnoštva njezinih obožavatelja, ovaj film donosi priču o prvih sto dana nove Princeze naroda.

RTL TV, 20.10, DOKUMENTARNI FILM, Harry i Meghan: Njihovim riječima

Do sada smo imali prilike doznati što su reporteri i novinari imali za reći o njihovoj vezi, no sada je red i na one koji najviše znaju o svojoj vezi, a to su osobno Harry i Megan.

Nikada do sada niti jedan kraljevski par nije javnosti otkrio toliko o svom životu. Dokumentarac nas vodi kroz intervjue, govore, članke i komentare na društvenim mrežama, koji nam pričaju o dvoje ljudi, različitih društvenih statusa, o tome kako su se upoznali i zaljubili. Istražit ćemo i saznati činjenice iz njihovog djetinjstva, o karijerama, osobnim postignućima, ali i tragedijama.

Uz storiju novog kraljevskog para, poslušat ćemo i osobe koje su dobro poznavale Harryja i Meghan u određenim trenucima njihovih života. Od Meghaninih bivših učitelja u Los Angelesu, kada je po prvi put pokazala svoju društvenu svijest te volontirala u pučkim kuhinjama do njezinih glumačkih kolega, koji se sjećaju da je prihvatila posao hostese kako bi spojila kraj s krajem, bolje ćemo upoznati život buduće Harryjeve supruge.

HRT2, 21.00, DRAMA, Noćni brodovi

Zadnja je jednaka kao prva, neočekivana, začuđujuća i nespretna. Stotinu je priča o prvoj ljubavi, ovo je priča o zadnjoj.

O romansi koju nitko nije očekivao i nikada se ne bi dogodila da Helena i Jakov nisu skočili preko ograde balkona i kao sedamdesetogodišnji tinejdžeri pobjegli u noć. Pobjegli su iz staračkog doma.

I život će odjednom postati drukčiji: autom koji ne može u rikverc krenut će neutabanim stazama, bacit će mobitele u rijeku, poslati svakodnevicu kvragu i kao bjegunci krenuti u posljednju avanturu.

Nisu spavali tri dana i tri noći, a iz daljine se čuje grmljavina.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Ona riječ na A

Nespretan pokušaj da Joeu pronađu prijatelje napokon natjera Alison da progleda. No, hoće li to potrajati? Maurice i Louise sukobljavaju se oko Joea dok Rebecca traži od Eddieja savjet o vezi.

RTL TV, 21.10, DOKUMENTARNI FILM, Od Diane do Meghan: Tajne kraljevskih vjenčanja

Kako bi proslavili vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle, dokumentarac odlazi iza scene kako bi dočarao kako se kraljevsko vjenčanje organizira. Ekskluzivni intervju organizatora pokazat će nam kako se posao obavlja te čitavu dramu priprema koja nije vidljiva javnosti – od zaruka do medenog mjeseca.

Dianina stilistica Elizabeth Emanuel podijelit će s nama veselje rada s princezom Dijanom na njezinoj vjenčanici te opsadi medija koji su je po svaku cijenu željeli vidjeti. Od cvjećara Katherine and Will’s, Shanea Connellyja doznat ćemo više o cvijeću koje se koristilo te kako je poznata avenija zelenog drveća u Westminster Abbeyju zapravo bila sklop okolnosti koje su se odigrale.

Camillin biograf Penny Junor sjeća se kako je Camilla bila toliko zastrašena u jutro svog vjenčanja s princom Charlesom da je odbila dići se iz kreveta, dok Vantity fair dopisnica Katie Nicholls otkriva sve šale i skupa pića koja se poslužuju na vjenčanjima.

Upoznat ćemo i kraljevske krojače, zlatare i osiguranje, župnika i superobožavatelje te superzvijezdu opere Dame Kiri Te Kanawa, koje je bila zadužena za glazbu na vjenčanju Charlesa i Diane.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Ekskluzivno: snimke policije s granica! Pogledajte kako otkrivaju krijumčarenje ljudima u kamionima, donosimo i snimke iz helikoptera! Strmoglavi politički pad najmoćnije žene Banskih dvora. Kako je krenula afera Hotmail, ali koje još afere se pripisuju Martini Dalić. Što kada radnik ošteti tvrtku za pola milijuna kuna? Ništa, jer riječ je o gradskom komunalnom poduzeću, a radnik je suprug od direktorice. Dok svi Hrvati trbuhom za kruhom bježe na zapad, kod nas dolazi radna snaga sa istoka. Njima je Hrvatska obećana zemlja.

HRT2, 22.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Mućke

Prije tri godine ostvario se san Dereka Trottera. Antikni sat prodan je na dražbi za 6,2 milijuna funta, Trotterovi su postali milijunaši i odonda žive luksuznim životom. No, za Dela, koji je uvijek u potrazi za dobrim poslom, kolo sreće opet se okrenulo. Sve dionice Trotterove tvrtke nalaze se u Južnoj Americi, a tamošnja je burza nedavno skrahirala. Del, njegova bolja polovica Raquel, Damien (koji sad ima 11 godina), Rodney i Cassandra nalaze se u Monte Carlu i ne mogu platiti hotelski račun. Jasno, kreativni biznismen Del brzo smisli rješenje njihove dileme – bijeg.

HRT3, 22.55, BIOGRAFSKA DRAMA, Urlik

Američki eksperimentalni film koji istražuje večer poezije Six Gallery i suđenje zbog opscenosti u poemi Urlik američkog pjesnika Allena Ginsberga. Dok Allen Ginsberg govori o svom životu i umjetnosti, njegova je najpoznatija poema animirana, a prizori suđenja su glumljeni.

Scenaristi i redatelji, Rob Epstein i Jeffrey Friedman, nominirani su za Zlatnog medvjeda na Berlinskom filmskom festivalu.

NOVA TV, 23.55, KOMEDIJA, Španjolski engleski

Meksikanka Flor (Paz Vega) ima 12-godišnju kćer Christinu (Shelbie Bruce). Počinje raditi kao sluškinja u bogatoj obitelji koja ima puno problema. John Clasky (Adam Sandler) divan je otac i suprug. On je glavni kuhar i vlasnik restorana, dok je njegova supruga Deborah (Tea Leoni) nedavno izgubila posao te njezina nesigurnost narušava bračnu idilu. Kad Claskyji unajme ljetnikovac u Malibuu do kojeg je nemoguće doći autobusom, Flor i Cristina su prisiljene useliti se. Kao rezultat toga gledamo sudar kultura i vrijednosti te osvježavajuće iskren pogled na brak, roditeljstvo i predanost obitelji, te stvari koje mijenjaju život.

HRT2, 00.55, KRIMI DRAMA, Sitna riba

Bivša ovisnica o heroinu, čista već četiri godine, Tracey Heart (C. Blanchett), živi u Sydneyju u Malom Saigonu i radi u videoteci. Stanuje s majkom (N. Hazlehurst) i bratom (M. Henderson). Namjerava kupiti susjednu trgovinu kompjutorskim igricama i treba joj kredit ali je banka odbije zbog policijskog dosjea. Iz Vancouvera se vratio njezin bivši dečko Jonny (D. Nguyen), dio Traceyne narkomanske prošlosti, u poslovnom odijelu s pričom da se bavi trgovinom i da radi za veliku tvrtku. Kad ga je Tracey posjetila na poslu, ispostavilo se da je sve to laž, jer se Jonny zapravo udružio s njezinim bratom Rayom u preprodaji droge. Uspio je i nju uvjeriti da im se pridruži kako bi zaradila novac koji joj treba.