TV PREPORUKA DANA: Dispečer njujorškog metroa (Denzel Washington) nađe se u smrtonosnoj igri mačke i miša (Otmica metroa 123)

HRT2, 13.30, HUMORNA DRAMA, Za godine pred nama

Ricarda (C. Schwab), Uschi (M. Gruber), Philip (W. Sittler), Harry (P. Fassnacht) i Eckart (H-U. Bauer) useljavaju se u zajednički prostor, odlučuju živjeti u nekoj vrsti komune kojoj svatko pridonosi prihodom i radom. Svi imaju više od šezdeset godina. Još su svi zdravi i nitko ne računa da će ubrzo doći vrijeme kad će možda pasti drugima na teret. Međutim, iznenada jednog jutra, dok je posluživala doručak, Uschi padne pogođena moždanim udarom. Ostaje joj oduzeta desna strana, a donekle je oštećen i govor. Od četvero prijatelja, jedino se Ricarda zalaže da se Uschi vrati k njima, a ne da ide u starački dom. Na njezin nagovor nevoljko pristanu i ostali. Uschi je svjesna da im je na teret, ne može sama ni do WC-a, ne može se sama oprati, ne može biti korisna u njihovoj maloj zajednici. U trenutku malodušnosti čak pokuša samoubojstvo. U međuvremenu, Harry se vraća kćeri, nije zadovoljan zajednicom, a Philip priznaje Ricardi da je voli, da ju je volio otkad ju je upoznao. Za njih dvoje počinje sretno razdoblje života, no njihova komuna kao da više ne može opstati.

FOX LIFE, 15.15, REALITY SHOW, Američki top-mdel

Buduće modele u 22. sezoni očekuje i novitet – po prvi put, suci su odlučili dopustiti sudjelovanje u showu svima koji se žele prijaviti i okušati u svijetu modelinga, neovisno o njihovoj visini. Američka manekenka, glumica, i televizijska voditeljica Tyra Banks, ponovno će biti voditeljica i glavna sutkinja u showu, zajedno s Kelly Coutrone, J. Alexanderom i fotografom Yu Tasiem. Osi standardne postave, sucima će se pridružiti i popularna Chrissy Teigen.



Isto kao i u prethodnoj sezoni, osim ženskih natjecateljica, svoju sreću će okušati i muškarci. Glavna nagrada je ugovor s prestižnom modnom agencijom NEXT Model Management, snimanje naslovnice za časopis Nylon te kampanja vrijedna 100.000 dolara za svjetski poznat brand odjeće i obuće – Zappos. S obzirom da je tvrtka smještena u Las Vegasu, natjecatelji će se s nekim od izazova morati suočiti upravo u tom gradu.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Razmišljate li o tome što bi voljeli da vaše dijete uči u slobodno vrijeme? IN magazin predstavlja vam sve popularnije aktivnosti. Za neke od njih vjerojatno niste znali ni da postoje, a možda baš nakon ovog priloga zaključite kako su upravo te aktivnosti idealne za vašeg mališana. IN magazin donosi i priču o istinskim herojima iz vojarne ”Knez Trpimir” u Divuljama – pilotima eskadrile transportnih helikoptera koji su tijekom prošle godine prevezli više od 500 pacijenata. Često opasni letovi, u nemogućim vremenskim uvjetima, za ove pilote nisu problem nego dio njihova poziva. Među njima je ekipa IN magazina pronašla i jednu pilotkinju. Sanja Doležal u rubrici Kuhanje je IN pripremit će puretinu u sezamu sa špinatom!

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Povijest mafije: Žene u mafiji

Ova jedinstvena istraga vodi nas u središte najpoznatije zločinačke organizacije na svijetu – cose nostre. Da bismo bolje shvatili njezin kodeks, vrijednosti i ustrojstvo, redateljica Anne Véron odlučila se pozabaviti ženama. Jesu li one potčinjene žrtve ili sudionice u tom sustavu? Koja je njihova uloga? Koje je njihovo mjesto u mafiji? Ova uzbudljiva istraga donosi nam portret triju žena mafijaša.

DOMA TV, 21.35, KRIMI SERIJA, Kosti

Kad u šumi pronađu tijelo, Cam misli da bi to moglo biti djelo Ghost Killera. Brennan je bijesna kad joj Cam, zbog bojazni da ne može biti objektivna kad je riječ o Ghost Killeru, ne dopusti da radi na slučaju. Na Brennaničino nezadovoljstvo, Cam dovodi dr. Clarka Edisona. Tijelo je obješeno sa stabla. Ubojica je očito želio da ga pronađu. Brennan upada na mjesto zločina te se ona i dr. Edison posvađaju, što bi moglo ugroziti slučaj. No čini se da žrtva nosi potpis Ghost Killera. Nedostaje nokat sa srednjeg prsta desne ruke. Uznemirujuće je što žrtva ima lažne nokte napravljene od pravih noktiju. Cam nevoljko dopušta Brennan da radi na slučaju te ona ubrzo otkriva da je žrtva Stephanie McNamara, sestra zadnje Ghost Killerove žrtve Trenta McNamare, čovjeka čiju su smrt smatrali samoubojstvom. Obitelj McNamara je moćna. Toliko da Stark, zamjenik ravnatelja FBI-a, koji razmatra Boothovo promaknuće, posjećuje Jeffersonian da im ponudi potporu i naglasi da moćni ljudi žele da se slučaj brzo riješi. Žrtva je drogirana anestetikom kućne izrade. Osumnjičeni su vrtlar obitelji McNamara koji zna obiteljsku tajnu i istražitelj iz komisije za reguliranje i trgovinu vrijednosnim papirima koji je istraživao obitelj zbog financijskih malverzacija. Ali ako Brennan ima pravo, Stephani McNamara krila je šokantnu tajnu koja bi mogla utjecati na ovaj slučaj, ali i potragu za Ghost Killerom. A kad jednu od ubojičinih prvih žrtava ekshumiraju zbog dodatne istrage, pronalaze nove uznemirujuće dokaze.

HRT3, 21.35, HUMORISTIČNA SERIJA, U autobusu

Mamina sestra Maud dolazi u goste na nekoliko dana sa svojim “psićem” dogom Marcusom. Zbog njih se mijenja raspored spavanja u kući i Stana čekaju besane noći jer mora dijeliti sobu s Arthurom. Stanu se život dodatno zakomplicira kad pokuša prošvercati Marcusa u autobus bez Blakeyjeva znanja kako bi odveo tetu Maud kući.

HRT2, 22.35, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Jedinica za biheviorističke analize istražuje slučaj urbanog vampira u New Yorku koji otima žrtve noću i drži ih u podzemnom kanalizacijskom sustavu.

HRT3, 22.45, CRNA KOMEDIJA, Ariel

No, iako ima komičnih elemenata, takvo žanrovsko određenje treba uzeti sa stanovitom rezervom jer priča ima niz mračnih elemenata. U Salli u Laponiji, Taisto (T. Pajala) radi u rudniku koji se zatvara. Jedan od njegovih kolega prije samoubojstva ostavlja Taistu svoj auto. Taisto odlazi u Helsinki gdje mu ukradu novac. Upoznaje se s Irmeli (S. Haavisto), mladom ženom koja, da bi opstala zajedno s malim sinom, radi raznovrsne poslove. Taisto pak zbog neznatnog razloga završava u zatvoru s Mikkonenom (M. Pellonpää), jadnim zatvorenikom s kojim nastoji pobjeći. Kaurismäki je ovaj svoj peti cjelovečernji film posvetio “sjećanjima na finsku stvarnost”. A predstavnici su te stvarnosti nezaposleni radnik, tužni osuđenik na doživotnu robiju, mlada žena preopterećena poslom i dječak koji od malih nogu mora naučiti preživljavati u neprijateljskoj društvenoj okolini. No, iako je stvarnost teška, redatelj u svoju priču unosi toliko ljubavi i nježnosti da se njegov film doista može shvatiti i kao komedija prepuna idealizma.

NOVA TV, 23.10, TRILER, Otmica metroa 123

Naoružani muškarci otmu podzemni vlak u njujorškom metrou i zadrže putnike kao taoce, a zauzvrat zahtijevaju novac. Uobičajeni radni dan njujorškog dispečera Waltera Garbera (Denzel Washington) tako se pretvara u napeto suočavanje s opasnim zločincem koji stoji iza cijele otmice… Film je adaptacija istoimenog romana Mortona Freedgooda iz 1973. godine, a ujedno i remake njegove prve filmske adaptacije iz 1974., te televizijske adaptacije iz 1998. godine.

HRT1, 23.35, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: gost Ivan Vrdoljak

S Ivanom Vrdoljakom će Romano Bolković razgovarati o aferi Agrokor, njezinoj genezi, načinu rješavanja nastalih problema te mogućim perspektivama Agrokora. Vrdoljak smatra kako Martina Dalić snosi najveću odgovornost za cjelokupni proces pa ćemo čuti ima li HNS-ovu podršku. Stalna su spekuliranja hoće li Vrdoljak ući u Vladu, pokušat ćemo dobiti njegov konačan odgovor na to pitanje. Pad investicija svakako je tema koja zaslužuje veliku pažnju, i o njoj će biti govora jednako kao i o energetici, što Vrdoljak komentira da “prisustvujemo dopisivanju veleposlanika SAD-a i Rusije”, a problem Ine se ne rješava. Velika je tema kad je HNS posrijedi obrazovanje pa ćemo čuti što Vrdoljak i HNS misle o prijeporima koji prate javnu raspravu o obrazovanju. Budući da HNS ima dugu povijest odnosa i sa SDP-om i HDZ-om, zanimljivo će biti čuti i Vrdoljakove poglede na razlike te dvije naše stranke, ljevice i desnice.