TV PREPORUKA DANA: Dobru zabavu nam donose dvije komedije, Jack i Jill s Adamom Sandlerom u dvostrukoj ulozi i Pozitivan stav s Paulom Giamattijem i Paulom Ruddom

HRT2, 11.45, SPORTSKA DRAMA, Surferi

Jay (J. Weston) obožava surfanje i s petnaest godina otkrije da mitski Mavericks, jedan od najvećih valova na svijetu koji dolazi s El Ninom, doista postoji. I to u blizini njegova doma u Santa Cruzu. Stoga poduzme sve da nagovori lokalnu legendu u surfanju, Frostyja Hessona (G. Butler), da ga počne trenirati i da ga nauči kako preživjeti jahanje na Mavericksu. Hesson prihvati, ali insistira da Jay dobro svlada temelje surfanja, među kojima je i zadržati dah četiri minute. Između Frostyja i Jaya razvija se prijateljstvo koje im mijenja život, a uzjahati Mavericksa postaje više od surfanja.

HRT2, 13.40, TRILER, Savršena djevojka

Brandon Moore (J. Cor) dobiva priliku za napredovanje u poslu, no mora otputovati u drugi grad. Prima ga jedna od direktorica (A. Frantz) poduzeća, koja je mlada, lijepa i velikodušno mu nudi pomoć. Za početak, kaže mu kako u gradu nema nijedne slobodne sobe u hotelima, no nudi mu da dva tjedna, koliko mu treba vremena za potpisivanje ugovora, bude u njezinom stanu, koji će za to vrijeme biti prazan, jer ona ide na službeni put. No, slučaj će htjeti da njezin put bude odgođen, te će njih dvoje na dva tjedna biti cimeri. Brandonova djevojka Jensyn (A. Leggat) isprva dobro podnosi odvojenost od dragoga, no kad za vrijeme razgovora preko Skypea vidi da “cimerica” šeta po kući u donjem rublju, strpljenje joj je pri kraju. Brandon još uvijek ne uviđa u kakvu je opasnu, poremećenu mrežu upao.

HRT3, 19.00, DOKUMENTARNI FILM, Naftovod u susjedstvu

Dolina Bojromi, jedna od najljepših u Gruziji, bogata je mineralnim izvorima. Miran kraj uznemirila je vijest o golemu naftovodu, cijevi British Petroleuma koja će se protezati od Kaspijskog do Sredozemnog mora, a velik će dio prolaziti i Gruzijom. Stanovnici toga dijela vrlo su uznemireni…

Autorica Nino Kirtadzé osvojila je Europsku filmsku nagradu za Naftovod u susjedstvu, kao i brojne druge nagrade i priznanja.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Morgan je njegovateljica u domu koja se pretvara da je bolesna samo kako bi mogla doći do Housea. Naime, ona ima običaj posjećivati osobe koji će uskoro umrijeti i ima nevjerojatno točan predosjećaj. Kada se mačka iz doma jednog jutra probudi pored nje, Morgan pomisli da je došao red na nju.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Grčka sa Simonom i Reevom

Simon Reeve putuje u Grčku, jednu od najljepših, najproblematičnijih i najekstremnijih zemalja u Europi. Od otoka u Egejskom moru do krševitog i brdovitog sjevera, Simon grebe ispod bajkovite površine kako bi doznao više o Grčkoj i Grcima te o razlozima zbog kojih se zemlja suočila s naizgled beskonačnom gospodarskom krizom. Usput susreće nevjerojatan niz likova, od buntovnih monaha i naoružanih svećenika do očajnih migranata i ozlijeđenog mladunca medvjeda.

Prva dionica putovanja Simona Reevea po Grčkoj vodi ga od egejskih otoka za ljetovanje do glavnoga grada Atene.

Uz obalu sićušnog otoka Pserimosa Simon zaranja s roniocima koji i dalje vade morsko stvorenje zaslužno za bogatstvo tih otoka: morsku spužvu.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Sarah se bori da Harry ostane u Invernessu iako su Elizabeth i Olivia zabrinute za Jamesa. George podupire Saru, a oni se sve više zbližavaju. Sir Richard opet upozorava da nije završio s Jackom i Carolyn. James se počinje sjećati Harryja. Harry osjeti Olivijin gnjev. Nesvjestan Annine tragične tajne, Gino preuzima kontrolu nad njihovim brakom. Elizabeth iznenadi dolazak stare ljubavi u Ash Park. Regina svojim planom za eliminaciju Sare dovodi smrtonosnog novog saveznika na scenu.

HBO, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Igrači

Nova sezona zadire duboko u ekstravagantan, visokorizični, lovaški svijet profesionalnog američkog nogometa, kroz koji nas vode Spencer Strasmore (Dwayne ‘The Rock’ Johnson) i simpatična skupina kolega, suparnika i klijenata.

Nakon što je odbio kompromitirati principe i udruži snage s prljavo bogatom braćom Anderson kako bi prebacio footballsku franšizu u Vegas, ove sezone Spencer i njegov partner Joe Krutel planiraj proširiti menadžerski biznis i pokušavaju ući u posao s ekstremnim sportovima u Los Angelesu koji drži divlje neovisni Lance Klians.

U međuvremenu, Ricky Jerret planira se vratiti u igru i teško se snalazi u novoj ulozi oca; Charles se suočava s brojnim izazovima kao glavni menadžer; Vernon nastavlja s rasipništvom, na žalost svog pomoćnika Reggieja, a Jason pokušava Spencera spojiti s talentiranim srednjoškolcem Quincyjem Crawfordom i njegovom podjednako dojmljivom majkom Jaydom.

HRT2, 21.05, KOMEDIJA, Jack i Jill

Obiteljski čovjek Jack Sadelstein priprema se za događaj kojeg se svake godine pribojava. Za Dan zahvalnosti u posjet dolazi njegova sestra blizanka, naporna i pasivno-agresivna Jill, koja potom odbija otići.

DOMA TV, 21.15, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Eliot posuđuje Carrie i Alu svoju kuću u Hamptonsima kako bi istražili ubojstvo žene čije je tijelo nađeno na plaži. Eliota i gradonačelnika u liftu je zatočio kiberkriminalac koji prijeti da će ih otpremiti u smrt, te prisiljava Carrie da iz unutrašnjosti zgrade pokuša poremetiti njegove planove.

HBO, 21.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Nesigurna

U novim epizodama Issa pokušava dovesti život u red radeći kao vozačica za dijeljenje prijevoza kako bi dodatno zaradila dok spava na Danielovu kauču – što dodatno zakomplicira njihova zajednička prošlost. U međuvremenu, Molly se zapošljava u crnačkoj odvjetničkoj tvrtki, ali izgubi samopouzdanje kad automatski ne dobije zvjezdani status. Također je zaokupljena dovođenjem svog ljubavnog života u red.

HRT1, 21.50, KRIMI SERIJA, Počivali u miru

Kasna jesen. TV novinarka Lucija Car dolazi u malo istarsko mjesto Globin snimiti reportažu o tajanstvenom kultu koji štuje poganske žrtvene običaje starih Histra, a na čijem je čelu navodno Marija Križman, vlasnica stancije u kojoj Lucija odsjeda. Nakon što otkrije da Globin već desetak godina potresa niz neobjašnjenih smrti radnika tvornice cementa Chemix koja je u mađarskom vlasništvu, priča o krvavim obredima gurnuta je u drugi plan. Svi umrli imali su zdravstvene probleme s plućima i dišnim putevima, što se povezuje s Chemixom koji je prije cementa proizvodio opasni azbest. Smrti su godinama zataškavane, a Lucijin dolazak u Globin poklapa se s tragičnim događajem čija je posljedica bijes Globinjana i njihova odlučnost da se konačno otkrije istina o preminulima.

HRT2, 22.35, KOMEDIJA, Pozitivan stav

Dvojica francuskih Kanađana dolaze u New York s planom da se obogate prodajući božićna drvca. Snalažljivi šarmer Rene (P. Rudd) udruži se s bivšim robijašem Dennisom (P. Giamatti) koji želi zaraditi da kupi klavir svojoj kćeri. Hoće li im uspjeti?

RTL TV, 23.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Kriza

Braća Aleš i Miron vode bitku s ozljedama, zdravstvenim sustavom i problemima za koje su si manje-više sami krivi. Miron je, bježeći kroz prozor iz tuđeg bračnog kreveta, pao s visine od 5 metara i slomio nogu, a kako kao slobodni umjetnik nema zdravstveno osiguranje Aleš mu daje svoju iskaznicu. Da sve bude regularno i da liječnica ništa ne posumnja, Aleš postaje Miron, Miron postaje Aleš i tu počinju problemi za obojicu.

HRT1, 23.15, DRAMSKA SERIJA, Carstvo poroka

Peta sezona počinje 1931., šest godina nakon kraja četvrte sezone. U opreci ludim dvadesetim godinama, zemlja grca pod teretom Velike depresije. Prohibiciji se bliži kraj i Nucky se u pripremama za legalno poslovanje nastoji povezati s proizvođačima alkoholnih pića, uključujući i kubanski Bacardi. Nakon ubojstva Arnolda Rothsteina, Lucky Luciano i Meyer Lansky (Vincent Piazza i Anatol Yusef) kuju planove ne bi li s gangsterskoga vrha maknuli Joea Masseriju i Salvatorea Maranzana – te uklonili konkurente poput Nuckyja. Rothsteinova smrt zakomplicirala je život i Margaret (Kelly Macdonald), koja je na papiru još u braku s Nuckyjem. Mogla bi izgubiti posao na Wall Streetu kad joj šef počini samoubojstvo i za sobom ostavi spis pun inkriminirajućih dokumenata. Bijelko White (Michael K. Williams), koji se nakon kćerine smrti u završnici četvrte sezone našao na dnu, iskoristit će priliku i pobjeći s prisilnog rada.

NOVA TV, 23.55, DRAMA, Smrtonosna igra

Tragična smrt prekrasne mlade djevojke pokreće napetu i atmosferičnu igru mačke i miša između lovca Johna Moona i okorijelog kriminalca. Johna je napustila žena s djetetom, a u pokušajima da ih vrati počinju mu se događati čudne stvari. Jednog dana u svojoj šupi pronalazi tijelo mrtve djevojke.