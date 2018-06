TV PREPORUKA DANA: Dokumentarac o našoj profesionalnoj boksačici Ivani Habazin priča je o volji, disciplini i vjeri (Djevojka od nula dolara)

HRT2, 11.50, KOMEDIJA, Moje plavo nebo

Agent FBI-a Barney Coopersmith dovodi bivšeg newyorškog mafijaša Vinnieja Antonellija u mirno provincijsko mjestašce u sklopu programa za zaštićene svjedoke protiv mafije. Umjesto da se pritaji, živahni Vinnie započne razne ilegalne poslove što samostalno, što s drugim zaštićenim svjedocima, što u očaj baca lokalnu tužiteljicu, samohranu majku Hannah Stubbs. Barney uskoro povede Vinnieja na suđenje mafijašima u New York, gdje obojica postanu mete napada plaćenih ubojica.

HRT2, 13.25, OBITELJSKA DRAMA, Savršena kći

Martin (B. Smith) ima vlastiti obrt, radi zajedno s bratom svoje pokojne supruge. Posao ne ide najbolje, kao i svi mali poduzetnici, ovise o bogatim investitorima, kakav je Bruce Cahill (P. Stevenson). Martin je predan i odgovoran otac i obožava svoju kćer Natalie (S. Calvano). Natalie je srednjoškolka, dobra učenica, pametna, omiljena među učenicima. Odnos s ocem je blizak i pun povjerenja, jer ju je Martin odgojio, majka joj je umrla kad je imala samo četiri godine. Kad je jedan dan Sam Cahill (R. McClendon), dečko iz škole, pozove na tulum, ona rado pristane, jer joj se Sam sviđa, kao i ona njemu. Međutim, tulum nije dobro završio: Natalie je završila u bolnici zbog trovanja alkoholom. Martin je lud od brige, osobito kad u bolnici dozna da je Natalie te noći deflorirana, te da u takvim slučajevima liječnici zovu policiju da istraži je li riječ o silovanju ili o dobrovoljnom snošaju.

HRT1, 15.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Lijepoj ali arogantnoj i razmaženoj kćeri s vlastelinskog posjeda u mjestu Malham u Midsomeru, Melissi Townsend, prijete smrću. Iz lokalne veterinarske ambulante Raifa i Georgine Canning ukradeni su farmaceutski proizvodi i šprice, a medicinska sestra Sally pronađena je za volanom svog razbijenog auta u čudnom stanju. U strahu za život Melisse Townsend, Barnaby i Troy žure u dvorac Malham, ali prekasno: pronalaze Melissu kako mrtva leži pokraj bazena.

RTL2, 16.10, KRIMI SERIJA, CSI: Miami

Jill Walsh se s bebom opušteno kreće trgovačkim centrom, dok se odjednom ne pojave Marty Ellis i Carla Hoyle i ugrabe dijete tvrdeći da je njihovo. Ne znajući da je u pitanju otmica, Rodrigo, šef restorana koji se nalazi u blizini, čak im pomogne držeći Jill dok oni uzimaju bebu i nestaju. I dok Calleigh i Horatio prikupljaju DNK od obitelji Welsh, Jillin suprug Stuart prima telefonski poziv otmičara koji traže 500.000 dolara u zamjenu za njihovu kćerkicu Sophie.

HRT3, 19.00, AKCIJSKI TRILER, Bijeg

Da bi bio prije pušten iz zatvora, Doc McCoy (S. McQueen) traži od svoje supruge Carol (A. MacGraw) da za nj intervenira kod bankara i političara Benyona (B. Johnson). Benyon, član komisije za uvjetna pomilovanja, uspijeva pomoći McCoyu, ali za to traži i protuuslugu: da McCoy za njega izvede pljačku. McCoy pristaje, obavlja svoj dio posla uz pomoć Carol i još dvojice kriminalaca, no jedan od njih ima i svoje planove. McCoy i supruga prisiljeni su bježati prema meksičkoj granici, gone ih policija i Benyonovi ljudi, a McCoya muči i pitanje kako je Carol od Benyona ishodila pomilovanje.

DOMA TV, 19.50, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Ubojstvo dočasnika izbacuje trag u neriješenom slučaju bombe na aerodromu starom 40 godina, koji je Gibbsu i DiNozzu dodijeljen posljednje dvije godine. Također, McGee je ljubomoran što prethodno nije upućen u taj neriješeni slučaj. DiNozzo radi u paru sa svojom djevojkom, specijalnom agenticom ATF-a Zoé Keates, nakon što dokazi otkriju da je oružje kojim je počinjeno ubojstvo u jednom NCIS-ovu slučaju prvotno kupljeno za kontroverznu ATF-ovu operaciju postavljanja klopke po imenu „Operacija brzi i žestoki“. Također, Anthony DiNozzo stariji vraća se u grad na posebnu večeru da bi upoznao djevojku svoga sina.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Djevojka od nula dolara

Boksom se profesionalno bavi od 2012. godine. Diplomirala je na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a u ranoj mladosti željela je postati časna sestra te je neko vrijeme provela u samostanu. Ipak, svoj poziv našla je u boksu. U filmu pratimo njezine uspone i padove, od pobjede za svjetsku titulu, do poraza i namjere da se povuče. Snagom volje Ivana se svaki puta vraća u ring jer ima žarku želju postati apsolutna svjetska šampionka.

Film je prikazan na ZagrebDoxu (2017.) u Regionalnoj konkurenciji te na filmskom festivalu u Puli (2017.).

HRT3, 22.45, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Detektiva Murdocha uznemiri film poslan gradonačelniku Cedricu Clarksonu koji prikazuje gušenje psa otrovnim plinom. Gradonačelnik pretpostavlja da je film lažan, ali Murdoch se boji da netko doista namjerava otrovati građane ako ne dobije novac koji traži. Dok Crabtree i Higgins proučavaju film i ispituju dostavljača, Murdoch traži stručno mišljenje znanstvenika dr. Sanjaya Prassada. Prijetnja otrovnim oblakom nad Torontom ima i jednu nuspojavu – jačanje osjećaja između Murdocha i Julije, Brackenreida i njegove obitelji te Crabtreeja i dr. Grace.

NOVA TV, 22.50, INFO MAGAZIN, Provjereno

Ne isplaćuju ni plaće ni doprinose, ali zato dobiju milijunski posao na obnovi zagrebačkog rotora. Kako je to moguće? 20 godina su živjeli od zemlje koju su obrađivali, a onda im je to država oduzela i dala zemlju tvrtki koja je uopće ne obrađuje! Malverzacije s poticajima u poljoprivredi. Slučaj brutalnog premlaćivanja djevojke u Zadru! Ekskluzivno objavljujemo potresne telefonske razgovore, s napadačem, suučesnicima i policijom. Hoće li svi snositi adekvatne sankcije? Najljepša priča o prijateljstvu između psa i čovjeka, vrijedna filmskog scenarija. Sedam godina svakoga dana pas lutalica čeka svog prijatelja, smetlara Džemu!

NOVA TV, 00.20, TRILER, Hladna pohlepa

Supružnici Will i Dawn zapali su u financijske probleme nakon kraha burze. Vraćajući se kući po snježnim putovima pokupit će dvije stoperke koje su odlučile započeti novi život, a na putu će pokupiti i promrzlog starca. Tražeći podatke o njegovom identitetu pronaći će svežanj novca, rukom iscrtanu mapu sa koordinatama i zlatnik. Odlučuju krenuti za tim tragovima i pronaći zakopano blago koje bi moglo riješiti sve njihove nevolje.