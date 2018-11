TV PREPORUKA DANA: Dinamova ekspedicija večeras gostuje kod Fenerbahčea u 5. kolu skupine D Europske lige

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dragi tajni djede Mraze

Jennifer (T. Ali) je trezvena i pragmatična bankarica, radoholičarka koja ne razmišlja o ljubavi, ne poznaje romantiku i općenito je u životu zanima samo posao. Kad joj jave da joj je otac pao i ozlijedio se, vraća se kući u malo mjesto u Sjevernoj Kaliforniji kako bi se brinula o svom starom i svojeglavom tati (B. Cobbs). Kod kuće nije bila petnaest godina, pa se nekih lica jedva sjeća, a ima jedno kojega se sjeća, ali ga ne želi vidjeti. To je bivši dečko Brad (J. Ellis), koji ju je prevario i zbog kojega je otišla od kuće. Jednog jutra u poštanskom sandučiću nađe crvenu omotnicu u kojoj je glazbena čestitka i poruka s potpisom tvoj tajni Djed Mraz.

HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Velečasni Brown

Sefton Scott poželi dobrodošlicu roditeljima, učenicima i učiteljima na svečanost dječačke škole Kemble Martyrs. Bunty se poželi utrkivati s jajetom u žlici, a gđa McCarthy pristane natjecati se s njom. Na putu prema stolu s kolačima velečasni Brown upozna učenicu iz susjedne djevojačke škole May Lewis koja zgrabi posljednja tri kolačića. Iako bi trebao biti najbolji, Seftonov unuk Daniel Gates podbaci u kriketu, no gđa McCarthy briljira u utrci s jajetom u žlici i odnese nagradu. Za to vrijeme zamjenik ravnatelja škole Philip odšulja se sa Sheilom, zamjenicom ravnateljice susjedne ženske škole, no na svoj užas zateknu May na podu krvave glave.

ARENA SPORT3, 18.55, NOGOMET, EUROLIGA: Fenerbahče – Dinamo

Modri su u Istanbul doputovali bez velikog imperativa i s osiguranim europskim proljećem, ali najavljuju novu pobjedu i napad na sva tri boda koja bi ih dovela do osiguranja prvog mjesta u skupini.

HRT2, 20.05, ZABAVNA EMISIJA, Klub 7

Koje su modne kreacije Aleksandre Dojčinović oduševile dame iz javnog života? Tko je zablistao na crvenom tepihu? Kako se dekoraterka seta i dizajnerica Anita Dujić priprema za rođenje svojeg prvog djeteta? Zašto Zrinka Cvitešić sve češće boravi u Zagrebu? Što se događa s hrvatskom jazz scenom? Bili smo u novoj kući Ivice i Elin Kostelić nadomak Ivanić-Grada te saznali kako se pripremaju za dolazak još jedne prinove u obitelji. Klub 7 donosi i opsežnu priču o Vino.comu održanom prošlog tjedna u zagrebačkoj Esplanadi. Saznali smo i gdje se jede najbolji sushi te kako se hrvatski slastičari pripremaju za blagdane. U intervjuu tjedna razgovarali smo s pjevačem Lukom Nižetićem te doznali sve o njegovim novim glazbenim i kazališnim projektima.

DOMA TV, 20.10, KRIMI SERIJA, Mentalist

Nakon što je liječnik pronađen mrtav na terenu za golf, CBI ubojicu traži među osobljem i pacijentima bolnice. Istodobno LaRoche postaje novi ravnatelj CBI-a i njegov je prvi čin imenovanje Choa novim vođom tima. Patrick Jane i CBI-ev tim moraju naći ubojicu čovjeka koji je vjerovao da su ga oteli izvanzemaljci, iako je njegovo truplo ukradeno iz mrtvozornikova vozila. Istodobno Van Pelt uzima predah od slučaja kako bi kupila vjenčanicu. Dobitnica nagrade Zlatni Globus Frances Conroy (Six Feet Under) gostuje kao žrtvina aristokratska punica Elspeth Cook.

HRT2, 21.00, DRAMA, Oprosti za kung fu

Nakon što je rat završio trudna djevojka se vraća u svoje selo u zabačene predjele Hrvatske. Njezina obitelj ne zna da ona nosi dijete žute boje kože. Roditelji joj traže muža kako bi joj pomogli da se uklopi u zakone i običaje toga kraja. Rođenje žutog djeteta unosi nemir i razdor u zatvorenu sredinu ovog malog mjesta… Ovaj snažni i zreli, drugi dugometražni film u produkciji Hrvatske televizije, scenarista i redatelja Ognjena Sviličića, koji u priči o patrijarhalnoj sredini i tradicionalizmu Dalmatinske zagore vrlo vješto kombinira teške dramske i komične elemente, poruka je protiv rasne i druge netolerancije.

HRT1, 21.00, MAGAZIN, Puls

Nekoć su hrvatski obrtnici bili poželjni poslodavci jer su osim dobrog posla nudili svoje znanje i iskustvo budućim majstorima. Danas muku muče kako pronaći bilo koga tko bi kod njih radio. Svima trebaju, a sve ih je manje. Ostajemo li bez majstora? Slavonska su sela sve pustija. Odlaze li s ljudima i stari običaji? Hoće li kolinje ipak ostati i opstati, Miro Branković pokušao je saznati u selima oko Đakova. Put do vrhunskih sportskih uspjeha nije ni jednostavan ni lagan. Iako sve to dobro znamo, uvijek nas ponovno fascinira kada vidimo koliki je to zapravo trud. Oni su u veslanju postigli ono što nitko nije – svjetski su prvaci u tri različite discipline. Od ranog jutra dan s braćom Sinković proveo je Mihovil Horvat. Ona je Hrvatica. On Argentinac. Prvo su zavoljeli ples, a onda i jedno drugo. U čemu je tajna strastvenog tanga i kako ih je spojio, otkrili su Petru Oreškoviću.

HRT2, 22.15, KRIMI SERIJA, Crna lista

Red (James Spader) se domogne informacija o međunarodnom teroristu, što izazove sukob između Posebne jedinice i CIA-e.

NOVA TV, 22.25, INFO MAGAZIN, Provjereno

Ekskluzivne snimke na dan kada je zatvorenik izgorio u pulskom zatvoru. Optuženi policajci koji tada nisu bili u zatvoru, a pošteđen onaj koji je izdao naredbu da ga se smjesti u samicu. Šokantna ispovijest: Priznali da su operaciju liječniku platili 3000 eura, a pacijent preminuo. Kako država stvara invalidne? Kolica Stijepi znače život, ali sada su dotrajala! HZZO kaže: ne može dobiti nova takva. Može li konobar imati priziv savjesti pa vam odbiti poslužiti meso ili vino? Napravili smo eksperiment, a reakcije su nas poprilično nasmijale.

HRT2, 23.00, KRIMI FILM, Murjak

Čvrsti detektiv staroga kova, Lloyd Hopkins (J. Woods), na tragu je masovnom ubojici čije su žrtve žene u Los Angelesu. Istraga ga vodi kroz svijet teškog kriminala, droge, prostitucije, ali i ljubavi, tajnog obožavanja i romantičnog pjesništva. Jedan od tragova je pjesma pisana krvlju i poslana žrtvi… Ovaj uzbudljiv i napet kriminalistički film snimljen je prema romanu “Blood on the Moon” Jamesa Ellroya.

HRT3, 23.15, DRAMA, Caravaggio

Uz potporu kardinala Del Montea (M. Gough) već kao mladić Caravaggio (D. Fletcher) je razvio novi slikarski stil s realističnijim pogledom na svijet u kojem je živio. Odrasli Caravaggio (N. Terry) za svoje je slike modele uzimao s ulice: pijance, prostitutke, kockare. Za oko mu je zapeo Ranuccio (S. Bean), mladić koji se na ulici tuče za novac, postao mu je model i ljubavnik, kao i njegova djevojka Lena (T. Swinton). Ranuccio i Lena postali su ljubomorni jedno na drugo, a kad je Lena ubrzo pronađena mrtva, uhićen je Ranuccio… Redatelj Derek Jarman za film je u Berlinu osvojio nagradu C.I.D.A.L.C. i Srebrnog medvjeda, u Istanbulu je dobio posebnu nagradu žirija. Nastup u filmu “Caravaggio” bio je debi Tildi Swinton i Seanu Beanu.

NOVA TV, 23.50, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Iznuda

Kad tijekom obiteljskog odmora izlet brodom krene po zlu, liječnik, njegova supruga i šestogodišnji sin nađu se zatočeni na napuštenom otoku. Izolirane i same, bez hrane i vode, nakon nekoliko dana napokon ih pronađe lokalni ribar. No, njihov spas postaje živuća noćna mora kad ribari otmu suprugu i sina, zahtijevajući otkupninu za njihov povratak. Očajni otac mora što prije pronaći otmičare i spasiti obitelj.