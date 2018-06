TV PREPORUKA DANA: Dalićevi izabranici u drugom nastupu na SP-u protiv Argentine nastavljaju svoju avanturu u Rusiji

LAUDATO TV, 10.00, PRIJENOS, Ekumensko hodočašće pape Franje u Ženevu

Papin posjet se događa prilikom 70. godišnjice osnutka Svjetskog vijeća Crkava (WCC) koje je Papu i pozvalo na ovaj susret. Prije njega su WCC posjetili papa Pavao VI. i papa Ivan Pavao II.

Zrakoplov kojim putuje Papa poletjet će iz rimske međunarodne zračne luke Fiumicino u ranim jutarnjim satima, a dolazak u Ženevu predviđen je u 10 sati.

U 11:15 sati je ekumenska molitva u Ekumenskom centru WCC-a prigodom koje će Papa održati prigodnu homiliju.

Slijedeći prijenos je u 15:45 ekumenskog susreta u Ekumenskom centru WCC-a. Sudionicima susreta Papa će se obratiti govorom.

Papin pohod Ženevi završava svetom Misom koju će u 17:00 sati predslaviti u kongresnom centru Palexpo.

HRT2, 12.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zašto sam otela šefa?

Anna (J. Hartmann) je samohrana majka blizanaca. Radi kao konobarica kod nesuosjećajnog gostioničara. Djecu joj po potrebi čuva prijateljica i susjeda. Vlasnik zgrade stalno je opominje da će biti izbačena ako ne plati stanarinu. Kad jedan dan kasni na posao, gazda traži da to nadoknaditi na kraju smjene. Zbog toga njezina prijateljica, koja kasni na svoj posao, dovodi Anninu djecu u restoran. Gazda je tjera da posluži bahatog gosta koji već dugo čeka, bogatog i hladnog Maxa Lehmanna (S. Luca). Potpuno na rubu živaca, Anna tanjur s tjesteninom saspe Lehmannu u krilo i s djecom odlazi kući, još očajnija nego što je bila ujutro. U potrazi za novim poslom svidi joj se mjesto osobnog asistenta u poduzeću “Lehmann”. Zaprepašteno otkriva da je vlasnik onaj isti Lehmann iz restorana i zamalo odustaje, no tada shvati da je Lehmann ne prepoznaje. Čini se da je na najboljem putu da dobije dobar i dobro plaćen posao, no uvjet je da nema djecu.

HRT3, 18.55, FANTASTIČNI SF FILM, Pjena dana

Bogati i domišljati neženja Colin nastoji pronaći lijek za svoju voljenu Chloe nakon što joj dijagnosticiraju neobičnu bolest koju uzrokuje cvijet na njezinim plućima…

Film je adaptacija romana Froth on the Daydream Borisa Viana iz 1947.

DOMA TV, 19.50, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Dok čekaju na aerodromu Dulles jer su zapeli zbog lošeg vremena, DiNozzo, Bishop i njezin muž Jake rade na NCIS-ovu slučaju koji uključuje povišenu terorističku prijetnju aerodromima tijekom navale putnika za Dan zahvalnosti. Jamie Bamber gostuje kao Bishopin muž, NSA-ov odvjetnik Jake Malloy. NCIS-ov se tim konzultira s troje cyber terorista koje su uhvatili, nakon što je u cijelom gradu nestalo interneta tjedan dana prije Božića. Također, McGee razmišlja o tom slučaju i Gibbsovim poznatim pravilima dok piše iskreno pismo svom ocu.

HRT2, 20.00, NOGOMET – SP 2018.: Hrvatska – Argentina

S druge strane bit će Argentina, jedna od najmoćnijih momčadi svijeta, sa zvijezdama poput Di Marije, Aguera i, naravno, najboljim igračem svijeta – Leom Messijem. Argentinci su ranjeni nakon slabašnih 1-1 protiv malenog Islanda. Mogu li Modrić, Rakitić i društvo nakon pobjede nad Nigerijom nastaviti s dobrim igrama i protiv snažnih Gaučosa?”

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

Put u Pariz je ozbiljno ugrozila poplava u domu Horvatovih, a uz probleme s instalacijama, Lila i Stjepan moraju riješiti i one pubertetske s kojima se bori njihova najmlađa kćer. Lili probleme pravi i majka, nezadovoljna kćerinim novim životom, a Franjo i Stjepan se svađaju oko financija, naime – Štef je pred bankrotom! Borna je izgubio okladu s Evom, no ona je otkrila njegovu malu prljavu tajnu.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Obitelj Durrell

Larry ima mums i Vasilija je kriva. Louisa objavljuje kako je to dobar izgovor da tetu Hermione ne prime u kuću, jer dolazi u posjet iz Engleske. Teta Hermione i njezina suputnica gđa Haddock dolaze dan ranije i od oluje se sklone u Theovoj kući. Gđa Haddock je medij i objavljuje da će održati seansu da Louisa može posljednji put razgovarati s mužem.

HRT1, 21.00, LJUBAVNA DRAMA, Prodavačica

Mlada Mirabelle Buttersfield (C. Danes) ni po čemu nije tipična djevojka kakva je većina ostalih prodavačica u Saksu Fifth Avenue, skupom dućanu na Beverly Hillsu. Mirabelle je umjetnica, slikarica, a kao prodavačica zarađuje za život. Sklona je sanjarenju i po prirodi je povučena i tiha. U Saksu radi na odjelu rukavica. Jednom prilikom za njezinim pultom pojavi se bogati stariji muškarac koji bira ženske rukavice i nju moli da mu pomogne izabrati. Sutradan iznenađena Mirabelle pred svojim vratima nađe luksuzno zamotan paket sa skupim rukavicama i porukom: “Želio bih vas pozvati na večeru”. Tih dana Mirabelle je upoznala i mladića svojih godina, Jeremyja (J. Schwartzman), siromašnog prodavača zvučnika i neostvarenog glazbenika. Jeremy je pomalo tip klauna, djeluje šašavo, ali se ispod zvrkastog ponašanja krije toplo srce. Mirabelle pristaje na večeru s bogatim muškarcem, Rayom Porterom (S. Martin), i očarana je njegovim ponašanjem i pažnjom koju joj ukazuje.

KANAL FOX, 22.00, SF SERIJA, Na paranormalnom zadatku

Nova igrana serija prati Leroyja Wrighta i Maxa Jennifera koji se sasvim slučajno nađu u misiji spašavanja Zemlje od izvanzemaljaca.

Prije njihove velike misije, Leroy (Craig Robinson) i Max (Adam Scott) živjeli su sasvim ‘običnim’ životima. Leroy je zaposlen kao zaštitar u trgovačkom centru, nakon što je dobio otkaz u policiji zbog smrti njegovog partnera. Adam je, pak, Leroyjeva potpuna suprotnost – on je geek koji je zaluđen paranormalnim aktivnostima te odnedavno radi u knjižari. Iako se prije poznavali, njih dvoje prisiljeni su raditi skupa nakon što ih regrutira tajna vladina agencija The Bureau Underground na misterioznom zadatku – moraju spasiti agenta koji je otet pod neobičnim okolnostima. No, njihovi problem ovdje tek počinju. Nakon što ipak odluče ostati u agenciji The Bureau Underground, Leroy i Max otkrivaju kako je Maxova žena upletena u slučaj s izvanzemaljcima

NOVA TV, 22.45, INFO MAGAZIN, Provjereno

Prošlotjedni požar u zagrebačkoj tvornici Pan papir uznemirio je građane. Godinama ukazuju kako se krši zakon, pitaju se: Mora li doći do katastrofe? Zašto je bivšem gazdi Marinku Mikuliću ignoriranje zakona ove zemlje toliko dugo polazilo za rukom? Uslijed zaoštravanja migrantskog pitanja i porasta ksenofobije, Austrija zatvara džamije i najavljuje protjerivanje 60 imama. Bili smo u Beču kako bi doznali pozadinu toga. Kada država štedi – uzima od onima kojima je pomoć najpotrebnija! Alisa Šimić već jednom je povela u borbu protiv države koja nema sluha i izborila se za status njegovatelja zbog nepokretnog suprug i nema ni ovoga puta namjeru odustati na najavu smanjenja fizikalne terapije. Zašto je, ono što je djeci posve neprihvatljivo, odraslima normalno? U ovotjednom izdanju Provjerenog pogledajte eksperiment kako djeca reagiraju kada za isti posao djevojčice i dječaci ne dobiju istu nagradu.

HRT2, 23.50, AKCIJSKI FILM, Ubrzanje 2: Visoki napon

Glavni junak je plaćeni ubojica Chev Chelios (J. Statham) kojeg je oteo tajanstveni kineski mafijaš. Nekoliko mjeseci poslije Chev se probudi i otkrije da su ga operirali i umjesto njegovog gotovo neuništivog srca ugradili spravicu na baterije koju stalno treba napajati. Tu počinje njegova potraga za vlastitim srcem i potjera kroz Los Angeles za onima kojima se želi osvetiti.

NOVA TV, 00.15, KRIMI FILM, U okovima pakla

Stigavši na lokaciju snimanja filma u mali grad, poznatog mladog glumca Reagana Pearcea (Ryan Phillipe) otmu dva lakrdijaša te ga odvezu u udaljenu šupu usred močvare. Zavezan i ušutkan, Reagan bespomoćno gleda kako zagonetna dvojica svijetu otkrivaju njegove najintimnije tajne, uništavajući mu pritom ugled i karijeru. Kad otkrije motiv za otmicu, Reagan shvaća da ga razbijači ne namjeravaju pustiti. Preuzima stvari u svoje ruke i smišlja nasilan bijeg, koji će na njegovim rukama ostaviti više od krvi.